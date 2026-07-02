V Praze věže narážejí. V Baku je navrhli pražští architekti
Pražská kancelář studia Chapman Taylor představila v Baku návrh rezidenčního komplexu Botanica Residence. Čtyři věže u Centrální botanické zahrady nabídnou 359 prémiových bytů a čtyři penthousy.
Praha s výškovými domy zachází opatrně. Každá nová věž vyvolává debatu o panoramatu, dopravě, stínu, sousedech i tom, kam až má město růst. Čeští architekti se ale s výškovou rezidenční architekturou prosazují jinde. Třeba v Baku.
Pražská kancelář mezinárodního studia Chapman Taylor představila v ázerbájdžánské metropoli návrh rezidenčního komplexu Botanica Residence. Projekt nevzniká jako solitérní věž, ale jako skupina hned čtyř štíhlých domů zasazených do zeleně. Nabídnout má 359 prémiových bytů a čtyři luxusní penthousy. Celkem půjde o 80 nadzemních podlaží a zhruba 56 tisíc metrů čtverečních hrubé nadzemní podlažní plochy.
„Chtěli jsme vytvořit návrh, který bude působit jako jednotná ‚rodina věží‘ a přirozeně se stane novým orientačním bodem čtvrti Badamdar. Zároveň pomůže redefinovat panorama západní části Baku,“ říká Jon Hale, šéf pražské pobočky studia Chapman Taylor.
Botanická zahrada jako adresa
Název Botanica Residence není náhodný. Odkazuje na Centrální botanickou zahradu, která se stala hlavní inspirací projektu. Projekt nestaví jen na výšce a výhledech. Důležitou roli v něm má hrát i zeleň a prostor mezi domy, tedy to, co dnes u prémiového bydlení stále víc rozhoduje. Luxus už nestojí jen na metrech čtverečních, recepci a výhledu. Stále víc ho definuje i okolí domu, klid, pobytový prostor, možnost být ve městě a zároveň nebýt přímo v jeho největším ruchu.
Botanica Residence má proto mezi věžemi nabídnout veřejný a poloveřejný prostor se zónami pro odpočinek, rodiny i aktivní život. Architekti pracují s představou zelené enklávy uprostřed velkoměsta. „Od začátku jsme vycházeli z myšlenky zdravějšího a vyváženějšího způsobu života i z principů udržitelnosti,“ říká architekt Adriaan de Kroon z pražské kanceláře studia Chapman Taylor.
Architektura projektu stojí na jednoduchém, ale účinném principu. Místo jedné mohutné věže navrhli architekti čtyři štíhlejší domy. Dvě věže mají mít 22 podlaží, další dvě 18. Výsledek má působit méně těžce a lépe pracovat s výhledy i prostorem mezi budovami. Výraz projektu mají určovat prosklené fasády a prostorné obloukově tvarované balkony. Právě ty mají věžě změkčit, dodat jim rezidenční charakter a zároveň obyvatelům nabídnout panoramatické výhledy na Baku.
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Developer Central Group představil přepracovaný návrh projektu architektky Evy Jiřičné Centrum Nového Žižkova. Nejvýraznější změnou je to, že má jen jednu centrálně umístěnou rozvlněnou věž vysokou 80 metrů. Původní návrh, se kterým nesouhlasila Praha, měl tři věže až do výšky až 100 metrů.
Baku staví výš
Baku v posledních letech výrazně mění tvář. Ázerbájdžánská metropole kombinuje historické centrum, široké bulváry, nábřeží Kaspického moře i novou výškovou architekturu. Prémiové rezidenční projekty tu nesoutěží jen cenou za metr, ale hlavně adresou, výhledy, službami a kvalitou společných prostor.
Čtvrť Badamdar, kde má Botanica Residence vzniknout, leží v západní části města. Pro projekt je důležitá právě kombinace městské dostupnosti, zeleně a výhledů.
Konkrétní prodejní ceny Botanica Residence zatím zveřejněné nejsou. U podobných prémiových projektů ale obvykle rozhoduje poloha, standard stavby, výhled, velikost bytu a nabídka služeb. Penthousy v horních patrech budou mířit na jiný typ klientely než běžné byty v nižších podlažích.
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