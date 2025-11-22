Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality České hory zdražují dál. Ale kdo koupí starou chatu za miliony?

České hory zdražují dál. Ale kdo koupí starou chatu za miliony?

Ilustrační foto
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

České hory mění pravidla hry. Luxusní apartmány zdražují, ale staré chaty s vysokými cenami kupující ignorují. Trh se poprvé po letech výrazně tříští.

Český trh rekreačních nemovitostí vstoupil do fáze pozvolné stabilizace. Po několika letech prudkého růstu, vyvolaného pandemií, nízkou nabídkou a silnou investiční poptávkou, rok 2025 přináší zřetelné zpomalení. Ceny sice zůstávají na vysoké úrovni, ale jejich růst se stává selektivním a prohlubují se rozdíly mezi prémiovými a běžnými lokalitami. Zájem kupujících se koncentruje do nejatraktivnějších regionů, zatímco starší, energeticky náročné nebo přeceněné objekty narážejí na nedostatek poptávky.

Z dat realitní sítě RE/MAX vyplývá, že průměrná cena prodaného rekreačního objektu za prvních devět měsíců roku stoupla zhruba o 15 procent na tři miliony korun. Podobné tempo růstu vidíme i u chalup a apartmánů. Ty v prémiových lokalitách často překračují hranici 100 tisíc korun za metr čtvereční. Za těmito čísly se však skrývá trh, který je výrazně proměněný a mnohem více polarizovaný než dříve.

Češi nakupují nemovitosti na severu. Balt je levnější než Mácháč

Reality

Chuť Čechů nakupovat nemovitosti v zahraničí neutuchá. Dávno jim ale nestačí tradiční slunné lokality – Chorvatsko, Španělsko nebo Itálie. A míří do cenově dostupnějšího Polska.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Krkonoše jsou nejdražší

Zatímco v letech 2020 – 2022 stačilo, aby se nemovitost jednoduše nacházela na horách, a zájemci byli ochotni akceptovat téměř jakoukoli cenu, dnes je situace zásadně jiná. Kupující pečlivěji zvažují reálnou návratnost investice, provozní i energetické náklady a také dostupnost služeb či infrastruktury. Mnohem větší důraz kladou i na technický stav budovy a případnou potřebu rekonstrukce. Svou roli hraje rovněž sezónnost dané lokality a možnost celoroční obsazenosti.

Takže na trhu roste rozdíl mezi nabídkovou a skutečně realizovanou cenou, zejména u méně atraktivních nemovitostí. Objekty, které majitelé ocenili podle vrcholu covidového boomu, často zůstávají na trhu celé měsíce bez jediné nabídky. Rozdíly jsou patrné i napříč regiony.

Architekt Kamil Mrva

Architekt Kamil Mrva: V Praze, Brně a pár velkých městech už architektura dýchá

Leaders

Jeho ateliér působí převážně v Moravskoslezském kraji. Staví rodinné domy, rekonstruuje a revitalizuje brownfieldy. Architekt Kamil Mrva. Loni mu vyšla kniha, ve filmu objíždí v Porsche 911 svoje realizace. Snímek se jmenuje Muž, který sázel domy. A není to nijak nadnesené. Kamil Mrva má se svým ateliérem na kontě pětistovku menších i větších projektů. Většina z nich pak stojí v Moravskoslezském kraji.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Krkonoše si udržují pozici nejžádanější horské destinace v Česku. Ve Špindlerově Mlýně se nové apartmány prodávají mezi 180 až 200 tisíci korun za metr, u špičkových projektů se cena může vyšplhat až na 300 tisíc. Zatímco zcela nové, architektonicky kvalitní a energeticky úsporné apartmány se prodávají ještě před dokončením, starší objekty jsou častým příkladem trhu, který odmítá nadsazené ceny.

Ve Špindlerově Mlýně se nejlépe prodávají jednotky s výhledem na Svatý Petr a apartmány v komplexech nabízejících doplňkové služby, jako je wellness či recepce. Pec pod Sněžkou zažívá rozmach aparthotelů s garantovaným výnosem, což přitahuje investory hledající spíše jistý výnos než vlastní rekreaci. Jánské Lázně těží z celoroční obsazenosti díky lanovce na Černou horu, přičemž zde roste zájem o menší pensiony po rekonstrukci. Naopak v Harrachově je vidět ochlazení u starších chat bez modernizace.

„Někteří majitelé drží ceny, které dnes trh odmítá. Tyto objekty jsou často prakticky neprodejné,“ říká Radek Farkaš z RE/MAX Gold. Tento trend je jasným signálem, že trh se stal mnohem racionálnějším.

