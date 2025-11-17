Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Tomáš Vavřík
Užito se svolením Domoplanu
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Staví se lépe v Brně, nebo v Praze?

Všude je to podobné a záleží hlavně na lidech, kteří to mají v dané lokalitě na starosti. Nebudu zapírat, že Praha je v tomto ohledu jedna z nejsložitějších disciplín. A potrápil nás i Brandýs nad Labem. Je to sice menší obec, ale během doby, kdy tam působíme, se čtyřikrát vyměnilo vedení a s ním i pravidla, včetně kontribucí. Takže ano, jako Brňáci máme nejmenší problém v Brně.

Brno má na rozdíl od Prahy od ledna nový územní plán. Ulehčuje to investorům výstavbu?

Zatím je v něm několik dílčích témat, která se dořešují. Neřekl bych tedy, že Brno má plně funkční územní plán. Přesto přinesl určitá uvolnění.

Vidíte díky němu nějaké akviziční příležitosti? Třeba v prolukách?

Zatím ne. Brno je teď podle mě „zaseknuté“. Sešlo se několik změn najednou: stěhování stavebního úřadu, nový územní plán a start digitalizace. Výsledek? Digitalizace není dotažená, územní plán není kompletní a stěhování úřadu se nedokončilo. Navíc odešla řada nejzkušenějších úředníků. Situace na stavebních úřadech je proto aktuálně nejhorší, jakou v oboru pamatuji.

Leží kvůli tomu některý z vašich projektů bez razítka na stole stavebního úřadu?

Naštěstí všechny naše projekty už mají stavební povolení. Chytili jsme to v dobrých vlnách. A taky jsme Brňáci, takže se tam všichni známe.

Realitní trh nováčkům moc nepřeje, že?

V Česku vzniklo strašně moc „rádoby developerů“ z různých investičních skupin, kteří žijí v domnění, že development je jednoduchá disciplína. Trh ještě zažije mnoho velkých pádů. Projektů, kterým nevychází matematika, je pořád dost. Zároveň tito investoři neuvažují realisticky a stále požadují za odprodej vysoké ceny.

Jak financujete projekty vy?

Podobně jako ostatní. Kombinujeme vlastní zdroje, bankovní financování a externí financování prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů.

Takto vypadá Horácká aréna v Jihlavě.

Jihlava ukázala cestu i Praze. Nová aréna za 2,2 miliardy mění pravidla českých stadionů

Reality

Kde dřív stál starý zimák, vyrostla moderní stavba. Nová Horácká aréna v Jihlavě spojuje sport, kulturu i byznys, protože moderní haly už nejsou jen stadiony pro utkání, stávají se multifunkčními centry městského života.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Banky v době zamrznutí realitního trhu projekty přísně filtrovaly. Změnilo se to?

Bankovní kritéria jsou stále velmi přísná, banky si svoje investice hlídají obezřetně. Nám pomáhá naše šestnáctiletá historie a projekty, které máme za sebou. Nováčci na trhu si na bankovní financování často nesáhnou. Pak se pouštějí do různých alternativ, crowdfundingu apod., a to jim láme vaz. Při vyšších sazbách či dalších podmínkách stačí, aby se výstavba na půl roku zastavila, a je problém.

Jak vnímáte dnes už velmi přísné požadavky na ESG?

Problém je, že systém nefunguje jako celek. Dílčí prvky — okna, fasády, rekuperace — něco přinesou, ale na konci zákazník zaplatí výrazně víc. Otázkou je i skutečná ekologičnost: samotná výroba technologií je zátěž. A život v silně zateplených domech s řízeným větráním nemusí být vždy zdravý — bacily a plísně udržujete uvnitř. Navíc má každá technologie omezenou životnost. Třeba vrty pod domem nevyměníte; jejich životnost je kolem 20 let. Co pak?

Díky zateplení ale klient šetří na vytápění, ne?

Přísné ESG požadavky byt prodražují, zvyšují pořizovací cenu i provoz. Když si vlastník sečte měsíční náklady, příspěvky do fondu oprav a budoucí výměny technologií, celkově vyjde dráž. Další téma je kvalita vnitřního prostředí. A hlavně: kdo bude všechny ty systémy reálně udržovat, spravovat a měnit? Skoro nikdo. Chybí know-how i ochota platit, narážíme i na technické limity. Vezměte fotovoltaiku: životnost je řádově kolem 15 let a pak ji někdo musí bezpečně a za rozumné peníze vyměnit. Reálně se to často nestane. Zařízení přestane fungovat a byt tím trpí už po pár letech.

