Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města
Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.
Developerská skupina Crestyl rozšiřuje své aktivity v Brně. V lokalitě Nové Sady, nedaleko historické budovy Malé Ameriky, plánuje výstavbu rezidenčního projektu Nová Amerika. Čtveřice domů nabídne celkem 243 bytů od dispozic 1+kk po penthousy. Zahájení stavby developer plánuje na letošní říjen, dokončení očekává v polovině roku 2029. Investice má přesáhnout dvě miliardy korun.
Projekt vzniká v širším centru města v území, které v následujících letech čeká výrazná proměna. Crestyl už zde připravuje také multifunkční komplex Dornych, kombinující kanceláře, retail, služby i veřejný prostor. Oba projekty od sebe dělí jen několik minut chůze a developer je prezentuje jako vzájemně provázané.
„Brno vnímáme jako jeden z nejperspektivnějších rezidenčních i kancelářských trhů v Česku. Dornych je náš vstupní projekt, Nová Amerika na něj rezidenčně navazuje,“ říká obchodní ředitel Crestylu Viktor Peška.
Architektura s odkazem na New York
Autorem návrhu je architekt David Chmelař, dlouhodobý spolupracovník Crestylu. Čtyři domy mají odlišný výraz, společným jmenovatelem je inspirace newyorskou architekturou — od industriálních motivů po prvky Art Deco. Jeden z objektů pracuje s režným zdivem a ocelovými detaily, jiný akcentuje nárožní hmotu a dekorativnější fasádu.
Na pozici generálního ředitele developerské společnosti Crestyl je Simon Johnson oficiálně pár týdnů, ještě déle se na ni ale Angličan žijící v Česku 25 let připravoval. O budoucnosti má tak jasno. V Česku například Crestyl uvažuje o spojení se s Pražskou developerskou společností a po Polsku plánují vstoupit i do Německa. I nadále ale bude development v tuzemsku tou nejdůležitější byznysovou nohou. „V Česku cílíme na vyšší segment nemovitostí a ty mají také větší hodnotu než ty v Polsku, kde stavíme víc ale také v nižším segmentu. Český trh je na druhou stranu hůř předvídatelný,“ říká Simon Johnson v rozhovoru.
V Polsku je trh předvídatelnější. Města tam chtějí stavět, říká generální ředitel českého developera
Reality
Na pozici generálního ředitele developerské společnosti Crestyl je Simon Johnson oficiálně pár týdnů, ještě déle se na ni ale Angličan žijící v Česku 25 let připravoval. O budoucnosti má tak jasno. V Česku například Crestyl uvažuje o spojení se s Pražskou developerskou společností a po Polsku plánují vstoupit i do Německa. I nadále ale bude development v tuzemsku tou nejdůležitější byznysovou nohou. „V Česku cílíme na vyšší segment nemovitostí a ty mají také větší hodnotu než ty v Polsku, kde stavíme víc ale také v nižším segmentu. Český trh je na druhou stranu hůř předvídatelný,“ říká Simon Johnson v rozhovoru.
Díky poloze na okraji rozvojového území projekt počítá s otevřenými výhledy na panorama města, včetně katedrály sv. Petra a Pavla. Součástí návrhu jsou balkony, terasy a společná střešní zahrada.
Projekt nabídne 243 jednotek s důrazem na efektivní dispozice a vyšší materiálový standard. Součástí budou parkovací stání i technologické vybavení odpovídající současným požadavkům městského bydlení.
Dornych jako motor proměny
Klíčovým faktorem lokality zůstává připravovaný Dornych, který představuje rozsáhlou transformaci území v okolí stávajícího obchodního domu. Projekt má ambici vytvořit novou městskou třídu propojující historické centrum s jižní částí města a přivést do území pracovní místa, služby i veřejný prostor.
Pekárenský dvůr, nový obytný areál v brněnském Cejlu, dál roste. Developer Domoplan zboural poslední vybydlený dům a místo něj staví nový o 40 bytech za cca 360 milionů korun.
V centru Brna vzniká nový obytný areál. Na kolik tam vyjde luxusní mezonet?
Reality
Pekárenský dvůr, nový obytný areál v brněnském Cejlu, dál roste. Developer Domoplan zboural poslední vybydlený dům a místo něj staví nový o 40 bytech za cca 360 milionů korun.
Nová Amerika tak zapadá do širší urbanistické změny, která má v následující dekádě výrazně proměnit podobu brněnského centra. Crestyl si zde postupně buduje portfolio projektů a sází na to, že poptávka po bydlení v širším centru moravské metropole zůstane silná.
Brno vstupuje do období největší urbanistické proměny od meziválečné éry. Nový územní plán, brněnské stavební předpisy i rozsáhlé přeměny brownfieldů zásadně mění podobu města. „Klíčová území jako Trnitá nebo Zbrojovka jsou obrovskou příležitostí, jak rozvoj města směřovat dovnitř,“ říká Jan Tesárek, šéf Kanceláře architekta města Brna.
Brno na prahu největší proměny za desítky let: Město míří dovnitř a mění svou budoucnost, říká šéf tamních plánovačů
Reality
Brno vstupuje do období největší urbanistické proměny od meziválečné éry. Nový územní plán, brněnské stavební předpisy i rozsáhlé přeměny brownfieldů zásadně mění podobu města. „Klíčová území jako Trnitá nebo Zbrojovka jsou obrovskou příležitostí, jak rozvoj města směřovat dovnitř,“ říká Jan Tesárek, šéf Kanceláře architekta města Brna.
Na jihu Brna pokračuje přeměna zanedbaných území. V Komárově se začíná prodávat rezidenční projekt s 80 byty, který cílí na vlastní bydlení i investory. Projekt nabídne terasy, parkování i soukromý rezidenční park.
Z bývalého mlýna v Brně budou nové byty. Nejlevnější stojí sedm milionů
Reality
Na jihu Brna pokračuje přeměna zanedbaných území. V Komárově se začíná prodávat rezidenční projekt s 80 byty, který cílí na vlastní bydlení i investory. Projekt nabídne terasy, parkování i soukromý rezidenční park.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.