Další posun městského okruhu. Praha zahájí geotechnický průzkum trasy tří nových tunelů
Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun s DPH na geotechnický průzkum pro plánovanou dostavbu městského okruhu, schválili to městští radní. Průzkum se bude skládat především ze tří štol pro budoucí tunely Bílá skála, Jarovský a Malešický. V metropoli zbývá dokončit asi jedenáctikilometrovou část vnitřního okruhu mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8.
Zakázka bude podle radními schváleného dokumentu rozdělena na tři části. První se bude týkat úseku okruhu z Pelc-Tyrolky k libeňské křižovatce U Kříže a takzvané Libeňské spojky, která propojí Balabenku s D8 a uleví Zenklově ulici. Druhá část průzkumu se zaměří na úsek mezi Balabenkou a Českobrodskou a třetí na poslední část úsek od Českobrodské do Strašnic. Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně.
Kromě ražby průzkumných štol budou součástí prací také vrty sloužící ke geotechnickému a hydrogeologickému monitoringu. „Součástí této zakázky je i údržba v trvání jednoho roku po dokončení ražebních prací. Součástí vyhrazené změny je i možná údržba až do výše pěti let po ukončení základní roční údržby,“ stojí dále v dokumentu.
Vedení Prahy nechalo v roce 2019 přepracovat původní projekt dostavby okruhu. Proti dřívějšku jsou v aktuálním plánu prodlouženy tunely z původních 4,2 kilometru na 8,5 kilometru. Současní radní města letos v září zadali původním projektantům z firem Satra, Mott MacDonald CZ, Pudis a Metroprojekt úpravy dokumentace na základě schválených změn a dopracování projektu pro vydání stavebního povolení. Poslední zveřejněný odhad nákladů dostavby je 113 miliard korun bez DPH, za poslední dva roky vzrostl asi o 20 miliard.
FOTOGALERIE: Pokračující výstavba mezi Běchovicemi a dálnicí D1 v okolí Dubče
Mezitím také vláda změnila legislativu a vyřadila okruh jako místní komunikaci ze seznamu staveb, u kterých je možné opakovaně prodlužovat posudek dopadu na životní prostředí EIA. Ten tak městu v roce 2027 definitivně vyprší, pokud neuspěje s plánem prosadit další změnu zákona. Pokud by se tak nestalo, musí magistrát získat do října 2027 alespoň nepravomocné povolení dostavby, jinak by musel získat nový posudek, což by trvalo roky.
Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.
Ředitelství silnic a dálnic ČR chce za zhruba 1,3 miliardy korun rozšířit Pražský okruh nad Počernickým rybníkem na šest pruhů. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl oznámil vypsání tendru na stavbu na síti X.
Miliardová investice. Silničáři rozšíří Pražský okruh na šest pruhů
Zprávy z firem
Ředitelství silnic a dálnic ČR chce za zhruba 1,3 miliardy korun rozšířit Pražský okruh nad Počernickým rybníkem na šest pruhů. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl oznámil vypsání tendru na stavbu na síti X.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.