A jak ESG regulace dopadají na práci architektů?

Upřímně obdivuji architekty, že to dávají. Například povinné kapacity pro kola: u domu se 300–400 byty musíte mít třeba 700 míst. Reálně zůstávají prázdná, ale zabírají místo a stojí peníze. Často přitom chybí navazující infrastruktura (cyklostezky). V Brně nově platí stavební předpisy, které částečně omezují parkování aut a přidávají povinné kolárny. Projekty schvalované i 10 let musíte znovu předělávat.

Takže kromě parkovacích míst se nově řeší i kolárny?

Ano, ubylo několik parkovacích míst ve prospěch koláren. Ty ale často zejí prázdnotou. Kočárkárny a kolárny mnoho lidí nepoužívá. Je to nekoncepční, nepromyšlené a populistické. Tlačit lidi od aut ke kolům bez infrastruktury působí jako sociální inženýrství. A myslet si, že Češi hromadně přesedlají jen proto, že u luxusního bytu bude kolárna, je naivní. Kdo má kolo za 200 tisíc, nenechá ho ve společné kolárně, ale doma nebo ve sklepě. Ať existuje možnost, aby si cyklista vybral dům s kolárnou — problém je, že to není volitelné podle místních podmínek nebo ekonomiky projektu, ale povinné. Výsledkem je, že i dlouho schvalované projekty musíme přeprojektovávat kvůli novým požadavkům.

To mají architekti asi radost, že.

„Největší.“ Nejhorší je, že projekt nikdy pořádně nedotáhnete. Během let, kdy vzniká, se neustále mění podmínky, takže ho pořád předěláváte. To je v praxi neřešitelné. Místo dílčích zásahů je potřeba začít od základu a nastavit jasná, stabilní pravidla. Prohlášení typu „uděláme digitalizaci“ nebo „rychle něco změníme“ bez systémového řešení jsou podle mě jen prázdné sliby a většinou udělají více škody než užitku.

Takže jste rád developerem?

Ano, jinak bych to nedělal, a navíc mě ta práce opravdu baví, což nemůže říct každý. Pravdou ale je, že byty dnes stojí nesmyslné peníze. Developer by přitom mohl vydělávat podobně, dělat stejně kvalitní práci a lidé by platili normálnější ceny, kdyby procesy nebyly tak špatně nastavené a zdlouhavé. Ve výsledku developer často nevydělá víc, někdy i méně, ale klient platí nehorázné částky, protože všechno zdražilo. Podle mě je to už neúnosné. Jenže v každé debatě se to pak snadno „sveze“ na developery jako na hlavního viníka. Přitom development by měl být co nejvíce mimo denní politiku. Minimálně by měly být nezávislé úřady. Development je komerční činnost. Ať na něj stát dohlíží, ale rozhodovací aparát musí stát mimo politiku. Za první republiky existoval hlavní úřad architekta — nezávislá instituce složená z architektů. Dnes na stavebních úřadech často rozhodují lidé bez hlubší znalosti oboru a posuzují projekty subjektivně podle toho, zda se jim „líbí“. Dříve určovali směr města kvalifikovaní profesionálové. Tento systém se zrušil, a to je problém.

Brno přebírá otěže: Vychází sedmé číslo magazínu Realitní Club s Radimem Passerem na titulce

Reality

Magazín Realitní Club, který vydává Newstream, přináší svou sedmou edici. Podzimní číslo spojuje dvě klíčová témata českého realitního trhu: Prahu a Brno.

nst

Přečíst článek

Proč je podle Tomáše Vavříka Brno aktuálně „zaseknuté“ a v nejhorší stavební kondici za dlouhé roky? Jak ovlivňuje výstavbu nedokončená digitalizace, nový územní plán a odchod zkušených úředníků? Proč ceny bytů v Brně překročily 200 tisíc za metr čtvereční a rychle se blíží těm pražským? Nejen o tom hovoří šéf největšíh brněnského developera v rozhovoru pro magazín Realitní Club, který právě vychází.

NOOX představuje nový koncept bydlení, který přehodnocuje status quo městského developmentu.

Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu

Reality

V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Šumava bez kompromisů: Rekonstrukce, která obstála i v nejtvrdším režimu ochrany

Chata Borová Lada
Užito se svolením Tomáše Slavíka
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Architekti museli splnit limity, které odrazují většinu investorů. Výsledek ale ukazuje, že trpělivost a pokora mají smysl.

Za vsí, na cestě mizící mezi šumavské lesy a pláně, stojí stavení, které si svou přítomnost vybojovalo téměř půldruhého století. Rekonstrukce, kterou dnes obdivují sousedé i kolemjdoucí, nevznikla jako snaha o efektní proměnu. Zrodila se z respektu k původní stavbě i místní krajině.

19 fotografií v galerii

Borová Lada patří k nejpřísněji chráněným částem Šumavy, takže každá stavba či rekonstrukce musí respektovat krajinný ráz i tradiční charakter místní zástavby. Omezena je jak velikost a výška staveb, tak jejich materiálové a tvarové řešení, aby nové zásahy nerušily citlivé horské prostředí. Právě proto je zde klíčový přístup založený na pokoře, kontinuitě a jemném doplnění toho, co už krajina po generace zná.

Navíc, aby chalupa mohla sloužit dál, museli ji architekti Lenka a Petr Vávrovi (Studio Plyš) očistit ji od nevhodných zásahů minulých dekád. Stavební poruchy se vlastně staly příležitostí.

Stodola jako nové centrum domu

Někdejší hospodářské zázemí, kdysi ve špatném technickém stavu, se proměnilo v centrální obytný prostor. Obývací pokoj otevřený do zahrady je portálem propojený s kuchyní v původní části domu.

Stodola, převýšená až do krovu, zůstává praktickým prostorem, ale zároveň je ideálním místem pro podzimní posezení. Dům je díky nové dispozici připraven i na dvougenerační užívání, přičemž centrální schodiště slouží jako spojnice obou částí.

Krkonošská chalupa

Konec chalupářského snu? Rekordní počet majitelů se chystá prodat své chaty

Reality

Chaty a chalupy v méně vyhledávaných lokalitách či v horším stavu po letošní chalupářské sezóně zlevnily. Naopak ceny nejdražších chat, chalup a nemovitostí vhodných k celoročnímu užívání se nezměnily, nebo dokonce vzrostly. Cenové rozdíly mezi rekreačními nemovitostmi v Česku se tak stále prohlubují. Některé chaty lze pořídit za statisíce, jiné i za několik milionů korun, uvádí analýza realitní platformy Bezrealitky.cz. Nyní, před podzimními prázdninami, chalupáři připravují své nemovitosti na zimu – a rekordní počet z nich plánuje prodej.

ČTK

Přečíst článek

Proměny doznal i vnějšek chalupy. Silueta zůstala původní, ale nová prosklení otevírají interiér světlu i šumavským výhledům. Velké dřevěné okenice jej naopak chrání před počasím i zvědavými pohledy. Kolejnice okenic jsou přiznané, stejně jako pohledový beton s texturou připomínající starou prkennou fasádu.

Krov chalupy dnes nesou tři mohutné železobetonové sloupy. Byly odlité spolu s novými základy stodoly poté, co se ukázalo, že zásahy z 80. a 90. let konstrukci ohrozily. Díky nim bylo možné zachovat původní tesařské dílo. Těžkou betonovou krytinu nahradily lehké falcované šablony a poškozené prvky krovu byly zesíleny ocelovými příložkami. Vznikl tak prostor pro obytné místnosti v podkroví i pro kompletní zateplení střešního pláště.

Do podkroví a někdejší hospodářské části architekti vložili zcela novou. Obložili ji vláknocementovými deskami a překližkou s přiznaným spojovacím materiálem. Obsahuje hygienické zázemí i technické místnosti a je pečlivě konstrukčně oddělená od historických konstrukcí, aby do nich nepronikala vlhkost.

Chalupu Milada navrhli architekti ze studia ADR.

Kam se hrabou Alpy. Čeští architekti luxus umí, chalupa v Úpě má saunu s výhledem na Sněžku

Reality

Staví luxusní dovolenkové resorty, přeměňují brownfield v Kanadě a navrhují domy pro české miliardáře. Stejně tak by se ale architekti ze studia ADR dali označit za specialisty na krkonošské chalupy.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Podařilo se zachránit část původních dřevěných podlah a také kachlová kamna s labyrintem, která dnes slouží stejně krásně jako kdysi. Běžné vytápění chalupy je řešeno tepelným čerpadlem vzduch–voda, napojeným na chytrý domácí systém, který centrálně řídí topení, osvětlení i elektricky posuvné vnější okenice.

