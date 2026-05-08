„Nejsem jeho podřízený.“ Babiš se ohradil proti Pavlově kritice za pozdní příchod

Premiér Andrej Babiš (ANO) je dál přesvědčen o tom, že výdaje na obranu by měl na červencovém summitu NATO obhajovat kabinet. Vláda ale o složení delegace na jednání Severoatlantické aliance v Turecku bude rozhodovat až na konci června. Babiš to řekl po setkání s belgickým premiérem Bartem De Weverem. Prezident Petr Pavel po ranní schůzce s Babišem řekl, že na své účasti na summitu nadále trvá, Babiš je ovšem proti. V krajním případě je Pavel připraven zvážit kompetenční žalobu.

„My jsme ve funkci pět měsíců a nedaří se nám naplnit ta dvě procenta na obranu, ani předchozí vláda to nenaplnila. Proto si myslíme, že my máme obhajovat tu pozici. Ale teď to není na stole, vláda bude rozhodovat až koncem června,“ řekl Babiš. Vláda podle něj čeká na květnové jednání generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se dozví program summitu.

K případné kompetenční žalobě, kterou zmínil prezident, se Babiš nevyjádřil. „Mrzí mě, že se tady udržuje nějaký konflikt,“ podotkl pouze ke sporu s prezidentem.

„Nejsem jeho podřízený“

Ohradil se rovněž proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou, není jeho podřízeným. „Myslím si, že pan prezident by mohl být i trošku velkorysý a nad věcí. Ta jeho poznámka je nepatřičná a já nejsem jeho podřízený ani nikdy nebudu. A my nemáme prezidentský systém,“ prohlásil Babiš.

Pavel uvedl, že mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak na něj včas přijdou, a když nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to podle prezidenta výraz nezdvořilosti a on to vnímá jako signál.

Babiš na ranní schůzku s Pavlem dorazil se čtvrthodinovým zpožděním. Při přivítání mu prezident připomněl, že měli domluvené setkání na 8:30, načež předseda vlády odpověděl, že „mu to nevyšlo“. Pavel později novinářům řekl, že mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak na něj včas přijdou, a když nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to podle prezidenta výraz nezdvořilosti a on to vnímá jako signál.

Babiš podotkl, že byl od úterý na výjezdu v Moravskoslezském kraji a vrátil se ve čtvrtek kolem 22:30. Musel si ještě vybalit, vyřešit poštu, připravit se na návštěvu belgického premiéra a spát šel o půlnoci. Požádal proto ve čtvrtek ráno vedoucí úřadu vlády Tünde Barthu o posunutí schůzky na Hradě na 9:00, ale bylo mu odpovězeno, že to bohužel nejde. „Ráno samozřejmě - i když jsem vstával celkem brzo - tak jsem to nezvládl,“ dodal Babiš.

Někdejší mluvčí bývalého prezidenta republiky Václava Havla a odborník na etiketu Ladislav Špaček pokládá Babišovo zpoždění za závažný prohřešek proti protokolu, který je neomluvitelný. Naopak bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář, který je nyní vedoucím kabinetu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), by byl smířlivý. Podobné situace zažil i za své praxe a jsou podle něj akceptovatelné v rámci takzvané akademické čtvrthodiny.

Shromáždění a pochod spolku Milion chvilek na podporu Českého rozhlasu a České televize

Babišova vláda pod tlakem ze zahraničí. Mezinárodní federace novinářů žádá stažení návrhu na financování médií

Mezinárodní federace novinářů ostře vstoupila do sporu o budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Delegáti jejího kongresu jednomyslně odsoudili vládní návrh převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet, protože podle nich ohrožuje jejich ekonomickou i redakční nezávislost a posiluje politickou kontrolu. IFJ chce premiéra Andreje Babiše vyzvat ke stažení návrhu.

Evropská komise poslala aerolinkám jasný vzkaz: dražší palivo kvůli válce na Blízkém východě nemohou zpětně přenášet na cestující. Již zakoupené letenky nesmějí zdražovat palivovými příplatky a růst cen paliva sám o sobě neospravedlňuje omezení práv pasažérů. Dopravci sice dostanou určitou provozní flexibilitu, nárok cestujících na vrácení peněz, přesměrování letu nebo pomoc na letišti ale zůstává v platnosti.

Dopady války v Íránu na trh s leteckým palivem nejsou natolik závažné, aby ospravedlnily plošné omezení práv cestujících, uvedla to Evropská komise v nových pokynech pro dopravní sektor EU vytvořených s ohledem na současnou krizi na Blízkém východě.

Podle komise mohou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek podle aktuální situace na trhu. Zpětné účtování dodatečných poplatků ale evropská pravidla neumožňují.

Komise zároveň uvedla, že evropská pravidla na ochranu cestujících zůstávají plně v platnosti. Aerolinky se tak mohou vyhnout vyplácení finančních kompenzací za zrušené lety pouze v případě, že prokážou skutečný lokální nedostatek paliva jako mimořádnou okolnost. Růst cen paliva za mimořádnou okolnost považovat nelze. Komise připomněla, že cestující tak mají i při rušení letů nadále nárok na vrácení peněz, přesměrování na jiný let nebo pomoc na letišti.

Pokyny se zaměřují především na leteckou dopravu, která čelí riziku nedostatku leteckého paliva a prudkému růstu jeho ceny. Evropská komise zároveň nabídla leteckým společnostem větší flexibilitu, aby se předešlo rušení některých linek. Aerolinky mohou dostat výjimky z části pravidel týkajících se povinných zásob paliva nebo využívání letištních slotů, tedy přidělených časů pro přistání nebo vzlet letadla na konkrétním letišti, pokud jsou problémy způsobeny omezenými dodávkami paliva. To má dopravcům usnadnit pokračování provozu i v podmínkách narušeného trhu s energií.

