Dalibor Martínek: Soumrak Motoristů. V hitparádě Radia 1 vede protestsong proti Turkovi

Dalibor Martínek: Soumrak Motoristů. V hitparádě Radia 1 vede protestsong proti Turkovi

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Rádio je sice technologie minulosti, přesto ho pár lidí ještě poslouchá. Jedno z prvních českých soukromých rádií, rádio Stalin, které vzniklo hned po pádu komunistů, nyní Rádio 1, vysílá skvělý žebříček aktuálních písní z české a slovenské hudební sféry. V něm aktuálně vede protestsong proti Turkovi. Jakou to má váhu?

Rádio 1, ikonické české rádio, se nevěnuje mainstreamu. Vystavělo si pozici média, které je objevné, hledá nové hudební trendy. Ve svém žebříčku Velká sedma nasazuje každý týden novinky československé hudební scény. O umístění songů hlasují posluchači. Každý týden se pořadí mění.

Rádio 1 je i po pětatřiceti letech existence stále poslouchané, má svůj zásah. Má své skalní fanoušky z generace Husákových dětí, ale i mladou krev posluchačů. Není to žádný popík. Toto rádio dává prostor k projevu mladým, jejich vnímání hudby, novým hudebním trendům. Na prvním místě zmíněné hitparády se nyní drží song s názvem Motůrek od ne kapely, ale od jakéhosi uskupení mladých lidí pod názvem Hihihahaholky. V této hitparádě už se drží už solidních devět týdnů.

Jakáže pecka? Protestsong

Je to přiznaný protestsong proti Filipu Turkovi. Je to takový rychlý rap, který už pamětník vzniku Rádia 1 nepobírá. Zaznívají v něm různá slovní spojení, hajlování nevadí, moto moto motůrek, utajený fašounek. A podobně. Není to písnička, nevím, jestli se mezi mládeží vlastně ještě může říkat slovo písnička, aby člověk nevypadal jako úplný retard. Asi nesmí. Ale v zásadě, nedá se to poslouchat.

Nicméně, toto dílko vede hitparádu klasického, dalo by se říct zasloužilého nekomerčního rádia v metropoli. Rádia, které vždy stálo na osobitosti, originalitě, nekomerčnosti. Vždy ukazovalo nové trendy v hudbě. Z Rádia 1 se za víc než třicet let existence stal etalon.

Co nám teď ten etalon říká? Že Filip Turek je trnem v očích mladé generace. Ne nějakých anarchistů nebo aktivistů, jak by to rádi Motoristé vykreslovali. Je to hlas lidu, posluchačů ikonického Rádia 1. Protestsong proti němu je na prvním místě hitparády! Ne nějak skvělý hudební kus, prostě hudební protest. Jakkoliv na úroveň písně mohou být rozličné názory, nelze přehlédnout, že téma antiturek rezonuje u mladých.

Turek, ve svých čtyřiceti letech na rozhraní mezi mladými a střední generací, u mladých neboduje. Předvolební průzkumy nyní řadí Motoristy pod pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny. Do voleb zbývají ještě víc než tři roky, vše se může změnit. Kdo by tvrdil, že mladí se o politiku nezajímají, žebříček Rádia 1 mluví o opaku. Mladí se o politiku naopak vemi zajímají, a mají jasno. MoTůrka nechtějí. Pro budoucnost země nadějná zpráva z jednoho rádia.

Dalibor Martínek: Pavel ztrácí z Babiše nervy

Situace s českou delegací na summit NATO v Turecku uvízla na mrtvém bodě. Vláda prezidenta Pavla na setkání nechce, Pavel tvrdí, že tam poletí za každou cenu. Patrně chce pozdravit staré kamarády. Ještě dva měsíce to bude žhavé téma. Pavel začíná ztrácet nervy.

Není moc jasné, proč se prezident s premiérem scházeli bez nějaké předchozí očekávané dohody. Ze setkání na Hradě se stalo jen další kolbiště, které ukazuje, jak jsou vztahy obou stran špatné. Hlavním okamžikem se stala úvodní scénka. Babiš měl čtvrt hodiny zpoždění, a Pavel ho za to před kamerami vyplísnil.

Babiš svými pozdními příchody hlavu státu očividně provokuje. Jednou nepřijde vůbec, nyní pozdě. S dětinskou výmluvou, že mu to nevyšlo, že měl předtím moc práce. Provokace mu vyšla parádně, jen asi nečekal, že ho v situaci bude Pavel veřejně koupat. Patrně očekával, že bude další ztrapnění v tichosti vydýchávat.

Babišova taktika na Pavla nezabírá

Babišův přístup je známý. Chce postupovat z pozice síly, a používá k tomu různé komunikační triky, lety ověřené. Teď to zkouší i na Pavla. Samozřejmě, při jednání s významnými zahraničními partnery nasazuje švejkovskou masku loajálního partnera, v ruce tašku plnou slibů a příslibů. Z tou jistě poletí i do Ankary.

Tahanice o summit NATO sílí. Pavel připouští žalobu, Babiš na brífink nedorazil

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) se na schůzce na Hradě opět nedohodli na tom, jak má vypadat česká delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiš dál zastává názor, že Pavel by její součástí být neměl. Prezident ale trvá na tom, že se summitu zúčastnit chce.

Jenže Pavel mu nějak uvízl v hrdle. Ne, a ne se podrobit. Ať už je to Pavlovou povahou, nebo díky dobrému týmu poradců, Pavel vzdoruje. A Babiš provokuje. Jeho „mi to nevyšlo“ jako by z oka vypadlo hlášce „vo fous“ uličníka Rosenheima z filmu Obecná škola.

