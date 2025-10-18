Nový magazín právě vychází!

Američané chystají protesty proti vládě Trumpa. Organizátoři očekávají účast milionů lidí

Organizátoři protestů proti vládě prezidenta Trumpa čekají až 2,5 milionu lidí
ČTK
ČTK
ČTK

Ve Spojených státech se očekává další vlna protestů pod heslem No Kings (Žádní králové) proti vládě prezidenta Donalda Trumpa. Organizátoři předpokládají účast až 2,5 milionu lidí na mnoha místech země, uvedla stanice NBC.

Jde o třetí masovou mobilizaci proti Trumpovi od jeho návratu do Bílého domu v lednu tohoto roku. Demonstrace se odehrávají na pozadí platební neschopnosti americké vlády, takzvaného shutdownu. Ten nejenže zastavil federální programy a služby, ale také vystavuje zkoušce samotnou rovnováhu moci v USA - agresivní exekutiva se střetává s Kongresem a soudy způsoby, které podle organizátorů představují přechod autoritářství v USA, uvedla agentura AP.

Na dnešek je naplánováno více než 2600 shromáždění ve velkých i malých amerických městech, organizovaných stovkami partnerských organizací. Shromáždění se konala také ve velkých evropských městech, kde stovky Američanů skandovaly hesla a mávaly americkými vlajkami.

Jakkoliv dřívější protesty v tomto roce - proti škrtům Elona Muska na jaře a proti Trumpově vojenské přehlídce v červnu - přilákaly davy, organizátoři tvrdí, že tentokrát vzniká jednotnější hnutí v opozici proti Trumpovi. Do akcí se zapojují i přední demokraté, jako jejich lídr v Senátu Chuck Schumer či nezávislý senátor Bernie Sanders, kteří protesty vnímají jako protiváhu Trumpových kroků, které podle nich omezují svobody projevu.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský diktátor Kim Čong-un

Trump si během cesty do Asie možná odskočí za Kim Čong-unem

Leaders

Spolupracovníci Donalda Trumpa zvažují možnost setkání amerického prezidenta se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem během nadcházející Trumpovy cesty do Asie. Uvedla to stanice CNN s odvoláním na osoby informované o této záležitosti.

ČTK

Přečíst článek

Lídři republikánů se naopak snaží vykreslit účastníky sobotních protestů jako extremisty, komunisty, osoby nenávidící USA a zároveň jako hlavní viníky vládního shutdownu, který nyní trvá již 18 dní. Tvrdí, že demokraté v čele se Schumerem odpírají vládě přístup k financím, aby uspokojili požadavky levicového křídla strany.

„Největší hrozbou pro autoritářský režim je vlastenecká síla lidu,“ řekl Ezra Levin, aktivista a spoluzakladatel hnutí Indivisible (Nerozdělitelní), jednoho z hlavních organizátorů protestů.

Trump v pátečním rozhovoru na Fox News uvedl, že se králem být necítí. Během protestů nebude přítomen ve Washingtonu, neboť odjel do svého sídla v Mar-a-Lago na Floridě.

Z titulků internetových zpráv se zdá, že dnes při cestě do USA riskujete výslech, deportaci nebo alespoň posttraumatický syndrom, moje realita ale byla nudně civilizovaná. A ještě k tomu s plným letadlem.

Připraven na nejhorší. To byl můj mentální stav při odletu do Los Angeles. Poslední půl rok totiž média mluví o tom, že není zaručené, že vás do Spojených států vůbec pustí. Tu vás zadrží, tam deportují, jinde „preventivně“ vyslechnou. Možná vás rovnou přesadí do bezokenní místnosti s automatem na vodu a jedním plastovým kelímkem.

A pak přistanu. Fronta na imigrační kontrolu? Prakticky žádná. Celník si mě zběžně prohlédne, zeptá se, jak dlouho zůstávám. Odpovím. On přikývne, dá razítko a je to. Bez výslechu, bez rentgenu duše, bez dotazu na dědečka z matčiny strany. Celá procedura trvá asi minutu. Jsem skoro zklamaný. Vždyť jsem se na tu „šikanu“ psychicky připravoval celý let.

