Dalibor Martínek: Pavel si naběhnul na Babišův kopanec
Premiér Babiš bezelstně oznámil, že Pavel nebude součástí vládní delegace na summit NATO v Turecku. Neumím si představit, co by tam dělal, prohlásil. Obrazně řečeno, Pavel se tlačil do letadla směr Ankara, Babiš ho ze schůdků bez skrupulí srazil.
Možná překvapivý krok od premiéra, někdo čekal větší velkorysost. Pro prezidenta jistě hořké sousto. Prezident Pavel si však na toto ponížení sám naběhl. Projevil eminentní zájem o účast na summitu, čímž vládě ukázal svou Achillovu patu. A to v době, kdy je s ní na kordy, a Macinka hledá každou příležitost, jak Pavlovi zatopit.
Vykonávat zahraniční politiku nebo reprezentovat zemi na venek, v tom je totiž rozdíl. Politiku určuje vláda. Pavel může klidně dál reprezentovat, navštěvovat cizí země, kynout davům. Ale to není vládnutí.
V Turecku půjde o vládnutí, Babiš nemusí mít obavy o výklad české ústavy, o kterou se nyní snaží Pavel opřít. Ta přitom mluví nejednoznačně, předpokládá domluvu mezi hlavními ústavními činiteli. Tu evidentně nemáme, takže vládne vláda. Ta může, bohužel, házet prezidentovi různé klacky pod nohy. Už to například udělala, když nekontrasignovala nové velvyslance. Nyní tedy znovu.
Vzájemné šťouchance jsou na denním pořádku
Také Pavel může vládě všelijak škodit, ostatně už to dělá. Nemusí třeba jmenovat ministra, v budoucnu případně soudce, a tak dále. Bohužel se nacházíme v situaci, kdy jsou vzájemné šťouchance na denním pořádku.
Ano, Pavel byl na minulých summitech NATO. To ovšem nezakládá předpoklad, že by měl být i na tom nadcházejícím. S minulou vládou dokázal najít společnou řeč, takže mohl reprezentovat. Od vyhlášení výsledků voleb bylo jasné, že s touto vládou si neporozumí. A to je slabé slovo. S Turkem si prosadil svou, ale vykopal válečnou sekeru.
Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Magyar to řekl podle agentury Reuters.
Radikální krok po volbách: Magyar plánuje pozastavit veřejnoprávní média
Politika
Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Magyar to řekl podle agentury Reuters.
Pavel nechce být jen kladeč věnců
Je jasné, že Pavel nechce být jen kladeč věnců. Ve volbách získal silný mandát. Faktem však je, že v Česku máme dvě mocenská centra. Ta se dosud byla schopna jakž takž dohodnout. Zeman sice mával po premiérovi Sobotkovi svou hůlkou, ale k nějaké shodě vždy došlo. Nyní jsou oba póly od sebe tak daleko, že můžeme důvodně předpokládat, že souboj o Ankaru není poslední bouří.
Hlavním viníkem celé situace je Andrej Babiš. Ve své touze vládnout by se spojil i s ďáblem. Toho alternuje Macinka, který nyní může nasadit svůj posměšný úšklebek číslo 23. Kultura politiky hledá každý den nové dno. Na mezinárodní scéně kreslíme obraz země třetího světa.