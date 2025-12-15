Z brownfieldu čtvrť za 20 miliard. Takto se promění Florenc
Proměna jednoho z posledních velkých brownfieldů v centru Prahy vstupuje do rozhodující fáze. Projekt Florenc21 má po roce mezinárodních architektonických soutěží jasné vítěze i investiční rámce. Penta Real Estate plánuje v lokalitě investici kolem 20 miliard korun a výstavbu zahájit po roce 2028.
O podobě jednoho z posledních velkých brownfieldů v samotném centru Prahy je definitivně rozhodnuto. Investor Penta Real Estate spolu s hlavním městem a Institutem plánování a rozvoje vybral vítěze architektonických soutěží pro Etapu Západ projektu Florenc21. Spolu s již dříve uzavřenou soutěží na administrativní blok B06 má první fáze projektu jasné architektonické řešení.
FOTOGALERIE: Jak bude vypadat Florenc?
Na návrzích nové čtvrti se bude podílet 15 architektonických kanceláří ze sedmi evropských zemí. Převažovat má bydlení, doplněné o hotel, kanceláře, služby a nové veřejné prostory. Celková výměra nové výstavby činí přibližně 108 tisíc metrů čtverečních podlažní plochy, odhadovaná investice Penty se pohybuje kolem 20 miliard korun. Výstavba by měla začít v roce 2028, dokončení se plánuje na rok 2031.
Reality
Od kontroverze k dohodě
„Příběh jednoho z posledních brownfieldů uvnitř města byl zpočátku kontroverzní. Projekt v okolí byl spojený se Zahou Hadid a přiznávám, že se mi nechtělo vstupovat proti práci jiného architekta, i když se mi nelíbila. Nevěřil jsem, že se toho dožiju,“ říká náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček.
Podle něj je dnes klíčové, že se podařilo nastavit dlouhodobou shodu mezi městem, investorem a památkáři. Florenc je mimořádně významné místo, kde se potkávají železnice, metro i severojižní magistrála.
Přehled vítězů
