newstream.cz Názory Karel Pučelík: Spálená země nebo ráj? Co si skutečně vzít z žebříčku The Economist

ČTK
Karel Pučelík
Žebříček prestižního magazínu The Economist, který Česko zařadil mezi ekonomické premianty, vyvolal tradiční vlnu sebechvály politiků a současně i gaslightingu názorových oponentů. Víc než cokoliv jiného se ukazuje, že neumíme číst v ekonomických ukazatelích. Ty tu nejsou od toho, aby se po jejich publikaci otevíralo šampaňské, ale aby se podle nich tvořila politika.

Česko se žebříčku hodnocení výkonnosti vyspělých ekonomik prestižního časopisu The Economist umístilo na šestém místě. Gratulace! Pokud ale výsledky chcete používat jako argument k umlčení názorových oponentů, zadržte, spíše by to vypovídalo o vaší nepříliš dobré orientaci v ekonomických indexech.

Letošní rok byl volební, a tak se politická debata pochopitelně dost vyhrotila. Někdejší opozice popisovala Česko Petra Fialy jako spálenou zemi, končící vláda zase bila na poplach, že spálenou zemi přinese volba Andreje Babiše. Volební rétorika předestírala volby jako osudový okamžik, který změní od základů naše životy. Nic z toho se patrně nesplní. Těžko říct, zda bohužel nebo bohudík.

Premiér v demisi Petr Fiala s končícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS)

Česko má do spálené země daleko, ale stejně daleko má i k ráji. Ukázat si to můžeme na příkladu zmíněného průzkumu, který příznivci odcházející vlády vděčně přivítali jako potvrzení, že kabinet Spolu a Starostů je možné považovat za nepochopené hrdiny, kteří přece jen byli úspěšní. V lepším případě průzkum posloužil jako cena útěchy, v horším jako gaslighting kritiků.

Diskuse kolem žebříčku britského magazínu ilustruje, jak je hodnocení ekonomických ukazatelů ožehavé. V první řadě jsou to ukazatele – mají popisovat ekonomickou realitu a poskytovat data pro hodnocení a tvorbu budoucích politik. Vezměte si například HDP, které mělo od začátku být jedním z vícero indikátorů, ale v dnešní ekonomické politice bývá cílem a jakýmsi vysvědčením vlády. Pokud se ale indikátor stane sám o sobě cílem, je to špatně.

Kontext, kontext, kontext

Nejinak je tomu i s daty magazínu The Economist. Je sice dobře, že jeho tvůrci nespoléhají jen na HDP, ale zařazují také inflaci a šíři inflace, nezaměstnanost a stav pracovního trhu i výkonnost akciového trhu. I tak se ale jedná o hrubý pohled, který poskytuje základní kontury, ale příliš detailů nám nepoví. A rozhodně z něj nelze usuzovat, jak se lidem v dané zemi žije.

Důležitý je kontext. Ekonomický růst je v západním světě poměrně anemický, takže náš úspěch tak trochu pramení i z neúspěchu ostatních. To, že jsme v jednom roce přeskočili státy jako Německo také v žádném případě neznamená, že máme vyspělejší ekonomiku – ani že máme našlápnuto se Německu vyrovnat.

Problémem sledovaných statistik je také to, že jsou agregátní. Jako kdybyste operovali mozek s lupou. Na druhém místě skončilo Irsko. Země, které se na papíře daří, dokonce má přebytkový rozpočet. Zní to dobře, ale mělo by zaznít, že je to velkou měrou kvůli tomu, že je evropským ústředím gigantů jako Microsoft nebo Alphabet. Přitom průmysl má problémy s produktivitou, investice jsou neefektivní, bydlení drahé a zdravotnictví nic moc. Co je obyčejnému Irovi platné, že jeho země porazila Dánsko?

Praha

Růst HDP sice ukáže růst ekonomiky, ale už nepopisuje téměř nic o tom, jak se rozděluje. Těží z něj úzká bohatá vrstva nebo velké firmy? Nevíme. Klidně můžete mít zemi s růstovou ekonomikou, z úspěchů se ale těší hlavně bohatí, zároveň ale běžná chudší část populace růst takřka vůbec nepocítí.

