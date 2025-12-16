Dalibor Martínek: Stavební úřady konečně přejdou pod stát. Výstavba však zrychlí až za roky

Nový magazín právě vychází!

Bytová výstavba
ČTK
Dalibor Martínek
Stavební řízení převede současná vláda pod stát. Zároveň nový stavební zákon, který vláda schválila, zavádí princip jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Jsou to rozhodně změny k lepšímu, celý trh úpravy kvituje.

Stavební řízení se za poslední čtyři roky doslova rozpadlo. Nejdřív si Starostové vynutili, aby stavební úřady zůstaly pod obcemi. Patrně proto, aby mohl starosta do řízení zasahovat. Přesun úřadů do státní správy již navrhovala Klára Dostálová před čtyřmi lety. K tomuto principu se tedy vláda vrací.

Samozřejmě by šla zmínit i zpackaná digitalizace Ivana Bartoše, která byla posledním zásekem do povolování staveb. Z úřadu odcházeli úředníci, poslední rok je v povolování totální zmatek.

Teď by snad situace měla uklidnit a zlepšit. Je dobře, že vláda měla tuto novelu připravenou a hned ji také schválila. Bylo to potřeba.

Zrychlené povolovací řízení

Podle nového zákona má být výstavba hromadného bydlení, tedy budov o celkové podlahové ploše nad deset tisíc metrů nově ve veřejném zájmu. To by znamenalo, že tyto projekty bude možné povolovat ve zrychleném povolovacím řízení. Jednat by se mělo o stavby s nejméně stovkou bytů.

Čekat, že výstavba bytů okamžitě zrychlí, by však bylo naivní. Jak již dříve upozorňoval Dušan Kunovský, největší stavitel bytů v zemi, pokud vše půjde dobře, mohl by být nový zákon cítit v praxi nejdříve na konci tohoto volebního období. I přes pomalý nástup zákona je už jenom jeho rychlé přijetí nadějnou zprávou.

B&B Hotel

Amundi koupila hotel na Florenci, sází na proměnu lokality v širším centru Prahy

Reality

Investiční společnost Amundi Czech Republic prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů Amundi Realitní fond KB 3 dokončila akvizici hotelu B&B Hotel v Praze na Florenci. Nemovitost se nachází v širším centru metropole a v příštích letech by měla těžit z plánované proměny celé oblasti, kterou chystá skupina Penta.

nst

Přečíst článek

Z Koh-i-Nooru ve Vršovicích vznikne živá čtvrť s 600 byty

Reality

Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.

nst

Přečíst článek

Takto se promění Florenc

Z brownfieldu čtvrť za 20 miliard. Takto se promění Florenc

Reality

Proměna jednoho z posledních velkých brownfieldů v centru Prahy vstupuje do rozhodující fáze. Projekt Florenc21 má po roce mezinárodních architektonických soutěží jasné vítěze i investiční rámce. Penta Real Estate plánuje v lokalitě investici kolem 20 miliard korun a výstavbu zahájit po roce 2028.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Budova Victoria Palace na Vítězném náměstí v Praze je zkolaudovaná.

Po téměř 100 letech na pražském Vítězném náměstí stojí nová budova. Má fasádu za miliony a 25 let starý strom

Reality

Petra Nehasilová

Dušan Kunovský, Central Group

Dušan Kunovský: Konec krize s bydlením se blíží. Připravujeme se na další boom

Reality

Dalibor Martínek

Babišova vláda smetla ze stolu systém emisních povolenek ETS 2

Zleva ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a premiér Andrej Babiš (všichni ANO) na zasedání nové vlády
ČTK
ČTK
ČTK

Vláda odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Po jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).

Vláda požádá europoslance, aby získávali spojence k odmítnutí ETS 2. „Jednoznačně jsme to odmítli transponovat do našeho právního řádu,“ uvedl. „Přijdeme s velice konkrétními řešeními v rámci summitu Evropské rady 12. února, který by měl pojednávat o konkurenceschopnosti Evropské unie,“ dodal premiér.

Specifikovat daná řešení Babiš nechtěl. „Máme na to postupy, chceme psát dopisy, jsme na to připraveni,“ uvedl. Podotkl pouze, že například intervenční cena povolenky by měla být na úrovni 25 eur (600 korun).

Kabinet v usnesení uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení systému ETS 2. Dále vyzvala ministry k posílení nástrojů na ochranu domácností a firem před vysokou cenou povolenek, pokud by se pro úplné zrušení systému nepodařilo nalézt dostatečnou podporu.

Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše zadala v říjnu zpracovat analýzu dopadů ETS 2 na Česko. „Podle analýzy při ceně emisní povolenky 45 eur (1100 korun) by dopad na naše občany v letech 2027 až 2032 byl 154 miliard. Pokud by emisní povolenka byla za 70 eur (1700 korun), bylo by to až 205 miliard. To je pro nás nepřijatelné,“ řekl Babiš.

Česko patří do skupiny 19 zemí, které žádají na evropské úrovni změny systému. Předseda vlády podotkl, že iniciativu vnímá, ale neočekává, že by se podařilo zastropovat cenu povolenek.

Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament dosáhly minulý týden předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent proti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028. Babiš k tomu dříve uvedl, že odklad není zdaleka dostatečný a jeho nová vláda bude požadovat úplné odstoupení od systému.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Máme finanční potíže, ruská aktiva jsou pro nás klíčová, uvedl Zelenskyj

Politika

Ukrajina má problémy s financováním svých potřeb, a proto má pro ni klíčový význam případné rozhodnutí Evropské unie využít zmrazená ruská aktiva na podporu Ukrajiny, upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Reuters vysvětlil, že ruská aktiva by pomohla Kyjevu nahradit klesající podporu od některých partnerů.

