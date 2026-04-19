newstream.cz Reality Ze skládky resort: 20 let práce a investice 12 milionů

Ze skládky resort: 20 let práce a investice 12 milionů

Ze skládky resort: 20 let práce a investice 12 milionů
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Začal s odpadky a pár sazenicemi. Po dvaceti letech stojí na místě bývalé skládky resort za 12 milionů korun.

Na první pohled působí hlouček dřevěných domků jako samozřejmá součást krajiny. Jako by tu stály odjakživa. Jenže realita byla ještě nedávno úplně jiná. Na okraji obce Ždírec nad Doubravou na Vysočině se totiž kdysi nacházela skládka strusky z nedaleké slévárny.

Za projektem stojí Petr Novák, který zde před více než dvaceti lety začal vysazovat první stromy. Nešlo o developerský plán, ale o postupnou kultivaci krajiny. Spolu s rodinnou firmou Modelárna Novák se území proměňovalo krok za krokem. To, co bylo původně brownfieldem, jakých je po Česku stovky, se postupně změnilo v plnohodnotnou zahradu.

12 milionů korun jako investice do kvality

Celková investice do projektu se pohybuje kolem 12 milionů korun. V kontextu současného developmentu jde o částku, která by často nestačila ani na jeden standardní rodinný dům. Zde ale umožnila vznik celého prostředí.

Soubor čtyř ateliérů o ploše 80 metrů čtverečních není jen souborem staveb, ale funkčním ekosystémem. Propojuje bydlení, práci, řemeslo i komunitní život. Každý zásah je přitom veden snahou minimalizovat dopad na okolí: stavby jsou založeny na zemních vrutech, zahrada využívá vodu z vlastní studny, materiály pocházejí z regionu.

Architektura, která nepůsobí okázale

Architektura Bee House pracuje s jednoduchostí a autenticitou. Odkazuje na venkovské stavby, ale zároveň si dovoluje experiment. Výrazné střechy z konstrukčních prvků běžně používaných pro betonové stavby zůstávají přiznané a dávají domům specifický charakter. Tmavé fasády z opalovaného dubu kontrastují s barevnými akcenty, které jednotlivé ateliéry odlišují.

Ateliéry dnes fungují v režimu dlouhodobých pronájmů. Nabízejí alternativu k městskému bydlení i k tradiční rekreaci. Soukromé zahrady jednotlivých domů doplňuje společné zázemí: ohniště, plánovaná sauna nebo sportovní prostor.

Švýcarsko reaguje na krizi bydlení: chce cizincům zpřísnit pravidla pro nákup nemovitostí

Jedna z nejbohatších zemí Evropy zpřísňuje pravidla pro zahraniční kupce nemovitostí. Důvodem je nedostupné bydlení i tlak na infrastrukturu. Podobná opatření přitom zavádějí i další státy. I když jejich dopad na ceny je podle analytiků ale sporný.

Švýcarsko chce znovu přitvrdit vůči zahraničním kupcům nemovitostí, píše server agentury Bloomberg. Vláda reaguje na zhoršující se dostupnost bydlení i rostoucí tlak na infrastrukturu v zemi, kde ceny dlouhodobě patří k nejvyšším v Evropě.

Spolková vláda zahájila konzultace k návrhu, podle něhož by občané mimo EU a EFTA (Evropské sdružení volného obchodu) nově potřebovali povolení i pro koupi nemovitosti určené k vlastnímu bydlení. Připomínkové řízení potrvá do 15. července. Opatření navazuje na zpřísnění pravidel známých jako Lex Koller, která už dnes omezují vlastnictví nemovitostí cizinci. Kroky přicházejí krátce před referendem plánovaným na 14. června. Iniciativa „10 milionů“ chce zastropovat počet stálých obyvatel, což odráží rostoucí obavy části veřejnosti z přelidnění, dopravních zácp a nedostupného bydlení.

Kde nakupují cizinci a kolik to stojí

Zahraniční poptávka přitom hraje v některých regionech významnou roli. Cizinci tradičně kupují zejména rekreační a luxusní nemovitosti v alpských oblastech, jako jsou Verbier, Zermatt, St. Moritz nebo Davos. Zájem je také o byty ve velkých městech jako Ženeva či Curych, kde však platí přísnější regulace.

