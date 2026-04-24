newstream.cz Názory Michal Nosek: Když se Turkova „deratizace“ stane politickým jazykem

Michal Nosek: Když se Turkova „deratizace" stane politickým jazykem

Michal Nosek
Michal Nosek

Když politik začne o lidech mluvit jako o „parazitech“, „škodné“ nebo „chátře“, nejde o nadsázku ani nešťastný bonmot z uvolněné debaty. Je to jazyk dehumanizace. A ten má v evropské politické zkušenosti až příliš konkrétní význam.

Filip Turek tvrdí, že mluvil o aktivistech, nikoli o úřednících. Petr Macinka to označuje za nepochopený humor. Jenže slovo „deratizace“ v politickém slovníku není neutrální metafora. Neznamená personální audit, reformu institucí ani konec klientelismu. Znamená hubení škůdců. A kdo takto mluví o lidech, neposouvá veřejnou debatu. Kontaminuje ji.

Podstatné přitom není jen samotné slovo, ale i způsob, jakým je hájeno. Když po podobném výroku nepřijde omluva, nýbrž řeč o „Hilsneriádě“ a spiknutí proti údajnému pronásledovanému, nejde o obranu, ale o klasický únik od odpovědnosti. Kritika se promění v hysterii, autor výroku v oběť. Učebnicový populistický obrat.

Filip Turek

Aktivisté mají smůlu, vzkazuje Turek. Získal vliv ve fondu s desítkami miliard

Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (Motoristé) je od čtvrtka místopředsedou Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Uvedl to s tím, že ze svých pozic má poměrně zásadní vliv na dotace a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích Turek v týdnu sdružení hrozil, že dotace, o něž žádalo, nedostane. Že se stal Turek místopředsedou Rady fondu, potvrdil na síti X exministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Statut fondu byl 6. února změněn účelově a funkce místopředsedy nově vytvořena jako funkce, kterou obsazuje předseda, napsal Hladík.

Na celé věci je navíc pozoruhodná ironie. Politici, kteří rádi varují před údajnými totalitními sklony Bruselu, sami bez rozpaků sahají po rétorice s nápadně autoritářskou tradicí. Ne proto, že by každá hrubost vedla k diktatuře, ale protože právě takový jazyk vždy začíná stejným gestem: protivník přestává být partnerem ve sporu a stává se problémem k odstranění. To je okamžik, kdy politika přestává být soutěží argumentů a mění se v morální hygienu.

Fanoušcci tleskají

Ještě znepokojivější než samotný výrok je ovšem reakce publika. Potlesk v sále. Smích. Souhlas. Jako by „deratizace“ byla jen odvážně pojmenovaná autenticita. Jenže vulgarita není autenticita a jazyk nenávisti není odvaha.

Podobné výroky se často bagatelizují jako přepjaté metafory, které se nemají brát doslova. Jenže dějiny učí opak. Politické násilí nezačíná činem, ale jazykem, který některé lidi postupně vyřadí ze společenství těch, s nimiž se vede spor, a přesune je mezi ty, s nimiž se „zakročí“.

Nestačí proto říkat, že je to nepřijatelné. Nepřijatelné se nemá jen komentovat. Má se odmítat. Protože když dnes někdo mluví o „parazitech“ ve státní správě, zítra mohou být „škodnou“ novináři, pozítří soudci a nakonec kdokoli, kdo překáží.

 

Dalibor Martínek: Hnutí Duha chce čistý vzduch a zdravé lesy. Chce Turek spálenou zemi?

Dalibor Martínek: Lidovce spasí jedině zázrak, ne Grolich

Lidovci si zvolili nového předsedu. V Brně populární Jan Grolich má stranu, jejíž preference se nyní pohybují kolem tří procent, udržet ve sněmovně. Je víc než dost důvodů si myslet, že se mu to nepovede.

Od Jana Grolicha se očekává hodnotová politika, na rozdíl od Babišova pragmatismu. Na druhé straně, lidovci dokáží být také velmi pragmatičtí. Potíž je v tom, že voliči ANO nemají důvod přepřahat. Karel Havlíček naplňuje svou hospodářskou politiku jako buldok, už třeba stačil podepsat memorandum na spolupráci při výrobě modulárních jaderných zdrojů. O něčem podobném se minulé vládě ani nesnilo. V ekonomických tématech nemají lidovci šanci.

Na pravém středu se lidovci přetahují o voliče ODS. Jejich šéf Kupka sice promlouvá ke Grolichovi spatra jako k nějakému menšímu bráchovi, je to však právě Kupka, který by se lidovecké renesance měl obávat nejvíce. Ale, bude to lidovcům stačit?

Lidovci mají potíž, že nemají své vlastní, silné téma. Rodina nebo tradice, to nestačí. To navíc může nabídnout téměř každý. Ani fakt, že mají na Moravě dobré starosty nic neznamená. Starostové mají také starosty. Možná jim pomůže dynamičtější marketing, ale obecně voličů křesťanské strany spíš ubývá.

Grolich patrně bude svěží krví po okoukaném Jurečkovi nebo nevýrazném Výborném. Ale témata lidovcům, podobně jako předtím sociálním demokratům, vyluxoval Babiš. Potom už zbývají jenom voliči extrémních stran, které Macinka s Okamurou velmi baví.

Jako úlet lze proto označit slova Petra Pitharta, že v Grolichovi vidí budoucího premiéra. Lidovci se spíš musejí modlit, aby se vůbec dostali do sněmovny. Pokud by se jim to přece jenom náhodou povedlo, mají koaliční potenciál tvořit vládu prakticky s kýmkoliv. Ovšem budou spíše do počtu.

Karel Pučelík: Místo velkého vítězství je Írán Trumpovým velkým debaklem

Karel Pučelík
Karel Pučelík

Zdá se, že americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi dochází sebejistota. Evidentně ani on neví, jak ze z íránské pasti ven. Ničivé důsledky konflikt nemá jen na globální ekonomiku, ale i na jeho prezidentství a vyhlídky republikánů. Pohled na americkou domácí politiku může napovědět, proč sledujeme tento nekončící chaos.

Íránský konflikt se nachází ve fázi, kdy nikdo neví, kam se situace vyvine. Neví to patrně ani jeden z viníků této velké globální krize. Americký prezident Donald Trump podle svých vyjádření nemá tušení, kdy a zda vůbec američtí zástupci zasednou s Íránci k jednacímu stolu. Jak sám s oblibou konstatuje mafiánským stylem u jiných, nemá v ruce karty.

Trump není v pozici, aby si na Teheránu vynutil řešení, ale do obnovení ozbrojeného konfliktu se mu také evidentně nechce. Snížila se i intenzita jeho příspěvků na síti Truth Social, kde dříve vyhrožoval i třeba zničením celé civilizace. Dnes Írán nemusí dělat žádné ústupky, aby bylo příměří prodlouženo. A to se ještě pár hodin před prodloužením Trump dušoval, že se k něčemu takovému nechystá. Nakonec ho prý přemluvil Pákistán – dost pravděpodobně ho však Trump použil jako výmluvu, protože neví, jak z konfliktu ven.

Pro zbytek světa je sledování tohoto chaosu, který nejspíš nikdo neřídí, obzvláště bolestivá zkušenost. Energetická a potažmo ekonomická krize narostla do takových rozměrů, na že na ni svět dlouho nezapomene. Nyní efekt pozorujeme hlavně na čerpacích stanicích, ale může být mnohem hůř – ochromení letecké dopravy a všeobecné zdražování nevyjímaje. Po pandemii a válce na Ukrajině tu máme další generační ekonomickou pohromu.

Projekt monumentálního „Arc de Trump“ postupuje dál.

Projekt monumentálního „Arc de Trump“ postupuje dál, ale odpor sílí. Proti jsou veřejnost, veteráni i část institucí a kritika zaznívá dokonce i od lidí, které si prezident sám dosadil.

Historicky nepopulární prezident

Pohromou je konflikt i pro samotného Donalda Trumpa a Republikánskou stranu. Trump vedl kampaň jako přesvědčený izolacionista, vymezoval se vůči dosavadní zahraniční politice a tvrdil, že nepovede „věčné války“ jako jeho předchůdci. Místo toho se stal prezidentem, který místo zdrženlivosti střílí od boku. To hlavní, co se oproti předchozí americké politice změnilo, je fakt, že Američané jdou do konfliktů nepřipravení.

Trump se nemůže spoléhat ani na podporu svých voličů. Jeho rating byl vzhledem k polarizaci americké společnosti velmi nízký už na začátku, nyní ale stále hledá nové dno. Pohybuje se kolem 35 procent. V této fázi mandátu neměl tak nízkou podporu snad žádný prezident amerických moderních dějin.

Důvody jsou nasnadě. Trumpova politika je jiná, než jakou sliboval. Spojené státy přeskakují z jedné krize do druhé, výsledky se nedostavují – ba naopak. I Američanům vadí vysoké ceny plynu a pohonných hmot. Snad si napříště před volbami vzpomenou na čísla na stojanech u čerpacích stanic a své preference zváží...

Konec MAGA?

Pokles popularity popularity navíc přichází republikánům nevhod, protože už za pár měsíců se budou konat volby do Kongresu. Nyní je jasné, že podzimní hlasování z velké části poslouží jako referendum o Trumpově administrativě.

Nyní mají republikáni v obou komorách těsnou většinu. Stačí však pár zaváhání a strana převahu mezi zákonodárci ztratí. Írán je chyba, která Trumpa může stát celé jeho prezidentství. Dosud mu v prosazování – velmi podivných – reforem nikdo nestál, bez podpory Kongresu však na nějaké velké změny může rovnou zapomenout. Když už nic jiného, Írán může posloužit jako varování – i republikáni s hroší kůži si musí vyčítat, že nebyli aktivnější a nechávali Trumpovi volnou ruku.

Otázkou je, co aktuální situace udělá s MAGA hnutím, ve kterém se šíří vlna deziluze. Spokojený není ani viceprezident JD Vance, který prý útok na Írán nepodporoval a nyní tráví svůj čas na značkách čekáním, jestli si jeho přítomnost vyžádají Íránci v Islamabádu. Vance doufal, že se stane Trumpovým následníkem. Bude však mít jeho koruna za pár let ještě nějakou cenu?

Lev XIV.

Papež se distancuje od Trumpa. „Debatu s ním vést nechci," vzkázal Lev XIV.

Lev XIV. během své cesty po čtyřech afrických zemích vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu tento týden hlavu katolické církve slovně napadl na sociálních sítích. Papež na palubě letounu mezi Kamerunem a Angolou podle agentury AFP upozornil, že není v jeho zájmu s Trumpem vést jakoukoli další debatu.

