Třetina domácností v Česku má jednoho člena

V Česku postupně přibývá lidí, kteří žijí sami. Zatímco před 20 lety měla jen jednoho člena necelá čtvrtina českých domácností, teď je to téměř třetina. Takzvanými singles jsou nejčastěji lidé nad 65 let. Podíl početnějších rodin klesá. Domácnosti se zmenšují. V novém čísle svého časopisu Statistika a my to popsal Český statistický úřad.

„Nejvyšší podíl domácností jednotlivců najdeme ve věkové kategorii 65+, která tvoří zhruba polovinu všech jednočlenných domácností. Lidé v tomto věku často žijí sami nedobrovolně z důvodu úmrtí partnera,“ uvedli statistici.

Dvěma třetinám žen, které žily loni samy, bylo víc než 65 let. Mezi singles muži bylo pětašedesátníků a starších 31 procent. „V mladších věkových kategoriích převažují samostatně žijící muži nad jednočlennými domácnostmi žen," uvádí ČSÚ.

Roli podle něj hraje i rozvodovost. Po rozpadu vztahu děti zůstávají častěji s matkou a otcové bydlí sami. Projevuje se také pozdější věk pro zakládání rodiny. Mladí po odchodu od rodičů žijí sami. Statistici podotýkají, že je to buď dobrovolné, nebo kvůli nemožnosti najít protějšek. Část lidí ale také partnera či partnerku má, jen bydlí odděleně.

Průměrná domácnost se zmenšila

Podle statistiků v roce 2005 tvořili samotní lidé 23 procent domácností, loni to bylo skoro 32 procent. Podíl dvoučlenných domácností, které jsou zatím nejčastější, je stabilní kolem 32 procent. Tři členové jsou v 16 procentech rodin, před dvěma desetiletími to byla pětina. Podobné podíly i pokles jsou i u čtyřčlenných domácností - z 19 na 15,5 procenta. Pět a více lidí bylo loni ve 4,4 procenta domácností, v roce 2005 v 5,3 procenta. Průměrná domácnost se zmenšila. Před dvěma desetiletími měla 2,52 člena, loni 2,3.

Celkem 67 procent domácností je bez vyživovaných dětí, v roce 2005 to bylo 64 procent. Podíl domácností s vyživovanými dětmi tak klesl z 36 na 33 procent. Domácností s jedním potomkem je 14,7 procenta, před 20 lety to bylo 17 procent. Dvě děti jsou v 15,1 procenta domácností, dřív to bylo 16,1 procenta.

Takzvané úplné domácnosti, které podle statistiků tvoří pár s dětmi či bez dětí a případně i další příbuzní, jsou v Česku nejčastější. Je jich 57,5 procenta. Před 20 lety to bylo 65,6 procenta. Neúplné rodiny jednoho rodiče s dětmi jsou ve 4,7 procentech domácností, podíl se mění jen minimálně. Podle statistiků mezi těmito rodinami přibývá svobodných rodičů a ubývá těch rozvedených. „To ukazuje na častější existenci takzvaných faktických manželství,“ podotkli statistici. Dvojice spolu žijí bez sňatku a mají potomky.

Celkem neúplné rodiny samotného rodiče s dětmi a případně dalšími dospělými příbuznými pak tvoří desetinu domácností v Česku. Zhruba jedno procento domácností se pak skládá ze spolubydlících. Mohou to být cizí lidé, ale i sourozenci či prarodič s vnukem.