Putinův kritik končí s volební kampaní. „Doufám, že zůstanu živ a na svobodě,“ uvedl Naděždin
Ruský opoziční politik Boris Naděždin ukončil pokus kandidovat do Státní dumy. Tvrdí, že kampaň zastavil kvůli tlaku úřadů i obavám o své spolupracovníky. Někdejší prezidentský kandidát, kterého úřady nepustily do voleb proti Vladimiru Putinovi, zároveň uvedl, že možnosti legálně dělat opoziční politiku v Rusku se vyčerpaly.
Někdejší kandidát na ruského prezidenta Boris Naděždin oznámil, že ukončil svou kampaň za zvolení poslancem ruského parlamentu, kvůli nátlaku úřadů a aby neohrozil své spolupracovníky. Možnosti legálně dělat opoziční politiku v Rusku se vyčerpaly, uvedl v prohlášení, ze kterého citovala média.
„Teď si musím rozmyslet, jak budu dál žít. Doufám, že zůstanu živ a na svobodě,“ napsal Naděždin na sociální síti Telegram.
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Money
Rusové se kvůli výpadkům mobilního internetu i rostoucí nejistotě znovu vracejí k hotovosti. Od začátku roku přibylo v oběhu 1,56 bilionu rublů, tedy 423 miliard korun, nejvíce od pandemie. Pro Kreml je to problém: hotovost pomáhá firmám obcházet daně právě ve chvíli, kdy stát potřebuje peníze na financování války.
Naděždin se před dvěma lety pokoušel kandidovat proti Vladimiru Putinovi jako jediný odpůrce války proti Ukrajině mezi kandidáty na hlavu státu, ale úřady jej do prezidentských voleb nepustily. Nepříjemným překvapením se podle pozorovatelů stala pro Kreml už skutečnost, že několik měsíců před volbami Rusové stáli ve frontách, aby mohli podepsat rezoluce na podporu Naděždinovy kandidatury.
Nyní opoziční politik sbíral podpisy, aby mohl kandidovat na poslance v zářijových volbách. Ale úřady jej nejprve označily za „cizího agenta“ a minulý týden stanul před soudem, který jej potrestal pokutou za údajnou propagaci extremismu. „Skutečným cílem soudu je zacpat mi ústa a nedovolit mi kandidovat do Státní dumy (dolní komory ruského parlamentu),“ prohlásil tehdy opozičník. Nyní konstatoval, že volební zákon mu jako „cizímu agentovi“ a „odsouzenému za extremismus“ znemožňuje usilovat o zvolení do parlamentu.
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Tvář Navalného
Naděždin byl podle serveru Mediazona odsouzen k pokutě za „předvádění extremistických symbolů“, protože zveřejnil na sociální síti odkaz na videostream na kanálu YouTube, během kterého se objevila tvář opozičního politika Alexeje Navalného. Ten zahynul v ruském vězení, jeho organizaci ruské úřady zakázaly jako extremistickou.
Ruské úřady od útoku na Ukrajinu v únoru 2022 výrazně přitvrdily v represích a uvěznily stovky kritiků režimu. Mnozí opoziční představitelé jsou nyní uvězněni, jsou mrtví nebo se nacházejí v exilu. Bývalý poslanec Naděždin patřil mezi několik málo lidí v Rusku, kteří veřejně kritizovali Putina a jeho tažení proti Ukrajině, aniž by byli uvězněni, připomněla agentura AFP.
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