Jenže Pavel měl jako státník udržet nervy na uzdě. Zvláště, jestli chce dosáhnout nějakého výsledku při jednání. Veřejně kárat premiéra za pozdní příchod je diplomatický přešlap.

Pavel začíná působit nervózně, vypadává z role. Pokud zabředne do právního sporu s vládou, bude to jen další snížení úrovně vrcholné politiky v Česku. Bohužel, nelze v této roztržce dát ani jednomu aktérovi palec nahoru. Jeden za osmnáct, druhý za dvacet bez dvou.

Babišova vláda pod tlakem ze zahraničí. Mezinárodní federace novinářů žádá stažení návrhu na financování médií

Mezinárodní federace novinářů ostře vstoupila do sporu o budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Delegáti jejího kongresu jednomyslně odsoudili vládní návrh převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet, protože podle nich ohrožuje jejich ekonomickou i redakční nezávislost a posiluje politickou kontrolu. IFJ chce premiéra Andreje Babiše vyzvat ke stažení návrhu.

Týden tradera: Polovodičová euforie vrcholí, varovné signály ale přibývají

Uplynulý týden přinesl finančním trhům hodně naděje a ty na ni odpověděly výrazným růstem akciových indexů. Spojené státy předložily Íránu návrh dohody, která by postupně vedla k obnovení provozu v Hormuzském průlivu a ke zrušení americké blokády íránských přístavů.

Jde o první krok širšího plánu na ukončení konfliktu. Detailní jednání o jaderném programu mají následovat až později. Akcie na zprávu reagovaly růstem na nová maxima. Index S&P 500 se dostal nad 7350 bodů. Současná tržní rally tak znovu připomíná růst z konce tisíciletí a vrchol dot-com bubliny.

Čtrnáctibodový plán, který by mohl ukončit krizi na Blízkém východě, je sice důležitý, za bezprecedentním růstem trhů z posledního týdne však stojí jen částečně. Další faktory už nejsou na první pohled tak zřejmé, ve skutečnosti za nimi ale opět stojí umělá inteligence, datová centra a s nimi spojené čipy. Do této skupiny patří firmy jako Intel, AMD nebo Nvidia.

Index polovodičů PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) dosáhl nového historického maxima. Pomohla mu kombinace silného býčího momentu a zvýšených kapitálových výdajů ze strany hyperscalerů. Zdá se, že backlog firem z tohoto odvětví sahá až do roku 2028. To uklidňuje investory, že polovodičový cyklus ještě není na svém úplném vrcholu.

Investoři tak pod tlakem FOMO, tedy strachu, že jim ujede příležitost, zvyšují své sázky na polovodičový sektor. Vzhledem k jeho váze pak právě firmy z tohoto odvětví táhnou indexy stále výš.

Přicházejí navíc nová partnerství. Čipový gigant NvidiaA oznámil uzavření strategického partnerství se společností Corning, které má vyústit ve výstavbu tří pokročilých závodů v USA, konkrétně v Severní Karolíně a Texasu. Spolupráce se zaměří na optické technologie pro infrastrukturu umělé inteligence.

V době, kdy se rychlost přenosu dat mezi tisíci čipy v datovém centru stává hlavním úzkým hrdlem výkonu, nabývají optické spoje kritického významu.

Krvácející miliardáři. Kdo v roce 2026 zatím prodělává kalhoty

Ačkoli se trhy navzdory geopolitické situaci drží poblíž historických maxim, zdaleka ne všichni na aktuálním vývoji vydělávají. Při pohledu na index miliardářů se ukazuje, že zejména evropský spotřebitelský sektor a asijské energie jsou výrazně pod tlakem. A tak v letošním roce prodělávají zejména Bernard Arnault, Mukesh Ambani, ale překvapivě také slavní miliardáři sázející na umělou inteligenci, vyplývá z dat agentury Bloomberg.

Přesto bych byl nyní velmi opatrný při naskakování na polovodičovou vlnu za každou cenu. Určitá korekce je skutečně na místě. Zejména indexy, jako je jihokorejský Kospi, už jsou velmi překoupené a rostly v podstatě exponenciálně. Když k tomu přičteme tlak Donalda Trumpa na zavedení 25procentních cel na evropská auta, není všechno zalité jen sluncem.

CSG pod tlakem short reportu

Živo bylo v uplynulém týdnu také kolem společnosti obchodované i na pražské burze, tedy kolem Czechoslovak Group.

Akcie CSG v Amsterdamu 4. května propadly o 13,1 procenta, intradenně dokonce až o 26 procent k úrovni 15 eur za akcii. Stalo se tak po reportu Hunterbrook Capital, který oznámil short pozici a zpochybnil obchodní model, výrobní kapacity i některé transakce skupiny.

Akcie klesaly už od svého IPO a ztratily prakticky polovinu hodnoty. Spekulace, že firma podváděla v celé řadě věcí, jí výrazně ublížily. Poslední shortový report však podle mého názoru působil spíše jako snaha nakoupit větší podíl akcií ve firmě se slevou.

Střet zájmů Hunterbrooku, který sám spekuloval na pokles akcií a následně je mohl levněji nakoupit, je zjevný. Právě proto může jít u akcií zbrojařského giganta také o velkou nákupní příležitost. Akcie nyní působí levně.

