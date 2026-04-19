Ze skládky resort: 20 let práce a investice 12 milionů
Začal s odpadky a pár sazenicemi. Po dvaceti letech stojí na místě bývalé skládky resort za 12 milionů korun.
Na první pohled působí hlouček dřevěných domků jako samozřejmá součást krajiny. Jako by tu stály odjakživa. Jenže realita byla ještě nedávno úplně jiná. Na okraji obce Ždírec nad Doubravou na Vysočině se totiž kdysi nacházela skládka strusky z nedaleké slévárny.
Za projektem stojí Petr Novák, který zde před více než dvaceti lety začal vysazovat první stromy. Nešlo o developerský plán, ale o postupnou kultivaci krajiny. Spolu s rodinnou firmou Modelárna Novák se území proměňovalo krok za krokem. To, co bylo původně brownfieldem, jakých je po Česku stovky, se postupně změnilo v plnohodnotnou zahradu.
12 milionů korun jako investice do kvality
Celková investice do projektu se pohybuje kolem 12 milionů korun. V kontextu současného developmentu jde o částku, která by často nestačila ani na jeden standardní rodinný dům. Zde ale umožnila vznik celého prostředí.
Soubor čtyř ateliérů o ploše 80 metrů čtverečních není jen souborem staveb, ale funkčním ekosystémem. Propojuje bydlení, práci, řemeslo i komunitní život. Každý zásah je přitom veden snahou minimalizovat dopad na okolí: stavby jsou založeny na zemních vrutech, zahrada využívá vodu z vlastní studny, materiály pocházejí z regionu.
Architektura, která nepůsobí okázale
Architektura Bee House pracuje s jednoduchostí a autenticitou. Odkazuje na venkovské stavby, ale zároveň si dovoluje experiment. Výrazné střechy z konstrukčních prvků běžně používaných pro betonové stavby zůstávají přiznané a dávají domům specifický charakter. Tmavé fasády z opalovaného dubu kontrastují s barevnými akcenty, které jednotlivé ateliéry odlišují.
Ateliéry dnes fungují v režimu dlouhodobých pronájmů. Nabízejí alternativu k městskému bydlení i k tradiční rekreaci. Soukromé zahrady jednotlivých domů doplňuje společné zázemí: ohniště, plánovaná sauna nebo sportovní prostor.
