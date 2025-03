Z ruiny se stal moderní obecní dům. Na ten v Rudimově architekti využili lokální suroviny

Obec Rudimov v Bílých Karpatech získala nový obecní dům. Jeho realizaci si vzaly na starost architektonická studia Mimosa Architects a Ateliér Mur. Z původní ruiny se stal moderní funkční objekt, který nabízí zázemí pro společenský život a nezbytnou administrativu malé vesnice.

Kromě domu samotného získala obec demolicí původní stavby a změnou půdorysné stopy nového objektu doposud chybějící veřejný prostor. Synergií s okolními stavbami zbrojnice dobrovolných hasičů, klubovnou místních spolků a areálem „výletiště“ s venkovním tanečním parketem a dětským hřištěm vzniklo nové těžiště obce.

Nová budova se na sebe v rámci obce nesnaží nějak zásadně upozorňovat. Měřítkem odpovídá jak velikosti Rudimova, tak okolních staveb. Dům je navržen tak, aby byl součástí mozaiky staveb důležitých pro život obce.

FOTOGALERIE: Podívejte se na nový obecní dům v Rudimově

Jednoduché a funkční řešení

Provozní a dispoziční řešení objektu je jednoduché a funkční. Sestává se z víceúčelového společenského sálu, dvou kanceláří a příslušného provozního a hygienického zázemí. Podkroví je určeno technickému zázemí, skladům a archivu. Sál je navržen tak, aby sloužil nejen všem společenským aktivitám obce a soukromým akcím jejích obyvatel, ale díky truhlářské vestavbě také poskytoval zázemí místní knihovně a spolkům.

V souladu s jednoduchým tvarovým a dispozičním řešením byla konstrukce navržena jako zděná z keramických tvárnic s hambalkovým krovem a plošnými základy. Díky orientaci domu na pozemku, kvalitnímu zateplení a dostatečnému technologickému vybavení splňuje dům aktivní standard, tzn. vyrobí více energie, než spotřebuje. Vytápění objektu zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda. Nezbytným prvkem energetické koncepce je nucené větrání s rekuperací.

Lokální materiály

Pozitivní energetická bilance není zdaleka jediným udržitelným principem stavby. Kde to bylo možné, byly použity lokální zdroje a materiály – venkovní kamenná dlažba je z blízkého lomu, dřevo na krov bylo vytěženo z místního lesa. Do výstavby, a především do zprovoznění objektu, se zapojili i obyvatelé Rudimova.

Obecní dům získal ocenění Zlatá cihla v Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj za technickou a energetickou úroveň stavby a její začlenění do prostředí obce a jejího krajinného rázu a podstatně přispěl Rudimovu k ocenění Nejinovativnější obec Zlínského kraje v soutěži Vesnice roku vyhlašované Ministerstvem pro místní rozvoj.