Architekti nezapomněli ani na symbolické gesto. Střecha byla zateplena se stejným detailem lemu, jaký má legendární čepice zmijovka, kterou na Šumavě nosí chalupáři už po generace.

Rezidence Pod Portáškami v Peci pod Sněžkou – Velké Úpě

Obří investice mění hory. Velká Úpa spouští projekt, který budil emoce

Reality

Po dlouhém povolovacím procesu dostává zelenou projekt, který zásadně promění jednu z klíčových lokalit Velké Úpy. Rezidence Pod Portáškami nabídne 159 bytů, služby pro místní i udržitelné technologie a představuje další krok miliardových investic mířících do českých hor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Chatku na břehu Vranovské přehrady navrhlo studio Prodesi/Domesi.

Kde leží investiční ráj českých chatařů a chalupářů? Na horách a na Lipně

Reality

Nabídkové ceny rekreačních nemovitostí i přes nižší poptávku stoupají. Záleží samozřejmě na tom, co a kde se prodává.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Developerská výstavba na levém břehu lipenského jezera

Lipno láká developery. Výstavba stovek rekreačních objektů ale znepokojuje místní

Reality

Apartmány a jiná ubytovací zařízení by měly vzniknout na pozemcích o rozloze několika desítek hektarů. Nyní je v okolí lipenské přehrady na 16 000 rekreačních lůžek. Pokud by developeři uskutečnili všech 30 plánovaných projektů, kapacita by se zvýšila na 25 000 lůžek.

ČTK

Přečíst článek

Související

Takto vypadá Horácká aréna v Jihlavě.

Jihlava ukázala cestu i Praze. Nová aréna za 2,2 miliardy mění pravidla českých stadionů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Rodinný dům u Sázavy vznikl na místě původní chatičky.

Chatičku na skále nahradil dům. Přístavbu, z níž roste strom, si manželé postavili sami

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Revoluce v centru Prahy: Ambiente ukázalo, jak se dělá restaurace budoucnosti

Brasileiro Slovanský dům v novém
Užito se svolením Ambiente/Honza Zíma
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Ambiente proměnilo jednu z nejznámějších restaurací v Praze. Nový design Brasileira Slovanský dům ukazuje, že estetika může být i byznysovou strategií.

Když se v roce 2004 otevřelo první Brasileiro v pražském Slovanském domě, šlo o revoluci v tuzemské gastronomii. Koncept churrasco rodízio (maso grilované na dřevěném uhlí, které číšníci servírují přímo z rožně na talíř pozn.red.) tehdy přinesl do Česka chuť Jižní Ameriky i nový styl stolování.

10 fotografií v galerii

Po více než dvaceti letech se podnik, který pomohl definovat značku Ambiente, vrací na scénu v novém hávu. Nejde však o pouhou estetickou obnovu. Rekonstrukce vedená architekty ze studia Qarta a grafiky ze Studia Najbrt představuje investici do budoucnosti. Prostor, který spojuje design, komfort a provozní efektivitu, má být ukázkou, jak má dnes vypadat moderní gastronomický byznys.

Rekonstrukce Brasileira Slovanský dům je ukázkou přístupu, který v síti Ambiente razí její zakladatel Tomáš Karpíšek, a to spojit gastronomii s řemeslem, designem a službou do jednoho zážitku. Každý detail, od výběru materiálů po ergonomii pracovních ploch, má své opodstatnění. Cílem není jen estetika, ale dlouhodobá udržitelnost a efektivní provoz.

„Chtěli jsme prostoru dodat čistotu, lehkost a zároveň zvýraznit dominanty, jako je bar, vinotéka a salátový bar. Zároveň jsme kladli velký důraz na komfort hostů od akustiky po kvalitu vzduchu a přírodní materiály,“ říká manažer restaurace Tomáš Podolský, který stál u projektu od samého začátku.

