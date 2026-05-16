Fotogalerie: Tenhle dům vznikl kvůli problému. A právě proto je tak dobrý

Dům Truhlík
Česká cena za architekturu/Radek Šrettr Úlehla
Petra Nehasilová

Měla to být malá chatka, jenže úřady, terén a skála pod pozemkem změnily plán. Dům Truhlík od A69 – architekti proměnil sérii komplikací v silný architektonický koncept a patří mezi projekty přihlášené do České ceny za architekturu.

Na začátku měla být jen malá chatka. Místo, kde si majitelé vyzkouší parcelu, její rytmus, světlo, výhledy i každodennost. Jenže dobrá architektura často nevzniká podle dokonale připraveného scénáře. Někdy ji formují omezení, náhoda a nutnost rychlých rozhodnutí.

Dům Truhlík od studia A69 – architekti je přesně takovým případem. Stavbou, která vznikla z kompromisu, ale výsledek působí překvapivě samozřejmě. Úřady si vyžádaly změnu umístění objektu, a když se 1,8 metru pod terénem objevila skála, původní představa sklepa se změnila v plnohodnotný obytný prostor.

Dům Truhlík v Kamenné Lhotě původně vznikal jako malá chatka na vyzkoušení pozemku. Nečekaná skála pod terénem ale změnila zadání i podobu celé stavby. Částečné zapuštění do terénu dává domu nenápadný charakter. Místo aby krajině dominoval, splývá se zahradou a kompozicí dřevěných pěstebních truhlíků. Hlavním motivem stavby je dřevěný truhlík. Neplní jen zahradní funkci, ale modeluje prostor, formuje interiér a místy se proměňuje v nábytek.

Částečné zapuštění domu do terénu nakonec určilo jeho charakter. Stavba se nesnaží být dominantou pozemku. Naopak se ztrácí v zahradě, rozpouští se mezi dřevěnými pěstebními truhlíky a pracuje s krajinou spíš tiše než okázale.

Když omezení začnou navrhovat za vás

Právě truhlík se stal hlavním motivem celého domu. Není jen zahradním prvkem, ale stavebním a kompozičním principem. Modeluje prostor, proměňuje způsob užívání domu, vstupuje do interiéru a místy se stává nábytkem. Díky velkorysým posuvným dveřím se obytná část přirozeně otevírá do zahrady, zatímco pobytové schody rozšiřují malý půdorys o letní venkovní pokoj.

Dům má betonovou konstrukci ze ztraceného bednění o rozměrech 6,9 × 5,6 metru, keramické skládané stropy, intenzivní zelenou střechu a hliníkové výplně otvorů. Dřevěné truhlíky jsou ze smrkových fošen, vytápění zajišťuje elektrické podlahové topení.

Stavba vznikla svépomocí, s maximálním využitím lokálních zdrojů a řemesel. I proto Dům Truhlík nepůsobí jako manifest dokonalé kontroly, ale jako přesvědčivý důkaz, že architektura může být silná právě tehdy, když umí reagovat na realitu.

Do českých hor míří bohatší klientela i developerské miliardy. S tím roste tlak na lepší služby, hlavně gastronomii. Kuchaři a šéfkuchaři proto v horských resortech získávají podmínky, které ještě nedávno patřily hlavně Praze nebo Brnu.

Za rostoucí poptávkou po kuchařích a šéfkuchařích na horách nestojí jen silnější turistická sezona. České hory se mění v prémiový resortní byznys, do kterého stále víc vstupují developeři a silní investoři. Už nejde jen o penziony nebo apartmány. Nové projekty propojují ubytování, wellness, sport, eventy a gastronomii.

Typickým příkladem je Marcel Soural a jeho skupina Trigema. Ta vedle rezidenční výstavby vlastní také horské areály Monínec a Rokytnici nad Jizerou. Jak už Newstream psal, Trigema v Rokytnici plánuje investice kolem 1,3 miliardy korun, mimo jiné do rozvoje areálů Horní Domky a Studenov.

Podobné projekty mění logiku hor. Pokud má resort vydělávat celý rok, nestačí mu sjezdovka a lanovka. Musí nabídnout wellness, kvalitní ubytování, rodinné aktivity, firemní akce a také dobré jídlo. Gastronomie se tak z doplňku stává jedním z hlavních důvodů, proč je host ochoten zaplatit víc.

Tím se mění i postavení kuchařů. V horském byznysu už nejsou jen provozní nutností. Jsou jedním z faktorů, na kterých stojí schopnost hotelu či aparthotelu prodávat dražší pobyty. I proto se v horských lokalitách u zkušených kuchařů a šéfkuchařů objevují nabídky kolem 55 až 75 tisíc korun měsíčně, často navíc s ubytováním, stravou nebo sezonními bonusy.

České hory už nejsou druhá liga. Ani v gastronomii

„Největší poptávka po profesích v gastrobyznysu je v oblastech s rozvinutým cestovním ruchem – tedy především ve velkých městech, turistických regionech, zejména pak v horských střediscích,“ říká Michal Španěl, manažer pracovního portálu JenPráce.cz.

Právě na gastronomii je proměna hor vidět nejvíc. Dříve často stačila jednoduchá sezonní kuchyně. Dnes hosté očekávají vyšší standard. Do horských resortů navíc stále častěji míří movitější klientela a zahraniční turisté, kteří mají vyšší nároky na služby, servis i jídlo.

