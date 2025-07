Šéfové velkých evropských firem kritizují Brusel za regulaci umělé inteligence. Evropa prý může hodně ztratit

Otevřený dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové proti zavádění obecných pravidel takzvaného AI Actu letos v srpnu podepsalo 44 generálních ředitelů velkých evropských společností včetně Mercedesu nebo BNP Paribas. Regulace je podle nich stále složitější a může ohrozit snahy Evropy zůstat konkurenceschopná v rychle se měnícím technologickém světě.

Evropa se opět může „střelit do nohy“ a ještě více oslabit svou konkurenceschopnost vůči zejména Americe a asijským ekonomikám. Alespoň si to myslí více než čtyři desítky šéfů evropských firem působících v různých odvětvích, kteří zveřejnili otevřený dopis vedení Evropské komise. Jeho cíl? Zjemnit dopady takzvaného AI Actu, který postupně zavádí první komplexní regulaci využití umělé inteligence a jehož obecná pravidla mají začít platit letos v srpnu.

„V době bezprecedentních technologických, hospodářských a geopolitických změn bude schopnost Evropy zaujmout vedoucí postavení v oblasti inovací a zavádění umělé inteligence rozhodující pro řešení výzev v oblasti konkurenceschopnosti a suverenity, které Mario Draghi tak jasně popsal – zejména v našich nejzavedenějších a nejstrategičtějších odvětvích. Tuto rovnováhu bohužel v současnosti narušují nejasné, překrývající se a stále složitější předpisy EU. To ohrožuje evropské ambice v oblasti umělé inteligence, neboť to ohrožuje nejen rozvoj evropských šampionů, ale také schopnost všech průmyslových odvětví nasadit umělou inteligenci v rozsahu, který vyžaduje globální konkurence,“ stojí v otevřeném dopise, který vedle jiných podepsali například šéf Mercedes-Benz Ola Källenius, Guillaume Faury, CEO Airbusu, nebo CEO BNP Paribas Jean-Laurent Bonnafé.

Proti AI Actu jsou firmy i USA

Otevřený dopis lídrů evropského byznysu přichází v době, kdy se i členské státy EU pokoušejí odsunou působnost některých nařízení, a to až o dva roky. A také evropská komisařka pro digitální agendu Henna Virkkunen uvedla, že nevylučuje možnost odkladu některých částí nařízení o umělé inteligenci. Zároveň dodala, že před spuštěním povinností musí být připraveny příslušné standardy a metodiky, které firmám umožní se na nové požadavky adekvátně připravit.

Dalším, kdo na EU ohledně zavádění tohoto nařízení do praxe tlačí, jsou Spojené státy. Vláda Donalda Trumpa se pokoušela prosadit zákon zamezující státům USA jakkoli regulovat firmy působící v oblasti AI na deset let, to se ale zatím prosadit nepodařilo. I tak je ale AI Act jedním z důležitých motivů vyjednávání mezi EU a USA, protože řada ujednání v této regulaci míří přímo na velké americké firmy.

Postupné najíždění pravidel

Formálně byl byl AI Act zveřejněn v Úředním věstníku jako nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 12. července loňského roku. Platit začal 20 dní po zveřejnění, tedy 1. srpna 2024.

Firmám a úřadům tím začala běžet dvouletá lhůta na přípravu na okamžik, kdy nařízení začne být přímo závazné v celém rozsahu.

Některé části regulace týkající se zakázané AI ale jsou vymahatelné již nyní. A letos v srpnu měla začít platit obecná pravidla. Zda k tomu skutečně dojde, je však nyní nejisté.

