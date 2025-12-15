Nový magazín právě vychází!

Z brownfieldu čtvrť za 20 miliard. Takto se promění Florenc

Z brownfieldu čtvrť za 20 miliard. Takto se promění Florenc

Takto se promění Florenc
Penta, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Proměna jednoho z posledních velkých brownfieldů v centru Prahy vstupuje do rozhodující fáze. Projekt Florenc21 má po roce mezinárodních architektonických soutěží jasné vítěze i investiční rámce. Penta Real Estate plánuje v lokalitě investici kolem 20 miliard korun a výstavbu zahájit po roce 2028.

O podobě jednoho z posledních velkých brownfieldů v samotném centru Prahy je definitivně rozhodnuto. Investor Penta Real Estate spolu s hlavním městem a Institutem plánování a rozvoje vybral vítěze architektonických soutěží pro Etapu Západ projektu Florenc21. Spolu s již dříve uzavřenou soutěží na administrativní blok B06 má první fáze projektu jasné architektonické řešení.

Na návrzích nové čtvrti se bude podílet 15 architektonických kanceláří ze sedmi evropských zemí. Převažovat má bydlení, doplněné o hotel, kanceláře, služby a nové veřejné prostory. Celková výměra nové výstavby činí přibližně 108 tisíc metrů čtverečních podlažní plochy, odhadovaná investice Penty se pohybuje kolem 20 miliard korun. Výstavba by měla začít v roce 2028, dokončení se plánuje na rok 2031.

Od kontroverze k dohodě

„Příběh jednoho z posledních brownfieldů uvnitř města byl zpočátku kontroverzní. Projekt v okolí byl spojený se Zahou Hadid a přiznávám, že se mi nechtělo vstupovat proti práci jiného architekta, i když se mi nelíbila. Nevěřil jsem, že se toho dožiju,“ říká náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček.

Podle něj je dnes klíčové, že se podařilo nastavit dlouhodobou shodu mezi městem, investorem a památkáři. Florenc je mimořádně významné místo, kde se potkávají železnice, metro i severojižní magistrála.

Přehled vítězů

  • B01: ADEPT (DK) | ohboi (CZ)
  • B02: Aulík Fišer architekti | Machar & Teichman | studio reactor | Partero (CZ)
  • B03: Edit! Architects | A69 – architekti (CZ) | NL Architects (NL)
  • B05: re:architekti (CZ) | baukuh studio associato (IT) | Atelier Kempe Thill (DE)
  • B04: LAN architecture (FR) | P2PA (PL)
  • B06: A8000 (CZ)

Vláda si je vědoma toho, že členství České republiky v Evropské unii je výhodné. I v minulosti byl kabinet, v němž bylo hnutí ANO, konstruktivní a přinášel konkrétní návrhy, nebyl destrukční, uvedl po prvním jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Unie ale podle něj ztrácí konkurenceschopnost, neřeší problémy s energiemi či daňovými úniky.

Babiš také podotkl, že ve středu má jednání se zeměmi západního Balkánu. „Nechápu, proč Evropská unie už dávno nevyřešila rozšíření Schengenu na tyto země, abychom bránili Evropu na moři proti pašerákům,“ podotkl.

Pavel dnes v projevu při jmenování kabinetu ANO, SPD a Motoristů uvedl, že bezpečnost a prosperita občanů je zajištěná mimo jiné členstvím v EU a Severoatlantické alianci (NATO). Česko by tak podle něj mělo k těmto institucím přistupovat s maximální odpovědností a být spíše zodpovědným a konstruktivním členem než odmítačem.

Andrej Babiš

Babiš roztáčí svůj chaos do vyšších obrátek

Názory

V Česku polovina lidí považuje Babiše za nebezpečného populistu. Levicová Evropská unie je s ním v pohodě. Babiš hned po svém úterním jmenování premiérem zamířil do Bruselu ukázat se šéfce komise Uršule Von der Leyenové. Mluvil také s šéfem Evropské rady Antóniem Costou a belgickým premiérem Bartem De Weverem. Byly to samé úsměvy. Babiš umí svým „pevným chaotickým nenázorem“ vyhovět všem.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„EU ztrácí konkurenceschopnost“

„Vnímám slova pana prezidenta. My jsme vždy bojovali za zájmy Evropy. Je nám líto, že EU ztrácí konkurenceschopnost, neřeší problémy s energiemi, vnitřní trh, daňové úniky na DPH nebo na clech,“ řekl Babiš. Ve čtvrtek a v pátek se zúčastní jednání Evropské rady v Bruselu, předtím také snídaně se zástupci zemí, které chtějí řešit migraci. Podotkl také, že se těší na únorovou Evropskou radu, jež má řešit konkurenceschopnost EU.

Bývalý premiér Petr Fiala (vpravo; ODS) přivítal nového premiéra Andreje Babiše (ANO) ve Strakově akademii

Lukáš Kovanda: Fialova vláda končí s úplně stejným ratingem dluhu, s jakým začínala

Názory

Dnes končící kabinet Petra Fialy předává štafetu vládnutí s úplně stejným ratingovým hodnocením dluhu České republiky, s jakým jej na sklonku roku 2021 přebíral. Tehdy ovšem říkal, že veřejné finance ČR jsou „v rozvratu“, zatímco nyní praví, že jsou „v pořádku“.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Vláda podle prezidenta nemusí zdaleka souhlasit se vším, co z vedení EU či NATO přichází. Měla by ale na jedné straně být schopna jasně definovat, co jí na návrzích vadí, a také přijít s řešením, jak taková opatření udělat lepšími ve prospěch občanů a země.

Kabinet v programovém prohlášení uvádí, že je Česko svrchovaným členským státem EU a pevným spojencem v NATO, unie má však podle něj limity a nemá právo zemím vnucovat rozhodnutí, která zasahují do jejich vnitřní suverenity. Nová koalice chce společenství suverénních národních států, které spolupracují tam, kde to dává smysl.

