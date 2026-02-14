Třetina mladých se smířila s tím, že na své ideální bydlení nikdy nedosáhne, ukázal průzkum
Vlastní bydlení zůstává pro mladé Čechy velkým tématem – a zároveň stále hůře dosažitelným cílem. Hypotéku má v současnosti každý šestý člověk do 30 let. Další téměř čtvrtina si ji plánuje vzít během příštích tří let. Přesto se třetina mladých smířila s tím, že na své ideální bydlení nikdy nedosáhne. Nejčastěji uvádějí vysoké ceny nemovitostí a nedostupné hypotéky. Vyplývá to z průzkumu pro společnost Xella, kterého se zúčastnilo 1 050 respondentů ve věku 18 až 30 let.
Hypotéku aktuálně splácí 16 procent mladých lidí, dalších 24 procent si ji chce vzít v nejbližších třech letech. Čtvrtina by si úvěr vzala, ale považuje své příjmy za nedostatečné. Do vlastního bydlení by mladí nejčastěji investovali mezi 2 a 5 miliony korun.
„Mladí přitom nečekají, že situaci za ně někdo vyřeší. Třetina připouští, že na svém vysněném bydlení už nyní pracuje, další třetina věří ve zlepšení své finanční situace. Nejvíc je totiž trápí vysoké ceny nemovitostí a nedostupné hypotéky. A vědí, že s tímto problémem mohou bojovat především tím, že se budou snažit navýšit své příjmy,“ uvedl jednatel Xella pro ČR a Slovensko Igor Forberger.
Poměr mezi vlastním bydlením a nájmem je u mladých poměrně vyrovnaný. Do vlastního chce v příštích dvou letech investovat 23 procenta mladých, nájem by zvolilo 16 procenta. V Česku přitom podle statistik bydlí ve vlastním zhruba tři čtvrtiny obyvatel.
U rodičů stále žije 35 procent mladých lidí. Ti, kteří se osamostatnili, zamířili v 39 procentech případů do nájmu – ať už s partnerem, přáteli nebo sami. Čtvrtina lidí do 30 let už na vlastní bydlení dosáhla, buď díky dědictví, nebo prostřednictvím hypotéky.
Nemovitosti zdražují
Ceny nemovitostí dál rostou. Podle analýzy Bezrealitky.cz zdražily ve čtvrtém čtvrtletí starší byty, rodinné domy i nájmy meziročně o více než 10 procent. Cena za metr čtvereční staršího bytu dosáhla 118 486 korun, u rodinného domu 66 047 korun. Průměrný nájem činil 374 korun za metr čtvereční.
Hypotéky sice mírně zlevnily, ale zůstávají nákladné. Průměrná sazba podle Swiss Life Hypoindexu na začátku února klesla meziměsíčně o 0,01 procentního bodu na 4,93 procenta. Měsíční splátka úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného na 25 let při 80 procentech LTV se snížila na 20 314 korun.
Průměrné mzdy mladých přitom za cenami bydlení zaostávají. Lidé do 24 let vydělávají v průměru 42 tisíc korun, ve věku 25 až 34 let pak 58 tisíc korun. Podle Českého statistického úřadu vydávaly domácnosti loni za bydlení v průměru 8 897 korun měsíčně, což odpovídá 15,9 procent jejich čistých příjmů. Nejvíce zatěžuje rozpočty nájem – domácnosti v nájmu platily průměrně 13 572 korun měsíčně, tedy 30,1 procent svých příjmů.