Britští labouristé utrpěli podle průběžných výsledků čtvrtečních místních voleb těžké ztráty. Britská média i tiskové agentury hlasování označují za referendum o dosavadním působení premiéra Keira Starmera, které může výrazně zvýšit tlak na jeho odchod.

Starmer ale dnes podle agentury Reuters dal najevo, že rezignovat nehodlá. Řekl, že zůstává v čele vlády a chce labouristy dovést až do parlamentních voleb v roce 2029.

Z volebních ztrát labouristů těží především protiimigrační Reform UK vedená Nigelem Faragem. Strana výrazně posílila a v řadě obcí převzala labouristům všechna křesla. Farage výsledky označil za historickou změnu v britské politice. Podle něj ukazují, že Reform UK není krátkodobým protestním projektem, ale politickou silou s dlouhou budoucností. „Jsme nejnárodnější ze všech stran a dlouho tu zůstaneme,“ řekl Farage podle agentury AFP na předměstí Londýna.

Labouristé ztrácejí i v tradičních baštách

Labouristická strana přišla o výraznou část podpory v mnoha obvodech, které už oznámily výsledky. Ztráty zaznamenala i v tradičních baštách v bývalých průmyslových regionech střední a severní Anglie a také v některých částech Londýna.

Reform UK zatím v Anglii získala více než 350 křesel v místních zastupitelstvech. Ve Skotsku a Walesu by se podle průběžných výsledků mohla stát hlavní opozicí vůči Skotské národní straně, respektive levicové nacionalistické Plaid Cymru. Obě tyto strany usilují o nezávislost. Vedle místních zastupitelstev se hlasovalo také o složení velšského a skotského parlamentu.

„Výsledný obrázek je pro labouristy v podstatě tak špatný, jak všichni očekávali, nebo ještě horší,“ řekl agentuře Reuters britský analytik veřejného mínění John Curtice.

Britský dvoustranický systém se drolí

Průběžné výsledky podle Reuters potvrzují rozklad tradičního britského systému dvou hlavních politických stran. Země se podle analytiků posouvá k demokracii s větším počtem výrazných hnutí, což může být jedna z největších proměn britské politiky za poslední století.

Kdysi dominantní labouristé a konzervativci ztrácejí voliče z více stran. Část podpory odchází k Reform UK, část k levicovým Zeleným a v případě Skotska a Walesu také k tamním nacionalistickým stranám.

Starmer: Nechystám se odejít

Premiér Starmer dnes navštívil jedno z mála míst, kde jeho strana uspěla — Ealing v západním Londýně, kde si labouristé udrželi kontrolu nad místní radou. Novinářům tam řekl, že hodlá pokračovat. „Nechystám se odejít,“ uvedl Starmer.

Podle něj voliči vyslali jasný signál, že chtějí rychlejší změny a zlepšení životních podmínek. „Byl jsem zvolen, abych se těmto výzvám postavil, a nehodlám před nimi utéct a uvrhnout zemi do chaosu,“ dodal premiér.

Ve hře je více než 5000 křesel

Podle Reuters ale nelze přehlédnout rozsah ztrát, které labouristé v nynějších volbách zřejmě utrpí. Hraje se o více než 5000 křesel ve 136 místních zastupitelstvech v Anglii a také o složení parlamentů ve Skotsku a Walesu.

Volby jsou zatím největším testem veřejného mínění před příštími parlamentními volbami plánovanými na rok 2029.

Někteří labourističtí poslanci tvrdí, že pokud strana propadne ve Skotsku, přijde o moc ve Walesu a neudrží velkou část z přibližně 2500 křesel v anglických místních radách, měl by Starmer odstoupit nebo alespoň naznačit harmonogram svého odchodu.

Premiérovi spojenci naopak varují, že výměna lídra by v tuto chvíli nebyla správným krokem. Ministr obrany John Healey uvedl, že poslední věcí, kterou voliči chtějí, je možný chaos kolem volby nového předsedy. Zároveň vyjádřil naději, že Starmer je stále schopen splnit své sliby.

Farage bere labouristům jejich pevnosti

První výsledky z některých obvodů ukazují pro labouristy mimořádně tvrdé porážky. Strana například poprvé po téměř 50 letech ztratila kontrolu nad radou v Tameside v oblasti širšího Manchesteru. Reform UK tam získala všech 14 mandátů, které labouristé obhajovali.

V nedalekém Wiganu, který labouristé ovládali více než půl století, strana rovněž přišla o všech 20 mandátů, o které usilovala. I ty získali Farageovi populisté.

Reform UK poprvé ovládla také některou londýnskou čtvrť. V Haveringu na východě metropole obsadila 30 ze 43 křesel v místní radě.

Vládní strany ve Spojeném království během volebního období běžně ztrácejí popularitu, současný rozsah ztrát ale může být mimořádný. Průzkumy předpovídaly, že labouristé by mohli přijít o nejvíce zastupitelských křesel od roku 1995.

Podle průběžných výsledků získala Reform UK zatím 367 nových křesel v místních zastupitelstvech v Anglii. Labouristé ztratili 254 mandátů a konzervativci přišli o 146 křesel. Konečné výsledky včetně obsazení parlamentů ve Skotsku a Walesu mají být známy dnes odpoledne.

