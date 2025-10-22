Dálnice ano, rychlovlaky ne. Formující se vláda se dohaduje nad miliardovými dopravními projekty
Dopravní priority nově vznikající vlády se rýsují. Dálnice a digitalizace mají zelenou, ale vysokorychlostní tratě narážejí na odpor SPD a Motoristů, kteří požadují úspory a jednodušší projekty.
Pro ANO, SPD a Motoristy, kteří od pondělí vyjednávají o programu budoucí vlády, jsou v oblasti dopravy prioritou dostavba dálniční sítě a investice do železniční infrastruktury. Na potřebnosti vysokorychlostních tratí (VRT) se ale neshodují. Zatímco ANO je považuje za prioritu, Motoristé a SPD mluví o mimořádně nákladném projektu s nejistým přínosem pro běžné občany. Vyplývá to z předvolebních programů stran a z dřívějších vyjádření jejich zástupců. Tématu dopravy se dnes budou věnovat programové týmy tří stran.
Hnutí ANO kritizuje současnou vládu za to, že zatím neschválila návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ačkoli to měla udělat souběžně se státním rozpočtem. Na problém upozornila i Národní rozpočtová rada (NRR), která zároveň varovala, že návrh rozpočtu SFDI počítá s příjmy od státu o 37,2 miliardy korun vyššími, než kolik navrhuje státní rozpočet ve svých výdajích.
České silnice a dálnice čeká proměna. Na letošní Silniční konferenci v Brně se ukázalo, že už nejde jen o to, kde se postaví nový úsek dálnice, ale také o to, jak budou silnice „chytřejší“ díky digitalizaci.
Dálnice v Česku čeká velká proměna. Díky digitalizaci si vozovka sama řekne o opravu
Zprávy z firem
České silnice a dálnice čeká proměna. Na letošní Silniční konferenci v Brně se ukázalo, že už nejde jen o to, kde se postaví nový úsek dálnice, ale také o to, jak budou silnice „chytřejší“ díky digitalizaci.
Podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové není možné podepisovat smlouvy k dopravní výstavbě, protože kvůli neschválenému rozpočtu SFDI nejsou na příští rok zajištěny peníze.
Dálnice jako společný jmenovatel
Všechny tři subjekty považují za klíčovou prioritu pro dopravu dostavbu dálniční sítě. V předvolebních programech zmiňovaly urychlení výstavby, přičemž SPD chce zjednodušit legislativu a stavební řízení.
ANO i Motoristé zmiňují zapojení soukromého sektoru do financování dopravních staveb, tedy PPP projekty. Pro ANO je také jednou z priorit pokračování digitalizace dopravních procesů.
České dálnice a silnice čeká složitý boj o peníze. Původní návrh rozpočtu ministerstva dopravy na příští rok, tak jak jej předložilo ministerstvo financí, by nestačil ani na rozjeté stavby, varoval šéf ŘSD Radek Mátl. Podle něj i ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyňka Hořelici už je ale situace o něco lepší, oba věří, že se podaří vyjednat výrazné navýšení rozpočtu. Ministr dopravy Martin Kupka žádá o 60 miliard korun navíc, aby se udrželo tempo výstavby a Česko mohlo do roku 2033 dokončit základní dálniční síť.
Šéf ŘSD: S původním rozpočtem bychom nedokončili ani už rozestavěné dálnice
Politika
České dálnice a silnice čeká složitý boj o peníze. Původní návrh rozpočtu ministerstva dopravy na příští rok, tak jak jej předložilo ministerstvo financí, by nestačil ani na rozjeté stavby, varoval šéf ŘSD Radek Mátl. Podle něj i ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyňka Hořelici už je ale situace o něco lepší, oba věří, že se podaří vyjednat výrazné navýšení rozpočtu. Ministr dopravy Martin Kupka žádá o 60 miliard korun navíc, aby se udrželo tempo výstavby a Česko mohlo do roku 2033 dokončit základní dálniční síť.
Veřejná doprava: ANO a SPD pro slevy, Motoristé mlčí
SPD i ANO kladou důraz na podporu veřejné dopravy a slevy na jízdném. SPD podporuje zachování slev a rozšíření MHD, ANO chce vrátit slevy ve výši 75 procent pro studenty a důchodce. Motoristé se ve svém programu veřejnou dopravou nezabývali, zmiňují pouze lepší provázání železnice s ostatními druhy dopravy.
Spalovací motory: jednotný odpor proti zákazu
Uskupení se také do jisté míry shodují na přístupu ke spalovacím motorům. ANO chce prosadit zrušení zákazu prodeje aut se spalovacím motorem od roku 2035, proti čemuž se v programu vymezila i SPD a Motoristé. Ti požadují technologicky neutrální přístup ke všem typům pohonu. Dále chtějí snížení daní z pohonných hmot, zrušení povinnosti knihy jízd a zavedení sdílené dopravní známky.
Vysokorychlostní tratě rozdělují budoucí koalici
Motoristé a SPD jsou zdrženliví k projektům vysokorychlostních tratí. Motoristé preferují modernizaci stávajících tratí na rychlosti do 250 km/h místo výstavby nákladných VRT a kladou důraz na údržbu regionálních tratí.
SPD chce zvýšit kapacitu železnice, ale VRT označuje za projekt, který nemá jistý přínos pro české občany. Naproti tomu ANO prosazuje rozvoj vysokorychlostní železnice – konkrétně chce zahájit stavbu více než 100 kilometrů nových tratí a zvýšit rychlost stávajících koridorů na 200 km/h.