Dalibor Martínek: Cíle vlády? Sebestředný miliardář Babiš si vyrábí sochu

Premiér Andrej Babiš
Dalibor Martínek
Kdo sleduje sportovní soutěže v bojových uměních, jak se mladí muži za peníze mezi sebou perou v kleci, musel zaznamenat existenci Jiřího Procházky. Nejlepší český rváč, neotřelý, který si svým zápasením vydělal miliony dolarů. V ringu vždy rozpoutal chaos. Žádný soupeř nevěděl, ze které strany rána přiletí. Vytvořil nečitelné prostředí, ve kterém se komíhal tak, že na konci byl vítězem.

Andrej Babiš, nový premiér, je také rváč. Použije cokoliv, chvat zleva, zprava, hlavně, aby vyhrál. Tak třeba, byla to jedna z otázek na úvodní tiskové konferenci vlády, jak vyřeší schodkový rozpočet země? Babiš začal mluvit o špatném hospodaření minulé vlády. A skončil u onkologické kliniky v Brně. Salto mortale. Nikdo nechápal, o čem je v tu chvíli řeč. Skvělý chvat, přetočil celý souboj ve svůj prospěch.

U Babiše nejde o nějaký úmyslný záměr. On takto prostě funguje. Přetočit debatu, udělat ji nepřehlednou, zmatečnou. Když nikdo neví, o čem právě mluví, je silný v kramflecích. Na tom je založený celý jeho byznysový úspěch. Aby nikdo do poslední chvíle netušil, kterým směrem se hne.

Andrej Babiš

Babiš roztáčí svůj chaos do vyšších obrátek

Názory

V Česku polovina lidí považuje Babiše za nebezpečného populistu. Levicová Evropská unie je s ním v pohodě. Babiš hned po svém úterním jmenování premiérem zamířil do Bruselu ukázat se šéfce komise Uršule Von der Leyenové. Mluvil také s šéfem Evropské rady Antóniem Costou a belgickým premiérem Bartem De Weverem. Byly to samé úsměvy. Babiš umí svým „pevným chaotickým nenázorem“ vyhovět všem.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Všichni nově jmenovaní ministři mu nyní visí na rtech. Snaží se z nich odečíst, co vlastně mají dělat. Pro někoho by to byl složitý úkol. Pro Babišovu garnituru ne. Ti lidé již dobře vědí, co mají dělat, aby se Babišovi zalíbili. Jsou v tom vycvičení. A chtějí si držet svá koryta. Ministři jako nějací hmyzožraví plazi čekají, až jim šéf hodí mouchu. A mezitím si užívají benefitů, aut s majáčkem.

To je paradigma nové vlády. Nejde o pevné ideje, kterých bychom se měli držet. Ukotvení v západním světě. Jde o zájmy Andreje Babiše. Hlavním Babišovým zájmem je vybudovat si image úspěšného lídra. Postavit si totem. Tomu obětuje vše. To je hlavní program vlády. Ne rozpočet, ne výstavba železnic, ne rozvoj podnikání. Ne budování jedinečného Česka.

Kvůli stavbě svého totemu obětoval Babiš Agrofert, který si samozřejmě bude hlídat, ale bude se tvářit, že se ho holding netýká. Současná hra není o tom, že by Babiš měl svůj Agrofert schovaný někde v kapse a z pozice premiéra mu přihrával. Babiš už na Agrofert zapomněl. Má větší hračku, celé Česko.

Babiš má ovšem jeden problém. Nevnímá, že lídra ze sebe neudělá tak, že prostě chce. A má na to miliardy a moc. Proč není Pavel jako Havel? Protože Havel stál na hodnotách. Babiš stojí pevně na moci a na vlivu. Čtyři roky bude vliv využívat. A bude se tvářit, že je to ve prospěch Česka. Faktem je, že si jenom bude chtít vybudovat obraz. Takový, o kterém sní, když zrovna spí. Česko je mu jenom prostředkem.

Proměna jednoho z posledních velkých brownfieldů v centru Prahy vstupuje do rozhodující fáze. Projekt Florenc21 má po roce mezinárodních architektonických soutěží jasné vítěze i investiční rámce. Penta Real Estate plánuje v lokalitě investici kolem 20 miliard korun a výstavbu zahájit po roce 2028.

O podobě jednoho z posledních velkých brownfieldů v samotném centru Prahy je definitivně rozhodnuto. Investor Penta Real Estate spolu s hlavním městem a Institutem plánování a rozvoje vybral vítěze architektonických soutěží pro Etapu Západ projektu Florenc21. Spolu s již dříve uzavřenou soutěží na administrativní blok B06 má první fáze projektu jasné architektonické řešení.

Na návrzích nové čtvrti se bude podílet 15 architektonických kanceláří ze sedmi evropských zemí. Převažovat má bydlení, doplněné o hotel, kanceláře, služby a nové veřejné prostory. Celková výměra nové výstavby činí přibližně 108 tisíc metrů čtverečních podlažní plochy, odhadovaná investice Penty se pohybuje kolem 20 miliard korun. Výstavba by měla začít v roce 2028, dokončení se plánuje na rok 2031.