„Za rostoucí atraktivitou horských lokací pro kuchaře a šéfkuchaře stojí i struktura klientely. Do těchto míst míří stále častěji movitější hosté a zahraniční turisté, kteří mají vyšší nároky. To vytváří tlak na poskytování nadstandardních služeb, kvalitnější gastronomii a celkový servis,“ říká Martin Venglář ze společnosti Nomce, která řídí několik českých hotelů, například Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou.

Restaurace už proto není jen doplněk k ubytování. Pomáhá prodávat pobyty, zvyšuje útratu hostů a posiluje značku resortu. V některých případech se dobré jídlo samo stává důvodem, proč se lidé na stejné místo vracejí. Hory zároveň mohou část zaměstnanců oslovit i jinak než samotnou mzdou. Zaměstnavatelé častěji nabízejí benefity, které ve městech nejsou samozřejmostí, a to ubytování zdarma nebo za symbolickou cenu, stravu, případně sezonní bonusy.

Dalibor Martínek: Vláda chystá regulaci Airbnb. Bez bonzáků se neobejde
Vláda chystá opatření, které má regulovat takzvané sdílené ubytování. Typicky přes známé platformy Airbnb, Booking nebo Tripadvisor. Na ministerstvu pro místní rozvoj se líhne návrh zákona, podle kterého by se měl monitorovat tento způsob ubytování. Do koaliční rady by měl jít návrh v červnu.

Ministerstvo pracuje na řešení, podle kterého by se lidé, kteří ubytování nabízejí, měli registrovat do elektronického systému e-Turista a získat tak registrační číslo. Poté na bázi pravidelných reportů hlásit počet ubytovaných osob. „Musíme zavést registr ubytovaných v krátkodobém režimu, ukládá nám to směrnice EU. Bude to v rámci aplikace e-Turista, produkt je hotov,“ uvedl na veřejné diskusi v Poslanecké sněmovně Stanislav Dvořák z ministerstva pro místní rozvoj.

Ubytovací jednotky budou mít identifikační čísla. Data budou sloužit jako podklady pro vybírání poplatků. Vývoj aplikace stál podle Dvořáka třicet milionů korun a nyní se rozhoduje o tom, jaký objem dat se do ní bude vkládat. Existují dvě varianty, základní a robustní. O verzi rozhodne vláda.

V Česku se přes elektronické platformy ročně ubytovávají miliony zahraničních turistů. Podle statistického úřadu to například v roce 2024 bylo přes deset milionů. Zástupci centra Prahy, Českého Krumlova nebo horských středisek si dlouhodobě stěžují, že v tomto typu ubytování panuje chaos. Majitelé neodvádějí místní poplatky, nekale konkurují hotelům, a přitom zdarma využívají veřejný servis, třeba odvoz odpadu.

„Masivní rozvoj krátkodobého ubytování představuje bezpečnostní problém pro centra měst. Z centra Prahy mizí rodilí Pražané. Byty kupují zahraniční investoři s cílem maximalizace profitu, bez kontroly. Policie každý den řeší agresivní chování pod vlivem alkoholu,“ tvrdí Robert Králíček, poslanec za ANO. Připravovaná legislativa má vymezit podmínky pro fungování elektronických platforem krátkodobých pronájmů.

Zásadní problém

Je tu ovšem jeden zásadní problém. Záměr neřeší dlouhodobou díru v systému. Pokud se totiž provozovatel ubytování do systému nepřihlásí, nemají úřady možnost se o jeho činnosti vůbec dozvědět. Tento stav je nyní zcela běžný. „Každý, kdo provozuje tuto službu, má ohlašovací povinnost. Když ji nesplní, nelze ho dohledat, pokud ho někdo neudá,“ uvedl Giancarlo Lamberti, zastupitel Prahy 1.

A dokonce, i když úřady zjistí nepovolené ubytovávání, což je podnikání, nemají páky ho účinně zarazit. Vymahatelnost práva je nízká. Jak tvrdí Lamberti, v centru města je provozovatelů, kteří nabízejí svůj byt turistům, stovky, možná tisíce. A úřad nemá kapacitu se každému jednotlivému případu věnovat tak, aby ho dotáhl k soudnímu rozhodnutí.

„Ani e-Turista nesplní očekávání“

Záměr ministerstva postavit systém na registraci podnikatelů se tak může ukázat jako velmi děravé síto. A co víc, bytová jednotka nemůže ke krátkodobému ubytování vlastně vůbec sloužit. Stavební povolení určuje byt jako místo pro bydlení, ne jako místo pro ubytování v rámci podnikání. Byt pro to nesplňuje řadu norem, například požárních. V hotelech musejí být nehořlavé koberce, záclony, musí tam být nouzový únik. To byty nesplňují a jsou šedou zónou, nekalou konkurencí hotelů. Aby mohl být pronajímán turistům, musel by projít rekolaudací. Což se neděje, většina takového ubytování se proto provozuje načerno.

„Podnikatel musí registrovat svou provozovnu. Stavební zákon neumožňuje v bytě ubytovávat,“ upozorňuje Petr Městecký z organizace Snesitelné bydlení v centru Prahy. Potíž podle něj je, že úřady nedokáží vymáhat platné zákony.

„Problém také je, že informace z aplikace e-Turista budou dostupné jen někomu, vůbec ne samosprávám, Praze. Ani stavební úřady nemají mít k datům podle návrhu přístup,“ kritizuje chystanou úpravu senátorka Hana Kordová Marvanová. Ta se problematice krátkodobého ubytování věnuje již osm let. Za tu dobu nevzniklo žádné funkční řešení. „Ani e-Turista nesplní očekávání,“ tvrdí.