Butikový hotel Bezové údolí je na prodej

Penzion v Kryštofově údolí je na prodej. Kolik stojí citlivě zrekonstruovaná památka s kuchyní na michelinské úrovni

Reality

Na první pohled romantická chalupa v Kryštofově údolí. Na ten druhý unikátní investiční příležitost. Penzion, který si už vysloužil pověst vyhlášeného boutique hotelu s kuchyní s ambicí proniknout do Michelinského průvodce, je po rozsáhlé rekonstrukci na prodej. Cena? 55 milionů korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Krušné hory: od levné alternativy k investičnímu fenoménu

Krušné hory jsou jedním z nejdynamičtějších regionů posledních let. Ještě v roce 2020 se zde nové apartmány prodávaly kolem 50 tisíc korun za metr. Dnes je běžná cena dvojnásobná, v Božím Daru dokonce přesahuje 130 tisíc.

Klínovec se stal symbolem moderní horské výstavby, kde velké množství nových projektů přitahuje investory z celé republiky. Výrazně roste také zájem německých kupců, což tlačí ceny nahoru. V Božím Daru táhne poptávku zejména možnost celoročního pronájmu. Jáchymov zažívá svou renesanci. Lázeňský provoz zvyšuje zájem o starší domy, které kupující často rekonstruují na menší apartmánové jednotky. V oblasti Plešivce je situace specifická. Nabídka je velmi omezená a většina nových projektů se vyprodá ještě během výstavby. Developeři zde plánují další výstavbu, ale narážejí na limity územního plánování.

„Jsme nad hranicí 100 tisíc korun za metr prakticky ve všech nových projektech,“ říká Radek Gree z RE/MAX 4 You. Krušné hory tak přestávají být vnímané jako dostupná alternativa k tradičním centrům.

Šumava: regulace drží nabídku nízko a ceny vysoko

Šumava zůstává jistotou pro české i zahraniční kupce, ale zároveň je regionem, kde se nejvíce projevují limity nové výstavby. Územní regulace, ochrana přírody a složitá povolovací řízení výrazně omezují vznik nových projektů, což drží ceny v prémiových lokalitách vysoko.

Největší zájem je o Lipno, kde dobře funguje kombinace sportovního vyžití, infrastruktury a kvalitní výstavby. Apartmány s výhledem na jezero patří k nejžádanějším rekreačním nemovitostem v zemi. Železná Ruda je cenově stabilní, ale projekty mimo centrum už začínají zlevňovat, zejména kvůli nižší obsazenosti mimo sezónu.

Kvilda a Modrava představují extrémně omezený trh, chalupy v dobrém stavu jsou prakticky nedostatkovým zbožím. Opačný obrázek nabízí Vimperk a širší okolí, kde jsou ceny o poznání nižší, ale zájem roste pomaleji a nemovitosti zde získávají investory spíše z regionu než z republiky.

Beskydy: nejednotný trh s výraznými rozdíly mezi obcemi

Beskydy patří k regionům s největším cenovým i investičním rozptylem. Zatímco některé obce zažívají pokračující růst poptávky, jiné se potýkají se zpožděnými prodeji a cenovým tlakem. Velké Karlovice těží z popularity místních wellness resortů a cyklostezek – poptávka je zde stabilní i v době zpomalení celého trhu. Čeladná si udržuje pověst jedné z nejprestižnějších obcí, ale tempo prodejů klesá. Ve Frenštátě pod Radhoštěm dochází ke zlevňování starších apartmánových projektů, které už nedokáží konkurovat moderním standardům. Bílá a Staré Hamry lákají kupce především na chalupy v dobrém technickém stavu, protože dostupnost i infrastruktura jsou zde limitující.

„Klienti už nekupují vše za každou cenu. Mnohem více zvažují potenciál i provozní náklady,“ potvrzuje Simike Valigurová z RE/MAX Quality.

Bouda Horní Malá Úpa

Zakázané hory? Ani náhodou. Tahle bouda stojí uprostřed KRNAPu a je dokonale legální

Reality

Stavět v Krkonoších je velmi obtížné a téměř nemožné. Investoři musí splnit dlouhý výčet podmínek. Týkají se samotné architektury, tvaru a hmoty novostavby. Obce jim dokonce předepisují povinnou vlastivědnou procházku. A je to logické, jde o stavby v národním parku. Bouda v Malé Úpě architektů OK Plan Architects je ale skvělým příkladem, že to lze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Tea House v Čeladné vznikl podle návrhů architektů z mezinárodního studia CMS.

