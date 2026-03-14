newstream.cz Enjoy Dobré jídlo bez hodin v kuchyni. Živina chce zjednodušit domácí vaření

Dobré jídlo bez hodin v kuchyni. Živina chce zjednodušit domácí vaření

Martin Kudera
Martin Kudera, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Domácí vaření se mění. Lidé chtějí jíst kvalitně jako v restauraci, ale zároveň rychle. Česká značka Živina proto připravuje tu nejsložitější část vaření a zbytek nechává na zákaznících. „Lidé chtějí vařit doma, ale často nemají čas nebo zkušenosti na složitější recepty. Proto neděláme hotová jídla. Snažíme se spíš připravit základ, například omáčku nebo fermentovanou zeleninu, a zákazník si jídlo dokončí doma podle sebe,“ říká zakladatel firmy Martin Kudera.

Mění se způsob, jak dnes lidé přemýšlejí o jídle? Co je pro ně důležitější: zdraví, chuť, nebo hlavně to, aby příprava nezabrala moc času?

Myslím, že ten posun je velmi viditelný. V Česku v posledních letech výrazně vyrostla celá gastrokultura. Vznikají moderní bistra, řemeslné pekárny, pražírny kávy nebo minipivovary. Lidé si zvykli jíst kvalitně v restauracích a dnes chtějí stejnou kvalitu i doma. Zároveň ale žijeme rychleji než dřív. Lidé chtějí jíst dobře, ale často nemají čas trávit hodiny v kuchyni. Pro nás jsou proto klíčové tři věci: zdraví, chuť a jednoduchost. Nechceme dělat jen další polotovary, jaké dnes zaplavují masový trh. Ten je bohužel často plný zbytečných, a hlavně nežádoucích chemických přísad a stabilizátorů, které do kvalitního jídla jednoduše nepatří. Naši zákazníci chtějí poctivé jídlo, díky kterému se budou cítit dobře. Naším cílem je proto spíš zjednodušit tu nejsložitější část vaření a „dotažení“. Zbytek nechat na zákazníkovi.

Živina vznikla během pandemie z domácí výroby kimchi. Jak ten začátek vypadal?

Úplně na začátku to bylo opravdu domácí vaření. Kimchi a hummus jsme doma připravovali prakticky každý týden, takže dávalo smysl začít právě s nimi. Recepturu kimchi jsem testoval s různými lidmi ještě před pandemií. Jedna z prvních sklenic se shodou okolností dostala i k Lukáši Hejlíkovi, protože naše děti chodily do stejné školky. Dal mi velmi pozitivní zpětnou vazbu, a to mě utvrdilo, že má smysl pokračovat. V té době jsem ale ještě netušil, jak velký projekt z toho nakonec vznikne.

Kdy jste si uvědomil, že z toho může být skutečný byznys?

Ten moment přišel ve chvíli, kdy jsme si pronajali první výrobu v Přerově. Najednou jsme měli kuchyň o 350 metrech čtverečních a první zaměstnance. Do té doby to byl spíš experiment. V té chvíli ale začalo být jasné, že pokud chceme vyrábět ve větším, musíme celý projekt začít brát opravdu vážně.

Jak velcí dne jste?

Dnes máme přes 60 zaměstnanců. Výroba zabírá asi 1250 metrů čtverečních a sklady dalších přibližně 1200 metrů. Když k tomu připočteme kanceláře, jsme zhruba na třech tisících metrech čtverečních. Za několik let jsme se tak posunuli z domácí výroby do poměrně velkého potravinářského provozu.

Váš byznys stojí na myšlence připravit lidem tu nejsložitější část vaření. Proč právě tenhle model?

Je to reakce na dnešní životní tempo. Lidé chtějí vařit doma, ale často nemají čas nebo zkušenosti na složitější recepty. Proto neděláme hotová jídla. Snažíme se spíš připravit základ, například omáčku nebo fermentovanou zeleninu, a zákazník si jídlo dokončí doma podle sebe. Díky tomu má pořád pocit, že vaří, ale zároveň mu to ušetří spoustu času.

Petra Nehasilová

Jak máte postavený tým?

Máme tým kuchařů, vývojářů receptur i oddělení kvality. Samotná příprava surovin je pořád hodně manuální práce. Velkou roli hraje náš produktový ředitel Ondřej Dufešek. Je to bývalý šéfkuchař z pražské Esky, který vařil i v michelinských restauracích v Londýně, mimo jiné v restauraci Gordona Ramsayho. Právě on dohlíží na to, aby naše produkty vznikaly s gastronomickou přesností, ale zároveň byly prakticky použitelné v běžné kuchyni. Pro nás je důležité, aby naše produkty vznikaly s gastronomickou zkušeností, ale zároveň byly použitelné v běžné domácí kuchyni.

Živina začínala jako značka, kterou lidé objevovali hlavně online. Jak se dnes nové food značky dostávají k zákazníkům?

Na začátku jsme byli hodně silní v online marketingu, protože jsem měl zkušenosti z digitálního podnikání. Paradoxně ale náš e-shop první rok a půl moc nefungoval. Měli jsme jen několik produktů a zákazníci nás objevovali hlavně přes menší obchody zdravé výživy, farmářské prodejny nebo bezobalové obchody. Postupně jsme se dostali i na velké online platformy jako Rohlík nebo Košík a později také do Kauflandu jako regionální potravina. Aktuálně jsme zastoupeni přibližně ve 300 menších obchodech a prodejnách po celé republice. V letošním roce se zároveň soustředíme na to, abychom se dostali do regálů velkých retailových řetězců, se kterými nyní jednáme. Náš vlastní e-shop nám přitom generuje zhruba polovinu tržeb.

 Co je dnes váš nejprodávanější produkt?

Dlouhodobě je to kimchi. Když se sečtou všechny varianty, pořád je to naše nejprodávanější položka. Velmi silně rostou ale také základy jídel, které se stávají jednou z nejrychleji rostoucích kategorií. Ukazuje se, že právě tady jsme se velmi přesně trefili potřebu zákazníků: chtějí vařit doma kvalitní jídlo, ale zároveň si výrazně zjednodušit tu nejsložitější část přípravy. Velký zájem vzbudily také naše polévky, které jsme uvedli teprve nedávno. 

Jaké jsou vaše hlavní priority pro letošní rok?

Pro nás je teď nejdůležitější zákaznická zkušenost. Z výzkumů víme, že lidé naše produkty hodnotí velmi dobře, ale často je berou spíš jako něco svátečního. Naším cílem je ukázat, že jsou dělané právě proto, aby se staly přirozenou mohou být součástí každodenního vaření.

Když byste měl tipnout jeden potravinový trend, který bude za pět let běžný, ale dnes o něm ještě tolik nemluvíme, co by to bylo?

Myslím, že velkým tématem bude regenerativní zemědělství. Tedy způsob, jakým se staráme o půdu a odkud suroviny pocházejí. Kvalita půdy totiž zásadně ovlivňuje kvalitu potravin, a právě tohle bude podle mě v budoucnu stále důležitější téma.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů

Byt na Letné
Radek Šrettr Úlehla, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rekonstrukce bytu v Praze nemusí stát miliony. Byt na Letné o velikosti 68 metrů čtverečních prošel proměnou za 360 tisíc korun. Architekt Prokop Hartl vsadil na odstranění necitlivých zásahů, jednoduché materiály a chytrá řešení místo drahých vestaveb.

Rekonstrukce bytů v historických domech dnes často balancují mezi dvěma póly, a to snahou zachovat původní kvalitu architektury a současně reagovat na ekonomický tlak současného bydlení. Projekt rekonstrukce bytu na pražské Letné od architekta Prokopa Hartla ukazuje, že i s velmi omezeným rozpočtem může vzniknout promyšlené a kultivované řešení nájemního bydlení.

Rekonstrukce bytu na pražské Letné pracuje s omezeným rozpočtem a maximálním respektem k původní architektuře domu z 30. let. Byt o ploše 68 m² prošel proměnou za přibližně 360 tisíc korun. Projekt navrhl architekt Prokop Hartl. Centrem dispozice se stala nově definovaná jídelna s otevřenou kuchyní. 14 fotografií v galerii

Byt o velikosti 68 metrů čtverečních se nachází v památkově chráněném domě z 30. let, který během desetiletí prošel řadou necitlivých úprav. Hartlova rekonstrukce proto nestavěla na radikální přestavbě dispozice, ale na postupném odstraňování pozdějších zásahů a obnově kvalitních původních detailů.

Projekt tak pracuje s principem minimální zásah, maximální efekt, který je dnes v architektuře stále aktuálnější.

„Místo nákladných stavebních změn projekt staví na respektu k původnímu charakteru domu a nabízí ukázku dostupné architektury. To je téma, které je v kontextu dnešní bytové krize stále aktuálnější,“ uvádí architekt Prokop Hartl.

Nové centrum bytu

Klíčovým prostorem bytu se stala multifunkční jídelna s otevřenou kuchyní, která propojuje jednotlivé části dispozice. S obývacím pokojem ji spojuje nově vytvořený průchod, díky němuž se podařilo prostor výrazně otevřít a prosvětlit.

Do hloubky bytu zároveň přivádí světlo luxferová příčka, která odděluje jednotlivé části dispozice, aniž by narušila jejich vizuální propojení. Tento prvek zároveň řeší i otázku soukromí.

