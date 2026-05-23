Nejlepší interiér roku? Byt, který měl být skoro ztracený případ

Mezonet na šestce
Zdeněk Polcar, Studio Flusser, užito se svolením
Mezonet na Břevnově měl složitou dispozici, tmavé centrum a za sebou už jednu drahou úpravu. Přesto se stal nejlepším Interiérem roku 2025 a porotu zaujal klidem, světlem i výrazným kovovým schodištěm.

Nejlepším Interiérem roku 2025 se stal byt, který původně architekti ze studia Esté architekti svým klientům spíš rozmlouvali. Mezonet na pražském Břevnově měl komplikovanou dispozici, tmavé středové části a za sebou už jednu nákladnou úpravu. Právě z těchto limitů ale nakonec vznikla rekonstrukce, která mezinárodní porotu vedenou profesorem Jiřím Pelclem přesvědčila nejvíc.

Z původně komplikovaného a tmavého spojení dvou bytů vznikl interiér, který působí spíš jako soukromá galerie než běžné rodinné bydlení. Architekti otevřeli dispozici světlu, propojili ji se zahradou a do prostoru vložili výrazné petrolejově modré objemy, které skrývají praktické funkce: koupelnu, úložné prostory nebo bar. Největší gesto ale patří schodišti. Kovové vřeteno ve světlém champagne odstínu není jen cestou mezi patry, ale objektem, který celý byt definuje.

Absolutním vítězem 11. ročníku ocenění Interiér roku 2025 se stala výjimečná rekonstrukce Mezonet na „šestce“ architektů Michal Škrny, Terezy Tejkalové a Tomáše Pavlakoviče. Odvážná rekonstrukce mezonetového bytu na pražském Břevnově proměnila původně tmavou dispozici v otevřený, světlý obytný prostor. Nová velkoformátová okna propojují interiér se zahradou a terasou, zatímco výrazné petrolejově modré boxy ukrývají koupelnu, úložné prostory i bar. Přírodní kámen, krémové tóny a umělecká díla dávají bytu atmosféru soukromé galerie. Původní dvouramenné schodiště nahradilo celokovové vřeteno ve světlém champagne odstínu, které uvolnilo prostor a stalo se výrazným sochařským prvkem interiéru. V horním patře navazuje na klidovou část s ložnicemi, rodičovskou koupelnou a druhým modrým boxem se sprchovým koutem. Světlo, promyšlené průhledy a umělecké objekty propojují obě podlaží do jednoho plynulého celku. 22 fotografií v galerii

Právě to ocenila i porota, podle níž „mezonet funguje jako vizuálně klidná základna, v níž vyniká umění, materiály i samotná architektura. Je to typ interiéru, který nepůsobí okázale, ale sebevědomě. A to je v současném designu možná nejvyšší kategorie luxusu.“

Silný investorský příběh přinesl také statek pro Martinu, vítěz hlasování veřejnosti. Usedlost zpěvačky Martiny Pártlové ukazuje, že venkovské bydlení už dávno neznamená kompromis mezi nostalgií a komfortem. Rekonstrukce pracuje s kamenem, dřevem, starými konstrukcemi a atmosférou původního statku, ale výsledkem není skanzen. Je to současný domov, který si pamatuje svou minulost.

V kategorii rodinných domů zaujal rodinný dům v Klecanech od Martiny Pištělákové a Ondřeje Lukeše ze studia Martina Design. Dřevostavba pracuje s přiznanými CLT panely, světlými tóny a jednoduchou elegancí. Ukazuje, že dům ze dřeva nemusí být rustikální ani horsky útulný, ale může působit čistě, městsky a velmi současně.

Nízkonákladové bydlení s výhledem na Grandhotel Pupp

Na opačném konci rozpočtového spektra stojí projekt v Karlových Varech od Jana Beka a Anety Krupkové ze studia BEKARCH. Vítěz kategorie nízkonákladového bydlení dokazuje, že atmosféra nevzniká jen drahými materiály. Dvě jednotky 2kk staví na patině původních omítek, repasovaných dveřích, dobovém nábytku a promyšlené práci se světlem. Výsledek má šarm, který se nedá jednoduše koupit v showroomu.

Ve veřejných interiérech bodovala Mexická v Praze od týmu 20-20 Architekti. Do bývalé varny holešovického pivovaru vložili autoři výrazný víceúrovňový prostor s ochozy, centrální dvoranou a schodištěm, které má téměř filmovou monumentalitu. Industriální základ tu doplňují odkazy na mexickou a mayskou kulturu, kámen, ocel, dřevo i zlatem prosvětlené detaily.

