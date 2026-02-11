Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města

Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města

Nová Amerika v Brně
Crestyl, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.

Developerská skupina Crestyl rozšiřuje své aktivity v Brně. V lokalitě Nové Sady, nedaleko historické budovy Malé Ameriky, plánuje výstavbu rezidenčního projektu Nová Amerika. Čtveřice domů nabídne celkem 243 bytů od dispozic 1+kk po penthousy. Zahájení stavby developer plánuje na letošní říjen, dokončení očekává v polovině roku 2029. Investice má přesáhnout dvě miliardy korun.

Projekt vzniká v širším centru města v území, které v následujících letech čeká výrazná proměna. Crestyl už zde připravuje také multifunkční komplex Dornych, kombinující kanceláře, retail, služby i veřejný prostorOba projekty od sebe dělí jen několik minut chůze a developer je prezentuje jako vzájemně provázané.

10 fotografií v galerii

„Brno vnímáme jako jeden z nejperspektivnějších rezidenčních i kancelářských trhů v Česku. Dornych je náš vstupní projekt, Nová Amerika na něj rezidenčně navazuje,“ říká obchodní ředitel Crestylu Viktor Peška.

Architektura s odkazem na New York

Autorem návrhu je architekt David Chmelař, dlouhodobý spolupracovník Crestylu. Čtyři domy mají odlišný výraz, společným jmenovatelem je inspirace newyorskou architekturou — od industriálních motivů po prvky Art Deco. Jeden z objektů pracuje s režným zdivem a ocelovými detaily, jiný akcentuje nárožní hmotu a dekorativnější fasádu.

Simon Johnson

V Polsku je trh předvídatelnější. Města tam chtějí stavět, říká generální ředitel českého developera

Reality

Na pozici generálního ředitele developerské společnosti Crestyl je Simon Johnson oficiálně pár týdnů, ještě déle se na ni ale Angličan žijící v Česku 25 let připravoval. O budoucnosti má tak jasno. V Česku například Crestyl uvažuje o spojení se s Pražskou developerskou společností a po Polsku plánují vstoupit i do Německa. I nadále ale bude development v tuzemsku tou nejdůležitější byznysovou nohou. „V Česku cílíme na vyšší segment nemovitostí a ty mají také větší hodnotu než ty v Polsku, kde stavíme víc ale také v nižším segmentu. Český trh je na druhou stranu hůř předvídatelný,“ říká Simon Johnson v rozhovoru.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Díky poloze na okraji rozvojového území projekt počítá s otevřenými výhledy na panorama města, včetně katedrály sv. Petra a Pavla. Součástí návrhu jsou balkony, terasy a společná střešní zahrada.

Projekt nabídne 243 jednotek s důrazem na efektivní dispozice a vyšší materiálový standard. Součástí budou parkovací stání i technologické vybavení odpovídající současným požadavkům městského bydlení.

Dornych jako motor proměny

Klíčovým faktorem lokality zůstává připravovaný Dornych, který představuje rozsáhlou transformaci území v okolí stávajícího obchodního domu. Projekt má ambici vytvořit novou městskou třídu propojující historické centrum s jižní částí města a přivést do území pracovní místa, služby i veřejný prostor.

Projekt Domoplanu v Bratislavské ulici v Brně

V centru Brna vzniká nový obytný areál. Na kolik tam vyjde luxusní mezonet?

Reality

Pekárenský dvůr, nový obytný areál v brněnském Cejlu, dál roste. Developer Domoplan zboural poslední vybydlený dům a místo něj staví nový o 40 bytech za cca 360 milionů korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nová Amerika tak zapadá do širší urbanistické změny, která má v následující dekádě výrazně proměnit podobu brněnského centra. Crestyl si zde postupně buduje portfolio projektů a sází na to, že poptávka po bydlení v širším centru moravské metropole zůstane silná.

