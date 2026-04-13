newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Pavel si naběhnul na Babišův kopanec

Dalibor Martínek: Pavel si naběhnul na Babišův kopanec

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Premiér Babiš bezelstně oznámil, že Pavel nebude součástí vládní delegace na summit NATO v Turecku. Neumím si představit, co by tam dělal, prohlásil. Obrazně řečeno, Pavel se tlačil do letadla směr Ankara, Babiš ho ze schůdků bez skrupulí srazil.

Možná překvapivý krok od premiéra, někdo čekal větší velkorysost. Pro prezidenta jistě hořké sousto. Prezident Pavel si však na toto ponížení sám naběhl. Projevil eminentní zájem o účast na summitu, čímž vládě ukázal svou Achillovu patu. A to v době, kdy je s ní na kordy, a Macinka hledá každou příležitost, jak Pavlovi zatopit.

Vykonávat zahraniční politiku nebo reprezentovat zemi na venek, v tom je totiž rozdíl. Politiku určuje vláda. Pavel může klidně dál reprezentovat, navštěvovat cizí země, kynout davům. Ale to není vládnutí.

V Turecku půjde o vládnutí, Babiš nemusí mít obavy o výklad české ústavy, o kterou se nyní snaží Pavel opřít. Ta přitom mluví nejednoznačně, předpokládá domluvu mezi hlavními ústavními činiteli. Tu evidentně nemáme, takže vládne vláda. Ta může, bohužel, házet prezidentovi různé klacky pod nohy. Už to například udělala, když nekontrasignovala nové velvyslance. Nyní tedy znovu.

Vzájemné šťouchance jsou na denním pořádku

Také Pavel může vládě všelijak škodit, ostatně už to dělá. Nemusí třeba jmenovat ministra, v budoucnu případně soudce, a tak dále. Bohužel se nacházíme v situaci, kdy jsou vzájemné šťouchance na denním pořádku.

Ano, Pavel byl na minulých summitech NATO. To ovšem nezakládá předpoklad, že by měl být i na tom nadcházejícím. S minulou vládou dokázal najít společnou řeč, takže mohl reprezentovat. Od vyhlášení výsledků voleb bylo jasné, že s touto vládou si neporozumí. A to je slabé slovo. S Turkem si prosadil svou, ale vykopal válečnou sekeru.

Pavel nechce být jen kladeč věnců

Je jasné, že Pavel nechce být jen kladeč věnců. Ve volbách získal silný mandát. Faktem však je, že v Česku máme dvě mocenská centra. Ta se dosud byla schopna jakž takž dohodnout. Zeman sice mával po premiérovi Sobotkovi svou hůlkou, ale k nějaké shodě vždy došlo. Nyní jsou oba póly od sebe tak daleko, že můžeme důvodně předpokládat, že souboj o Ankaru není poslední bouří.

Hlavním viníkem celé situace je Andrej Babiš. Ve své touze vládnout by se spojil i s ďáblem. Toho alternuje Macinka, který nyní může nasadit svůj posměšný úšklebek číslo 23. Kultura politiky hledá každý den nové dno. Na mezinárodní scéně kreslíme obraz země třetího světa.

Chystá se změna spoření na penzi. V hledáčku jsou vysoké poplatky

Chystá se změna spoření na penzi. V hledáčku jsou vysoké poplatky
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jak zreformovat třetí pilíř penzijního systému, aby se stal pro mladé Čechy atraktivnější? Vláda chystá reformu, v červnu ji hodlá představit. Také opozice je pro reformu. Panuje shoda, že by se měla zvýšit výnosnost penzijního spoření a prodloužit by se měla doba spoření. Výše úložek účastníků nejsou tak zásadní, tvrdí Filip Pertold z institutu IDEA při CERGE-EI, který s kolegou Lukášem Nádvorníkem zanalyzoval stávající stav penzijního připojištění.

Penzijní spoření je notoricky známé jako málo výnosné. Investovat je možné buď konzervativně, nebo dynamicky. Ekonomové doporučují využít takzvanou strategii životního cyklu. V mládí investovat dynamicky, odvážněji, až krátce před důchodem víc konzervativně.