Výrazný společenský rozměr má základní a mateřská škola VIA v Berouně od Jiřího Opočenského, Štěpána Valoucha a Ondřeje Králíka ze studia OV Architekti, ve spolupráci s Petrem Bočanem, Jakubem Neumannem a Martinou Formánkovou. Škola vznikla na brownfieldu a ukazuje, že vzdělávací prostor nemusí být jen souborem tříd a chodeb. Chodby se tu mění v místa pro hru, setkávání, samostudium i alternativní výuku. Architektura tak přímo ovlivňuje, jak se děti ve škole cítí.

Kancelářský segment reprezentuje Cowork Purkyňova v Brně od Ivety Křížové ze studia Premier Interiors. Autorka využila podélnou dispozici budovy ze šedesátých let a vytvořila pracovní prostředí, které je flexibilní, přehledné a vizuálně zapamatovatelné. Luxfery, přiznané technologie a pravoúhlá geometrie dávají coworkingu identitu bez zbytečné dekorativnosti.

Panelákový byt zaujal novináře

Cenu generálního partnera Velux získala vila v Letovicích od Petra Skrušného ze studia Architektonika 3000. Dům zasazený do svahu pracuje s krajinou jako s hlavním luxusem. Otevírá se výhledům, přirozenému světlu a materiálům, které nestárnou módně, ale přirozeně, a to díky dubu, kameni a zemitým tónům.

Novináře si získal byt v pražském paneláku od Alexandry Hoffmannové a Jakuba Hoffmanna z Hurá studia. A právě tento projekt možná nejlépe ukazuje, že velké téma současného bydlení není jen vila za městem. Panelákový byt s umakartovým jádrem a složitou dispozicí se proměnil ve svěží, otevřený a osobní domov. Překližka, marmoleum, luxfery a barevné akcenty tu nepůsobí levně, ale svobodně.

Cenu zahraničních médií získala Vila M v Praze od Kataríny Varsové a Jana Roučky ze studia Tunicate. Rekonstrukce funkcionalistické vily z let 1937 až 1938 je lekcí zdrženlivosti. Betonové stěrky, dub, travertin, perforovaný plech, luxfery a patinovaná měď vytvářejí interiér, který respektuje minulost domu, ale nežije z nostalgie.

Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX a porota vybírala z 215 přihlášených interiérů.

Nejkomplikovanější stavba Penty. Dospiva ukázal projekt, který vzniká těsně nad tunely

Penta a PSN zahájily výstavbu na Vinohradech.
Petra Nehasilová/Newstream
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Jedna z nejsledovanějších pražských parcel vstupuje do nové fáze. Penta a PSN zahájily stavbu Vinohradské 8, která má zacelit místo po Transgasu. Marek Dospiva mluví o technicky nejnáročnějším projektu Penty a o stavbě, kde se pracuje jen 75 centimetrů od železničních tunelů.

Na pražských Vinohradech se začíná psát další kapitola jednoho z nejcitlivějších developerských příběhů posledních let. Společnosti Penta Real Estate a PSN slavnostně zahájily výstavbu projektu Vinohradská 8, který vzniká na místě někdejšího Transgasu.

Nejde o běžný luxusní development. Parcela leží v mimořádně exponovaném místě, a to na začátku Vinohradské ulice, pár kroků od Václavského náměstí, vedle Českého rozhlasu a nad vinohradskými železničními tunely. Právě technická náročnost byla podle spoluzakladatele Penty Marka Dospivy jedním z důvodů, proč se do projektu spojili dva silní hráči.

„Výjimečný je v tom, že je technicky nejnáročnější. A protože to byl poměrně riskantní projekt, rádi jsme se spojili se silným partnerem, abychom si ta výrazná rizika rozdělili a zároveň sdíleli know-how, které nám pomohlo je překonávat,“ řekl Marek Dospiva, majitel skupiny Penta.

Sedmdesát pět centimetrů od tunelů

Technická složitost projektu není podle Dospivy jen developerská rétorika. Stavba vzniká v místě, kde musí projektanti i stavební firmy počítat se železniční infrastrukturou i provozem Českého rozhlasu.

„V některých místech základové desky jsme se dostávali na 75 centimetrů od kleneb vinohradských železničních tunelů. Opravdu to bylo poměrně přesné. S těžkou technikou jsme nesměli způsobit žádný problém,“ uvedl Dospiva.

Další komplikací je přímé sousedství Českého rozhlasu. Stavba musela podle něj splnit přísné podmínky, aby nedošlo k narušení vysílání. „Projekt má určitě jedno nej. Je to nejkomplikovanější věc, kterou teď stavíme,“ dodal Dospiva.