Jan Tesárek

Brno na prahu největší proměny za desítky let: Město míří dovnitř a mění svou budoucnost, říká šéf tamních plánovačů

Reality

Brno vstupuje do období největší urbanistické proměny od meziválečné éry. Nový územní plán, brněnské stavební předpisy i rozsáhlé přeměny brownfieldů zásadně mění podobu města. „Klíčová území jako Trnitá nebo Zbrojovka jsou obrovskou příležitostí, jak rozvoj města směřovat dovnitř,“ říká Jan Tesárek, šéf Kanceláře architekta města Brna.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Eliptická budova od ateliéru RAW v Brně

Z bývalého mlýna v Brně budou nové byty. Nejlevnější stojí sedm milionů

Reality

Na jihu Brna pokračuje přeměna zanedbaných území. V Komárově se začíná prodávat rezidenční projekt s 80 byty, který cílí na vlastní bydlení i investory. Projekt nabídne terasy, parkování i soukromý rezidenční park.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Simon Johnson

V Polsku je trh předvídatelnější. Města tam chtějí stavět, říká generální ředitel českého developera

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Projekt Dornych v centru Brna - vizualizace.

Vedle hlavního nádraží v Brně vyroste šestice budov. Investorem projektu za sedm miliard je Crestyl

Reality

Věra Tůmová

Přečíst článek

Vítkova CPI si v Londýně půjčila miliardy a splatila staré závazky

Radovan Vítek
Profimedia
ČTK
ČTK

Realitní společnost CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka v minulých dnech v Londýně vydala zelené dluhopisy v britských librách v objemu zhruba 11 miliard korun se splatností v roce 2033 a úrokovou sazbou 6,875 procenta. Výtěžek z nové emise skupina okamžitě využila k odkoupení starších dluhopisů s kratší splatností, napsal server Seznam Zprávy.

„Odkoupili jsme část dluhopisů s nízkým kuponem, zároveň jsme ale vykoupili také významnou část dluhopisů splatných v roce 2029 s kuponem sedm procent," uvedl mluvčí CPI Property Group Jakub Velen.

Levnější podmínky

Celkově odkoupila své vlastní bondy za 12,1 miliard korun, a to včetně úroků. Hlavním záměrem transakce bylo právě prodloužení splatnosti závazků. Skupina využila podle serveru relativně levnějších podmínek na britském trhu, takže se po převodu britských liber na eura snížil i úrok z nově vydaných bondů.

„Nová emise dluhopisů v britských librách byla přepočtena do eur, což odpovídá zhruba úrokové sazbě 5,3 procenta, takže celkový dopad na úrokové náklady byl neutrální. Zároveň došlo k výraznému prodloužení splatnosti našeho dluhu,“ dodal Velen.

CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.

Americký dolar

Čína dává ruce pryč od amerických dluhopisů

Money

Čína přehodnocuje svůj vztah k americkým státním dluhopisům. Finanční instituce mají omezit nové nákupy a část držených cenných papírů prodat. Úřady mluví o řízení rizik, nikoli o ztrátě důvěry v USA. Trhy na zprávu reagovaly oslabením dolaru a růstem výnosů.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Dům za 70 milionů, byt za 39: Luxus, který přepisuje ceny v Česku. Podívejte se, jak vypadá uvnitř

Takto vypadá vila za 70 milionů.
Filip Král, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Nejdražší dům za 70 milionů korun a byt za téměř 40 milionů ilustrují sílu poptávky. Klíčovým trendem je ale plošný růst cen, který se stále výrazněji propisuje i mimo hlavní město.

Český realitní trh se v roce 2025 vrátil do silného růstového režimu a podle dat se ustaluje na nové cenové hladině. Luxusní prodeje, jako dům za 70 milionů korun nebo byt za 39 milionů, sice přitahují největší pozornost, ve skutečnosti ale potvrzují širší trend plošného zdražování.

