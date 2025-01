Kupec z KPMG: Po Hiltonu přijdou další prodeje luxusních pražských hotelů

Růst cen rezidenčních nemovitostí ve vyšších jednotkách procent a také další prodeje pražských hotelů. „Po oživení hospitality segmentu je vhodný čas pro (odložené) prodeje,“ vypichuje klíčové momenty letoška Josef Kupec z KPMG v anketě členů Realitního Clubu.

Letošek bude pro český realitní trh rokem pozvolné stabilizace a přizpůsobení se novým dynamikám. Klíčovou událostí nebude jedna dramatická změna, ale souběh několika událostí a trendů.

Z celospolečenského hlediska budou významnou událostí nadcházející volby do poslanecké sněmovny, ale jejich vliv na realitní trh bude patrně malý. Globální investiční toky se letos pravděpodobně změní pod vlivem klíčových událostí jako je Trumpův návrat k moci. Ten by mohl vést k posunu zájmu amerických investorů zpět na domácí trh, což by v Evropě oslabilo přísun zahraničního kapitálu. Českým investorům tak nadále zůstane jejich dominantní postavení na domácím realitním trhu.

Nový impulz

Na tuzemské realitní scéně přinese letošek nový impulz do hospitality segmentu, který se konečně začal oklepávat z covidového propadu a po letech se znovu začaly přibližovat představy kupujících a prodávajících. Koncem loňského roku se objevily potvrzené nabídky na prodej několika prestižních hotelů a další obchody by mohly následovat, protože po oživení segmentu je vhodný čas pro (odložené) prodeje. Po rozsáhlé rekonstrukci se otevře nový hotel Fairmont Golden Prague, který přinese nový impulz do luxusního segmentu.

Na rezidenčním trhu očekávám růst poptávky, podpořený mírným poklesem hypotečních sazeb. Potenciální kupující však budou narážet na tvrdou realitu, a to nedostatek jednotek ke koupi. V důsledku toho by ceny rezidenčních nemovitostí mohly růst ve vyšších jednotkách procent.

