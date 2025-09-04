Česko země rozhleden. V Litomyšli mají novou z lodních kontejnerů, místo hromosvodu je socha
Litomyšl není jen městem festivalů a renesančního zámku. V posledních letech se město stalo také symbolem kvalitní současné architektury, které citlivě pracuje s krajinou a veřejným prostorem. Projekt „Cíle cest“ dokazuje, že i příměstská pole a luční cesty mohou nabídnout nové cíle procházek.
Nová vyhlídka stojí na severozápadním okraji města, nad cestou vedoucí k vesničce Kornice. Odtud se Litomyšl otevírá jako na dlani – od renesančního zámku přes radniční věž až po typickou krajinu Polabí.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si novou rozhlednu
„Koncepce stavby je ovlivněna zadáním investora, jeho součástí byl také finanční limit,“ přibližují architekti Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z atelieru-r. Ten je od roku 2020 pravidelně součástí TOP 100 žebříčku architektonických atelierů v Česku. Za rekonstrukci Hradního paláce na hradě Helfštýn získalo studio v roce 2021 Českou cenu za architekturu.
Stavba také měla být ohleduplná k životnímu prostředí a celkové řešení mělo být reverzibilní, což znamená, že není problém navrátit v budoucnu místu jeho dřívější podobu. Bez stavby.
„Filozofií našeho projektu je vytvořit dílo netradiční a zároveň odrážející fenomény dnešní doby. Symbolem odrážejícím výše uvedené skutečnosti je pro nás lodní kontejner,“ dodávají architekti. Dva propojené kontejnery jsou přetvořeny do monumentálního, přesto elegantního objektu, který kombinuje funkci rozhledny i uměleckého díla. Jejich patinu a autentický povrch doplňuje nově vložená ocelová konstrukce a schodiště, které vede na vícestupňovou vyhlídkovou plošinu s místy k sezení.
Kontejnery z cortenu, odolné vůči korozi, ponechali v původní podobě, jen je doplnili výztuží. Rozhledna vyšla na 1,5 milionu korun.
Hromosvod stavby proměnil olomoucký sochař Jan Dostál ve výtvarné dílo s názvem „Mikádo“.
Prestižní ocenění Česká cena za architekturu získali Lukáš Ehl, Tomáš Koumar z ateliéru Ehl & Koumar architekti za návrh lávky v Litomyšli.
Prestižní architektonická cena putuje do Litomyšle. Porotu zaujala nová betonová lávka
Kde je vůle, je i cesta. I proto se východočeská Litomyšl stala synonymem kvalitní architektury. Tamní vedení města ale neponechá náhodě ani výstavbu supermarketu, a proto jeho podobu hledá prostřednictvím architektonické soutěže. Po Bille má tak i „nejhezčí“ český Lidl.
Nejkrásnější a nejzelenější Lidl mají v Litomyšli. Aby ne, navrhovali ho architekti
Coby kamenem dohodil od Prahy leží středočeská Kamenice. Pětitisícová obec zažívá v posledních letech nebývalý příliv obyvatel i stavebního boomu. Kromě technologického centra u tamního zámku za zmínku stojí i vila domy od architektů ze studia New How architekti.
FOTOGALERIE: Na českých vesnicích se staví čím dál tím lépe