PSN: Zacelujeme díru ve městě

Pro PSN je partnerství s Pentou nejen způsobem, jak rozdělit riziko, ale také příležitostí podílet se na proměně mimořádně viditelného místa. Jednatel PSN Max Skala mluvil při zahájení s nadsázkou, která ale přesně vystihuje složitost celé stavby. „Nás strašně těší partnerství s Pentou, protože až ten parter spadne do tunelu, tak si to můžeme férově podělit,“ řekl Skala.

Za vtipem je podstatná věc. Vinohradská 8 není jen další adresa s prémiovými byty a kancelářemi. Vzniká v místě, které dlouho působilo jako jizva v městské struktuře. Investoři proto projekt popisují hlavně jako pokus o zacelení rozhraní mezi centrem Prahy a Vinohrady. „Myslím, že je skvělé, že tuhle díru ve městě konečně společně zacelíme. Bude tady bydlení, jaké Praha ještě nezažila, podnikání a kanceláře v nejvyšším standardu. Tohle místo i Praha celá si to zaslouží,“ uvedl Skala.

Dospiva označil projekt za „bránu do Vinohrad“ z centra Prahy. Právě proto podle něj investoři nechtěli přijmout první návrh jen jako technicky správné řešení, ale tlačili na architekty, aby projekt dál zlepšovali. „Na tomhle projektu nám záleželo. Společně jsme tlačili na architekta, aby projekt vylepšoval. Některé prvotní návrhy se nám dostatečně nelíbily, až se to ve finále opravdu povedlo,“ řekl Dospiva.

Umění jako součást projektu

Součástí projektu má být také umění. Penta tento přístup vyzkoušela už u jiných městských projektů a podle Dospivy nebylo nutné o něm PSN přesvědčovat. „Byla to příjemná náhoda, protože jsme nemuseli s naším partnerem vůbec vydávat energii na přesvědčování, že je potřeba do developerského projektu přinést umění. Skalovi mají k umění blízko, mají ho rádi,“ řekl Dospiva.

Podle něj už byla zahájena mezinárodní umělecká soutěž na výběr díla pro projekt. „Nebyl žádný problém vytvořit mezinárodní uměleckou soutěž na výběr kvalitního díla i pro tento projekt. Těšíme se na ni. V Masaryčce se to povedlo, takže věřím, že se to povede i tady a zkrášlíme architekturu ještě dobrým kusem umění,“ dodal.

Umění se tak stává součástí širší strategie velkých developerských projektů. Nejde jen o estetický doplněk. Pomáhá vytvořit značku místa, zvýšit jeho hodnotu a zároveň dodat projektu veřejnější rozměr. 

Praha 2 chce zeleň i příspěvek pro školství

Městská část Praha 2 projekt podporuje zejména kvůli tomu, že má podle ní dokončit dlouhodobě nedořešené místo na hraně Vinohrad. Místostarosta Jan Recman ocenil spolupráci s investory i vyjednané benefity pro městskou část.

„Konečně můžeme říct, že toto místo dojde proměny tak, jak si Vinohrady zaslouží. Je to místo s velkou historickou pamětí, historickou hodnotou a atmosférou,“ řekl Recman. Podle něj developer přispěl finanční částkou na oblast školství, konkrétně na rekonstrukci základní školy Smetanka. Vedla se také jednání o nefinančních plněních, například o zeleni a modrozelené infrastruktuře.

„Proběhla jednání o řadě nefinančních věcí, například o začlenění modrozelené infrastruktury. Když si všimnete vizualizací, střechy jsou plné zeleně, jsou zde navržené možnosti pro výsadbu stromů. Jsem rád, že všechny hlavní apely městské části budou v tomto projektu zohledněny,“ uvedl Recman.

Architekt: Chceme vrátit Vinohrady zpátky Vinohradům

Architektonický návrh připravil ateliér Jakub Cigler Architekti. Jan Hofman připomněl, že cesta k aktuální podobě projektu nebyla jednoduchá. „Pro nás je to poměrně dlouhý příběh. Museli jsme dvakrát vyhrát architektonickou soutěž, než jsme dospěli k originálnímu řešení,“ řekl Hofman.

Podle něj se architekti museli vypořádat nejen se složitou parcelou, ale také s pamětí místa. Původní Transgas byl solitérní komplex, který podle Hofmana okolí spíš rozděloval. „Ty solitární objekty původního Transgasu to místo určitým způsobem rozdělovaly. Názor na výstavbu takové individuální architektury v centru Prahy byl rozporuplný,“ řekl Hofman.

