newstream.cz Money Bydlení v Česku zdražilo za 15 let rychleji než mzdy. Dostupnost vlastního bytu se zhoršila

Bydlení v Česku zdražilo za 15 let rychleji než mzdy. Dostupnost vlastního bytu se zhoršila

Bydlení v Česku zdražilo za 15 let rychleji než mzdy. Dostupnost vlastního bytu se zhoršila
Ceny bydlení v Česku rostly v posledních 15 letech rychleji než mzdy. Vlastní bydlení mezi lety 2010 a 2025 zdražilo o 158 procent, zatímco průměrné mzdy se za stejné období zvýšily o 106 procent. Dostupnost vlastního bydlení se tak zhoršila.

Vyplývá to z dat Eurostatu a analýzy investiční platformy Portu. Růst cen vlastního bydlení byl v Česku téměř třikrát vyšší než průměr Evropské unie. Nájmy za sledované období vzrostly o 69 procent.

Podle Portu stojí za horší dostupností bydlení hlavně malá nabídka nových bytů v hustě osídlených oblastech a silná poptávka, kterou podporuje demografický vývoj i růst příjmů. Na růstu cen se ale podílí také zájem investorů.

Ještě rychleji než v Česku rostly od roku 2010 ceny bydlení v Maďarsku a pobaltských státech, tedy v Estonsku, Litvě a Lotyšsku.

„Výraznější růst cen nemovitostí ve střední a východní Evropě byl podpořen nízkými úrokovými sazbami a silným zájmem o vlastnické bydlení. To v důsledku vedlo v řadě případů k rychlejšímu růstu cen nemovitostí ve srovnání s růstem příjmů domácností,“ uvedl analytik Portu Lukáš Raška.

Nejrychlejší tempo v EU

Podle posledních dat Eurostatu zdražovalo bydlení v Česku v posledním čtvrtletí loňského roku sedmým nejrychlejším meziročním tempem v Evropské unii. Proti čtvrtému čtvrtletí roku 2024 ceny vzrostly o 10,4 procenta, zatímco průměr EU činil 5,5 procenta.

Průměrná mzda v Česku byla podle dat Českého statistického úřadu loni 49 215 korun. Na konci čtvrtého čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,4 procenta na 52 283 korun.

Ceny vlastního bydlení rostly i v letošním prvním čtvrtletí. Podle analýzy realitní platformy Reas.cz zdražily starší byty v Česku meziročně o šest procent na průměrných 5,3 milionu korun. Rodinné domy stály v průměru 6,9 milionu korun a za rok podražily o tři procenta.

Nejdražší zůstávají nové byty v Praze. Podle analýzy společností Central Group, Skanska Residential a Trigema se byty v pražských developerských projektech začátkem roku nabízely za 182 311 korun za metr čtvereční. Mezičtvrtletně to bylo o 2,6 procenta a meziročně o devět procent více.

Na dlouhodobé zhoršení dostupnosti bydlení v Česku upozorňuje také studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Podle OECD ceny nemovitostí i nájmy v posledních letech výrazně vzrostly a mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet. Nedostatek dostupného bydlení se týká hlavně mladých rodin, seniorů a zranitelných skupin.

Koncem loňského roku se ale podle Reas dostupnost pořízení vlastního bytu zlepšila. V posledním čtvrtletí roku 2025 byli lidé schopni za průměrnou mzdu splácet hypotéku na byt o velikosti 44,3 metru čtverečního. To je o 2,6 metru čtverečního více než o půl roku dříve.

Dostupnost vlastního bydlení se mezi kraji lišila. Nejhorší byla v Praze, naopak nejlepší v Ústeckém kraji.

Stanislav Šulc: AI revoluce míří na burzu. Proč právě nyní?

Elon Musk v Číně
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Rok 2026 se může stát jedním z nejúspěšnějších z pohledu burzovních startů za poslední dekády. Na burzu již zcela jistě vstoupí firmy SpaceX, OpenAI a Anthropic, tedy klíčové společnosti nejen v oblasti umělé inteligence. Ale tím jízda primárních emisí zdaleka nekončí, protože i další firmy z dalších oblastí se chystají upsat akcie. Co za touto vlnou stojí? Je situace na trhu tak příznivá? Nebo se jen andělští a venture kapitáloví investoři snaží vyexitovat včas?

Lednová emise akcií Czechoslovak Group na amsterdamské burze odstartovala rok, který se zcela jistě zařadí mezi ty zásadnější v moderních dějinách investování. Na burzu se totiž postupně dostane jednak hodně firem, jednak velmi zajímavé firmy a pravděpodobně padne také nominální rekord na jednu emisi.

