Kandidáti na prezidenta ČR – kdo je kdo a jaké mají šance?

Neúspěšní kandidáti z prezidentské volby v roce 2018, aktivní i vysloužilí politici, byznysmeni, osoby známé i neznámé, uznávané i kontroverzní, i jeden komik, u něhož není jasné, jestli si prostě zase nedělá jen legraci. Seznam potenciálních kandidátů na prezidenta ČR čítá na desítky jmen a další přibývají. Co jsou zač a jak jim věří sázkové kanceláře? Bookmakeři v červnu nejvíce věří Andreji Babišovi a Petru Pavlovi. Ani jeden z nich kandidaturu zatím nepotvrdil, ale expremiér „pro jistotu“ 16. května vyrazil v obytném voze na celorepublikovou „cestu za voliči“.

Nejvyšší podporu v prezidentských volbách měl na začátku června i nadále předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš a armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Vzrostly preference odborového předáka Josefa Středuly, který v květnu oznámil svůj záměr kandidovat na prezidenta.

V květnovém volebním modelu agentury Median si Babiš mírně polepšil a získal podporu 28,5 procenta lidí. Téměř stejný výsledek jako v předchozím modelu má Pavel, kterého by podpořilo 19,5 procenta lidí. Středula se v průzkum stal třetím nejčastěji uváděným kandidátem se 7,5 procenta.

Pavel a Babiš jsou přitom favorizováni i sázkovými kancelářemi Tipsport a Fortuna. Ještě na začátku roku měli oba shodný kurz 3:1, v polovině května bookmakeři dávali výrazně větší šance Pavlovi s kurzem 2,50:1, resp. 2,70:1, zatímco expremiér ANO si pohoršil na 3,15:1. V červnu se situace obrátila, kurz na Babiše klesl u obou firem na 2,2:1, zatímco u Pavla stoupl na 3:1, resp. 2,95:1 (viz níže tabulka).

Kurz na vítězství Středuly po oznámení kandidatury výrazně stoupl na 12:1, respektive 13:1, a v pořadí je čtvrtý až pátý se senátorem Pavlem Fischerem a za třetí Danuší Nerudovou.

V dubnu a květnu se objevili další zájemci o Hrad. Na začátku května oznámil kandidaturu Ivo Mareš, který dosud pracoval v Diakonii a v minulosti působil mimo jiné jako farář či novinář. V dubnu oznámil, že se o post prezidenta bude ucházet podnikatel a bývalý poslanec ODS a poté Unie svobody v letech 1996-1998 Tomáš Březina.

Možnost kandidovat si chce pětašedesátiletý Březina zajistit pomocí petičních podpisů. Seznam Zprávy 20. června uvedl, že Březina 50 tisíc podpisů získal s tím, že počet a pravost podpisů se ale ještě musí ověřit. Cestu získání dostatečného počtu petičních podpisů volí i bývalý rektor Univerzity Karlovy a vedoucí prezidentova lékařského konzilia Tomáš Zima a europoslanec SPD Hynek Blaško (66), kteří vstup do klání o Hrad oznámili ke konci května.

Základní informace:

Zvolen může být každý občan České republiky, který má volební právo a dosáhl před prvním kolem volby 40 let .

. Funkční období prezidenta je pět let . Maximálně může být každý zvolen pouze dvakrát po sobě .

. Maximálně může být každý zvolen pouze . Podat kandidaturu může každý zájemce, který získá podporu nejméně dvaceti poslanců nebo deseti senátorů , anebo petici za jeho kandidaturu podepíše 50 tisíc a více lidí .

nebo , anebo petici za jeho kandidaturu podepíše . První kolo prezidentské volby se uskuteční 13. a 14. ledna 2023 , případné druhé kolo, pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu, 27. a 28. ledna .

, případné druhé kolo, pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu, . Zemanovo funkční období vyprší 8. března 2023 .Uvolní-li se úřad prezidenta před vypršením mandátu, musí se volby uskutečnit do 90 dnů.

.Uvolní-li se úřad prezidenta před vypršením mandátu, musí se volby uskutečnit do 90 dnů. Volba je od roku 2013 přímá, do té doby volil hlavu státu Parlament ČR, tedy Poslanecká sněmovna a Senát. Prvním a zatím jediným vítězem přímé volby je Miloš Zeman. Bývalý premiér za ČSSD před devíti lety porazil ve druhém kole Karla Schwarzenberga z TOP 09, v roce 2018 proti Zemanovi ve finále neuspěl nestraník Jiří Drahoš.

Andrej Babiš (67)

Podle žebříčku Forbesu pátý nejbohatší obyvatel ČR s majetkem 4,3 miliardy dolarů (asi 103 miliard korun) a jedna z nejvýraznějších a také kontroverzních postav české politiky od roku 2013. Zakladatel hnutí ANO, v letech 2013 až 2017 ministr financí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), v dalším volebním období do loňského roku premiér. Od roku 2013 je poslancem, po loňských volbách v opozici.