V Čeladné přibyla nová stavba, její střecha kopíruje reliéf Beskyd

Enjoy

Čeladná na Beskydsku se v posledních letech rozrostla o řadu nových staveb. Naposledy o apartmánový Tee House od mezinárodního studia CMC Architects.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Na Děčínsku opravují podstávkový dům, architektura má v kraji lákat turisty

OBRAZEM: Z ruiny se má stát lákadlo pro turisty. Nadšenci ve Vilémově opravují unikátní podstávkový dům

Enjoy

Nadšenci ve Vilémově opravují podstávkový dům, jenž byl podle památkářů na prahu své životnosti. Opravy trvají několik let, a to za odborného dozoru. Jde totiž o kulturní památku. Majitelé očekávají, že ještě další roky rekonstrukce potrvá, uvedl jeden z vlastníků pro region typického objektu Jakub Cimr. Ústecký kraj se podílel na projektu, jenž měl za cíl podstávkové domy v regionu nabídnout pěším i cyklistům jako další turistický cíl. Na projekt navazuje další, je více zaměřený na spolupráci s německou stranou.

ČTK

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Penta rozšiřuje impérium. Společnost kupuje centrálu České spořitelny u metra Budějovická

Penta kupuje centrálu České spořitelny u metra Budějovická v Praze
ČTK
ČTK
ČTK

Společnost Penta Real Estate z investiční skupiny Penta kupuje spolu s firmou MAT Corporation, která vlastní pražská obchodní centra DBK a Europark, budovy centrály České spořitelny u metra Budějovická v Praze. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval na webu. Hodnotu transakce neuvedl.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor, tedy kancelářských prostor, prodejních ploch, parkovacích stání a dalších na území hlavního města Prahy,“ uvedl ÚOHS. Transakci posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí vydá do 20 dnů.

Penta Real Estate a MAT Corporation mají společně kontrolovat společnosti BP Budějovická, BP Olbrachtova a BP Poláčkova, které jsou součástí České spořitelny. Každá z těchto firem spravuje příslušnou administrativní budovu centrály.

Penta Real Estate akvizici potvrdila. „S ohledem na fázi transakce nemůžeme detailně komentovat náš záměr, ale naší ambicí je využít potenciál a strategický význam lokality Budějovická a vytvořit zde moderní městské centrum. Díky spojení se společností DBK budeme schopni komplexně rozvíjet celou tuto oblast v srdci největší pražské městské části,“ uvedl Managing Director Penta Real Estate David Musil.

Polyfunkční dům v Karlíně

Bydlení u komína. V Karlíně vyroste nový dům s plechovou fasádou

Reality

V Karlíně, jedné z nejrychleji se rozvíjejících pražských čtvrtí, roste nový dům. Projekt Konstanta Karlín sází na corten, dvě hmoty a pasáž, která otevírá blok a vrací ulici městský rytmus.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Největší česká banka plánuje svou centrálu přestěhovat do nového kampusu, který nyní vzniká poblíž bývalého smíchovského nákladového nádraží v Praze. Budou ho tvořit čtyři budovy o ploše asi 75 tisíc metrů čtverečních, mezi kterými povede bulvár propojující smíchovské nádraží s lokalitou Na Knížecí.

Penta Real Estate podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin měla loni čistý zisk 13,2 milionu korun, meziročně o 5,5 procenta více. Tržby realitní části Penty vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun. Letos v lednu Penta Real Estate informovala o tom, že ve spolupráci s EPD postaví na pražském Veleslavíně 100 bytů a 30 řadových domů za dvě miliardy korun.

Společnost MAT Corporation vlastní pražská obchodní centra DBK a Europark. Podle konsolidované účetní závěrky za rok 2024 dostupné ve Sbírce listin měla čistý obrat 581 milionů korun a konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění dosáhl 86 milionů korun.

Související

Na tomto místě bude stát administrativní budova.

Další nová čtvrť v Praze. Penta a Sudop koupily od Českých drah pozemky u hlavního nádraží

Reality

ČTK

Přečíst článek

Bydlení u komína. V Karlíně vyroste nový dům s plechovou fasádou

Polyfunkční dům v Karlíně
Užito se svolením Caspyan
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

V Karlíně, jedné z nejrychleji se rozvíjejících pražských čtvrtí, roste nový dům. Projekt Konstanta Karlín sází na corten, dvě hmoty a pasáž, která otevírá blok a vrací ulici městský rytmus.