Byt na Letné

Z bourání sešlo. Rekonstrukce bytu na Letné ukazuje, proč je historie dnes největší luxus

Reality

Měli změnit dispozici a „modernizovat“. Místo toho zachovali téměř vše. Výsledek? Nadčasový byt, jehož hodnota nestojí na metrech čtverečních, ale na citlivé práci s historií. Rekonstrukce od 0,5 Studia potvrzuje trend, který mění pražské činžáky v designové investice.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jedním z nejvýraznějších momentů projektu je práce s rozpočtem. Celková rekonstrukce stála přibližně 360 tisíc korun, což je v kontextu současných rekonstrukcí mimořádně nízká částka.

Úspory přinesla například náhrada klasických vestavných skříní za textilní závěsy. „Toto řešení ušetřilo významnou část rozpočtu a zároveň celý interiér vizuálně sjednotilo a zachovalo jeho prostorovou otevřenost,“ popisuje architekt.

Materiály navržené pro nájemní bydlení

Přestože byl rozpočet omezený, důležitým kritériem zůstala dlouhá životnost materiálů. Byt je určen k pronájmu, a proto bylo nutné zvolit řešení, které vydrží intenzivnější užívání.

Podlahy proto tvoří odolná epoxidová stěrka a kuchyňská linka je vyrobena z nerezu. Tyto materiály zároveň dodávají interiéru současný, téměř industriální charakter.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Jarní tání hypoték může překazit zdražující ropa

Jarní tání hypoték může překazit zdražující ropa
iStock
nst
nst

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta. Jde o drobný sezónní pokles typický pro začátek jara. Další vývoj však bude záviset na inflaci a vývoji cen energií, které mohou sazby hypoték znovu ovlivnit směrem nahoru.

Průměrná nabídková sazba hypoték v Česku v březnu mírně klesla. Podle Swiss Life Hypoindexu se snížila na 4,89 procenta, což představuje pokles o čtyři bazické body oproti únoru. Jde spíše o kosmetickou změnu, která odpovídá tradičnímu jarnímu oživení hypotečního trhu.

Měsíční splátka hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let tak při této sazbě vychází zhruba na 20 240 korun.

Podle odborníků jde o sezónní efekt, který se na hypotečním trhu opakuje prakticky každý rok.

„Začátek jara bývá obdobím, kdy banky zvyšují aktivitu a snaží se přilákat nové klienty atraktivnější nabídkou. Jde o poměrně pravidelný sezónní efekt,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Hypoteční sazby se pod hranici pěti procent dostaly už v září loňského roku a od té doby se drží těsně pod touto psychologickou hranicí. Oproti letům 2022 až 2024 je současná situace podle analytiků výrazně příznivější. Tehdy totiž sazby často přesahovaly i šest procent.

Banky s dalším zlevňováním spěchat nebudou

Hypoteční trh se podle analytiků v posledních měsících stabilizoval. Inflace postupně klesla a Česká národní banka začala snižovat základní úrokové sazby. Ty se s určitým zpožděním promítají také do cen hypoték.

Výraznější pokles úroků ale zatím nelze očekávat.

„Dramatické změny v řádu celých procentních bodů pravděpodobné nejsou. Banky budou reagovat na vývoj sazeb České národní banky i na konkurenci na trhu,“ říká Sýkora.

Ropa může hypotéky znovu zdražit

Další vývoj však může ovlivnit situace ve světě. Rostoucí ceny energií a geopolitické napětí mohou znovu tlačit na inflaci.

„Už delší dobu říkáme, že úrokové sazby hypoték spíše stagnují. Bohužel se ale objevuje stále více faktorů, které by je mohly znovu posunout směrem nahoru. Klíčovou roli hraje inflace v Česku. Od ní se odvíjejí takzvané úrokové swapy, tedy zjednodušeně řečeno cena peněz pro banky. A právě ty mají velký vliv na to, jakou úrokovou sazbu nakonec klient u hypotéky dostane,“ říká Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

Napětí a vojenské operace na Blízkém východě už nyní zvedly ceny ropy i pohonných hmot. Pokud by zdražování pokračovalo, mohlo by se podle analytiků promítnout do inflace a následně i do úrokových sazeb.

„Banky se proto do výrazného zlevňování hypoték v nejbližší době hnát nebudou. Spíše budou vyčkávat, jak se situace ve světě vyvine,“ uzavírá Kadeřábek.

Průměrné nabídkové sazby u jednotlivých fixací
Fixace Do 80 % LTV Nad 80 % LTV
1 rok 4,78 % 5,06 %
3 roky 4,50 % 4,81 %
5 let 4,77 % 5,08 %
10 let 5,52 % 5,78 %
Zdroj: Hypoindex

 

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