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO ČTK

Kandidaturu zatím nepotvrdil - podle médií oznámí rozhodnutí o ní 4. listopadu –, ale o tom, že o Hrad bude usilovat, nikdo příliš nepochybuje. Ostatně si koupil obytný vůz a v pondělí 16. května vyrazil objíždět republiku a setkávat se s voliči. Není to ale podle jeho slov prezidentská kampaň Zda bude kandidovat, se vyjádří v co nejzazším možném termínu, tedy na podzim. Jeho voliči ale již spustili petici, v níž sbírají potřebný počet podpisů.

Babiš má velké množství přesvědčených voličů, ale také řadu velkých kritiků. Hlavním trnem v oku je jeho údajný střet zájmů, a to kvůli vlastnictví největšího tuzemského potravinářsko-zemědělského holdingu Agrofert pobírajícího dotace od státu a EU a toho, že vlastní velká tuzemská média. Vlastnictví firem pobírajících od státu dotace i těch mediálních zákon vládním představitelům od roku 2016 zakazuje. Babiš proto firmy v roce 2017 převedl do svěřenských fondů.

Stále nevyřešenou kauzou je také padesátimilionová dotace pro výstavu centra Čapí hnízdo v Průhonicích z roku 2008, kvůli které jej stíhala a opět chce stíhat policie. Babiš celou dobu odmítá jak střet zájmů, tak dotační podvod a kauzy považuje za vykonstruované.

Slovenské soudy se také od roku 2012 stále zabývají Babišovou žalobou, kterou se snaží vyvrátit, že před rokem 1989 vědomě spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností (StB). Dva verdikty obecných soudů, jeden ve prospěch a druhý v neprospěch Babiše, slovenský ústavní soud postupně zrušil. V polovině června bratislavský krajský soud zamítl jeho žalobu na to, že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie jako agent. Ve vyjádření Babiš zopakoval, že nikdy s StB nespolupracoval a evidován byl bez svého vědomí a že se bude dál soudně bránit.

Petr Pavel (60)

Voják, armádní generál ve výslužbě. Před rokem 1989 člen KSČ. Po revoluci účastník vojenských misí na Balkáně či americké invaze do Iráku. V letech 2012 až 2015 byl náčelníkem Generálního štábu Armády ČR, další tři roky působil ve funkci předsedy vojenského výboru NATO. Stal se tak prvním zástupcem zemí bývalé Varšavské smlouvy v jedné z nejvyšších funkcí NATO.

Armádní generál ve výslužbě a jeden z favoritů prezidentské volby v roce 2023 Petr Pavel. Zwez / Creative Commons / MSC, CC BY 3.0 DE

Je označován za jednoho z hlavních favoritů voleb, oficiálně kandidaturu zatím neoznámil, nicméně několikrát uvedl, že se boje o Hrad zúčastní. Jasnější stanovisko ke své kandidatuře sdělí stejně jako Babiš v září nebo v říjnu. Založil iniciativu Spolu silnější, jejímž cílem byla v první fázi pomoc lidem v první linii boje s covidem, později se přeorientovala obecně na krizová řešení. Na jeho podporu také v dubnu vznikla občanská iniciativa Za společného prezidenta.

Danuše Nerudová (43)

Ekonomka, pedagožka. V roce 2018 se jako první žena stala rektorkou Mendelovy univerzity v Brně, v témže roce byla jmenována předsedkyní poradní Komise pro spravedlivé důchody. Odborně se zabývá nejen důchody, ale i problematikou daní a rovnosti postavení mužů a žen.

„Do naší společnosti se musí vrátit pokora a úcta,“ prohlásila mimo jiné Nerudová v nedávném rozhovoru a videopořadu Newstream TV Victory Club.

Danuše Nerudová, se svolením Mendelovy univerzity

Svou kandidaturu potvrdila 31. května. Na její podporu již ale vznikly facebookové stránky Nerudová na Hrad. V politice dosud nepůsobila. Jejím manželem je právník a bývalý místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Robert Neruda.

Pavel Fischer (56)

Senátor za Prahu 12, byl zvolen jako nestraník s podporou ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Diplomat, bývalý poradce prezidenta Václava Havla, v letech 2003 až 2010 velvyslanec ve Francii a Monaku. Kandidoval již v roce 2018, v prvním kole skončil třetí se ziskem více než půl milionu hlasů, což znamenalo 10,2 procenta. Absolvent oboru francouzština a čeština na Univerzitě Karlově. Nositel monackého Řádu svatého Karla (2009) a francouzského Řádu čestné legie (2010).

Josef Středula (54)

Profesionální odborář od svých 23 let. V letech 1990 až 1993 byl místopředsedou základní organizace Odborového svazu KOVO Vítkovice – závod 2 (nyní Vítkovice Steel). Následně pak v letech 1993 až 2005 působil jako místopředseda celorepublikového Odborového svazu KOVO.

Foto: ČTK

V červnu 2005 byl na sjezdu Odborového svazu KOVO zvolen předsedou celé organizace. Tuto funkci pak dvakrát obhájil, a to v letech 2009 a 2013. V roce 2014 byl na sjezdu zvolen předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), o čtyři roky později a znovu letos post získal opět. Na letošním volebním sjezdu na konci dubna požádal prezident Miloš Zeman účastníky, aby Středulu ke kandidatuře přemluvili.

