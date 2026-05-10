Dalibor Martínek: Soumrak Motoristů. V hitparádě Radia 1 vede protestsong proti Turkovi
Rádio je sice technologie minulosti, přesto ho pár lidí ještě poslouchá. Jedno z prvních českých soukromých rádií, rádio Stalin, které vzniklo hned po pádu komunistů, nyní Rádio 1, vysílá skvělý žebříček aktuálních písní z české a slovenské hudební sféry. V něm aktuálně vede protestsong proti Turkovi. Jakou to má váhu?
Rádio 1, ikonické české rádio, se nevěnuje mainstreamu. Vystavělo si pozici média, které je objevné, hledá nové hudební trendy. Ve svém žebříčku Velká sedma nasazuje každý týden novinky československé hudební scény. O umístění songů hlasují posluchači. Každý týden se pořadí mění.
Rádio 1 je i po pětatřiceti letech existence stále poslouchané, má svůj zásah. Má své skalní fanoušky z generace Husákových dětí, ale i mladou krev posluchačů. Není to žádný popík. Toto rádio dává prostor k projevu mladým, jejich vnímání hudby, novým hudebním trendům. Na prvním místě zmíněné hitparády se nyní drží song s názvem Motůrek od ne kapely, ale od jakéhosi uskupení mladých lidí pod názvem Hihihahaholky. V této hitparádě už se drží už solidních devět týdnů.
Jakáže pecka? Protestsong
Je to přiznaný protestsong proti Filipu Turkovi. Je to takový rychlý rap, který už pamětník vzniku Rádia 1 nepobírá. Zaznívají v něm různá slovní spojení, hajlování nevadí, moto moto motůrek, utajený fašounek. A podobně. Není to písnička, nevím, jestli se mezi mládeží vlastně ještě může říkat slovo písnička, aby člověk nevypadal jako úplný retard. Asi nesmí. Ale v zásadě, nedá se to poslouchat.
Nicméně, toto dílko vede hitparádu klasického, dalo by se říct zasloužilého nekomerčního rádia v metropoli. Rádia, které vždy stálo na osobitosti, originalitě, nekomerčnosti. Vždy ukazovalo nové trendy v hudbě. Z Rádia 1 se za víc než třicet let existence stal etalon.
Co nám teď ten etalon říká? Že Filip Turek je trnem v očích mladé generace. Ne nějakých anarchistů nebo aktivistů, jak by to rádi Motoristé vykreslovali. Je to hlas lidu, posluchačů ikonického Rádia 1. Protestsong proti němu je na prvním místě hitparády! Ne nějak skvělý hudební kus, prostě hudební protest. Jakkoliv na úroveň písně mohou být rozličné názory, nelze přehlédnout, že téma antiturek rezonuje u mladých.
Turek, ve svých čtyřiceti letech na rozhraní mezi mladými a střední generací, u mladých neboduje. Předvolební průzkumy nyní řadí Motoristy pod pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny. Do voleb zbývají ještě víc než tři roky, vše se může změnit. Kdo by tvrdil, že mladí se o politiku nezajímají, žebříček Rádia 1 mluví o opaku. Mladí se o politiku naopak vemi zajímají, a mají jasno. MoTůrka nechtějí. Pro budoucnost země nadějná zpráva z jednoho rádia.