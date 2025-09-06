Fitch zhoršila výhled úvěrového ratingu Polska, prsty v tom má i prezident Nawrocki
Mezinárodní ratingová agentura Fitch potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Polska na stupni A-. Výhled úvěrového ratingu však zhoršila ze stabilního na negativní. Signalizovala tak, že by v budoucnosti mohla přikročit ke snížení ratingové známky. Za zhoršením výhledu podle agentury stojí zejména rizika související s vývojem veřejných financí.
„Rizika pro polské veřejné finance se od našeho posledního hodnocení zvýšila,“ uvedla agentura Fitch. „Zvýšené politické překážky pro realizaci rozpočtových opatření a absence věrohodné strategie pro rozpočtovou konsolidaci pravděpodobně budou podkopávat schopnost Polska výrazněji snížit rozpočtové deficity před parlamentními volbami v roce 2027,“ dodala. Snahy o zlepšení stavu veřejných financí by podle agentury mohl komplikovat nový polský prezident Karol Nawrocki, který již ve vetoval některé návrhy zákonů a vyslovil se proti zvyšování daní.
Polský ministr financí Andrzej Domański označil zhoršení ratingového výhledu za varovný signál. „Toto rozhodnutí je důsledkem blokování klíčových zákonů prezidentem Nawrockim, které omezuje prostor pro posílení základů ekonomiky a nezbytnou konsolidaci rozpočtu,“ napsal ministr na síti X.
Polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki vetoval novelu zákona, který mimo jiné prodlužoval výplatu přídavků na děti válečných uprchlíků ze sousední Ukrajiny. Prezidentovo veto ovšem také znamená, že od 1. října nebude Varšava moci nadále platit Ukrajině předplatné satelitního připojení k internetu od firmy Starlink, uvedl mluvčí ministerstva digitalizace. Síť Starlink miliardáře Elona Muska rozsáhlé využívá ukrajinská armáda, která čtvrtým rokem brání zemi před ruskou agresí.
Nawrockého veto. Poláci už nebudou moci Ukrajincům platit Starlink
Politika
Polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki vetoval novelu zákona, který mimo jiné prodlužoval výplatu přídavků na děti válečných uprchlíků ze sousední Ukrajiny. Prezidentovo veto ovšem také znamená, že od 1. října nebude Varšava moci nadále platit Ukrajině předplatné satelitního připojení k internetu od firmy Starlink, uvedl mluvčí ministerstva digitalizace. Síť Starlink miliardáře Elona Muska rozsáhlé využívá ukrajinská armáda, která čtvrtým rokem brání zemi před ruskou agresí.
Agentura Fitch předpokládá, že rozpočtový schodek polské vlády se v letošním roce zvýší na 6,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loňských 6,6 procenta. V příštím roce pak očekává pouze nepatrný pokles deficitu, a to na 6,8 procenta.
Agentura rovněž předpověděla, že růst polské ekonomiky bude v letošním i příštím roce činit 3,2 procenta, protože negativní dopady amerických cel bude z velké části kompenzovat domácí poptávka a zvýšené čerpání peněz z fondů EU.
Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému podniku či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.