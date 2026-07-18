„Srdceryvné telefonáty z fronty.“ Botswana varuje, že její občané končí v ruské válce
Botswana varuje své občany před falešnými pracovními nabídkami v zahraničí. Podle tamního ministerstva zahraničí roste počet lidí, kteří jsou vylákáni ze země a následně donuceni bojovat za Rusko ve válce proti Ukrajině. Úřady mluví o alarmujícím nárůstu případů a o telefonátech od Botswaňanů přímo z frontové linie.
Botswanské ministerstvo zahraničí varovalo před rostoucím počtem občanů, kteří jsou podle něj nuceni bojovat za Rusko ve válce proti Ukrajině. Úřady upozornily, že lidé často přijímají pracovní nabídky v zahraničí, aniž by si ověřili jejich původ a skutečný obsah.
Podle sobotního prohlášení ministerstva jsou mnozí Botswaňané podvedeni, odcestují do ciziny a následně skončí v bojových jednotkách.
„Počet Botswaňanů, kteří jsou do takových ujednání klamáni, roste alarmujícím tempem,“ uvedlo ministerstvo, které cituje agentura Bloomberg. Dodalo, že nadále dostává „srdcervoucí telefonáty“ od občanů, kteří už jsou na frontě a popisují nebezpečné podmínky, jimž čelí.
Bolivijská prokuratura začala prověřovat možné nábory místních občanů do ruských jednotek bojujících na Ukrajině. Vyšetřování spustila po vystoupení rodin dvou mužů, kteří do Evropy odjeli za příslibem 16 tisíc dolarů a zřejmě na frontě zahynuli. Ruské velvyslanectví jakékoli spojení s náborem odmítá.
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Bolivijská prokuratura začala prověřovat možné nábory místních občanů do ruských jednotek bojujících na Ukrajině. Vyšetřování spustila po vystoupení rodin dvou mužů, kteří do Evropy odjeli za příslibem 16 tisíc dolarů a zřejmě na frontě zahynuli. Ruské velvyslanectví jakékoli spojení s náborem odmítá.
Falešná práce, skutečná fronta
Ministerstvo proto vyzvalo občany, aby byli mimořádně opatrní při přijímání nabídek práce v zahraničí a vždy si ověřili, zda jsou skutečné.
Nábor Afričanů do ruské války už řešily i další země. Lidé podezřelí z verbování byli zatčeni a obviněni například v Keni a Jihoafrické republice.
Podle únorové zprávy neziskové organizace Inpact, která provozuje program All Eyes On Wagner, zahynulo v bojích proti Ukrajině nejméně 316 Afričanů. Mnozí z nich měli jen minimální vojenský výcvik.
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Rusko při náboru bojovníků cíleně využívá ekonomickou nouzi a dezinformace v rozvojových zemích. Lidé, kteří na nabídky reagují, jsou pak často nasazováni na nejnebezpečnějších úsecích fronty na Ukrajině. Odborníci se shodují, že hlavním motivem těchto rekrutů jsou peníze, zatímco Moskva tímto způsobem řeší nedostatek vlastních sil a zároveň snižuje náklady války.
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