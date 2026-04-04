Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Aktivisté mají smůlu, vzkazuje Turek. Získal vliv ve fondu s desítkami miliard

Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (Motoristé) je od čtvrtka místopředsedou Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Uvedl to s tím, že ze svých pozic má poměrně zásadní vliv na dotace a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích Turek v týdnu sdružení hrozil, že dotace, o něž žádalo, nedostane. Že se stal Turek místopředsedou Rady fondu, potvrdil na síti X exministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Statut fondu byl 6. února změněn účelově a funkce místopředsedy nově vytvořena jako funkce, kterou obsazuje předseda, napsal Hladík.

SFŽP je státní institucí resortu životního prostředí, zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí. Turek patří podle webu fondu mezi členy Rady fondu, která doporučuje ministrovi, jak používat peníze fondu. Skládá se z dvacítky stálých členů, jsou mezi nimi zákonodárci a ekologičtí experti a zástupci státní správy a samosprávy. "Rada projednává zásadní otázky tvorby a užití finančních prostředků Fondu a současně doporučuje ministrovi výši čerpání podpory pro jednotlivé projekty," uvádí web SFŽP. „Na první zasedání včera (ve čtvrtek) Filip Turek nepřišel. O tom, že je místopředseda, nás informovala předsedkyně (poslankyně ANO) Berenika Peštová,“ napsal na síti X Hladík.

Letos bude fond hospodařit s výdaji 45,64 miliardy korun, stejné se předpokládají i příjmy. Loňský schválený rozpočet SFŽP byl rovněž vyrovnaný, činil 45,49 miliardy korun. Největší podíl letošních příjmů fondu, asi 35 miliard korun, tvoří Modernizační fond, který má mimo jiné pomoct s přechodem tuzemské energetiky na šetrné zdroje.

Turek tento týden pohrozil ekologické organizaci Hnutí Duha újmou na dotacích v reakci na příspěvek, kterým hnutí zve na protest na Hradčanské náměstí. Odehrát se má 19. dubna a navazovat bude na obdobný protest, který kritici Motoristů uspořádali na stejném místě na podzim. „V posledních měsících se děje přesně to, před čím jsme varovali. Vláda rozvrací veřejné instituce a ministerstvo životního prostředí je toho jasným příkladem. Na ministerstvu probíhají rozsáhlé čistky, škrtají se peníze na fungování národních parků a vede se svatá válka proti rozvoji větrné energie,“ uvádějí organizátoři demonstrace.

Mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí sdělila serveru iRozhlas, že Hnutí Duha s žádostí o dotaci uspěla a peníze jí už byly přiděleny.

Petr Pavel
Aktualizováno

Pavel předpokládá, že na summit NATO pojede společně s Babišem a Macinkou. Ministr zareagoval

Politika

Prezident Petr Pavel stále předpokládá, že se zúčastní letního summitu NATO v turecké Ankaře. Chce se kvůli tomu sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Deníku N to řekl prezidentův mluvčí Vít Kolář. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka sdělil, že účast představitele opozice na summitu vládě určitě nedoporučí.

ČTK

Přečíst článek

„Projekty schválené v minulosti se nechávají doběhnout, stávající projekt Duhy se týká tuším divokých šelem, tam problém nevidím. Na příští období mají ovšem aktivisté z Duhy a jim podobní smůlu a toto doporučení jsem učinil ještě před tím, než jsem tušil o nějaké jejich bezvýznamné demonstraci,“ napsal Turek.

Ve výčtu funkcí, z nichž může ovlivňovat rozdělování dotací, Turek také připomenul, že je předsedou vládní rady fondu pro využití výnosů z emisních povolenek.

„Teroristická organizace“

Podobně jako Turek se o chystané demonstraci vyjádřil dnes i předseda Motoristů Petr Macinka. Uvedl, že Hnutí Duha považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán. Proti označení Duhy za teroristickou organizaci se ohradil programový ředitel sdružení Jiří Koželouh.

Turek (40 let) byl rok a čtvrt poslancem Evropského parlamentu, od loňského října je českým poslancem. Ve sněmovních volbách byl jedničkou středočeské kandidátky Motoristů sobě, získal přes 20 tisíc preferenčních hlasů. Motoristé se po volbách stali součástí vládní koalice a navrhovali, aby Turek vedl ministerstvo zahraničí, což vyvolalo řadu nesouhlasných reakcí. Motoristé ho nakonec navrhli na post ministra životního prostředí. Prezident Petr Pavel ale Turka odmítl jmenovat členem vlády, podle prezidenta opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Turek se stal v polovině ledna vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem životního prostředí je od února Igor Červený (Motoristé).

Posádka vesmírného programu Artemis II
ČTK
Josef Tuček
Josef Tuček

Kosmičtí fandové tleskají, běžní Američané jsou nadšeni míň. Půl století od návratu posledních lidí, kteří vstoupili na povrch Měsíce, zamířila k našemu kosmickému sousedovi nová pilotovaná kosmická loď. Avšak jen na jediný oblet bez „mezipřistání“. Tehdy šlo o reputační závod se Sovětským svazem. Teď jde Spojeným státům o to, aby je nepředběhla Čína. Běžní Američané však od kosmických letů čekají spíše užitečný přínos než dobrodružnou podívanou.

Při šesti misích programu Apollo mezi červencem 1969 a prosincem 1972 přistálo na Měsíci celkem dvanáct astronautů. Program byl ovšem pekelně drahý. Když Spojené státy přesvědčivě dokázaly, že Američané na Měsíc doletí a Sověti to nedokážou, zrušily plánované pokračování letů.

Jak připomíná list The New York Times, v době Apolla představovaly roční výdaje na Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) až 4,4 procenta federálního rozpočtu USA.

Průzkumy veřejného mínění tehdy ukazovaly, že podle většiny Američanů za ty peníze program Apollo nestál. S jedinou výjimkou: těsně po prvním přistání na Měsíci, kdy se Spojené státy rozjásaně (a oprávněně) radovaly z prokázané kosmické převahy, mírná většina (53 procent dotázaných) uvedla, že vynaložené peníze přece jenom dávaly smysl. Pak nadšení zase opadlo.

Levnější než Apollo

Od té doby dolétli astronauti nejdále na opravu Hubbleova kosmického dalekohledu 540 kilometrů nad Zemí. Obvykle létají na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) 400 kilometrů nad Zemí. Až nyní se stará historie opakuje.

Pokusný let mise Artemis II kolem Měsíce má ověřit možnosti výkonné nosné rakety Space Launch System a kosmické lodi Orion. Žádné přistání se konat nebude. I tak je to pořád fascinující záležitost ukazující možnosti lidské techniky dopravit člověka až k Měsíci, 400 tisíc kilometrů od Země. A takhle by to mělo pokračovat. Loni v prosinci vydal americký prezident Donald Trump exekutivní výnos, podle nějž by měli Američané přistát na Měsíci do roku 2028.

Ani dnes nejsou lety do vesmíru za hubičku. Jenom nynější start nosné rakety stál 4,1 miliardy dolarů. Z ročního rozpočtu NASA ve výši 24,44 miliardy dolarů pohlcují pilotované lety polovinu. Do veřejných výdajů je to však výrazně menší zásek než v době Apolla. Nynější stále seškrtávaný rozpočet NASA představuje jen třetinu procenta celkových výdajů amerického federálního rozpočtu.

Měsíc a Mars až na konci priorit veřejnosti

Nicméně i tak se plány NASA a veřejnosti neshodují. Poslední rozsáhlý výzkum kosmonautice uskutečnilo nezávislé Pewovo výzkumné středisko v roce 2023. Účastnilo se ho více než deset tisíc dospělých obyvatel USA. Jeho výsledky byly téměř podobné stejnému výzkumu z roku 2018, což naznačuje určitou stálost názorů.

V první řadě se ukázalo, že většina Američanů kosmickým aktivitám fandí. Konkrétně 69 procent oslovených si myslí, že pro USA je nezbytné zastávat vůdčí roli ve výzkumu vesmíru.

Jinou věcí však je, jakou roli při tom mají podle názoru veřejnosti hrát lidské kosmické lety. Z devíti oblastí, jejichž význam dotazovaní ze svého pohledu hodnotili, se lidský let na Měsíc dostal až na osmé místo a let na Mars až na místo poslední.

Co považovali zúčastnění za mnohem důležitější? Na první místo zařadili sledování asteroidů a jiných objektů ve vesmíru, které by se mohly srazit se Zemí. Pak se na řadu dostalo sledování zemského klimatického systému, základní vědecký výzkum kosmu a vývoj technologií, které se dají uplatnit mimo kosmonautiku. Přitom do těchto oblastí jdou z rozpočtu NASA jen drobečky.

Veřejnost tedy už od kosmonautiky čeká spíše něco užitečnějšího, než nabízejí lidmi pilotované lety na Měsíc nebo dokonce na Mars. I když jsou strhující, dobrodružné a neskutečně úchvatné.

Jak americká veřejnost hodnotí význam oblastí výzkumu vesmíru
Oblast výzkumu Nejvyšší priorita (% dotázaných) Významné (% dotázaných) Nepříliš významné / netřeba dělat (% dotázaných)
Monitorování asteroidů a dalších objektů schopných srazit se se Zemí 60 30 9
Monitorování klíčových částí zemského klimatického systému 50 34 15
Provádění základního výzkumu k lepšímu poznání vesmíru 40 45 13
Vývoj technologií použitelných i mimo kosmonautiku 35 48 16
Výzkum toho, jak pobyt ve vesmíru ovlivňuje lidské zdraví 29 45 24
Hledání surovin a materiálů použitelných na Zemi 29 46 24
Hledání života a planet, na nichž by život mohl být 16 44 39
Vyslání lidské posádky zkoumat Měsíc 12 45 41
Vyslání lidské posádky zkoumat Mars 11 45 43

Zdroj: Pew Research Center, poslední výzkum tohoto tématu z roku 2023, 10 329 dospělých účastníků, dopočet do 100 procent představují dotazovaní, kteří na příslušnou otázku neodpověděli.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Hlasování Rady bezpečnosti OSN o rezoluci týkající se obrany lodí v Hormuzském průlivu bylo z pátka přeloženo na sobotu, píše server BBC s odkazem na mluvčího OSN. O odkladu hlasování podle něj rozhodli členové rady. Americký prezident Donald Trump mezitím dnes na své sociální síti uvedl, že s "trochou více času půjde otevřít Hormuzský průliv, vzít ropu a vydělat jmění".

Návrh rezoluce předložené Bahrajnem má vést ke schválení "obranných prostředků" k ochraně lodní dopravy v Hormuzském průlivu.

Íránská diplomacie podle agentury AFP na iniciativu ostře zareagovala. "Jakýkoliv provokativní krok ze strany agresorů a jejich podporovatelů, včetně Rady bezpečnosti OSN, ohledně situace v Hormuzském průlivu, situaci pouze zkomplikuje," uvedl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí.

Návrh rezoluce má podporu šesti států Perského zálivu a Jordánska a podle agentury AP bylo jeho znění zmírněno. V závěrečném návrhu není obsažena varianta útočných vojenských akcí, jelikož odstranění této formulace požadovaly Rusko, Čína a Francie, které mají v RB OSN právo veta.

Trumpův gejzír

Americký prezident Trump mezitím dnes na své sociální síti polemizoval o tom, že by se dal Hormuzský průliv brzy otevřít, šlo by "vzít ropu" a vydělat na tom jmění. "Byl by to gejzír pro celý svět," dodal Trump přičemž příspěvek zakončil třemi otazníky a podpisem. Šéf Bílého domu přitom své úvahy o tom, jak se zmocnit íránské ropy nezveřejnil poprvé. Minulou neděli v rozhovoru s deníkem Financial Times (FT) prohlásil, že by si Spojené státy mohly "vzít" íránskou ropu, přičemž zmínil Venezuelu, jejíž ropný průmysl chtějí USA spravovat po "neurčitou dobu" poté, co americká komanda na Trumpův pokyn v lednu unesla venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Írán také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně prochází zhruba pětina světové produkce ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu (LNG), což zvyšuje ceny ropy na mezinárodních trzích.