„Dozrál čas na úpravu parametrů penzijního spoření ve třetím pilíři,“ uvedl v rámci diskusního setkání v Poslanecké sněmovně na téma třetí pilíř Jiří Rusnok, ekonom a bývalý guvernér ČNB. Vláda i opozice se shodují, že je nutné dobrovolný pilíř penzijního spoření upravit tak, aby přitáhl mladou generaci.

Ministerstvo financí se zaměří na výrazné snížení poplatků, které by mělo klientům přinést lepší výnosy a naspořenou sumu při odchodu do důchodu. Úřad chce změny předložit vládě do konce června a dokončit legislativní proces do konce roku, aby změny vstoupily v platnost od ledna 2027.

Lidé, kteří v současnosti vstupují do systému penzijního spoření, které stát podporuje příspěvky i daňově, paradoxně podle poznatků finančních domů ze dvou třetin preferují konzervativní fondy. Podle Asociace penzijních společností i Pertoldovy studie by mladí lidé měli naopak investovat do dynamických fondů. Tak, aby v průběhu času vznikaly větší výnosy. „V mládí by měl být poměr 90 procent do dynamického fondu a deset procent do konzervativního fondu,“ říká Nádvorník.

„Chceme zatraktivnit třetí pilíř, chceme shodu napříč stranami. Garance nezáporného výsledku s sebou nesou nízké výnosy. Je tu i aspekt poplatků,“ zmínil při sněmovní diskusi Patrik Nacher. Garance se vztahuje na původní, takzvané transformované fondy. V nich má peníze pořád polovina lidí, kteří využívají třetí penzijní pilíř. V roce 2013 se penzijní spoření přeměnily na takzvané doplňkové penzijní spoření, v němž již není výnos zákonem vázán. Stát musí podle Nachera být schopen zaručit kontinuitu a stabilitu.

„Není třeba systém reformovat, ale upravit parametry. Lidé by do něj měli vstupovat dřív, investice musejí být dynamické,“ říká Libor Vošický, ředitel penzijní společnosti České spořitelny. „Říká se tomu osmý div světa, složené úročení.“ Čím déle se investuje, tím větší je zhodnocení peněz. Generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon uvedl, že nejde o jeden nebo dva parametry, je třeba shoda napříč, aby bylo dosaženo dlouhodobosti a robustnosti systému.

Také studie CERGE-EI zmiňuje jako součást opatření snížení poplatků, které za investice v dynamických fondech vybírají penzijní společnosti. Ty se pohybují nad dvěma procenty ročně. Analýza argumentuje například Maďarskem nebo Švédskem, kde jsou poplatky pod jedním procentem. „Systém musí být dlouhodobý a nízkonákladový,“ tvrdí Pertold. Podle něj nezvyšuje výnosnost státní podpora, která je spíš iniciačním nástrojem, ale právě výnosnost. Tu svazují jak poplatky, tak konzervativní úložky. A také krátká doba spoření.

Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem ve třetím pilíři penzijního systému, klesl loni podle statistik ministerstva financí o 84 tisíc na 3,9 milionu. Průměrná měsíční úložka činí 1100 korun měsíčně.

Všechny velké automobilky se dusí. Kromě jedné čínské

Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Zisky největších výrobců automobilů loni meziročně klesly o 59 procent a z 19 autokoncernů se pouze jednomu podařilo zisk zvýšit. Poradenská společnost EY to přičítá elektroautům. Nejziskovějšími automobilkami loni byly japonské Suzuki a Toyota.

Hrob za miliardy e-auto: pokles zisku, marže na desetiletém minimu. Takovým titulkem uvedla poradenská společnost EY tiskovou zprávu o výsledku své analýzy automobilového průmyslu. „To, co začalo jako sázka na budoucnost, se pro mnoho autokoncernů stává miliardovou zátěží: vedoucí výrobci teď postupně korigují svoje elektrostrategie – s výraznými dopady do svých bilancí,“ uvádí EY.

Odpisy na výrobu baterií, vývojové projekty a modelové řady mezitím v Evropě a ve Spojených státech dosahují skoro 60 miliard eur (asi 1 464 miliardy korun). „Automobilový průmysl vězí v hluboké, pro některé firmy dokonce potenciálně existenci ohrožující krizi,“ komentoval výsledky aktuální studie EY Constantin M. Gall, globální lídr pro oblast letectví, obrany a mobility společnosti EY. Mnoho koncernů podle něj investovalo do rostoucích trhů a dynamického rozběhu výroby bateriových aut. Ale realita ukázala, že poptávka po elektroautech je nižší, než se očekávalo, zejména ve Spojených státech a v Evropě. A nyní se automobilky potýkají s náklady, které utopily v zařízeních na výrobu baterií, ve zrušených či pozastavených výstavbách továren či v pozastavených modelech.

To se v loňském roce projevilo poklesem zisku u 19 nejvýznamnějších automobilek světa o 59 procent, tedy ze 143 na 59 miliard eur. Růst zisku se podařil pouze jednomu jedinému výrobci aut, a to čínské automobilce Geely. A čtyři výrobci se dokonce dostali do červených čísel.

Firemní obraty se nicméně vyvíjely stabilně a meziročně vzrostly o 0,6 procenta. Až na německé koncerny, kterým obrat klesl o 4,1 procenta. Hůře se německým automobilkám ve srovnání s většinou konkurence dařilo také v oblasti prodeje nových vozů. Tady šly dolů o dvě procenta. Podepsal se na to hlavně pokles odbytu v Číně.

Naproti tomu třem čínským výrobcům – BYD, Geely a Great Wall Motors (GWM) se dařilo. Jejich obrat se oproti předloňsku zvedl o 16 procent. Ale ani jim se nevyhnuly dopady geopolitického vývoje, takže také jim klesl zisk, celkově o skoro 13 procent.

A jak vypadal loňský světový žebříček podle ziskovosti? První dvě místa zaujaly japonské automobilky Suzuki a Toyota, jejichž ziskové marže dosáhly 9,7 respektive 8,5 procenta. Následovaly Kia (osm procent) a BMW (7,6 procenta). Průměrná marže analyzovaných automotive firem se loni snížila z 6,7 na 2,8 procenta, což znamená rekordně nízkou hodnotu. Vyšší byla marže dokonce i v covidovém roce 2020 (3,9 procenta).

Na kondici německých automobilek se podepisuje především klesající odbyt na čínském trhu. Jak upozorňuje Gall, zatímco v roce 2020 představoval čínský trh 39 procent celkového odbytu osobních automobilů, loni už to bylo jen 29 procent. Špatně se tam prodávají zejména dražší prémiové řady. Zájem o elektroauta sice roste, ale Číňané dávají v tomto segmentu přednost domácím výrobcům, kteří velmi rychle zavádějí inovace a mají nižší ceny.

Tři nejvýznamnější čínské automobilky BYD, Geely a GWM sice ve třetím kvartále dosáhly mezi 19 nejvýznamnějšími automobilkami světa 10., 15. a 18. místo, ale co do růstu nechávají ostatní daleko vzadu. Geely zvýšil obrat o rovnou čtvrtinu, GWM o desetinu a BYD o tři procenta. Ale také čínští výrobci, poznamenává Gall, se museli smířit s poklesem marže z průměrných 6,6 na 5,2 procenta.

Koncern Volkswagen loni zažil, jak uvedl jeho finanční a provozní ředitel Arno Antlitz, „opravdu náročný rok“. Provozní zisk se meziročně snížil o 53 procent na 8,9 miliardy eur a provozní marže klesla z 5,9 na 2,8 procenta. Zhoršení výsledků jde na konto amerických cel, vlivu měnových kurzů a čínské konkurence.

Naproti tomu pro českou dceru koncernu, Škodu Auto, byl loňský rok co do výsledků třetím rekordním rokem v řadě. Jak uvádí její výroční zpráva za rok 2025, její tržby se meziročně zvýšily o 9,1 procenta na 27,8 miliardy eur, provozní zisk vzrostl o 8,1 procenta na 2,26 miliardy eur. Zákazníkům Škoda dodala 1,04 milionu aut, v roce 2024 to bylo 927 tisíc. Česká dcera koncernu Volkswagen tak loni upevnila svou pozici třetí nejprodávanější značky v Evropě.