Burzovní start SpaceX se nejspíš stane rekordním IPO v historii a „stačit“ by mu na to měly i aktuálně kolující odhady analytiků. Tedy že si Elon Musk půjde říct o 75 miliard dolarů, což je více než dvojnásobek dosavadního rekordu Saudi Aramco (29,4 miliardy dolarů). A firmu by to nacenilo na 1,75 bilionu dolarů, což by také představovalo rekord.

A investoři do toho téměř jistě půjdou naveliko. Důvodem je především téměř monopolní postavení SpaceX ve vesmírných letech, dlouhodobé kontrakty pro americkou vládu a poskytovatel globálního satelitního komunikačního systému Starlink. To vše jsou plusy, které vyvažují i případné minus v podobě komerčně nepříliš úspěšné xAI, která je také součástí SpaceX.

AI revoluce míří na burzu

Navíc Elon Musk má pověst vizionáře, který vidí hodně dopředu, a navíc dokáže běh světa podřídit svým představám. Takže ani případná prohra MAGA-republikánů v některých příštích volbách by na vztahu mezi americkou exekutivou a SpaceX nejspíš příliš nezměnila.

Také další startupy, které na burzu míří, mají investory dostatečně nachystané. OpenAI spustilo AI-revoluci pro koncové zákazníky a daří se jí dosahovat solidního růstu finančních výsledků, Anthropic letos všechny šokoval modelem Mythos, který má údajně způsobit revoluci v kybernetické bezpečnosti. Navíc je to zejména Claude od Anthropicu, který programátoři po celém světě využívají pro vytváření kódu, což se již také projevuje na růstu tržeb.

Další burzovní premiéry

Z firem, které nepatří do AI vlny, by se na burzu měla ještě letos podívat například medicínsko-technologická společnost Oura vyvíjející jednak chytré prsteny, jednak mimořádně zajímavou aplikaci na sledování tělesných funkcí s velmi dobrým doporučujícím algoritmem.

O burzu již oficiálně projevil zájem také Discord, tedy jedna z nejvlivnějších sociálních sítí.

A pak tu je velká spousta spekulací o IPO řady firem, včetně Canvy, Databricks, Stripe či Plaid. Všechno jsou veleúspěšné firmy se silnými uživatelskými kmeny a inovativním byznysem, které dokázaly přežít propad zájmu o startupy v roce 2023 a zůstaly autonomními společnostmi.

Kdo vydělá nejvíc

Nabídka tedy zcela evidentně je. Poptávka ze strany investorů pravděpodobně také. Insideři uvádějí, že poptávka po akciích slavných firem je nyní obrovská a je pravděpodobně vyšší než nabídka. To můžeme pozorovat i na křivkách vývoje konkrétních titulů, které i při zveřejnění špatných zpráv klesají jen o jednotky procent a následně psychologie retailových investorů zavelí dokupovat, a akcie se vracejí velmi rychle k růstu.

Právě tohoto momentu se pak budou snažit využít noví burzovní hráči, a ještě víc jejich původní investoři, kteří si mohou přijít na masivní příliv nového kapitálu. Elon Musk se díky povedenému IPO SpaceX pravděpodobně stane prvním dolarovým bilionářem v historii. Ale na rekordním IPO vydělá také Google, respektive jeho mateřská společnost Alphabet, která drží zhruba pět procent akcií. Jejich hodnota by podle aktuálních odhadů měla vystřelit na 122 miliard dolarů. Na úspěšném startu OpenAI zase mimořádně vydělá Microsoft, který ve firmě drží 27 procent a je jejím největším investorem.

A obecně nejvíc vydělají venture kapitáloví investoři, kteří do těchto dnes populárních firem nalili potřebné miliardy v klíčových okamžicích pro jejich růst, tedy hráči jako Andreessen Horowitz, Fidelity, Sequoia Capital či Thrive Capital.

Správný čas

Ačkoli burza patří k nejtržnějším prostorům na světě, je dobré připomenout, že situace na tomto trhu podobně velkým příběhům vlastně nenahrává. Ve světě panuje mimořádná nejistota, klíčoví geopolitičtí hráči jsou čím dál méně předvídatelní a již obchodované akciové tituly tím často trpí – přinejmenším značnou volatilitou.

Proč to neplatí pro nové firmy? Protože už v docela velké konkurenci uspěly a zároveň za nimi často stojí právě lidé jako Elon Musk, kteří jsou v očích investorů někým, kdo stojí nad tím vším, dokáže rozehrát mnohem větší hru než lokální politici a umí prodat vizi typu cesty na Mars, která má přinést zásadní inovace. A na tom nic nezmění ani případná hluboká krize, do níž může svět v podstatě kdykoli upadnout.