Karel Janeček (48)

Vystudovaný matematik, vysokoškolský pedagog, miliardář, podnikatel a zakladatel a spolumajitel společnosti RSJ, která se zabývá obchodováním s finančními deriváty. Spoluzakladatel Nadačního fondu proti korupci. Odpůrce koronavirových opatření a očkování, zejména dětí.

Karel Janeček, kandidát na prezidenta pramen: ČTK

Kandidaturu si plánuje zajistit cestou petičních podpisů, kampaň zaplatí z vlastních peněz – odhaduje, že před prvním kolem jej to bude stát ke 40 milionům korun, což je zákonem stanovený limit. Součástí je i spuštění webu s názvem To jsme my. Podle názoru redakce newstream.cz by mohl mít „excentrický esoterik“ velmi slušnou šanci.

Kvůli kandidatuře také v květnu oznámil, že prodal podíl v investiční skupině RSJ Investments. V sesterské společnosti RSJ, zaměřené na burzovní obchodování, Janeček zůstává.

Kdo také potvrdil kandidaturu, nebo o kom se mluví:

Společného kandidát hledají strany vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN, zatím není znám. Komunisté vyšlou do volby prezidenta člena pražské organizace a bývalého místopředsedu strany v letech 2009 až 2010 a poté 2016 až 2018 Josefa Skálu (69). Další straničtí kandidáti zatím známi nejsou.

Z neúspěšných kandidátů předchozí volby znovu hodlá zkusit politické štěstí nynější nestranický senátor za Prahu 2 Marek Hilšer (45), který v roce 2018 skončil v prvním kole prezidentské volby na páté pozici se ziskem 455 tisíc hlasů (8,83 procenta ze všech).

Účast v prezidentském klání již deklarovaly prezidentka České asociace povinných zaměřené na pomoc lidem v exekuci a při oddlužení Denisa Rohanová (46), která 18. února potvrdila svou kandidaturu na prezidentku republiky. Získala pro ni podpisy 20 poslanců z minulé Poslanecké sněmovny. Zároveň chce získat i petiční podpisy občanů, k datu potvrzení kandidatury jich měla asi kolem 27 tisíc. Ústavní právní Jan Kysela ale zpochybnil, že Rohanová podpisy poslanců z bývalé sněmovny využít může. Rohanovou podporují i stránky 1prezidentka.cz.

Do voleb půjde i advokátka Klára Long Slámová (44), která má stránky vaseprezidentka.cz. Kandidaturu také ohlásila někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková (65), bližší podrobnosti zveřejní po stanovení termínu a podmínek voleb. Kandidaturu oznámili i Vladimír Boštík, Roman Hladík, Ivan Smetana a komik Miloš Knor. Zájem o hradní post oznámil již v roce 2019 mediální podnikatel Jaromír Soukup.

Mluvilo se také o Václavu Klausovi starším, který už byl prezidentem v letech 2003 až 2013, předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS), expremiéru Jiřím Paroubkovi, bývalé šéfce sněmovny Miroslavě Němcové či exministryni financí v Babišově vládě Aleně Schillerové.

Jak vidí šance kandidátů sázkové kanceláře (kurzy ku jedné, předchozí kurz, pokud je k dispozici, žebříček pouze do 150:1, k datu 21. června 2022):

Tipsport Fortuna Andrej Babiš 2,20 (3,15) 2,20 (3,15) Petr Pavel 3 (2,50) 2,95 (2,70) Danuše Nerudová 10 (15) 10 (14) Pavel Fischer 12 (11) 12 (11) Josef Středula 12 (22) 12 (21) Petr Fiala x 13 (12) Miroslava Němcová 22 (20) 23 (20) Miloš Vystrčil 22 (16) 23 (17) Alena Vitásková 34 (25) x Tomáš Zima 34 55 Karel Janeček 34 (26) 31 (27) Vít Rakušan 38 (36) 40 (38) Marek Hilšer 40 (36) 40 (38) Lenka Bradáčová x 40 Věra Jourová x 40 Václav Klaus st. 45 (44) 45 (42) Šimon Pánek x 33 (45) Tomáš Březina 55 (50) x Alexandr Vondra x 45 (50) Jiří Drahoš 55 (50) 57 (55) Pavel Rychetský x 55 Danuše Drábová x 55 (65) Jan Švejnar x 70 (65) Petr Pithart x 75 Klára Long Slámová 85 (75) 85 (77) Vladimír Dlouhý 90 (110) 88 (110) Jiří Rusnok x 90 Alena Schillerová 95 (75) 100 (97) Miloš Knor 100 (85) 125 (100) Ivo Mareš 100 x Josef Skála 100 x Michael Kocáb 100 200 Daniel Vávra x 111 Karel Diviš 120 (100) 150 (105) Michal Horáček 130 (120) 150 (140) Jiří Paroubek 140 (120) 185 (250) Tomio Okamura x 150 Mirek Topolánek 140 (120) 150 (175) Tomáš Sedláček x 150 Jiří Čunek x 150 Martin Stropnický 150 (90) 200 (100)

x - kurz není vypsán