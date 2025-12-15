Dalibor Martínek: Cíle vlády? Sebestředný miliardář Babiš si vyrábí sochu
Kdo sleduje sportovní soutěže v bojových uměních, jak se mladí muži za peníze mezi sebou perou v kleci, musel zaznamenat existenci Jiřího Procházky. Nejlepší český rváč, neotřelý, který si svým zápasením vydělal miliony dolarů. V ringu vždy rozpoutal chaos. Žádný soupeř nevěděl, ze které strany rána přiletí. Vytvořil nečitelné prostředí, ve kterém se komíhal tak, že na konci byl vítězem.
Andrej Babiš, nový premiér, je také rváč. Použije cokoliv, chvat zleva, zprava, hlavně, aby vyhrál. Tak třeba, byla to jedna z otázek na úvodní tiskové konferenci vlády, jak vyřeší schodkový rozpočet země? Babiš začal mluvit o špatném hospodaření minulé vlády. A skončil u onkologické kliniky v Brně. Salto mortale. Nikdo nechápal, o čem je v tu chvíli řeč. Skvělý chvat, přetočil celý souboj ve svůj prospěch.
U Babiše nejde o nějaký úmyslný záměr. On takto prostě funguje. Přetočit debatu, udělat ji nepřehlednou, zmatečnou. Když nikdo neví, o čem právě mluví, je silný v kramflecích. Na tom je založený celý jeho byznysový úspěch. Aby nikdo do poslední chvíle netušil, kterým směrem se hne.
V Česku polovina lidí považuje Babiše za nebezpečného populistu. Levicová Evropská unie je s ním v pohodě. Babiš hned po svém úterním jmenování premiérem zamířil do Bruselu ukázat se šéfce komise Uršule Von der Leyenové. Mluvil také s šéfem Evropské rady Antóniem Costou a belgickým premiérem Bartem De Weverem. Byly to samé úsměvy. Babiš umí svým „pevným chaotickým nenázorem“ vyhovět všem.
Babiš roztáčí svůj chaos do vyšších obrátek
Všichni nově jmenovaní ministři mu nyní visí na rtech. Snaží se z nich odečíst, co vlastně mají dělat. Pro někoho by to byl složitý úkol. Pro Babišovu garnituru ne. Ti lidé již dobře vědí, co mají dělat, aby se Babišovi zalíbili. Jsou v tom vycvičení. A chtějí si držet svá koryta. Ministři jako nějací hmyzožraví plazi čekají, až jim šéf hodí mouchu. A mezitím si užívají benefitů, aut s majáčkem.
To je paradigma nové vlády. Nejde o pevné ideje, kterých bychom se měli držet. Ukotvení v západním světě. Jde o zájmy Andreje Babiše. Hlavním Babišovým zájmem je vybudovat si image úspěšného lídra. Postavit si totem. Tomu obětuje vše. To je hlavní program vlády. Ne rozpočet, ne výstavba železnic, ne rozvoj podnikání. Ne budování jedinečného Česka.
Kvůli stavbě svého totemu obětoval Babiš Agrofert, který si samozřejmě bude hlídat, ale bude se tvářit, že se ho holding netýká. Současná hra není o tom, že by Babiš měl svůj Agrofert schovaný někde v kapse a z pozice premiéra mu přihrával. Babiš už na Agrofert zapomněl. Má větší hračku, celé Česko.
Babiš má ovšem jeden problém. Nevnímá, že lídra ze sebe neudělá tak, že prostě chce. A má na to miliardy a moc. Proč není Pavel jako Havel? Protože Havel stál na hodnotách. Babiš stojí pevně na moci a na vlivu. Čtyři roky bude vliv využívat. A bude se tvářit, že je to ve prospěch Česka. Faktem je, že si jenom bude chtít vybudovat obraz. Takový, o kterém sní, když zrovna spí. Česko je mu jenom prostředkem.