ČTK

Přečíst článek

Premiér Andrej Babiš

Pomoc Ukrajině je pod Babišem ohrožena, píší světová média. Ta si všímají i nového ministra obrany

Politika

ČTK

Češi ovládli LinkedIn střední Evropy

Češi ovládli LinkedIn střední Evropy
Profimedia
nst
nst

Čeští generální ředitelé patří k nejviditelnějším lídrům na LinkedInu ve střední Evropě. Nový Manažerský LinkedIn žebříček 2025 ukazuje, že Češi mají nejen silné značky, ale i největší digitální vliv. Aktivní je však jen menšina manažerů.

Čeští vrcholoví manažeři patří i letos k nejviditelnějším lídrům na profesní síti LinkedIn ve střední Evropě. V první pětici nejsledovanějších generálních ředitelů regionu se podle Manažerského LinkedIn žebříčku 2025 umístili hned tři zástupci z Česka. Vyplývá to z analýzy, kterou připravila společnost Rothman and Roman ve spolupráci s komunikačními agenturami, včetně české agentury Konektor.

Žebříček sleduje aktivitu a dosah vrcholových manažerů firem vybraných podle seznamu Coface CEE TOP500 za rok 2024. Letos poprvé zahrnuje všechny země střední Evropy, zatímco v minulém roce se zaměřoval pouze na část regionu.

Z analýzy vyplývá, že ačkoli má dnes v Česku profil na LinkedInu téměř každý vrcholový manažer, aktivně síť využívá jen menšina. Alespoň deset příspěvků za posledních dvanáct měsíců zveřejnilo pouze 20 procent sledovaných manažerů, zatímco 43 procent zůstává zcela neaktivních.

„Osobní komunikace na LinkedInu se stává běžnou součástí manažerské praxe napříč regionem, rozdíly mezi zeměmi se postupně stírají. Přesto většina manažerů zůstává spíše pasivní, ačkoli aktivní přítomnost má výrazný reputační potenciál,“ uvedl Michal Marek z agentury Konektor.

Top 5 manažerských LinkedIn profilů ve střední Evropě podle počtu sledujících
Země Jméno Společnost Sledující
Česko Klaus Zellmer ŠKODA AUTO A.S. 52317
Polsko Przemysław Gdański BNP Paribas Bank Polska 39030
Rumunsko Marco Hössl Kaufland Romania SCS 36543
Česko Tomáš Salomon Česká spořitelna, a.s. 27988
Česko Daniel Beneš ČEZ, A.S. 24237

Banky v čele regionálního žebříčku

Nejsledovanějším generálním ředitelem ve střední Evropě zůstává Klaus Zellmer ze Škody Auto, který má na LinkedInu více než 52 tisíc sledujících. Druhé místo letos obsadil šéf BNP Paribas Bank Polska, třetí skončil Marco Hössl z Kaufland Romania. Do první pětice se dále dostali Tomáš Salomon z České spořitelny a Daniel Beneš z ČEZ.

Klaus Zellmer

Žebříčku letos dominuje bankovní sektor, jehož zástupci se objevují nejen mezi nejsledovanějšími, ale i mezi manažery s nejvyšší mírou zapojení sledujících. V kategorii engagementu obhájil první místo Tomáš Salomon, následovaný manažery ze Slovenska, Polska a Rumunska. Rozdíly mezi jednotlivými příčkami jsou však podle autorů analýzy menší než v minulých letech.

Top 5 manažerských LinkedIn profilů ve střední Evropě podle míry engagementu (sledováno u jejich posledních deseti postů)
Země Jméno Společnost Engagement
Česko Tomáš Salomon Česká spořitelna, a.s. 9289
Slovensko Peter Krutil Slovenská sporiteľňa 8278
Polsko Michał Bolesławski ING Bank Śląski 5562
Rumunsko Ömer Tetik Banca Transilvania 5476
Česko Klaus Zellmer ŠKODA AUTO A.S. 4976

V Česku táhnou především generální ředitelé

V rámci české části výzkumu bylo hodnoceno třicet největších firem a hlavní komerční banky. U každé společnosti se sledovala aktivita čtyř manažerských rolí – generálních ředitelů, finančních ředitelů, šéfů HR a vedoucích marketingu a komunikace.

Největší zájem sledujících dlouhodobě vyvolávají příspěvky výkonných ředitelů, kteří dosahují nejvyšší míry zapojení. Na opačném konci žebříčku zůstávají finanční ředitelé, přestože v jednotlivých případech jejich příspěvky zaznamenávají výraznou odezvu.

Rony Plesl v ateliéru

Rony Plesl: Ve sbírce mám i díla studentů. Vlastní skleničky ale ne

Leaders

Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.

Stanislav Šulc, Michal Nosek

Přečíst článek

Aktivita HR manažerů naopak meziročně klesla. Přestože profil má téměř každý z nich, alespoň jeden příspěvek za poslední rok zveřejnila jen polovina. U vedoucích marketingu a komunikace výzkum naopak ukazuje zvýšenou aktivitu a nadprůměrný ohlas jejich obsahu.

Sběr dat pro letošní žebříček probíhal na přelomu září a října 2025.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Největším zapojením na sociální síti LinkedIn se pyšní Tomáš Salomon, šéf České spořitelny

Šéfové Škodovky, ČEZ a bankéři. To jsou nejsledovanější čeští manažeři na LinkedInu

Leaders

sta

Regulace zpřísňují a tlak na představenstva roste. Pasivní výkon funkce dnes neobstojí, říká Natálie Cmíralová z PRK Partners

Zprávy z firem

nst

