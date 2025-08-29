Další fáze Trumpovy kulturní války: vydal stopku zahraničním architektům

Vyberte si z našich newsletterů

Bílý dům
ČTK
Petra Nehasilová
Donald Trump tentokrát přepisuje pravidla, podle nichž Spojené státy více než půl století stavěly vládní budovy. A uzavírá tak cestu zahraničním architektonickým studiím.

Novým výkonným příkazem „Rebeautifying Federal Architecture“ (Znovu zkrášlit federální architekturu) americký prezident Donald Trump nařizuje, aby se klasická a tradiční architektura stala oficiálním stylem pro federální stavby. Upozornil na to server Bloomberg.

V praxi to znamená, že ve Washingtonu se neoklasicismus stane standardem a federální agentury jinde v zemi budou muset při soutěžích aktivně vyhledávat architekty se zkušenostmi v tradičních stylech. Brutalistický či dekonstruktivistický styl nezmizí úplně, ale takové stavby budou v budoucnu potřebovat „razítko“ od Bílého domu, konkrétně od asistenta prezidenta pro domácí politiku.

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

Zabitá pestrost

Trump tak přepisuje dosud platné principy, které otevíraly příležitosti soutěžit širokému spektru ateliérů a přinášely do americké architektury pluralitu stylů – od modernismu přes regionalismus až po minimalistické soudobé pojetí. Trumpův příkaz však tuto pestrost zcela zabil.

Nejde ale jen o estetiku. Nový výnos má i ekonomické důsledky. Federální zakázky v řádu stovek milionů dolarů totiž zamíří k úzkému okruhu menších kanceláří, které se specializují právě na neoklasicistní a historizující architekturu. Pro velká mezinárodní studia, reprezentující hlavně modernistický nebo high-tech přístup, to znamená omezení příležitostí. Ne-li doslova stopku.

Architekt Václav Aulický

Václav Aulický: Československé stavební firmy se nemohly rovnat těm ze Západu

Leaders

Václav Aulický patří k nepřehlédnutelným postavám české architektury. A jako takový se snažil vytvářet stavby, které přetrvají věky. Jeho nejznámější budova, sídlo Transgasu na pražských Vinohradech, šla k zemi před pár lety, aby na jejím místě mohla vzniknout budova velmi podobná. Jeho další legendou je Žižkovský vysílač, který bývá označován za jednu z nejošklivějších budov nikoli Prahy, ale světa. „V Praze mi mrakodrapy nechybí,“ říká čerstvý osmdesátník Aulický.

Petra Nehasilová

Změna má ale především silný symbolický rozměr. Klasická architektura – sloupy, tympanony, mramorové fasády – odkazuje na tradici antického Řecka a Říma, tedy kolébku demokracie a republikánských hodnot. Podle zastánců tím budovy vysílají občanům srozumitelný a nadčasový signál: stát je stabilní, důstojný a pevně zakotvený.

Opačně to vnímají architekti, kteří posledních padesát let rozvíjeli americkou veřejnou architekturu v modernistickém duchu. Brutalismus se stal symbolem mnoha federálních soudních a úředních budov 60. a 70. let. Jako například soudní budova v Bostonu nebo FBI Headquarters v centru Washingtonu. Veřejnost je ale vnímá jako těžkopádné, odtažité a nelidské. Trumpova administrativa toho využívá a oficiálně je řadí mezi „nevhodné“ styly, které musí procházet politickým schválením.

Trumpův příkaz rezonuje i v odborné veřejnosti. Má své zastánce, podle nichž jsou modernistické stavby elitářské. Kritici varují, že jde o politizaci architektury. Podle nich bude federální design svázán ideologií a přestane reagovat na současné potřeby, technologie či regionální specifika.

Rekonstrukce prvorepublikové vily v Záběhlicích.

Čeští architekti rekonstruovat umí. Experti pochválili přeměnu prvorepublikové vily v Praze

Reality

Výzvou rekonstrukce prvorepublikové vily bylo nejenom rozšíření obytné plochy. Architektky se rovněž musely popasovat s požadavkem o silnější propojení domu se zahradou.

Petra Nehasilová

Architekt Kamil Mrva

Architekt Kamil Mrva: V Praze, Brně a pár velkých městech už architektura dýchá

Leaders

Jeho ateliér působí převážně v Moravskoslezském kraji. Staví rodinné domy, rekonstruuje a revitalizuje brownfieldy. Architekt Kamil Mrva. Loni mu vyšla kniha, ve filmu objíždí v Porsche 911 svoje realizace. Snímek se jmenuje Muž, který sázel domy. A není to nijak nadnesené. Kamil Mrva má se svým ateliérem na kontě pětistovku menších i větších projektů. Většina z nich pak stojí v Moravskoslezském kraji.

Petra Nehasilová

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Doporučujeme