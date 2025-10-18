Američané chystají protesty proti vládě Trumpa. Organizátoři očekávají účast milionů lidí
Ve Spojených státech se očekává další vlna protestů pod heslem No Kings (Žádní králové) proti vládě prezidenta Donalda Trumpa. Organizátoři předpokládají účast až 2,5 milionu lidí na mnoha místech země, uvedla stanice NBC.
Jde o třetí masovou mobilizaci proti Trumpovi od jeho návratu do Bílého domu v lednu tohoto roku. Demonstrace se odehrávají na pozadí platební neschopnosti americké vlády, takzvaného shutdownu. Ten nejenže zastavil federální programy a služby, ale také vystavuje zkoušce samotnou rovnováhu moci v USA - agresivní exekutiva se střetává s Kongresem a soudy způsoby, které podle organizátorů představují přechod autoritářství v USA, uvedla agentura AP.
Na dnešek je naplánováno více než 2600 shromáždění ve velkých i malých amerických městech, organizovaných stovkami partnerských organizací. Shromáždění se konala také ve velkých evropských městech, kde stovky Američanů skandovaly hesla a mávaly americkými vlajkami.
Jakkoliv dřívější protesty v tomto roce - proti škrtům Elona Muska na jaře a proti Trumpově vojenské přehlídce v červnu - přilákaly davy, organizátoři tvrdí, že tentokrát vzniká jednotnější hnutí v opozici proti Trumpovi. Do akcí se zapojují i přední demokraté, jako jejich lídr v Senátu Chuck Schumer či nezávislý senátor Bernie Sanders, kteří protesty vnímají jako protiváhu Trumpových kroků, které podle nich omezují svobody projevu.
Lídři republikánů se naopak snaží vykreslit účastníky sobotních protestů jako extremisty, komunisty, osoby nenávidící USA a zároveň jako hlavní viníky vládního shutdownu, který nyní trvá již 18 dní. Tvrdí, že demokraté v čele se Schumerem odpírají vládě přístup k financím, aby uspokojili požadavky levicového křídla strany.
„Největší hrozbou pro autoritářský režim je vlastenecká síla lidu,“ řekl Ezra Levin, aktivista a spoluzakladatel hnutí Indivisible (Nerozdělitelní), jednoho z hlavních organizátorů protestů.
Trump v pátečním rozhovoru na Fox News uvedl, že se králem být necítí. Během protestů nebude přítomen ve Washingtonu, neboť odjel do svého sídla v Mar-a-Lago na Floridě.