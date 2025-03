Trumpovy zmatky zasazují ránu americké i světové vědě

USA nebudou sdělovat Světové zdravotnické organizaci žádné zprávy o šíření chřipky, rozhodla Trumpova administrativa. Možná tato zpráva zanikla v současném informačním chaosu, ale je další ukázkou, jak prezident Trump usilovně ničí rovněž americkou a zprostředkovaně světovou vědu. A tedy následně zdravotnictví a moderní ekonomiku, které se bez vědy neobejdou.

Podle rozhodnutí Donalda Trumpa Spojené státy během jednoho roku opustí Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), která patří pod OSN. Tato instituce shromažďuje a zprostředkovává aktuální zdravotnické informace, zajišťuje výzkumné projekty, koordinuje mezinárodní postup proti nakažlivým chorobám. Můžeme se jistě bavit o tom, jestli je její činnost dostatečně efektivní, nicméně nic lepšího svět nemá.

Zřejmě největším úspěchem WHO bylo definitivní celosvětové vymýcení pravých neštovic oznámené v roce 1980. Ve 20. století tato nemoc zabila nějakých 300 milionů lidí. Po dvou desetiletích tvrdé práce se expertům WHO podařilo najít a vyléčit posledního pacienta ve válkou rozvráceném Somálsku.

Mimochodem na vymýcení pravých neštovic se významně podílel český epidemiolog Karel Raška.

Spojené státy ještě jsou členem WHO, ale už přestávají sdílet informace. Zatím tedy o postupu chřipky, což je dost nepříjemné. Vědcům se kvůli tomu hůře sledují mutace viru a bude těžší upravovat chřipkové vakcíny.

Příkaz místo vědeckého poznání

Šokující také je, že vědci z uznávaného amerického Úřadu pro oceány a atmosféru (NOAA) najednou přestali spojovat naměřené rekordní teploty s lidmi způsobenou klimatickou změnou. Ne, není to reakce na nějaký nový vědecký poznatek, který by klimatickou změnu popřel. Žádný takový poznatek není, vědecké důkazy se nezměnily. Je to reakce na rozkaz, protože prezident Trump změnu klimatu dlouhodobě popírá a dokonce tvrdí, že ji vymysleli Číňané, aby poškodili americký průmysl.

Pokud tedy uznávaný odborný úřad ustupuje při vyhodnocování vědeckých poznatků administrativním příkazům, je to žalostné selhání politiky i vědy.

Útok na samu podstatu vědy

A co je ještě horší, americká administrativa začala útočit na samý základ vědy. Bez ladu a skladu se ruší vládní granty, tedy peníze na základní výzkum, pro americké vědce i vědecké ústavy v zahraničí. Někdy se to vysvětluje tím, že v textu projektu se (ať už z jakéhokoli důvodu) objevila slova jako „gender“, „rozmanitost“ či „rovnost“, které jsou pro Trumpa a jeho lidi červeným hadrem. Jindy vysvětlení prostě chybí. Někteří pracovníci vládních odborných institucí jsou postaveni mimo službu a čekají na definitivní vyhazov.

Můžeme si říct, že je na vedení státu, kolik peněz z veřejných rozpočtů vydá na vědu, a je to pravda. Jenomže nynější škrty už mohu vést k rozvrácení celého systému existence vědy.

Vědecký výzkum se rozděluje na dva typy: základní a aplikovaný. A není to školometské škatulkování. Základní výzkum přináší poznání, jak příroda funguje. Odhalí přírodní zákony, pozná složení mikrosvěta a tak podobně. Vědci předem netuší, na co přijdou. Bývají často financováni z veřejných grantů, protože základní výzkum je příliš široký a nejistý, než aby přilákal soukromé investice. Velmi často se na něm podílejí neplacení studenti, kteří se díky tomu něco naučí a odměnou je jim vysokoškolský diplom nebo rovnou doktorát.

Pak teprve přichází aplikovaný výzkum placený ze soukromých peněz. V něm se vědci soustředí na nejužitečnější poznatky získané v základním výzkumu a promění je v technické vynálezy, léky, nové materiály. Tedy ve zboží, které přináší zisk a také daně, jimiž se státu vrátí předchozí podpora základního výzkumu.

Trumpovy změny rozbíjejí stabilitu základního výzkumu. Ruší udělované granty. Jak konstatuje vědecký časopis Nature, americké univerzity už v souvislosti se škrty ve financování vědy omezují přijímání doktorských studentů.

Pokud se však rozvrátí základní výzkum, nebude ani co aplikovat a nebudou nové výrobky. Což může být nepříjemné pro USA, ale i pro další státy, které na amerických výzkumech přímo spolupracují nebo na ně navazují. Tedy i pro Evropu.