Podobně je to s výkonností akciového trhu, který je u nás tažen několika velkými firmami – koncernem ČEZ a bankami s povětšinou zahraničními majiteli. Růst si mohou pochvalovat zejména držitelé akcií, kterých je ale omezené množství a zpravidla nepatří k nižší střední třídě nebo lidem ohroženým chudobou. Těmto lidem, ke kterým se růst příliš nedostává, opravdu nelze argumentovat žebříčkem Economistu.

Klacek do politické debaty

Další problémy vznikají, když se průzkumy dostanou do rukou politiků nebo jejich marketérů. Nechme stranou otázku, zda za každým průzkumem musí stát politika vlády, to je na delší povídání.

Je však jednoduché si z přehršle ukazatelů vybrat ty, které se hodí do krámu, a ty nelichotivé vyhodit do koše. Ve výsledku si můžeme zahrát takový ekonomický mariáš. Vy na mě s Economistem, já vytáhnu průzkumu OECD Better Life Index, ze kterého Česko vychází přinejlepším průměrně. Koho průzkum je lepší? Je naprostý nesmysl se o tom hádat. A stejně bych vyhrál.

Ty „příznivé“ průzkumy se pak využijí k chlubení na sociálních sítích a plácání po zádech. V politice to asi jinak nejde, ale je třeba dávat dobrý pozor na to, aby ono plácání netrvalo moc dlouho a neodvádělo pozornost od problémů. Ostatně i žebříček The Economist úskalí zmiňuje, ale ty se - nepřekvapivě – nedostávají do facebookových postů a v oslavných článcích se dostanou maximálně někam ke konci za třetí mezititulek.

Economist v případě naší ekonomiky mluví například o malé přidané hodnotě našeho průmyslu (tedy „montovně“), slabých soukromých i státních investicích  – což je v době nástupu umělé inteligence slušná hrozba budoucího vývoje, není-liž pravda? A k tomu stále drahé energie a bydlení.

Takže chvilku chlubení a sebechvály jsme si užili, tak teď prosím zpátky ke strojům, ať se můžeme chlubit i za rok. Nebo za deset.

Restauratérská skupina Coloseum letí z pražské burzy kvůli zatajovanému účetnictví

Restauratérská skupina Coloseum letí z pražské burzy kvůli zatajovanému účetnictví
ilustrační foto, iStock
nst
nst

Gastronomická skupina Coloseum končí na pražské burze. Firma ani přes opakované výzvy nedodala auditované výkazy, a burza proto přistoupila k definitivnímu vyřazení emise.

Gastronomická skupina Coloseum Holding přišla o možnost obchodovat své akcie na trhu START. Pražská burza emisi definitivně stáhla poté, co společnost dlouhodobě neplnila informační povinnosti, zejména nezveřejnila finanční výsledky za rok 2024. Burza o tom informovala na svém webu. Na skutečnost jako první upozornily Seznam Zprávy.

Burza pozastavila obchodování už v září

Podle mluvčího pražské burzy Jiřího Kovaříka burza reagovala na opakované ignorování výzev k doplnění dokumentace. „Emitent nesplnil povinné informační požadavky ani přes opakované výzvy, což vyústilo nejprve v pozastavení obchodování a posléze v samotné stažení z burzy,“ uvedl Kovařík pro SZ Byznys.

Obchodování bylo pozastaveno 9. září, avšak ani během tří měsíců firma auditované výsledky nedodala. Proto burza rozhodla o definitivním vyřazení emise k 10. prosinci.

Prezentace surovin v restauraci Field

Nenaplněné ambice, problémy a pád 

Coloseum Holding vstoupil na trh START v roce 2022. Od investorů tehdy získal 40 milionů korun – méně, než byl původní plán, který počítal s více než 100 miliony. Kapitál měl pomoci snížit zadlužení a umožnit další rozvoj sítě restaurací.

Realita však dopadla opačně: akcie od vstupu na burzu výrazně ztratily hodnotu, firma omezovala expanzi a zavírala některé pobočky, skupina procházela restrukturalizací a komunikace s investory vázla, srtejně tak plnění povinností emitenta.

