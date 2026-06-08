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newstream.cz Politika Putinův vliv v Arménii slábne. Volby vyhrál proevropský Pašinjan

Putinův vliv v Arménii slábne. Volby vyhrál proevropský Pašinjan

Nikol Pašinjan
ČTK
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Arménský premiér Nikol Pašinjan ustál parlamentní volby a potvrdil prozápadní kurz země. Jeho strana Občanská smlouva získala po sečtení hlasů ze všech volebních místností 49,8 procenta hlasů. Podle agentury AFP volby poznamenané hrozbami ze strany Ruska potvrdily, že Arménie se dál odklání od Moskvy směrem k Evropské unii.

Druhé místo obsadila Silná Arménie rusko-arménského miliardáře Samvela Karapetjana se ziskem 23,3 procenta. Do parlamentu se dostanou ještě další dvě strany. Volební účast dosáhla 59 procent.

Pašinjan se už v noci po volbách prohlásil za vítěze. Výsledek označil za historický a slíbil, že Arménie bude pokračovat ve sbližování se Západem. Zároveň uvedl, že chce dál rozvíjet vztahy s Ruskem.

Jeho hlavní rival Karapetjan naopak výsledek zpochybnil. Volby označil za ostudné a tvrdí, že je provázely represe. Podle něj byly zatčeny desítky lidí z jeho kampaně. Arménský vyšetřovací výbor oznámil, že se zabývá 59 případy možného porušení volebních pravidel, včetně opakovaného hlasování. Zadrženo bylo devět osob.

Zhoršené vztahy s Ruskem

Výsledek voleb je významný i kvůli rychle se měnícím vztahům mezi Jerevanem a Moskvou. Arménie byla dlouho spojencem Ruska a na svém území hostí ruskou vojenskou základnu. V posledních letech se ale vztahy prudce zhoršily.

Jerevan vyčítá Moskvě, že Arménii neochránila během bojů se sousedním Ázerbájdžánem. Ten v roce 2023 při bleskové operaci znovu ovládl Náhorní Karabach a navzdory přítomnosti ruských vojáků ukončil desetiletí trvající vládu tamních arménských separatistů.

Arménie se navíc připojila k Mezinárodnímu trestnímu soudu, což Moskva označila za nepřátelský krok. Později prakticky zmrazila účast v Ruskem vedené Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti a loni přijala zákon, který deklaruje záměr usilovat o členství v Evropské unii.

Rusko na proevropský kurz Jerevanu reagovalo v posledních dnech zákazem dovozu některých arménských zemědělských a potravinářských produktů. Omezení se týká například květin, minerální vody, brandy nebo vybraných druhů čerstvé zeleniny.

Británie, Francie a Německo podpořily Zelenského návrh na dialog s Ruskem

Evropa se staví za Zelenského. Chce přímý dialog s Putinem, Moskva schůzku odmítá

Politika

Británie, Francie a Německo podpořily návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog s Ruskem. Podle agentury AFP to uvedli lídři těchto zemí po jednání v Londýně.

nst

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Vladimir Putin zároveň Arménii vzkázal, že nemůže usilovat o členství v EU a zároveň zůstat v Ruskem vedené Euroasijské hospodářské unii. Podle něj jde Jerevan cestou Ukrajiny, proti níž Rusko od února 2022 vede útočnou válku.

AFP připomíná, že Kreml čelí obviněním, že se volby snažil ovlivnit ve svůj prospěch. Analytici upozorňovali na dezinformace na internetu, aktivity hackerů a šíření proruského narativu, který líčil spolupráci se Západem jako nebezpečnou.

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Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky

Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky
ČTK
ČTK
ČTK

Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.

Německým výrobcům automobilů klesá odbyt, zatímco jejich konkurenti ze Spojených států a Japonska rostou. Největším problémem zůstává pro německé automobilky čínský trh. Podle webu týdeníku Der Spiegel to vyplývá z analýzy poradenské společnost EY, která srovnávala 19 největších prodejců aut na světě.

Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW zaznamenaly od ledna do března meziroční pokles tržeb o 4,3 procenta. Všichni zkoumaní výrobci dohromady přitom vykázali růst, a to o 1,7 procenta.

Jiní dva evropští výrobci Stellantis a Renault zaznamenali nárůst tržeb o 6,7 procenta. Americkým výrobcům tržby stouply o pět procent a japonským o 4,3 procenta. Čínští výrobci automobilů naopak zaznamenali pokles o 1,4 procenta.

