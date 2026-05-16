Fotogalerie: Tenhle dům vznikl kvůli problému. A právě proto je tak dobrý
Měla to být malá chatka, jenže úřady, terén a skála pod pozemkem změnily plán. Dům Truhlík od A69 – architekti proměnil sérii komplikací v silný architektonický koncept a patří mezi projekty přihlášené do České ceny za architekturu.
Na začátku měla být jen malá chatka. Místo, kde si majitelé vyzkouší parcelu, její rytmus, světlo, výhledy i každodennost. Jenže dobrá architektura často nevzniká podle dokonale připraveného scénáře. Někdy ji formují omezení, náhoda a nutnost rychlých rozhodnutí.
Dům Truhlík od studia A69 – architekti je přesně takovým případem. Stavbou, která vznikla z kompromisu, ale výsledek působí překvapivě samozřejmě. Úřady si vyžádaly změnu umístění objektu, a když se 1,8 metru pod terénem objevila skála, původní představa sklepa se změnila v plnohodnotný obytný prostor.
Částečné zapuštění domu do terénu nakonec určilo jeho charakter. Stavba se nesnaží být dominantou pozemku. Naopak se ztrácí v zahradě, rozpouští se mezi dřevěnými pěstebními truhlíky a pracuje s krajinou spíš tiše než okázale.
Když omezení začnou navrhovat za vás
Právě truhlík se stal hlavním motivem celého domu. Není jen zahradním prvkem, ale stavebním a kompozičním principem. Modeluje prostor, proměňuje způsob užívání domu, vstupuje do interiéru a místy se stává nábytkem. Díky velkorysým posuvným dveřím se obytná část přirozeně otevírá do zahrady, zatímco pobytové schody rozšiřují malý půdorys o letní venkovní pokoj.
Dům má betonovou konstrukci ze ztraceného bednění o rozměrech 6,9 × 5,6 metru, keramické skládané stropy, intenzivní zelenou střechu a hliníkové výplně otvorů. Dřevěné truhlíky jsou ze smrkových fošen, vytápění zajišťuje elektrické podlahové topení.
Stavba vznikla svépomocí, s maximálním využitím lokálních zdrojů a řemesel. I proto Dům Truhlík nepůsobí jako manifest dokonalé kontroly, ale jako přesvědčivý důkaz, že architektura může být silná právě tehdy, když umí reagovat na realitu.