Miliardář Jakabovič majetkově vstupuje do pražských center Myslbek a Flora

Reality

Do portfolia prestižních pražských nemovitostí, obchodně-administrativních center Myslbek a Flora, majetkově vstupuje jeden z nejbohatších Čechoslováků. Investiční fond Max Realitní uzavřel strategické joint venture s Ivanem Jakabovičem, slovenským podnikatelem a spoluzakladatelem skupiny J&T.

nst

Přečíst článek

Od kontroverze k dohodě

„Příběh jednoho z posledních brownfieldů uvnitř města byl zpočátku kontroverzní. Projekt v okolí byl spojený se Zahou Hadid a přiznávám, že se mi nechtělo vstupovat proti práci jiného architekta, i když se mi nelíbila. Nevěřil jsem, že se toho dožiju,“ říká náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček.

Podle něj je dnes klíčové, že se podařilo nastavit dlouhodobou shodu mezi městem, investorem a památkáři. Florenc je mimořádně významné místo, kde se potkávají železnice, metro i severojižní magistrála.

Přehled vítězů

  • B01: ADEPT (DK) | ohboi (CZ)
  • B02: Aulík Fišer architekti | Machar & Teichman | studio reactor | Partero (CZ)
  • B03: Edit! Architects | A69 – architekti (CZ) | NL Architects (NL)
  • B05: re:architekti (CZ) | baukuh studio associato (IT) | Atelier Kempe Thill (DE)
  • B04: LAN architecture (FR) | P2PA (PL)
  • B06: A8000 (CZ)

Do portfolia prestižních pražských nemovitostí, obchodně-administrativních center Myslbek a Flora, majetkově vstupuje jeden z nejbohatších Čechoslováků. Investiční fond Max Realitní uzavřel strategické joint venture s Ivanem Jakabovičem, slovenským podnikatelem a spoluzakladatelem skupiny J&T.

Transakce patří k nejvýraznějším pohybům na trhu komerčních realit v závěru roku. Podle spoluzakladatele fondu Max Realitní Richarda Morávka z investičně-developerské skupiny Redstone spolupráce s private equity Ivana Jakaboviče potvrzuje tržní sílu obou objektů. „Vstup takto silného partnera a respektované osobnosti znamená potvrzení hodnoty našich aktiv,“ uvedl Morávek. Partnerství má urychlit růst fondu: „Umožňuje nám rychleji odstartovat vyhledávání dalších příležitostí na trhu a možností dalších akvizic,“ dodal.

Jakabovič, spoluzakladatel finanční skupiny J&T, patří dlouhodobě mezi nejbohatší investory v regionu. Morávek zdůrazňuje i tento aspekt: „To, že se Ivan Jakabovič rozhodl investovat právě do nemovitostí našeho fondu, vnímáme jako projev důvěry a zároveň jako velký závazek.“

Prémiové pražské adresy jako magnet pro kapitál

Myslbek patří k nejvýraznějším projektům v centru Prahy. Objekt o rozloze 17 tisíc metrů čtverčních propojuje ulice Na Příkopě a Ovocný trh a nabízí kanceláře kategorie A, retailové jednotky a 326 parkovacích míst. Nachází se zde značky jako Gant, GEOX či Karl Lagerfeld. Budova je držitelem certifikace BREEAM.

Flora na pražských Vinohradech je multifunkční obchodní a kancelářské centrum s 20 tisíci metry čtverečními retailu, více než 130 obchody a jediným IMAX kinem v Česku. Nad pasáží se nachází šest pater kanceláří kategorie A o rozloze 18 tisíc metrů čtverčních a 741 parkovacích míst. Centrum má přímý vstup do metra Flora.

Partnerství může otevřít dveře dalším akvizicím

Díky novému kapitálovému partnerství plánuje fond ambicióznější expanzi. Max Realitní vznikl teprve nedávno, ale podle Morávka chce postupně vytvářet silné portfolio prémiových nemovitostí v Praze i dalších městech.

Pro Jakaboviče jde o další krok do segmentu komerčních realit, který dlouhodobě sleduje. Fond jej vnímá jako investora, který může přinést nejen kapitál, ale také know-how a stabilitu.

Pražské reality jako bezpečný přístav

Velké transakce s kvalitními pražskými objekty jsou signálem, že investoři dál vidí český kapitálový trh jako bezpečné prostředí, a to i navzdory opatrnosti finančních trhů v posledních dvou letech. Prémiové pražské nemovitosti si drží vysokou obsazenost a jsou atraktivní i v období nižšího ekonomického růstu.

Ivan Jakabovič je slovenský podnikatel, akcionář J&T Private Equity Group a bankovního holdingu J&T Finance Group.

Investiční a developerskou skupinu Redstone založil v roce 2016 olomoucký podnikatel Richard Morávek. Skupina se zaměřuje na výstavbu a akvizice výnosových nemovitostí, včetně administrativních a rezidenčních objektů, retailových center a logistických hal. Redstone působí především v Olomouci, Praze, Pardubicích, Ostravě a Ústí nad Labem. Od roku 2023 společnost buduje FKI nemovitostní fond Max Realitní, mezi jehož první akvizice patří projekty – Galerie Šantovka a Envelopa Office Center.