Karlín patří mezi nejživější pražské čtvrti. Místo, kde stále dýchá historie, ale současně bují kavárny, restaurace, galerie a moderní kanceláře. A právě tam, v místě bývalých průmyslových objektů v ulici Kollárova, vyrůstá dům, který do Karlína zapadá architekturou s industriálním charakterem.

6 fotografií v galerii

Společnost CASPYAN dokončila demolici původních staveb i kompletní přípravu pozemku a zahajuje hlavní fázi výstavby projektu Konstanta Karlín. Polyfunkční dům nabídne 44 bytů v dispozicích 1+kk až 3+kk a tři komerční jednotky v aktivním parteru. Dokončení je plánováno na 2. čtvrtletí 2027.

Dům s železnou fasádou

Dům stojí v lokalitě, která se vyznačuje unikátní vrstvou bývalé průmyslové zástavby, městských činžovních domů i novodobé architektury. Architektonické studio Karlínblok navrhlo dům tak, aby působil současně, ale zároveň respektoval industriální charakter Karlína. Dominantním prvkem je cortenová fasáda, jejíž ocelový povrch s patinou přirozeně odkazuje k historii místa k dílnám Františka Křižíka, k továrním halám i legendárním komínům, které dodnes tvoří nezaměnitelné panorama čtvrti.

Penthouse v Karlíně

Nejluxusnější byt v Karlíně? Na vrcholu věže, kde výhled na Hrad stojí desítky milionů

Reality

V nejvyšším patře věže Prokop v pražském Karlíně vzniká Rohan Penthouse z projektu Nový Rohan. Interiér navrhla designérka Lucie Koldová, dokončení je plánováno na začátek roku 2028.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Objekt je členěn do dvou hmot, mezi nimiž vzniká průchozí pasáž propojující Kollárovu ulici s vnitroblokovou zahradou. Tento městotvorný prvek podporuje přirozený pohyb lidí a posiluje charakter bloku s aktivním parterem, komercí a komunitním životem. „Nový objekt rozvíjí blokovou strukturu Karlína a současně reaguje na industriální minulost lokality. Pasáž otevírá dům směrem k ulici, propojuje jej se zelení vnitrobloku a přispívá k živému městskému prostředí,“ vysvětluje architekt Vladimír Kružík ze studia Karlínblok.

Střecha projektu nabídne penthouse o ploše 351 metrů čtverečních s vlastním soukromým vstupem prostřednictvím výtahu. Velkorysé interiéry plynule navazují na venkovní terasu, která díky své výšce poskytne výhledy na městské střechy i tamní komíny.

Karlín dnes patří k nejžádanějším pražským lokalitám, což se odráží také v cenách bydlení. Nabídka bytů zde začíná přibližně na 7,5 milionech korun u menších jednotek a průměrná cena se pohybuje okolo 165 – 170 tisíc korun za metr čtvereční. U novostaveb a architektonicky výraznějších projektů, jako je Konstanta Karlín, se ceny běžně dostávají do rozmezí 190 – 220 tisíc korun za metr čtvereční, přičemž u penthousů či unikátních bytů s terasami mohou přesáhnout i 240 – 250 tisíc koun za metr čtvereční.

Jan Vančura, Ředitel institucionálního bankovnictví v Trinity Bank

Paradox roku 2025: Hypotéky zásadně nezlevnily, trh přesto zrychlil

Reality

Euforie z levných hypoték je pryč, ale chuť investovat zůstala. Český realitní trh našel nový rytmus: pomalejší, jistější a vedený domácím kapitálem. Lidé už nechtějí honit zisky, chtějí jistotu a hodnotu, která přetrvá. O tom, proč má trh znovu energii a kam se posouvá, mluví Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Takto se promění Hagibor.

Praha mění další brownfield. Nová čtvrť u metra ukazuje, kam míří ceny bytů

Reality

Z brownfieldu u metra Želivského vzniká nová městská čtvrť. Developer Crestyl zahájil výstavbu páté rezidenční budovy Kappa, která nabídne přes 250 bytů a přiblíží projekt Hagibor další fázi dokončení.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Rekonstrukce domu ze 70. let v Plzni

OBRAZEM: Rodinný domek v Plzni ze 70. let přetvořili architekti na zmenšeninu Tugendhatu

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Takto budou vypadat kontrolní stanoviště při vstupech do areálu Pražského Hradu.

Z Hradu zmizí pozůstatky Zemanovy vlády. Nedůstojné přístřešky u vstupů už brzy nahradí subtilní mobilní konstrukce

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme