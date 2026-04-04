Aktivisté mají smůlu, vzkazuje Turek. Získal vliv ve fondu s desítkami miliard
Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (Motoristé) je od čtvrtka místopředsedou Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Uvedl to s tím, že ze svých pozic má poměrně zásadní vliv na dotace a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích Turek v týdnu sdružení hrozil, že dotace, o něž žádalo, nedostane. Že se stal Turek místopředsedou Rady fondu, potvrdil na síti X exministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Statut fondu byl 6. února změněn účelově a funkce místopředsedy nově vytvořena jako funkce, kterou obsazuje předseda, napsal Hladík.
SFŽP je státní institucí resortu životního prostředí, zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí. Turek patří podle webu fondu mezi členy Rady fondu, která doporučuje ministrovi, jak používat peníze fondu. Skládá se z dvacítky stálých členů, jsou mezi nimi zákonodárci a ekologičtí experti a zástupci státní správy a samosprávy. "Rada projednává zásadní otázky tvorby a užití finančních prostředků Fondu a současně doporučuje ministrovi výši čerpání podpory pro jednotlivé projekty," uvádí web SFŽP. „Na první zasedání včera (ve čtvrtek) Filip Turek nepřišel. O tom, že je místopředseda, nás informovala předsedkyně (poslankyně ANO) Berenika Peštová,“ napsal na síti X Hladík.
Letos bude fond hospodařit s výdaji 45,64 miliardy korun, stejné se předpokládají i příjmy. Loňský schválený rozpočet SFŽP byl rovněž vyrovnaný, činil 45,49 miliardy korun. Největší podíl letošních příjmů fondu, asi 35 miliard korun, tvoří Modernizační fond, který má mimo jiné pomoct s přechodem tuzemské energetiky na šetrné zdroje.
Turek tento týden pohrozil ekologické organizaci Hnutí Duha újmou na dotacích v reakci na příspěvek, kterým hnutí zve na protest na Hradčanské náměstí. Odehrát se má 19. dubna a navazovat bude na obdobný protest, který kritici Motoristů uspořádali na stejném místě na podzim. „V posledních měsících se děje přesně to, před čím jsme varovali. Vláda rozvrací veřejné instituce a ministerstvo životního prostředí je toho jasným příkladem. Na ministerstvu probíhají rozsáhlé čistky, škrtají se peníze na fungování národních parků a vede se svatá válka proti rozvoji větrné energie,“ uvádějí organizátoři demonstrace.
Mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí sdělila serveru iRozhlas, že Hnutí Duha s žádostí o dotaci uspěla a peníze jí už byly přiděleny.
Prezident Petr Pavel stále předpokládá, že se zúčastní letního summitu NATO v turecké Ankaře. Chce se kvůli tomu sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Deníku N to řekl prezidentův mluvčí Vít Kolář. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka sdělil, že účast představitele opozice na summitu vládě určitě nedoporučí.
Prezident Petr Pavel stále předpokládá, že se zúčastní letního summitu NATO v turecké Ankaře. Chce se kvůli tomu sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Deníku N to řekl prezidentův mluvčí Vít Kolář. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka sdělil, že účast představitele opozice na summitu vládě určitě nedoporučí.
„Projekty schválené v minulosti se nechávají doběhnout, stávající projekt Duhy se týká tuším divokých šelem, tam problém nevidím. Na příští období mají ovšem aktivisté z Duhy a jim podobní smůlu a toto doporučení jsem učinil ještě před tím, než jsem tušil o nějaké jejich bezvýznamné demonstraci,“ napsal Turek.
Ve výčtu funkcí, z nichž může ovlivňovat rozdělování dotací, Turek také připomenul, že je předsedou vládní rady fondu pro využití výnosů z emisních povolenek.
„Teroristická organizace“
Podobně jako Turek se o chystané demonstraci vyjádřil dnes i předseda Motoristů Petr Macinka. Uvedl, že Hnutí Duha považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán. Proti označení Duhy za teroristickou organizaci se ohradil programový ředitel sdružení Jiří Koželouh.
Turek (40 let) byl rok a čtvrt poslancem Evropského parlamentu, od loňského října je českým poslancem. Ve sněmovních volbách byl jedničkou středočeské kandidátky Motoristů sobě, získal přes 20 tisíc preferenčních hlasů. Motoristé se po volbách stali součástí vládní koalice a navrhovali, aby Turek vedl ministerstvo zahraničí, což vyvolalo řadu nesouhlasných reakcí. Motoristé ho nakonec navrhli na post ministra životního prostředí. Prezident Petr Pavel ale Turka odmítl jmenovat členem vlády, podle prezidenta opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Turek se stal v polovině ledna vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem životního prostředí je od února Igor Červený (Motoristé).