Léta bez informací

Trh START je určen pro menší a střední firmy, které mají za povinnost pravidelně zveřejňovat výsledky hospodaření a další klíčové dokumenty.
Coloseum však podle burzy neplnilo ani základní informační standardy.

Vyřazení neznamená konec společnosti, ale omezí její možnosti získávat kapitál. Akcie lze nyní převádět pouze mimoburzovně.

Skupina, pod níž patří například Pizza Coloseum či Pivovar Národní, se k rozhodnutí burzy dosud veřejně nevyjádřila.

Pražská burza

Strnad pro Bloomberg: Chci vybudovat největší zbrojovku v Evropě

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.

Česko se může stát domovem největší evropské zbrojovky a výrobce vojenské techniky. Alespoň tedy pokud se naplní plány Michala Strnada, majitele tuzemského výrobce zbraní, munice a vojenské i jiné techniky Czechoslovak Group (CSG). Strnad, který rozhovory příliš neposkytuje, v dnešním interview pro agenturu Bloomberg odhaluje smělé záměry: „Chci z CSG vybudovat největší firmu obranného průmyslu v Evropě.“

Nové akvizice

Společnosti CSG podle Strnada nahrává to, že žádný z konkurentů nemá tak široce diverzifikovanou výrobu, není tak zásadně vývozně orientovaný, ani tak výrazně nezávislý na armádních zakázkách vlastní země. Přednosti své firmy hodlá Strnad umocňovat například akvizicemi v segmentu dronů.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Vstup na burzu

Rozvoj CSG má podpořit také vstup na amsterdamskou burzu, kterou společnost zvažuje. Mohlo by se jednat o první velký primární úpis akcií v Evropě v roce 2026. Objem úpisu by se mohl pohybovat kolem tří miliard eur, tedy zhruba 73 miliard korun, přičemž by firma na jeho základě dosáhla tržního ocenění potenciálně přes 730 miliard korun. Takové ocenění by z ní udělalo nejhodnotnější českou firmu. Nyní je nejhodnotnější energetická společnost ČEZ, jejíž tržní kapitalizace se pohybuje kolem 690 miliard korun.

Bloomberg Strnadův majetek vyčísluje na 14,6 miliardy dolarů, tedy na 301,5 miliardy korun. Agentura mu připisuje letošní zbohatnutí o 59 procent, což po přepočtu do korun značí nárůst majetku o 78 miliard korun.

Tržby CSG rostou nejrychleji na světě

CSG zaznamenal loni závratný růst tržeb z prodeje zbraní a souvisejících služeb, a to o 193 procent na 3,6 miliardy dolarů (83,6 miliardy korun dle průměrného kurzu roku 2024). To český průmyslově-technologický holding staví na první místo žebříčku stovky největších světových výrobců zbraní a dodavatelů souvisejících služeb, který sestavuje renomovaný stockholmský institut SIPRI.

Stovka největších světových výrobců zbraní přitom dohromady zaznamenala nárůst tržeb o 5,9 procenta na historicky rekordních 679 miliard dolarů (15,8 bilionu korun). Dějinně rekordní tržby za zbraně jsou přitom podle SIPRI výsledkem růstu obratu zejména evropských producentů a pak také těch z USA. Minimálně zhruba dvě třetiny evropských zbrojovek loni navyšovaly výrobní kapacitu.

Riverside Karlin

Evropa zbrojí

Celkem 26 evropských zbrojovek, které náleží mezi stovku světově největších, zaznamenalo loni souhrnný růst tržeb o 13,4 procenta na 151 miliard dolarů (3,5 bilionu korun).

Důvodem mocného nárůstu zbrojních tržeb je pochopitelně válka na Ukrajině a související stoupající obavy z dalších vojenských ambicí Ruska. Skupina Czechoslovak Group dosáhla nejvyššího nárůstu tržeb ze všech sledovaných firem specificky také díky muniční iniciativě české vlády. Více než polovina obratu skupiny loni tak či onak souvisela s válečnou situací na Ukrajině.