Turnov má knihovnu, která bude promítat filmy na vlastní fasádu

Knihovna Antonína Marka v Turnově
A69, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Nová Knihovna Antonína Marka v Turnově není jen místem pro knihy. Ateliér A69 navrhl budovu, která propojuje park, letní kino, komunitní život a odkaz pískovcových skal Českého ráje. Veřejnosti se otevře 1. září.

Knihovna už dávno není jen tichý dům s regály. V menších městech může být jednou z nejdůležitějších veřejných staveb vůbec. Místem, kde se potkávají děti, senioři, studenti, rodiče, čtenáři, filmoví diváci i lidé, kteří si jen chtějí na chvíli sednout.

Přesně tímto směrem míří nová Knihovna Antonína Marka v Turnově. Budova od ateliéru A69 vznikla v blízkosti parku u Skálovy ulice a letního kina. A právě spojení knihovny, parku a filmu je klíčem k celé stavbě.

Knihovna, která bude promítat

Turnovská knihovna navazuje na místo, kde už od sedmdesátých let fungovalo letní kino. Původně zde stála samostatná konstrukce filmového plátna. Ta teď zmizela. Novou promítací plochou se od léta stane samotná fasáda knihovny. Budova tak nebude jen sloužit sama sobě. Stane se součástí širšího veřejného prostoru a převezme roli městské scény.

V zahraničí je takové pojetí knihoven běžné už delší dobu. V Česku se k němu veřejné stavby dostávají postupně. Turnov se teď přidává k městům, která pochopila, že dobrá knihovna může být mnohem víc než jen veřejná služba.

Dům pro různé generace

Nová budova je navržena jako otevřený dům pro lidi různých věkových skupin i potřeb. Nabízí interaktivní zázemí pro batolata, čtenářské a studijní prostory, multifunkční sály i místa pro komunitní akce. Ještě před otevřením pro veřejnost se v ní dokonce konala svatba. To je možná nejlepší důkaz, že budova nezačíná jako „instituce“, ale jako živé místo.

Moderní knihovna totiž musí fungovat jinak než před třiceti lety. Knihy zůstávají důležité, ale nejsou jediným důvodem, proč lidé přicházejí. Často hledají klid, práci, společnost, vzdělání, program pro děti nebo kulturní zážitek.

Český ráj uvnitř budovy

Ateliér A69 má k Českému ráji osobní vztah. Architekti návrh vnímali jako návrat do krajiny, ve které vyrůstali. A na budově je to znát.

Inspirace pískovcovými skalami není doslovnou dekorací. Objevuje se v nepravidelných otvorech fasády, které připomínají dutiny ve skále. Přivádějí světlo do interiéru a zároveň dávají domu výraz, který není zaměnitelný s anonymní veřejnou stavbou odkudkoli.

Uvnitř knihovny se objevují lávky mezi patry. Odkazují na mostky ve skalních soutěskách a umožňují volný pohyb mezi jednotlivými částmi domu. Průhledy napříč podlažími a atria vytvářejí dojem vertikální krajiny. V nejvyšším podlaží vznikla venkovní čítárna se třemi borovicemi. I to je odkaz na krajinu Českého ráje, kde borovice vyrůstají z vrcholů skal.

Recepční pult z 3D tisku zase připomíná vrstvení hornin. Je to detail, ale právě takové detaily rozhodují, zda veřejná stavba působí genericky, nebo opravdu patří ke svému místu.

Architektura jako městská infrastruktura

Knihovna stojí v místě, kde už dnes existuje koncentrace veřejných institucí, jako jsou školy, městský úřad, sokolovna, park a letní kino. Město tím dalo budově důležitou roli. Nemá být solitérem na okraji, ale dalším důležitým článkem městské infrastruktury.

To je pro menší města zásadní. Kvalitní veřejná stavba tu nemá jen estetický význam. Může proměnit každodenní trasu, vytvořit nové centrum energie a dát lidem důvod zůstat ve městě déle. Turnovská knihovna tak není jen kulturní investicí. Je i urbanistickým rozhodnutím. Doplňuje síť veřejných institucí a posiluje místo, které už mělo přirozený městský potenciál.

Stavba s vlastní archeologií

Výstavba trvala více než osmnáct měsíců. Během zemních prací se navíc objevil nečekaný nález, a to sklípek, kde se dříve mačkaly skleněné kuličky. Místo toho, aby zmizel pod novou stavbou, byl zakonzervován. Stal se připomínkou sklářské tradice regionu i konkrétní historie pozemku.

Budova je už zkolaudovaná. Nyní se do ní stěhuje knižní fond a vybavení. Veřejnosti se otevře 1. září.