Hluboká strukturální transformace

„Celý německý automobilový průmysl prochází hlubokou strukturální transformací. Výsledky negativně ovlivňuje ztráta zahraničních trhů, drahé nadměrné kapacity, vysoké investice do softwaru a pomalý nárůst elektromobility,“ uvádí automobilový expert společnosti EY Constantin Gall.

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Lukáš Kovanda

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V Číně, která je největším automobilovým trhem na světě, zaznamenaly uvedené tři německé automobilky v prvním čtvrtletí pokles prodeje o 16 procent.

„Čína zůstává pro německé společnosti jedním z největších problémů,“ říká Gall. Její trh je silně konkurenční a drahé prémiové vozy se kvůli slabé ekonomice prodávají špatně. V rostoucím segmentu elektromobilů pak Číňané upřednostňují domácí značky. „Západní výrobci tam v současné době nemají moc co získat,“ uzavírá Gall.

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Ivana Pečinková

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Evropa se staví za Zelenského. Chce přímý dialog s Putinem, Moskva schůzku odmítá

Británie, Francie a Německo podpořily Zelenského návrh na dialog s Ruskem
ČTK
nst
nst

Británie, Francie a Německo podpořily návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog s Ruskem. Podle agentury AFP to uvedli lídři těchto zemí po jednání v Londýně.

Zelenskyj ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi otevřený dopis, v němž ho vyzval k ukončení ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin ale reagoval odmítavě. Prohlásil, že k setkání nevidí důvod a že nejprve musejí experti vypracovat možná řešení.

Evropští lídři se naopak postavili za ukrajinský návrh. Emmanuel Macron, Friedrich Merz a Keir Starmer ve společném prohlášení se Zelenským zdůraznili, že výchozím bodem pro jednání musí být současná kontaktní linie. Zároveň uvedli, že mezinárodní hranice nesmějí být měněny silou.

Lídři odsoudili opakované ruské použití nadzvukové balistické střely Orešnik i rozsáhlé raketové a dronové útoky proti civilním cílům na Ukrajině. Za nebezpečné a nezodpovědné označili také vstupy ruských dronů na území členských zemí NATO.

Naopak ocenili ukrajinské úspěchy na frontě, kde je podle prohlášení nyní osvobozováno území dříve obsazené Ruskem. Vyzdvihli také ukrajinské využívání dronových technologií.

Podle dokumentu má Evropa v případných mírových jednáních sehrát důležitou roli. Veškeré diplomatické snahy by se podle lídrů měly odehrávat v co nejužší spolupráci s Ukrajinou, širším okruhem evropských států a Spojenými státy.

Pětibodový plán

Macron, Merz a Starmer zároveň představili pět bodů, které považují za nezbytné pro dosažení trvalého a spravedlivého míru. Prvním má být zastavení bojů a dohoda o úplném příměří mezi Ukrajinou a Ruskem.

Druhým bodem je právě současná kontaktní linie jako výchozí rámec pro jednání o územních otázkách. Třetím jsou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, které by měly začít platit po příměří. Mají vycházet ze závazků přijatých v Berlíně v prosinci 2025 a v Paříži letos v lednu, včetně možného nasazení mnohonárodních sil na Ukrajině.

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Dalibor Martínek

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Čtvrtý bod počítá s tím, že ruská aktiva zůstanou zmrazena, dokud Moskva neukončí válku a neposkytne Ukrajině náhradu za způsobené škody. Poslední bod zdůrazňuje, že jakákoli dohoda musí respektovat evropské bezpečnostní zájmy. Části případných jednání týkající se EU nebo NATO by vyžadovaly souhlas členských států unie a spojenců v alianci.

„Rusko nevítězí na bojišti“

Zelenskyj po jednání uvedl, že s evropskými lídry mluvil o situaci na bojišti, obraně i posílení diplomacie. „Rusko nevítězí na bojišti,“ řekl podle svého prohlášení. Ukrajinské údery na ruské území podle něj významně omezují schopnost Moskvy rozšiřovat agresi.

Zároveň ale upozornil, že Ukrajina dál potřebuje ochranu před balistickými hrozbami. V Londýně se podle něj jednalo také o tom, jak oživit diplomacii a jakou roli v ní má hrát Evropa. Pro Kyjev je podle Zelenského důležité, aby Evropa měla v případných jednáních silný hlas.

Putin Zelenského výzvu ke schůzce odmítl. „Nevidím smysl v setkání. Nejprve musíme najít řešení,“ řekl novinářům. Podle něj má pro ukrajinskou stranu smysl pouze zastavit postup ruských ozbrojených sil. Moskva ale podle Putina potřebuje dohody, které mají nejprve připravit experti.

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