Daniel Bureš

Zapomeňte na foie gras. Nové V Zátiší sází na brambory s tvarohem

Enjoy

Po více než třiceti letech prošla jedna z ikon pražské gastronomie zásadní proměnou. V Zátiší, podnik, který je od počátku symbolem poctivého fine diningu, mění interiér i celou filozofii a s novým šéfem kuchyně. Pod taktovkou Daniela Bureše se budou servírovat tradiční slovanská jídla i zelenina z vlastního pole.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Když design podporuje byznys

Na rekonstrukci se podílelo architektonické studio Qarta, které z prostoru odstranilo předchozí nánosy a přineslo čistotu a jednoduchost. „Chtěli jsme, aby interiér působil přirozeně, vzdušně, a přitom si zachoval temperament Brazílie,“ popisuje architekt Jakub Čížek.

Dominantou se stala světelná instalace ze sklárny Bomma, jejíž autorkou je Kateřina Handlová. Prostředí dotváří grafické Studio Najbrt, které vytvořilo nejen novou vizuální identitu, ale i funkční prvky: menu, piktogramy a známá papírová kolečka, jimiž hosté dávají najevo, zda chtějí další chod. Tyto detaily nejsou jen estetickým bonusem, ale podporují komunikaci mezi hostem a obsluhou, a tím i plynulost provozu.

Zásadní roli hrála rychlost. Celá rekonstrukce proběhla v rekordním čase šesti týdnů, Na projektu se podílely desítky českých řemeslníků a dodavatelů.

Kaple Panny Marie Bolestné

Zázrak z dřeva: Kaple v poli u Brna ohromila svět a získala architektonického Oskara

Reality

Když se víra spojí s architekturou, vznikne ticho, které mluví. A také dřevěná kaple v polích u Brna, která letos porazila velké projekty i slavné ateliéry. Stavěli ji ručně, z darů věřících. Teď je z ní nejkrásnější novostavba v Česku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Srdcem restaurace zůstává samoobslužný salátový bar, nově vyrobený z kombinace kovu a italského kamene, a přestavěný bar, který využívá modulární systém umožňující barmanům přizpůsobit si pracovní prostor. Nechybí ani nová vinotéka s kapacitou přes 1200 lahví, která se stala vizuální dominantou prostoru.

Pro Ambiente je tato proměna víc než jen estetická modernizace. „Hosté dnes nehledají jen kvalitní jídlo. Chtějí prostředí, které má příběh a nabízí inspiraci,“ říká Podolský. Investice do designu a komfortu hostů je podle něj klíčová i z byznysového pohledu. Vyšší kvalita prostředí zvyšuje hodnotu zážitku, prodlužuje dobu návštěvy a posiluje věrnost zákazníků. To jsou podle něj faktory, které se přímo promítají do tržeb i reputace značky.

Ambiente tím potvrzuje roli inovátora české gastronomie. Kombinuje stabilitu etablované značky s neustálou ochotou měnit se a posouvat hranice. „Naším cílem je, aby každý podnik měl vlastní charakter a zároveň sdílel filozofii poctivosti a otevřenosti. Brasileiro je krásným příkladem toho, že když se investuje do detailu, vzniká prostor, který má duši i ekonomický smysl,“ uzavírá Podolský.

PODCAST Realitní Club: Investoři překvapivě bývají ti nejflexibilnější, říkají architekti

Reality

Co chybí českým architektům, aby mohli svobodně tvořit? A co zase Praze a ostatním českým městům? Nejen tato témata probírali moderátoři Petra Jansová a Dalibor Martínek v dalším podcastu Realitní Club s Jiřím Řezákem a Davidem Wittasskem ze studia Qarta.

nst

Přečíst článek

Uprostřed kostarické džungle vyrostl dům, který spojuje surovou materiálnost s otevřeností přírody.

Z Prahy do kostarické džungle: Architektka, která proměnila sen v byznys

Reality

Dagmar Štěpánová postavila v Kostarice nejen designový resort, ale i nový život. Zakladatelka studia Formafatal dokazuje, že i uprostřed džungle lze vytvořit prosperující značku s globálním přesahem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Asador Etxebarri – Axpe, Španělsko: Grilování povýšené na umění. Skrytý na baskickém venkově patří Etxebarri k nejlepším restauracím světa (v současnosti 2. v seznamu World’s 50 Best). Servíruje příběh ohně, dřeva a dokonalé jednoduchosti na každém talíři.

Michelinky, ale i venkovské hospůdky. Které restaurace vyhledávají nejbohatší Češi?

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Praze září další kuchařská hvězda. Skrze spálený květák přináší chutě Ameriky, zapečenou fetou vzdává hold Evropě

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme