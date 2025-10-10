Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Útok na ekonomiku i národní hrdost. Itálie se snaží odvrátit Trumpova likvidační cla na těstoviny

Útok na ekonomiku i národní hrdost. Itálie se snaží odvrátit Trumpova likvidační cla na těstoviny

Americký prezident Donald Trump vyhlásil válku italským těstovinám
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Americký prezident Donald Trump vyhlásil válku italským těstovinám. Od ledna na ně plánuje uvalit drakonická cla, které patrně povedou k jejich vymizení z amerického trhu. Odnesou to jak velké firmy, tak i rodinné podniky. A také americký spotřebitel, který přijde o prémiové těstoviny a zbydou mu jen domácí náhražky. Odvrátí útok Trumpova názorová souputnice Giorgia Meloniová?

Když se řekne Itálie, někdo si představí Ferrari, Fiat nebo některého z tamějších výrobců více či méně elegantních automobilů. Většina však určitě pomyslí na chutné těstoviny nebo pizzu, zvláště před obědem. Italská kuchyně patří k nejoblíbenějším a restaurace alespoň trochu připomínající tradiční osterii nesmí chybět ani v provinčním zapadákově. Ať už se nacházíte kdekoliv, italská restaurace je jistota.

Této komparativní výhody jsou si velmi dobře uvědomují i římští politici. (Krajně)pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniové využívá potravin nejen jako důležitého exportního artiklu, ale také k propagaci své země. Nic naplat, italská kuchyně je zdrojem národní hrdosti. O to více jistě premiérku ranily nedávné kroky administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, které tnou do živého.

Meloniová a Trump se možná příští týden potkají ve Washingtonu, ale tentokrát by se nejednalo o tak uvolněnou konverzaci jako v minulosti. „Zapomeňte na Ukrajinu, Čínu a Blízký východ, lidé v místnosti budou přemýšlet o fettuccine,“ uvedl pro deník The Times italský analytik Francesco Galietti. Spojené státy se totiž chystají uvalit dodatečné clo na italské těstoviny. A rozhodně ne zanedbatelné.

Karel Pučelík: Česko jde vstříc vládě bláznů. Bez plánu na záchranu

Názory

Vládní strany nás měsíce strašily, jaké horory nastanou po vítězství Andreje Babiše. Když k tomu skutečně došlo, poplácaly se po zádech a v klidu mizí ze scény. My, obyčejní lidé, tu ale musíme zůstat. Opuštění jako Jeníček a Mařenka v lese. Přitom teď nastal čas na hrdinství.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Ostrouhá spotřebitel?

Trump už dříve uvalil na export potravin clo ve výši patnácti procent. I to není malé číslo a už nyní se projevuje na ochladnutí obchodu. Ministerstvo obchodu si však vzalo na mušku italské exportéry těstovin a usoudili, že ve Spojených státech prodávají své produkty za dumpingové ceny (levněji než doma), aby získali převahu nad domácími výrobci. Zajímavé také je, že výsledky vyšetřování stojí hlavně na dvojici velkých exportérů. Dotčené firmy to odmítají, ale i kdyby to byla pravda, svezou se s nimi i další italští výrobci, ať je jejich cenová politika jakákoli.

Celková výše cla by se tedy od ledna měla vyšplhat až na 107 procent. Pro italský export těstovin je to takřka likvidační, protože by cena jednoho balíčku skokově vyskočila na dvojnásobek. Výsledek bude patrně takový, že americký spotřebitel o své oblíbené těstoviny přijde. Přitom v USA je o ně zájem. „Naše značka se za posledních šest let rozrostla obzvlášť rychle, což nás překvapilo, ale jsme na to velmi hrdí,“ potvrzuje podle deníku The Guardian Antonio Rummo, šéf stejnojmenné rodinné značky.

Clo by mohlo znamenat v podstatě konec italského exportu těstovin do Spojených států. Poznají do výsledovky výrobců i obchodní bilance italské ekonomiky. Ročně se součet vývozu odhaduje na více než 650 milionů eur.

Pikantní na této roztržce je to, že pokud se má někdo cítit dotčený, pak jsou to spíše Italové. Jak v The Guardian upozorňuje předseda největšího italského zemědělského sdružení Coldiretti Ettore Prandini, USA je největším trhem italsky znějících značek, které napodobují italské produkty.

Zakladatel a vetšinový vlastník společnosti GymBeam Dalibor Cicman

Zakladatel GymBeam Dalibor Cicman: Chci spolupracovat s nejchytřejšími lidmi na globální úrovni

Leaders

GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, kde mimo jiné prozrazuje, jakou budoucnost pro svou firmu chystá.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nespolehlivý spojenec Trump

Pokud na chvíli odhlédneme od těstovin, „Trumpova špagetová válka“ přidává další příklad toho, jak je Trump nespolehlivý spojenec. Giorgia Meloniová patří mezi jeho názorové souputníky a její Bratři Itálie loví ve stejných politických vodách.

Meloniová se dokonce pasovala do role jakési spojky mezi Trumpem a Evropou a vypadalo to, že si s americkým prezidentem poměrně dobře rozumí i osobně. Nicméně i přesto je evidentní, že ani názorová či osobní blízkost s Trumpem negarantuje žádné konkrétní výhody.

Přitom právě těstoviny jsou produktem, který ukazuje, jak je Itálie s Amerikou provázaná. The Times zmiňují, že na boomu sušených těstovin se podílely obě země společně. Původně je pojídali v oblasti Neapole, odkud je emigranti přivezli do USA, kde se uchytily. Z USA se trend vrátil zpět do své domoviny, tentokrát už masově. A pak do celého světa. Časy se ale mění, co dříve spojovalo, dnes rozděluje.

Související

„Postrach Evropy“ je zpět. U Babiše nikdo neví, jak bude vládnout, píše Die Zeit

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

V Česku je po volbách jasné, kdo zemi v příštích letech bude vládnout. Jak bude vládnout, je ale velkou neznámou. V komentáři k výsledku českých sněmovních voleb a sestavování vlády to napsal list Die Zeit. Vítěz voleb, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, podle něj totiž jedná nepředvídatelně. List ho označuje za postrach Evropy.

„Už je tady zas: Andrej Babiš, miliardář, podnikatel v zemědělství a politice, postrach Evropy vyhrál minulou sobotu české parlamentní volby,“ napsal v komentáři Die Zeit. Podle něj je tak jasné, kdo bude Česku v příštích letech vládnout. „Pouze to, jak bude vládnout, nebylo nikdy tak nejisté,“ dodal.

Vznikne koalice neochotných?

Význam Babišova vítězství podle komentáře přesahuje hranice Česka. V zahraničí se podle listu ptají především na to, zda Česko zůstane spojencem Ukrajiny a zda se Babiš spojí s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem. „Vznikne blokační blok na východě EU, koalice neochotných, rozšíří se brána, kterou může Putin vpadnout do NATO?“ ptá se prestižní německý deník.

Die Zeit čtenářům popisuje Babiše jako politika, který je těžko uchopitelný. Jeho hnutí ANO se podle listu za dobu své existence přesunulo politicky zprava doleva: zatímco původně bylo v Evropské unii součástí liberální frakce Renew, nyní je v „euroskeptické“ frakci Patrioti pro Evropu. Babiš napodobil svůj vzor, amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle Die Zeit nejen pomocí červených čepic s nápisem Silné Česko, ale i pověstí někoho, kdo umí uzavírat dohody.

Americký prezident Donald Trump

Trump baží po Nobelovce a zvyšuje tlak na Norsko. Zemi může uškodit

Leaders

Už tento pátek se svět dozví, kdo se stane novým držitelem Nobelovy ceny za mír. Jedním z těch, kdo po tomto ocenění zjevně touží, je současný americký prezident Donald Trump. V uplynulých měsících to dával opakovaně a velmi hlasitě najevo. S blížícím se termínem vyhlášení navíc roste i tlak ze strany jeho administrativy, aby se ocenění dostalo právě jemu.

Jiří Frydlewicz

Přečíst článek

Babišovu politiku lze podle komentáře popsat nejlépe jako „nepředvídatelně pragmatickou“, což lze vysvětlit kromě „chameleonského vztahu k politické náladě v zemi“ také podnikatelskými zájmy předsedy ANO. „Jeho koncern Agrofert je aktivní ve 20 evropských zemích a je jedním z největším příjemců podpory z EU v Česku,“ napsal Die Zeit. Babišovi je podle něj jasné, že Česko hospodářsky závisí na EU, ale i to, že na rozdíl od Slovenska či Maďarska se jiné závislosti zbavilo: závislosti na dovozu plynu a ropy z Ruska.

Komplikací je nyní pro Babiše to, že bude závislý na hlasech nové strany Motoristé sobě a „nacionalistické SPD, jejíž šéf propaguje vystoupení z EU a NATO a dává Ukrajině vinu za ruskou útočnou válku“. Jejich hlasy přitom potřebuje podle Die Zeit nejen k vládnutí, ale i k tomu, aby případně nebyl zbaven imunity kvůli stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Související

FAB využívá moderní technologie. Český zámek digitálně odemyká Národní divadlo

Zámky a vložky z produkce FAB
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Značka FAB, po desetiletí symbol bezpečí českých domácností, stojí na pomezí tradice a technologické revoluce. V Rychnově nad Kněžnou, kde se její historie píše už více než sto let, se dnes místo klasických „fabek“ vyrábějí také chytré vložky a elektronické zámky.

Továrna FAB, která dříve sázela na mechanickou preciznost, se mění v high-tech centrum globálního gigantu Assa Abloy. Když se ale řekne FAB, většina Čechů si vybaví klíč s malým logem psa. Domácí mazlíček zakladatele podniku Aloise Fáborského se stal symbolem již ve 30. letech minulého století, a stále představuje bezpečí a spolehlivost. Svět se však mění, a zámky také.

„FAB chrání domovy už přes sto let. Navazujeme na tradici, ale zároveň přinášíme inovace, které posouvají bezpečnost na novou úroveň. Od bezpečnostních vložek až po digitální přístupové systémy," říká Javel Jirásek, ředitel Assa Abloy pro Česko, do jejíhož portfolia rychnovský FAB patří.

V Rychnově nad Kněžnou dnes vzniká téměř deset milionů cylindrických vložek ročně a celkově vyrobí půl miliardy klíčů. Výrobky putují nejen na český trh, ale i do více než 70 zemí světa. Z kdysi čistě českého podniku se stal klíčový výrobní závod skupiny ASSA ABLOY, švédského lídra v oblasti přístupových a bezpečnostních systémů. „I konzervativní Češi se postupně učí odemykat elektronicky. FAB spojuje osvědčenou tradici s inovacemi a zůstává symbolem kvality, preciznosti a bezpečí,“ dodává ředitel.

Od klíče k aplikaci

FAB už dávno není jen o železe a pružinkách. Nová generace produktů, označená jako FAB nové generace, sjednocuje čtyři produktové řady a nabízí patentovaná řešení proti kopírování klíčů. Vedle nich se ale čím dál více prosazují mechatronické a elektromechanické vložky, které kombinují klasický klíč s digitálním přístupem.

Jedním z průkopnických produktů je například FAB eCliq či Cliq Go. Elektromotorický zámek, který lze ovládat mobilem, číselníkem nebo otiskem prstu. Uživatel si tak může otevřít dveře i na dálku, přičemž stále zůstává zachována možnost klasického klíče. Tento hybridní přístup odráží strategii celé skupiny. Propojit mechanické zabezpečení s digitálním komfortem.

Rozsáhlou modernizaci zabezpečení FAB aktuálně provedl v Národním divadle v Praze, kde vyměnil tisíc vložek za moderní digitální. „FAB je součástí historie Národního divadla již desítky let. Díky modernizaci máme nově sjednocený systém přístupů, vyšší bezpečnost a pohodlí, stačí nám jediný klíč,“ popisuje novinky Tomáš Froyda, vedoucí vnějších vztahů Národního divadla.

Chytrá továrna, úsporná energie

Změny nejsou jen v produktech, ale i ve výrobě. Rychnovský závod prochází rozsáhlou modernizací. Osm hal již využívá inteligentní LED osvětlení řízené systémem DALI s pohybovými senzory a vzdáleným monitoringem spotřeby. Projekt snížil energetickou náročnost výroby a zároveň umožnil sledovat spotřebu v reálném čase.

V duchu konceptu smart factory se digitalizují výrobní procesy a optimalizuje logistika. Stejně jako u samotných zámků, i zde se přechází od mechaniky k datům, a to s cílem zvýšit efektivitu, kvalitu a udržitelnost.

Inovace s českým podpisem

Zatímco dříve byl vývoj zámků čistě ruční disciplínou, dnes v Rychnově funguje i vývojové centrum celé Assa Abloy. České know-how se tak podílí na vývoji komponentů pro značky z celého světa.

Globální centrum vývoje turbín se z Plzně nikam stěhovat nebude, říká šéf plzeňského Doosanu

Zprávy z firem

Parní turbíny, které vyrábí jeden ze světových lídrů v tomto oboru v korejském Changwonu, mají škodovácký design. Plzeňská společnost Doosan Škoda Power totiž zajišťuje výzkum a vývoj těchto turbín pro celou skupinu, ať už se vyrábí v západních Čechách nebo na druhém konci východní polokoule. „Naše mateřská společnost Doosan si uvědomuje, že se jí vyplatí rozvíjet plzeňské know-how,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz výkonný ředitel plzeňské firmy Daniel Procházka.

Jan Žižka

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

České firmy se mají zaměřit na rozvoj rychlovlaků

Müller z TTC: České firmy spolu soupeří. Pokud chtějí uspět v zahraničí, musejí začít spolupracovat

Zprávy z firem

Newstream & Partner Advertorial, Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek
Doporučujeme