Nový projekt má podle něj naopak vycházet z logiky Vinohrad a vracet místu městskou kontinuitu. Za důležité považuje také to, že nejde jen o kancelářský projekt. Poměr mezi kancelářemi a byty je podle něj nastavený ve prospěch bydlení.

Bali místo Smíchova. Čeští investoři kupují vily na druhém konci světa

Za cenu menšího bytu v Praze prodávají čeští developeři na Bali vily s bazénem a slibují výnos kolem dvanácti procent. První projekt je vyprodaný, další v přípravě.

Za deset milionů korun se dnes v Praze dá koupit menší byt. Často 2+kk, někdy s výhledem do protější fasády, parkováním zvlášť a s výnosem, který dává smysl hlavně tehdy, když jste mimořádně trpěliví. Na Bali za podobné peníze lze pořídit  vilu s bazénem. Právě na tomhle kontrastu stojí investiční příběh, který na Bali začali psát Jan Pauly, šéf společnosti Thierra ze skupiny Fipox, a jeho žena Kristýna Pauly, která ve stejné skupině vede značku MyResorts. Ve struktuře skupiny rovněž figuruje developerská společnost Domoplan.

První větší projekt, konkrétně osm luxusních vil v oblasti Pandawa Beach, se už staví. Všechny jsou prodané. Podle zástupců projektu zmizely během týdne. Teď skupina chystá další projekt: šestatřicet apartmánů v Canggu, jedné z nejživějších částí ostrova.

Nekupuji si dovolenou. Kupuji si výnos

„Je potřeba rozlišit, jestli si kupujete víkendový dům, nebo investiční nemovitost. Bali je pro českého investora spíš investiční produkt,“ říká Jan Pauly. Je to věta, která celý projekt dobře rámuje. Z Prahy se na Bali nejezdí na prodloužený víkend. Cesta trvá zhruba sedmnáct hodin, a i pro movitějšího Čecha je to pořád vzdálená exotika. Majitelé si podle developera často vilu kupují s představou, že ji sami využijí. A realita? „Jedou tam jednou, dvakrát a pak zjistí, že je lepší, když jim to vydělává peníze,“ popisuje Kristýna Pauly.

Výnosový příběh je přitom hlavní argument. „Dřív jsme mluvili o 15 procentech, dnes říkáme spíš 10 až 15 procent. Dvanáct procent považujeme za realistickou hodnotu,“ přibližuje Jan Pauly.

První várku osmi vil koupili bohatí čeští investoři. Spíš lidé, kteří už mají majetek v Česku a hledají, kam poslat další část kapitálu. Někteří kvůli výnosu. Jiní kvůli diverzifikaci mimo Evropskou unii. Část z nich podle zástupců projektu řeší Bali i jako možný plán B. „Někdo na to kouká čistě jako na investici, někdo jako na plán B a někdo jako na dovolenou,“ shrnuje Kristýna Pauly.

Cena jedné vily se pohybovala kolem 450 tisíc dolarů. V korunách tedy zhruba tolik, kolik dnes stojí menší pražský byt. Jenže místo jednotky v novostavbě s výnosem v nízkých jednotkách procent má investor dostat produkt, který stojí na turistickém provozu, luxusním servisu a vyšší obsazenosti. 

Zároveň platí, že kdo vstoupil včas, už podle developerů vidí růst cen. „Podobný pozemek ve stejné lokalitě je dnes zhruba o 30 procent dražší než loni v srpnu,“ říká Kristýna Pauly.

Má to ale jednu praktickou podmínku. Investor by měl mít peníze připravené. Klasickou českou hypotéku na vilu na Bali nedostane. „Můžete si vzít maximálně americkou hypotéku proti jiné nemovitosti, ale tím už část lidí ztrácíte,“ říká Pauly. V praxi tak podobné zahraniční investice kupují hlavně lidé, kteří mají hotovost.

Zajímavé je i to, jak rychle se rozhodují. Část kupujících podle Paulyho nepotřebuje vidět hotovou stavbu ani stát na místě. Rozhoduje lokalita, čísla a důvěra v developera. „Lidé jsou schopní dělat investici v takovém rozsahu i na dálku,“ říká. U některých projektů podle něj stačí vizualizace, půdorysy a příběh lokality.

Bali už není jen pro baťůžkáře

Ještě před deseti lety si řada lidí spojovala Bali hlavně s baťůžkáři, surfaři a levnou exotikou. Tahle vrstva tam pořád je. Jen už není jediná. Ostrov se posunul. Přibyla gastronomie, designové vily, beach cluby, butikové hotely, digitální nomádi a také mnohem bohatší klientela. Přesně ta, která nechce nutně bydlet v pětihvězdičkovém hotelu, ale chce mít pětihvězdičkový servis.

