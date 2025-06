ČNB ponechala sazby beze změny. Musíme být přísní, převažují proinflační rizika, řekl Michl

Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,5 procenta. Rozhodla ve středu na svém měnověpolitickém zasedání bankovní rada ČNB. Trh stabilitu sazby očekával. Podle expertů je možné, že do konce roku centrální bankéři ke snížení sazeb přistoupí, záležet bude na dalším vývoji ekonomiky.

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 3,50 procenta, diskontní sazba na 2,50 procenta a lombardní sazba na 4,50 procenta, oznámil ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas.

Červnového měnověpolitického zasedání bankovní rady ČNB se zúčastnilo všech sedm jejích členů. Rozhodnutí o ponechání úrokových sazeb beze změny na 3,5 procenta byla podle guvernéra Aleše Michla jednomyslné.

Michl dále upozornil, že podle bankovní rady v české ekonomice převažují proinflační rizika, jsou jimi mimo jiné setrvačnost růstu cen služeb a ceny potravin. Zdůraznil, že v současnosti je třeba zachovat přísnou měnovou politiku, aby ČNB mohla zajistit, že se bude česká inflace dlouhodobě pohybovat v blízkosti dvouprocentního cíle ČNB.

Kromě cen služeb a potravin vidí bankovní rada proinflační rizika i v možném oživení úvěrové aktivity na realitním trhu, v pokračujícím rychlém růstu mezd nebo v dodatečném zvyšování veřejných výdajů. Ve směru nižší inflace by naopak mohlo působit zhoršení globální hospodářské aktivity. Nejistoty pro budoucí vývoj představují konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě a eskalace obchodních válek.

Zdrženlivost je namístě

Bankovní rada snižovala úroky naposledy v květnu, konkrétně o čtvrt procentního bodu na současných 3,5 procenta. „Od té doby neuplynulo příliš času. Za tu dobu jsme z ekonomiky neobdrželi dostatek signálů o potřebě další úpravy úroků,“ uvedl hlavní ekonom Roklenu Jan Berka. Pro stabilitu sazeb podle něj hovoří argumenty jako: nad očekávání silnější ekonomika a stále perzistentní inflace (zejména jádrová inflace).

Inflace je sice blízko cíle, ale jen díky zlevňování PHM a energií, míní analytici. Celková meziroční inflace se po dubnovém poklesu na 1,8 procenta v květnu vyšvihla na úroveň 2,4 procenta, z pohledu bankovní rady je ale více znepokojující další zrychlení růstu cen služeb.

„Vzhledem ke stále zvýšené inflaci ve službách, a tím i jádrové inflaci, markantní nejistotě ve spojitosti s americkými cly a současným geopolitickým vývojem, je dnešní rozhodnutí bankovní rady na místě. Otázkou ale je, jaký postup zvolí bankovní rada v dalších měsících. Naše prognóza předpokládá extrémní obezřetnost a letos už žádné snížení sazeb,“ uvedl Martin Kron, analytik Raiffeisenbank.

ČNB si přestávkou vytvořila prostor na vyhodnocení dosavadního měnového uvolňování a kdykoliv se může ke snižování úrokových sazeb vrátit. „Třeba už v srpnu, kdy by už mělo být jasné, jestli se evropským vyjednavačům podařilo dojednat rozumnou obchodní dohodu s USA. Zklidnit by se mohly do té doby i komoditní trhy. K dispozici budou v té době i první odhady úrody, a tedy i relevantnější výhled cen potravin pro zbytek roku,“ podotkl Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

„Aktuální vývoj inflace a rizika spojená s děním na Blízkém Východě ale poskytují bankovní radě argumenty pro zdrženlivost při úvahách o dalším snížení úrokových sazeb. Z dnešního pohledu se zdá, že i v srpnu budou převažovat argumenty pro opatrnost, a že se úrokové sazby ČNB zastaví na jejich stávající úrovni anebo že se příští snížení úroků oddálí přinejmenším do podzimních měsíců,“ doplnil Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments.

Analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler upozornil, že základní úroková sazba se již nachází blízko neutrální úrovně, která nebrzdí ani nepodporuje hospodářský růst. „ČNB již tak prakticky vyčerpala svůj manévrovací prostor,“ uvedl Pfeiler, který předpokládá, že sazby zůstanou stabilní i v dalších měsících. Úroky by se podle něj mohly vydat dolů v případě výraznějšího než očekávaného dopadu obchodní války na ekonomickou aktivitu. Případně by ČNB mohla snižovat, pokud by úroky hlouběji dolů poslala Evropská centrální banka.

