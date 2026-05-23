Nejlepší interiér roku? Byt, který měl být skoro ztracený případ
Mezonet na Břevnově měl složitou dispozici, tmavé centrum a za sebou už jednu drahou úpravu. Přesto se stal nejlepším Interiérem roku 2025 a porotu zaujal klidem, světlem i výrazným kovovým schodištěm.
Nejlepším Interiérem roku 2025 se stal byt, který původně architekti ze studia Esté architekti svým klientům spíš rozmlouvali. Mezonet na pražském Břevnově měl komplikovanou dispozici, tmavé středové části a za sebou už jednu nákladnou úpravu. Právě z těchto limitů ale nakonec vznikla rekonstrukce, která mezinárodní porotu vedenou profesorem Jiřím Pelclem přesvědčila nejvíc.
Z původně komplikovaného a tmavého spojení dvou bytů vznikl interiér, který působí spíš jako soukromá galerie než běžné rodinné bydlení. Architekti otevřeli dispozici světlu, propojili ji se zahradou a do prostoru vložili výrazné petrolejově modré objemy, které skrývají praktické funkce: koupelnu, úložné prostory nebo bar. Největší gesto ale patří schodišti. Kovové vřeteno ve světlém champagne odstínu není jen cestou mezi patry, ale objektem, který celý byt definuje.
Právě to ocenila i porota, podle níž „mezonet funguje jako vizuálně klidná základna, v níž vyniká umění, materiály i samotná architektura. Je to typ interiéru, který nepůsobí okázale, ale sebevědomě. A to je v současném designu možná nejvyšší kategorie luxusu.“
Statek Martiny Pártlové ovládl hlasování veřejnosti
Silný investorský příběh přinesl také statek pro Martinu, vítěz hlasování veřejnosti. Usedlost zpěvačky Martiny Pártlové ukazuje, že venkovské bydlení už dávno neznamená kompromis mezi nostalgií a komfortem. Rekonstrukce pracuje s kamenem, dřevem, starými konstrukcemi a atmosférou původního statku, ale výsledkem není skanzen. Je to současný domov, který si pamatuje svou minulost.
V kategorii rodinných domů zaujal rodinný dům v Klecanech od Martiny Pištělákové a Ondřeje Lukeše ze studia Martina Design. Dřevostavba pracuje s přiznanými CLT panely, světlými tóny a jednoduchou elegancí. Ukazuje, že dům ze dřeva nemusí být rustikální ani horsky útulný, ale může působit čistě, městsky a velmi současně.
Nízkonákladové bydlení s výhledem na Grandhotel Pupp
Na opačném konci rozpočtového spektra stojí projekt v Karlových Varech od Jana Beka a Anety Krupkové ze studia BEKARCH. Vítěz kategorie nízkonákladového bydlení dokazuje, že atmosféra nevzniká jen drahými materiály. Dvě jednotky 2kk staví na patině původních omítek, repasovaných dveřích, dobovém nábytku a promyšlené práci se světlem. Výsledek má šarm, který se nedá jednoduše koupit v showroomu.
Ve veřejných interiérech bodovala Mexická v Praze od týmu 20-20 Architekti. Do bývalé varny holešovického pivovaru vložili autoři výrazný víceúrovňový prostor s ochozy, centrální dvoranou a schodištěm, které má téměř filmovou monumentalitu. Industriální základ tu doplňují odkazy na mexickou a mayskou kulturu, kámen, ocel, dřevo i zlatem prosvětlené detaily.
Výrazný společenský rozměr má základní a mateřská škola VIA v Berouně od Jiřího Opočenského, Štěpána Valoucha a Ondřeje Králíka ze studia OV Architekti, ve spolupráci s Petrem Bočanem, Jakubem Neumannem a Martinou Formánkovou. Škola vznikla na brownfieldu a ukazuje, že vzdělávací prostor nemusí být jen souborem tříd a chodeb. Chodby se tu mění v místa pro hru, setkávání, samostudium i alternativní výuku. Architektura tak přímo ovlivňuje, jak se děti ve škole cítí.
Co když se čtvrť nezačíná byty, ale školou? V Mstěticích u Prahy zkoušejí model, ve kterém veřejná infrastruktura nepřichází jako reakce na development, ale jako jeho základ.
Kancelářský segment reprezentuje Cowork Purkyňova v Brně od Ivety Křížové ze studia Premier Interiors. Autorka využila podélnou dispozici budovy ze šedesátých let a vytvořila pracovní prostředí, které je flexibilní, přehledné a vizuálně zapamatovatelné. Luxfery, přiznané technologie a pravoúhlá geometrie dávají coworkingu identitu bez zbytečné dekorativnosti.
Panelákový byt zaujal novináře
Cenu generálního partnera Velux získala vila v Letovicích od Petra Skrušného ze studia Architektonika 3000. Dům zasazený do svahu pracuje s krajinou jako s hlavním luxusem. Otevírá se výhledům, přirozenému světlu a materiálům, které nestárnou módně, ale přirozeně, a to díky dubu, kameni a zemitým tónům.
Novináře si získal byt v pražském paneláku od Alexandry Hoffmannové a Jakuba Hoffmanna z Hurá studia. A právě tento projekt možná nejlépe ukazuje, že velké téma současného bydlení není jen vila za městem. Panelákový byt s umakartovým jádrem a složitou dispozicí se proměnil ve svěží, otevřený a osobní domov. Překližka, marmoleum, luxfery a barevné akcenty tu nepůsobí levně, ale svobodně.
Výhled na pražské nebe, surový beton a klid ukrytý uprostřed ruchu města. Tento panelový byt dokazuje, že dobrý design dokáže změnit nejen prostor, ale i zažité předsudky.
Cenu zahraničních médií získala Vila M v Praze od Kataríny Varsové a Jana Roučky ze studia Tunicate. Rekonstrukce funkcionalistické vily z let 1937 až 1938 je lekcí zdrženlivosti. Betonové stěrky, dub, travertin, perforovaný plech, luxfery a patinovaná měď vytvářejí interiér, který respektuje minulost domu, ale nežije z nostalgie.
Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX a porota vybírala z 215 přihlášených interiérů.
Staré hospodářské stavby už nemusí končit jako ruiny. V Panoším Újezdu vznikl z kamenného chlívku minimalistický byt, který ukazuje, jak může vypadat současný český venkov. Projekt se uchází o Českou cenu za architekturu.