„Ten klient nechce trávit dovolenou v hotelu plném lidí. Chce soukromí, ale zároveň čeká, že pro něj přijede auto, že bude mít kuchaře a že se nebude muset o nic starat,“ přibližuje Jan Pauly.

Luxus se u podobných projektů neprodává jen přes mramor, výhled a bazén. Prodává se hlavně soukromí. Vila má být něco mezi privátním domem a hotelem. „Není to jen o tom, že vám někdo uklidí a předá klíče. Je to kompletní servis: nákup, čerstvé ovoce, kuchař, vyzvednutí na letišti. Všechno, čím se nechcete zabývat, když tam jedete,“ říká Kristýna Pauly.

Pandawa Beach má být klidnější luxus

První projekt vzniká v oblasti Pandawa Beach na jihu Bali. Developer sází na to, že lokalita poroste, rozvíjejí se tu i luxusní hotelové značky. Architektonický návrh vil připravila Ivana Linder z Identity Designers, která dlouhodobě spolupracuje s Domoplanem.

Mandarin Oriental oznámil resort na jižním pobřeží Bali s plánovaným otevřením v roce 2027. Pro realitní byznys je to silný signál. Když do lokality vstupuje globální hotelová značka, zpravidla to není náhoda. „Když tam jde Mandarin nebo Kempinski, ty analýzy asi byly důkladné,“ říká Kristýna Pauly.

Výhodou Pandawy má být i doprava. U Pandawa Beach developer zdůrazňuje novou dvouproudou silnici a dojezd z letiště kolem pětadvaceti minut. Na Bali je to prodejní argument. Kdo ostrov zná, ví, že dopravní chaos dokáže z pár kilometrů udělat hodinovou cestu. „Na Bali umíte jet pětadvacet minut jeden kilometr. Tady je nová dvouproudá silnice, z letiště jste tam za pětadvacet minut,“ říká Kristýna Pauly.

Hotovo má být v květnu 2027. Pak si projekt převezme provozovatel a vily mají jít do ostrého pronájmu přes platformy typu Booking, Airbnb a další rezervační kanály.

Canggu: výnos v rušném letovisku

Druhý projekt má být úplně jiný. Místo vil apartmány. Místo klidnější Pandawy Canggu. „Canggu je nejnavštěvovanější oblast. Jsou tam beach cluby, party, skvělé jídlo, na každém rohu si najdete, co chcete. Ale je tam přelidněno. Lidé tam pojedou na noc nebo na dvě a pak pojedou dál,“ popisuje Kristýna Pauly.

Proto má v Canggu vzniknout šestatřicet apartmánů ve třech domech. Každý kolem 54 metrů čtverečních, tedy větší 2+kk. Na střechách má být infinity pool, fitness, yoga zóna a pravděpodobně i bar.

Cena nejdražších apartmánů má být kolem 189 až 190 tisíc dolarů, zhruba pět milionů korun. „Už teď máme poptávku na nějakých deset až dvanáct apartmánů,“ říká Jan Pauly. A to ještě před tím, než projekt běží v plném prodeji.

Rychlost, kterou český developer doma nezná

Pro české developery má Bali ještě jednu zásadní výhodu: čas. Podle zástupců projektu je tempo povolování i výstavby úplně jiné než v Česku. „To, co tady trvá pět až deset let, se tam dá zvládnout za několik měsíců,“ říká Jan Pauly.

Správce je důležitější než bazén

Cizinec na Bali nekupuje pozemek stejně jako v Česku. Plné vlastnictví  je jen pro indonéské občany. Cizinci používají leasehold, dlouhodobý pronájem. Běžně se podle zástupců projektu nastavuje na dvacet až třicet let s možností prodloužení. Skupina chce mít u projektů zajištěný horizont minimálně padesát až šedesát let a jasně stanovené podmínky prodloužení.

„Máme to ošetřené tak, že tam máme minimálně 50 až 60 let a že prodloužení musí být za jasně daných podmínek,“ říká Pauly.

U investičních nemovitostí v exotice se snadno prodává obrázek. Vila, západ slunce, palmy, tyrkysový bazén. Jenže výnos nedělá bazén. Výnos dělá obsazenost. Fipox proto spolupracuje s týmem, který na Bali působí zhruba patnáct let. Jsou v něm i Češi a podle zástupců projektu spravuje podobné nemovitosti s obsazeností přes devadesát procent.