Podle dat portálu Reas.cz byl rok 2025 rekordní nejen cenami, ale i objemem obchodů. Nejvýrazněji rostly ceny starších rodinných domů. Celorepublikový průměr dosáhl 6,6 milionu korun, zatímco v Praze překonal hranici 20 milionů.

Jak vypadá byt za 39 milionů a vila za 70 milionů? 

Byt o dispozici 4+kk v historickém domě v pražském Josefově se prodal za 39 milionů korun. Podlahová plocha přes 140 m² nabízí velkorysý prostor v jedné z nejprestižnějších adres metropole. Vysoké stropy a velká okna zajišťují dostatek denního světla v hlavní obytné zóně. 11 fotografií v galerii

Vila od renomovaného architekta na Praze 6 patřila k nejdražším prodaným domům roku 2025. Hlavní obytné podlaží propojuje interiér s terasou a výhledem do přilehlého lesoparku. Otevřený koncept zahrnuje kuchyň, jídelnu i obývací část v jednom prostoru. 13 fotografií v galerii

„V roce 2025 jsme v datech Reas.cz u veřejně nabízených a následně prodaných nemovitostí zaznamenali cenové extrémy: nejdražší dům se prodal za 70 milionů korun a nejdražší byt za 39 milionů korun. Rok 2025 byl rekordní i objemem trhu a potvrdil, že dosud dostupné oblasti výrazně cenově rostou,“ uvádí Michal Makoš, ředitel a spoluzakladatel Reas.cz.

Kupující se podle něj na trh vrátili naplno a přestali čekat na pokles cen. Vyšší cenová hladina se tak postupně stává novým standardem. „Vše nasvědčuje tomu, že současné trendy by měly pokračovat i letos,“ dodává.

Luxus zůstává odolný

Zatímco širší rezidenční trh vstoupil po silném období do fáze konsolidace, prémiový segment zůstává stabilní. Podle studie Svoboda & Williams vzrostly ceny rezidenčních nemovitostí ve druhém pololetí 2025 meziročně o 7,6 procenta.

„Skokový cenový růst sice zpomalil, poptávka po nemovitostech z našeho portfolia však roste dvouciferným tempem. Segment prémiových rezidenčních realit zůstává zdravý,“ říká majitel společnosti Prokop Svoboda.

video

Minimalismus za desítky milionů. Jak se dnes bydlí na Pařížské

Enjoy

Na Pařížské vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Travertin, zakázková výroba a chytrá domácnost ukazují, jak vypadá luxus, když se nešetří.

pej

Přečíst článek

Klíčovým trendem je rostoucí selektivita kupujících a přesun kapitálu k výjimečným nemovitostem v nejprestižnějších lokalitách. „Luxusní nemovitost už není otázkou prestiže, ale promyšlené investice,“ doplňuje Pavla Kalousová z Luxent – Exclusive Properties.

Výhled na rok 2026 tak zůstává relativně čitelný, a to kvůli omezené nabídce, rostoucím nárokům kupujících a pokračujícímu tlaku na ceny nejkvalitnějších projektů.

Architekt Radan Hubička v pražské Babě se svým týmem navrhl velkorysou vilu.

Výjimečná vila na Babě je na prodej. Prodává ji kontroverzní podnikatel

Reality

Pražská vilová čtvrť Baba patří mezi ty nejatraktivnější pražské lokality. A stejně tak vily, které tam stojí. Jedna z těch novějších je teď na prodej.

pej

Přečíst článek

Vila v Troji

V pražské Troji stojí vily těch nejbohatších Čechů. Výkladní skříní architektury je i ta nová z betonu

Reality

Na úpatí kopce v pražské Troji, v tamní ukázkové zástavbě ohraničené tramvajovou tratí, se dlouhá léta nacházela nezastavěná malá proluka. Teď tam stojí novostavba přísně minimalistické betonové vily.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Dálnice D6, úsek Knínice - Bošov

Přerov, Litomyšl, Rakovník. Jak nové dálnice zvedají ceny nemovitostí mimo Prahu

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme