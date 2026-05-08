Tahanice o summit NATO sílí. Pavel připouští žalobu, Babiš na brífink nedorazil

Petr Pavel a Andrej Babiš
ČTK

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) se na schůzce na Hradě opět nedohodli na tom, jak má vypadat česká delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiš dál zastává názor, že Pavel by její součástí být neměl. Prezident ale trvá na tom, že se summitu zúčastnit chce.

Pavel po jednání novinářům řekl, že zastupování země navenek patří mezi jeho ústavní pravomoci. Kompetenční žalobu označil za krajní možnost, zváží ji ale v případě, že nakonec nebude součástí delegace. O jejím složení má vláda rozhodnout v červnu. Babiš se brífinku po jednání nezúčastnil.

Macinka sdělil, že je v současné době na důležité návštěvě v Německu a neměl prostor výstup ze schůzky prezidenta s premiérem sledovat, výsledek proto odmítl blíže komentovat.

Na ranní schůzku dorazil Babiš o čtvrt hodiny později. Při přivítání mu prezident připomněl, že měli domluvené setkání na 8:30, načež předseda vlády odpověděl, že „mu to nevyšlo“.

Pavel chce být u jednání hlav států

Prezident uvedl, že bude trvat zejména na účasti v první části summitu, tedy na neformální večeři hlav států a debatě o evropské a globální bezpečnosti. Oficiální části jednání by se podle něj mohl zúčastnit premiér Babiš spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). „Já v tomto vidím ústupek vládě. Rozhodně v tom nevidím nějaké vlamování se do zavřených dveří. Takové byly dosavadní ústavní zvyklosti,“ řekl Pavel.

Prezident zdůraznil, že zastupování země navenek je v podstatě jeho povinností. „Já ji chci vykonávat v souladu s ústavou, a proto ani nemám jinou možnost než trvat na tom, aby zvyklosti, které tady platily po více než 30 let, platily i nadále,“ uvedl.

Žalobu zatím nechce, ale nevylučuje ji

Kompetenční žaloba podle Pavla není nástrojem, který by chtěl využívat. Rozhodne se až poté, co vláda v červnu definitivně určí složení delegace.

„Pokud by rozhodla tak, že to bude znamenat vyřazení prezidenta z plnění jeho ústavních povinností, pak mi asi nezbyde nic jiného než podání ústavní žaloby zvážit. Musím chránit to, aby prezident mohl vykonávat kompetence dané ústavou,“ podotkl Pavel.

Babiš už dříve uvedl, že vláda by měla na summitu hájit své postoje a výdaje na obranu, protože odpovídá za státní rozpočet. Pavel ale dnes řekl, že v poslední době se přístup vlády k obraně a plnění závazků vůči NATO změnil, a v těchto otázkách jsou tak podle něj nyní zajedno.

„Prezident se vždy řídí mandátem schváleným vládou. Na tom se nic nemění a já jsem nikdy nezpochybnil, že bych se takovým mandátem neřídil. Kritika vlády za konkrétní kroky na domácí půdě je podle mého naprosto legitimní, protože nikde není psáno, že prezident musí mít s vládou na všechny otázky stejný názor,“ dodal prezident.

Proti Pavlově účasti vystupoval Macinka

Proti účasti prezidenta na summitu opakovaně vystupoval ministr zahraničí Petr Macinka. Ten od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí, označuje Pavla za zástupce opozice.

Summitů NATO se v minulosti za Česko účastnili jak premiéři, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech aliančních summitů, které se od jeho nástupu do funkce konaly: v roce 2023 ve Vilniusu, v roce 2024 ve Washingtonu i loni v Haagu.

Výklad české Ústavy je podle advokáta Tomáše Nahodila především hodnotový a založený na ústavních zvyklostech. „Více než od jejího doslovného textu se tedy odvíjí od ústavněprávních principů, které stojí za ním a mohou být netrénovanému čtenáři Ústavy skryty, a také od její předchozí zavedené nezpochybňované interpretace a aplikace,“ uvedl. Podle Nahodila Pavel postupuje systematicky a předvídatelně a své rozhodnutí o účasti rámuje relevantními ústavněprávními argumenty. „Tím vytváří na vládu tlak nejen politický, ale i ústavněprávní. Jeho argumenty jsou pádné a ve svém souhrnu mohou přispět k jeho úspěchu před Ústavním soudem, pokud se na něj obrátí, aby tento spor rozhodl,“ dodal.

Evropa se od Trumpa odvrací. Jedna země se však stává baštou MAGA

Zatímco velká část Evropy se od Donalda Trumpa odvrací, Řecko podle serveru Politico volí opačnou strategii. Atény se nápadně snaží posílit vztahy s Trumpovou Amerikou a s prostředím hnutí MAGA. Symbolickým vrcholem tohoto sbližování by se mohla stát Trumpova případná návštěva Řecka při oslavách 250. výročí americké nezávislosti – včetně projevu na Akropoli.

Americká velvyslankyně v Aténách Kimberly Guilfoyleová tento týden potvrdila, že Trump Řecko navštíví, načasování ale nekomentovala. Od svého příjezdu do Atén patří k hlavním zastánkyním myšlenky, aby americký prezident vystoupil právě na Akropoli, chrámové citadele nad řeckou metropolí.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis mezitím zdůrazňuje roli „řeckých myslitelů“ při formování amerických otců zakladatelů. Trumpovi slibuje vřelé přijetí a „dobrý čas“, pokud do Řecka dorazí v době oslav americké nezávislosti.

Trump na řecké námluvy reaguje příznivě. V době, kdy se podle Politica zhoršují jeho vztahy s některými někdejšími evropskými spojenci, například italskou premiérkou Giorgií Meloniovou nebo německým kancléřem Friedrichem Merzem, chválí Řecko jako „skvělé“ a Mitsotakise jako „skvělého chlapa“.

Atény hledají americký štít proti Turecku

Pro Mitsotakise nejde jen o politickou symboliku. Řecká vláda podle Politica vnímá Spojené státy, které mají významnou námořní základnu na Krétě, jako hlavního bezpečnostního garanta proti hrozbě ze strany Turecka.

Atény se zároveň snaží zabránit příliš těsnému sblížení Trumpa s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem. Právě občasná blízkost mezi Trumpem a Erdoğanem je pro řeckou vládu citlivým tématem.

Řecko proto sází na Spojené státy nejen bezpečnostně, ale i ekonomicky. Uzavírá velké energetické dohody a snaží se přilákat americké investice do přístavní infrastruktury.

Plyn, přístavy a tlak na Čínu

Guilfoyleová od nástupu do funkce dává najevo, že jejím cílem je prosazovat americké ekonomické a strategické zájmy. Během jejího prvního týdne ve funkci podepsalo Řecko dohodu s ExxonMobil o zahájení těžby na moři, první takový projekt v zemi za více než čtyři desetiletí.

Krátce nato Atény a Kyjev uzavřely dohodu o dovozu amerického zkapalněného zemního plynu pro Ukrajinu. Řecko se tím podle textu zapojilo do americké snahy nahrazovat ruský plyn americkým LNG.

Velvyslankyně se ostře vymezila také vůči čínskému vlivu. Čínské vlastnictví přístavu Pireus označila za „nešťastné“ a naznačila možnost změny. Řecká vláda následně urychlila plány na nový Američany podporovaný přístav v Elefsině u Atén. Opozice krok kritizovala jako neprůhledný a politicky motivovaný.

Guilfoyleová zároveň otevřeně říká, že chce každý den prosazovat americké zájmy, peníze i infrastrukturu a agresivně se stavět proti čínskému vlivu v regionu.

Ideologické sbližování s MAGA

Podle Politica už nejde jen o bezpečnost a byznys. Vztahy mezi Washingtonem a Aténami posiluje také rostoucí ideologická blízkost. Mitsotakisova konzervativní Nová demokracie se posouvá více doprava a zdůrazňuje témata blízká hnutí MAGA: tvrdý přístup k migraci, křesťanství, řeckou civilizaci a evropskou identitu.

Vidět to bylo i na Delfském ekonomickém fóru, které se stalo výrazným místem setkávání postav spojených s Trumpovým politickým světem. Do Řecka dorazili například americký velvyslanec při EU Andrew Puzder, zástupci skupiny „Řekové pro Trumpa“, lidé z Heritage Foundation nebo architekt Projektu 2025 Paul Dans.

Dans v rozhovoru pro Politico řekl, že Evropa stojí před volbou mezi Spojenými státy a Čínou. Podobně mluvil i novinář Matthew Boyle z Breitbartu, podle něhož se Řecko ve druhém Trumpově mandátu stalo jedním z největších spojenců USA.

Mitsotakis musel rychle změnit tón

Mitsotakis dlouhodobě podporuje silné vztahy se Spojenými státy. Po jeho nástupu v roce 2019 se americká přítomnost v Řecku dál posílila. Vláda poskytla USA přístup ke čtyřem klíčovým vojenským zařízením a americké firmy jako Pfizer nebo Microsoft si z Řecka udělaly regionální základnu.

Ještě v roce 2022 byl ale Mitsotakis vnímán jako politik blízký tehdejší demokratické administrativě. Vystoupil před americkým Kongresem, kde mu tleskala tehdejší viceprezidentka Kamala Harrisová, a byl považován za jejího silného podporovatele.

Po Trumpově zvolení se tato blízkost k Harrisové stala politickou zátěží. Menší řecké krajně pravicové strany začaly Mitsotakise obviňovat z příliš „woke“ politik a z toho, že je pro Trumpa nežádoucí. Konzervativní tábor proto rychle přizpůsobil rétoriku nové situaci a začal více přebírat trumpovská témata.

Opozice mluví o poslušnosti vůči Trumpovi

Někteří ministři Nové demokracie Trumpovo vítězství otevřeně oslavovali. Ministr zdravotnictví Adonis Georgiadis opakovaně chválil Trumpovu politiku a prohlásil, že by pro něj „hlasoval oběma rukama“. Ministr pro migraci Thanos Plevris spojil Trumpův úspěch s odporem voličů k nelegální migraci a „woke“ agendě.

Sám Mitsotakis dal podporu Trumpovi najevo i po zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, když pochválil zásah v Caracasu a řekl, že konec jeho režimu nabízí zemi novou naději. K zákonnosti těchto kroků se podle citovaného textu nechtěl vyjadřovat.

Opozice tento postoj kritizovala jako „servilní poslušnost“ vůči Trumpovi. Podle Politica se ale rychlý obrat řeckého premiéra zatím vyplácí – zejména pokud Trump skutečně do Řecka přijede.

Mitsotakis v rozhovoru pro Breitbart slíbil, že se americký prezident bude v Řecku cítit jako doma. Řekové jsou podle něj velmi hrdí na svou pohostinnost.

Tržby antivirové společnosti Gen Digital, která vznikla spojením americké NortonLifeLock a českého Avastu, v loňském fiskálním roce poprvé překonaly hranici pěti miliard dolarů, tedy zhruba 103,6 miliardy korun. Provozní zisk se za rok do konce března zvýšil o 11 procent na 2,543 miliardy dolarů. Vyplývá to z tiskové zprávy společnosti.

Firma očekává další růst také v letošním roce. Pomoci jí má silná poptávka po ochraně digitálního života, protože spotřebitelé utrácejí více peněz za zabezpečení svých internetových aktivit.

Tržby Gen Digital se loni zvýšily o 27 procent na pět miliard dolarů. Zisk na akcii po započtení možného navýšení počtu akcií vzrostl o 15 procent na 2,56 dolaru. Generální ředitel Vincent Pilette označil uplynulý fiskální rok za přelomový a uvedl, že výsledky byly celkově nejlepší za posledních deset let.

Kyberútoky jsou rychlejší a osobnější

Rostoucí hrozby hackerských útoků s využitím umělé inteligence a úniků dat vedou spotřebitele k vážnějšímu přístupu k ochraně digitálních zařízení i osobních údajů. Z tohoto trendu těží právě společnosti jako Gen Digital, které vedle antivirových programů nabízejí také monitorování krádeží identity nebo nástroje na ochranu soukromí.

„Rozhodně jsme zaznamenali nárůst hackerských útoků, jejich složitosti a rychlosti, uskutečňují se v reálném čase a jsou čím dál více personalizované,“ řekl agentuře Reuters Pilette. Dodal, že růst firmy podpořily obavy spotřebitelů o data v éře umělé inteligence.

Výhled překonává odhady analytiků

V letošním fiskálním roce Gen Digital očekává tržby v rozmezí 5,33 až 5,43 miliardy dolarů. Analytici oslovení agenturou LSEG přitom předpovídají tržby pouze 5,23 miliardy dolarů.

Očištěný zisk na akcii má podle firmy dosáhnout 2,85 až 2,95 dolaru. Analytici očekávají 2,86 dolaru na akcii.

Do portfolia společnosti Gen Digital patří značky Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender a CCleaner. Firma poskytuje produkty a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany soukromí a identity téměř 500 milionům uživatelů ve více než 150 zemích. S jejími akciemi se obchoduje ve Spojených státech na technologické burze Nasdaq.

Avast založili v roce 1988 čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Firma se později stala jedním z průkopníků počítačového zabezpečení díky bezpečnostním programům pro počítače i mobilní zařízení.

