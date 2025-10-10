Útok na ekonomiku i národní hrdost. Itálie se snaží odvrátit Trumpova likvidační cla na těstoviny
Americký prezident Donald Trump vyhlásil válku italským těstovinám. Od ledna na ně plánuje uvalit drakonická cla, které patrně povedou k jejich vymizení z amerického trhu. Odnesou to jak velké firmy, tak i rodinné podniky. A také americký spotřebitel, který přijde o prémiové těstoviny a zbydou mu jen domácí náhražky. Odvrátí útok Trumpova názorová souputnice Giorgia Meloniová?
Když se řekne Itálie, někdo si představí Ferrari, Fiat nebo některého z tamějších výrobců více či méně elegantních automobilů. Většina však určitě pomyslí na chutné těstoviny nebo pizzu, zvláště před obědem. Italská kuchyně patří k nejoblíbenějším a restaurace alespoň trochu připomínající tradiční osterii nesmí chybět ani v provinčním zapadákově. Ať už se nacházíte kdekoliv, italská restaurace je jistota.
Této komparativní výhody jsou si velmi dobře uvědomují i římští politici. (Krajně)pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniové využívá potravin nejen jako důležitého exportního artiklu, ale také k propagaci své země. Nic naplat, italská kuchyně je zdrojem národní hrdosti. O to více jistě premiérku ranily nedávné kroky administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, které tnou do živého.
Meloniová a Trump se možná příští týden potkají ve Washingtonu, ale tentokrát by se nejednalo o tak uvolněnou konverzaci jako v minulosti. „Zapomeňte na Ukrajinu, Čínu a Blízký východ, lidé v místnosti budou přemýšlet o fettuccine,“ uvedl pro deník The Times italský analytik Francesco Galietti. Spojené státy se totiž chystají uvalit dodatečné clo na italské těstoviny. A rozhodně ne zanedbatelné.
Ostrouhá spotřebitel?
Trump už dříve uvalil na export potravin clo ve výši patnácti procent. I to není malé číslo a už nyní se projevuje na ochladnutí obchodu. Ministerstvo obchodu si však vzalo na mušku italské exportéry těstovin a usoudili, že ve Spojených státech prodávají své produkty za dumpingové ceny (levněji než doma), aby získali převahu nad domácími výrobci. Zajímavé také je, že výsledky vyšetřování stojí hlavně na dvojici velkých exportérů. Dotčené firmy to odmítají, ale i kdyby to byla pravda, svezou se s nimi i další italští výrobci, ať je jejich cenová politika jakákoli.
Celková výše cla by se tedy od ledna měla vyšplhat až na 107 procent. Pro italský export těstovin je to takřka likvidační, protože by cena jednoho balíčku skokově vyskočila na dvojnásobek. Výsledek bude patrně takový, že americký spotřebitel o své oblíbené těstoviny přijde. Přitom v USA je o ně zájem. „Naše značka se za posledních šest let rozrostla obzvlášť rychle, což nás překvapilo, ale jsme na to velmi hrdí,“ potvrzuje podle deníku The Guardian Antonio Rummo, šéf stejnojmenné rodinné značky.
Clo by mohlo znamenat v podstatě konec italského exportu těstovin do Spojených států. Poznají do výsledovky výrobců i obchodní bilance italské ekonomiky. Ročně se součet vývozu odhaduje na více než 650 milionů eur.
Pikantní na této roztržce je to, že pokud se má někdo cítit dotčený, pak jsou to spíše Italové. Jak v The Guardian upozorňuje předseda největšího italského zemědělského sdružení Coldiretti Ettore Prandini, USA je největším trhem italsky znějících značek, které napodobují italské produkty.
Nespolehlivý spojenec Trump
Pokud na chvíli odhlédneme od těstovin, „Trumpova špagetová válka“ přidává další příklad toho, jak je Trump nespolehlivý spojenec. Giorgia Meloniová patří mezi jeho názorové souputníky a její Bratři Itálie loví ve stejných politických vodách.
Meloniová se dokonce pasovala do role jakési spojky mezi Trumpem a Evropou a vypadalo to, že si s americkým prezidentem poměrně dobře rozumí i osobně. Nicméně i přesto je evidentní, že ani názorová či osobní blízkost s Trumpem negarantuje žádné konkrétní výhody.
Přitom právě těstoviny jsou produktem, který ukazuje, jak je Itálie s Amerikou provázaná. The Times zmiňují, že na boomu sušených těstovin se podílely obě země společně. Původně je pojídali v oblasti Neapole, odkud je emigranti přivezli do USA, kde se uchytily. Z USA se trend vrátil zpět do své domoviny, tentokrát už masově. A pak do celého světa. Časy se ale mění, co dříve spojovalo, dnes rozděluje.