Ceny švýcarských nemovitostí patří k nejvyšším v Evropě. V prémiových horských resortech se luxusní apartmány běžně prodávají za 15 až 30 tisíc švýcarských franků za metr čtvereční (zhruba 375 až 750 tisíc korun). Ve vyhledávaných lokalitách jako St. Moritz nebo Verbier mohou ceny u nejluxusnějších nemovitostí přesáhnout i 50 tisíc franků za metr čtvereční (přibližně 1,25 milionu korun).

Ve velkých městech, například v Curychu nebo Ženevě, se ceny bytů obvykle pohybují mezi 12 až 20 tisíci franky za metr čtvereční (zhruba 300 až 500 tisíc korun), v závislosti na lokalitě a standardu. Rostoucí poptávka, omezená výstavba a přísná regulace přitom dlouhodobě tlačí ceny vzhůru.

Dopad? Spíš luxus než běžné bydlení

Zvýšený zájem v posledních letech přichází i ze zemí mimo Evropu, včetně investorů z Blízkého východu, kteří ve Švýcarsku hledají stabilní a bezpečné uložení kapitálu. Zpřísnění pravidel by tak mohlo částečně ochladit poptávku především v luxusním segmentu, zatímco jeho dopad na dostupnost bydlení pro místní obyvatele zůstává podle expertů spíše omezený.

Švýcarsko přitom není jediné, kdo se snaží omezit vliv zahraničních kupců na realitní trh. Podobná opatření v posledních letech zavedly i další země. Například Kanada dočasně zakázala nákupy rezidenčních nemovitostí zahraničními investory, zatímco Nizozemsko nebo Německo zpřísňují regulaci nájmů a podporují dostupné bydlení pro místní obyvatele. Rakousko pak dlouhodobě omezuje prodej rekreačních nemovitostí cizincům v alpských regionech.

Fond spojený s J&T kupuje luxusní hotel v Německu. Cenu tají

Fond spojený s J&T kupuje luxusní hotel v Německu. Cenu tají
Fond BHP Hotels spojený se skupinou J&T pokračuje v nákupech luxusních hotelů v Evropě. Po Londýně a Miláně nově vstupuje také do Německa, a to akvizicí hotelu v historickém centru Norimberku.

Fond kvalifikovaných investorů BHP Hotels, mezi jehož největší investory patří fond J&T Arch Investments, vstoupil na německý trh, když koupil hotel Le Méridien Grand Hotel v Norimberku. Skupina J&T to sdělila v tiskové zprávě. Cenu transakce neuvedla.

Historický hotel v centru města

Hotel patří podle J&T mezi ikonické historické budovy v centru města a vyznačuje se kombinací historie a elegance. Nabízí 190 pokojů a fond jej vlastní ve spolupráci se společností Westmont Hospitality, která drží menšinový podíl.

Provoz hotelu bude zajišťovat právě Westmont Hospitality na základě franšízové smlouvy se společností Marriott International.

Fond sází na expanzi v Evropě

„Tato akvizice představuje důležitý krok v naplňování naší investiční strategie. Umožňuje nám vstoupit na německý trh a zároveň dále budovat portfolio hotelových aktiv s atraktivní očekávanou návratností kapitálu ve významných a turisticky atraktivních evropských destinacích,“ uvedl zakladatel fondu BHP Hotels SICAV Branislav Babík.

Další investice a modernizace

Akvizice byla financována zčásti z volných investičních prostředků fondu. V krátkodobém horizontu plánují akcionáři transakci refinancovat prostřednictvím bankovního úvěru. Zároveň zvažují další investice směřující do modernizace pokojů a technologického zázemí hotelu.

BHP Hotels je fond kvalifikovaných investorů založený v roce 2023 se sídlem v Praze. Zaměřuje se na akvizice a správu prémiových a luxusních hotelů v Evropě.

Vedle současné investice fond v minulosti držel 45procentní podíl v hotelu The Westminster London, který prodal na začátku roku 2026. Od roku 2025 je součástí portfolia také hotel Crowne Plaza Milan - Linate.

J&T Arch Investments je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Ke konci roku 2025 spravoval aktiva přes 200 miliard korun. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina vybudovala v posledních 30 letech. S fondem se obchoduje na pražské burze.

