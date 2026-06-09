Německo posílí českou muniční iniciativu. Přidá 300 milionů eur
Německo pošle do české muniční iniciativy dalších 300 milionů eur, tedy asi 7,2 miliardy korun. Peníze mají vystačit na nákup zhruba 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu.
Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur (asi 7,2 miliardy korun), uvedl to při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zůnou německý ministr obrany Boris Pistorius. Tato suma podle něho vystačí na nákup asi 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Zůna Německo označil za strategického partnera Česka v obraně a bezpečnosti.
Pistorius českou muniční iniciativu považuje za důležitý nástroj pro podporu Ukrajiny, která se pátým rokem brání ruské invazi. Poděkoval Česku, že v ní pokračuje.
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Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Milion kusů munice pro letošek
Muniční iniciativu spustila Česká republika v roce 2024. Iniciativa měla pomoci Ukrajině čelit palebné přesile ruské armády. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, která nastoupila k moci loni v prosinci, původně uvažovala o úplném zrušení iniciativy. Nakonec kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) souhlasil s pokračováním iniciativy tak, že Česko na nákupy munice nebude finančně přispívat, ale bude pokračovat se zajištěním administrativy projektu. Podle ministerstva obrany jsou pro letošek uzavřené smlouvy pro dodávky zhruba jednoho milionu kusů munice.
V únoru poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček uvedl, že iniciativa loni pokryla dodávky 1,96 milionu kusů velkorážní munice na Ukrajinu.
Zůna dnes při návštěvě Berlína vyzdvihl roli Německa, které podle něho na sebe vzalo velkou odpovědnost za bezpečnost a obranu Evropy. „Německo hraje důležitou roli coby dodavatel vojenské techniky a munice, a tím společně s naším obranným průmyslem výrazně přispívá k bezpečnosti Evropy,“ řekl Zůna.
Německý kancléř Friedrich Merz chce kvůli hrozbě z Ruska a slábnoucímu spojenectví s USA vybudovat v příštích letech nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Německo podle plánu do roku 2029 postupně zvýší výdaje na obranu na 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
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