Dalibor Martínek: Stavební úřady konečně přejdou pod stát. Výstavba však zrychlí až za roky
Stavební řízení převede současná vláda pod stát. Zároveň nový stavební zákon, který vláda schválila, zavádí princip jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Jsou to rozhodně změny k lepšímu, celý trh úpravy kvituje.
Stavební řízení se za poslední čtyři roky doslova rozpadlo. Nejdřív si Starostové vynutili, aby stavební úřady zůstaly pod obcemi. Patrně proto, aby mohl starosta do řízení zasahovat. Přesun úřadů do státní správy již navrhovala Klára Dostálová před čtyřmi lety. K tomuto principu se tedy vláda vrací.
Samozřejmě by šla zmínit i zpackaná digitalizace Ivana Bartoše, která byla posledním zásekem do povolování staveb. Z úřadu odcházeli úředníci, poslední rok je v povolování totální zmatek.
Teď by snad situace měla uklidnit a zlepšit. Je dobře, že vláda měla tuto novelu připravenou a hned ji také schválila. Bylo to potřeba.
Zrychlené povolovací řízení
Podle nového zákona má být výstavba hromadného bydlení, tedy budov o celkové podlahové ploše nad deset tisíc metrů nově ve veřejném zájmu. To by znamenalo, že tyto projekty bude možné povolovat ve zrychleném povolovacím řízení. Jednat by se mělo o stavby s nejméně stovkou bytů.
Čekat, že výstavba bytů okamžitě zrychlí, by však bylo naivní. Jak již dříve upozorňoval Dušan Kunovský, největší stavitel bytů v zemi, pokud vše půjde dobře, mohl by být nový zákon cítit v praxi nejdříve na konci tohoto volebního období. I přes pomalý nástup zákona je už jenom jeho rychlé přijetí nadějnou zprávou.
Investiční společnost Amundi Czech Republic prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů Amundi Realitní fond KB 3 dokončila akvizici hotelu B&B Hotel v Praze na Florenci. Nemovitost se nachází v širším centru metropole a v příštích letech by měla těžit z plánované proměny celé oblasti, kterou chystá skupina Penta.
Amundi koupila hotel na Florenci, sází na proměnu lokality v širším centru Prahy
Reality
Investiční společnost Amundi Czech Republic prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů Amundi Realitní fond KB 3 dokončila akvizici hotelu B&B Hotel v Praze na Florenci. Nemovitost se nachází v širším centru metropole a v příštích letech by měla těžit z plánované proměny celé oblasti, kterou chystá skupina Penta.
Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.
Z Koh-i-Nooru ve Vršovicích vznikne živá čtvrť s 600 byty
Reality
Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.
Proměna jednoho z posledních velkých brownfieldů v centru Prahy vstupuje do rozhodující fáze. Projekt Florenc21 má po roce mezinárodních architektonických soutěží jasné vítěze i investiční rámce. Penta Real Estate plánuje v lokalitě investici kolem 20 miliard korun a výstavbu zahájit po roce 2028.
Z brownfieldu čtvrť za 20 miliard. Takto se promění Florenc
Reality
Proměna jednoho z posledních velkých brownfieldů v centru Prahy vstupuje do rozhodující fáze. Projekt Florenc21 má po roce mezinárodních architektonických soutěží jasné vítěze i investiční rámce. Penta Real Estate plánuje v lokalitě investici kolem 20 miliard korun a výstavbu zahájit po roce 2028.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.