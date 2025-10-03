Američtí vědci utíkají do Evropy. Díky, Trumpe, zní z Vídně
Jedním z oborů, které nástupem amerického prezidenta Donalda Trumpa trpí nejvíce, je věda a výzkum. Mnozí vědci dokonce přesouvají své výzkumy do zahraničí. Zdá se však, že ztráta pro Spojené státy, může být příležitostí pro Evropu.
Vztah mezi Donaldem Trumpem a moderní vědou je přinejlepším platonický. Mnoho jeho kroků, ať už se jedná i ekonomiku, mezinárodní politiku nebo třeba užívání paracetamolu, postrádá logiku, kterou by věda a výzkum mohly poskytnout. Přesto se v médiích objevují pokusy americkou politiku nějakým způsobem vysvětlit. Musí přece sledovat nějaký plán, že ano?
Je ale čím dál tím pravděpodobnější, že žádný takový proces v Bílém domě neprobíhá. „Ne, Trump a jeho lidé nehrají čtyřrozměrné šachy, zní odpověď – jsme prostě svědky důsledků toho, že jsme do nejvyššího úřadu pustili vyšinutého člověka, podporovaného skupinkou mdlých a nekvalifikovaných kumpánů,“ konstatuje v eseji publikovanou deníkem The Guardian sociolog a ekonom William Davies.
Vláda, která svolává generály, aby jim řekla, že mají cvičit a hubnout, nebo tvrdí, že autismus lze vyřešit vysazením paracetamolu v těhotenství, a z konspiračního teoretika a blouznivce typu Roberta Kennedyho udělala ministra zdravotnictví, patrně nebude světovým lídrem ve vědě a výzkumu. To se v praxi začíná projevovat už nyní, jen pár měsíců po Trumpově nástupu.
Peníze pro americké akademiky
Americký prezident se hned od začátku svého mandátu pustil do univerzit, mnohým institucím hrozí, že přijdou o peníze, a podmínky pro akademiky se obecně výrazně zhoršily. Problémy mohou nastat i v tak klíčových oborech, jako je vývoj léků. Ve Spojených státech proto začal akademický brain drain. Vědci začínají balit kufry.
Co je ztrátou pro USA se však zdá být ziskem Evropy. Řada výzkumníků si začíná hledat svůj akademický domov jinde, přičemž jejich klidným přístavem začínají být evropské instituce. Příklad uvádí magazín Politico, prestižní evropský grant zaznamena vysoký nárůst počtu amerických žadatelů.
Magazín uvádí, že se jedná o vítězství předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která se o dobré podmínky pro přijetí amerických výzkumníků měla osobně zasazovat. Evropská rada pro výzkum, která je zodpovědná za podporu výzkumu v EU, nabízí nově dvojnásobek peněz akademikům, kteří se chtějí přesunout z USA na do EU.
Žadatelé mohou dostat během pěti let až 4,5 milionu eur, což je atraktivní pobídka. Podle informací Politica počet uchazečů ze Spojených států vzrostl oproti minulému roku o 400 procent.
Přínos pro rakouskou vědu
Podobnou zkušenost mají i ve Vídni. Tamní akademie věd minulý týden oznámila, že pod hlavičkou jejich čtyřletého programu přijde do Rakouska pětadvacítka vědců z amerických institucí. Seznam pracovišť, na kterých tito výzkumníci působil, obsahuje i prestižní Harvard, Princeton nebo MIT.
„Díky našemu stipendijnímu programu se podařilo přivést tyto vynikající osobnosti z USA do Rakouska. Přinášejí nové myšlenky, nové perspektivy a mezinárodní sítě - to je velký přínos pro rakouskou vědu a důležitá podpora zviditelnění našeho výzkumného pracoviště v zahraničí. Díky Trumpovi jsme svědky tohoto přílivu mozků,“ konstatoval prezident akademie Heinz Faßmann.
Akademie věd má i vládní podporu. „V době, kdy politické zásahy a autoritářské tendence stále více zasahují do výzkumu a výuky, zaujímáme pevný postoj,“ dodala ministryně pro ženy, vědu a výzkum Eva-Maria Holzleitnerová.