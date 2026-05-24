Turnov má knihovnu, která bude promítat filmy na vlastní fasádu
Nová Knihovna Antonína Marka v Turnově není jen místem pro knihy. Ateliér A69 navrhl budovu, která propojuje park, letní kino, komunitní život a odkaz pískovcových skal Českého ráje. Veřejnosti se otevře 1. září.
Knihovna už dávno není jen tichý dům s regály. V menších městech může být jednou z nejdůležitějších veřejných staveb vůbec. Místem, kde se potkávají děti, senioři, studenti, rodiče, čtenáři, filmoví diváci i lidé, kteří si jen chtějí na chvíli sednout.
Přesně tímto směrem míří nová Knihovna Antonína Marka v Turnově. Budova od ateliéru A69 vznikla v blízkosti parku u Skálovy ulice a letního kina. A právě spojení knihovny, parku a filmu je klíčem k celé stavbě.
Knihovna, která bude promítat
Turnovská knihovna navazuje na místo, kde už od sedmdesátých let fungovalo letní kino. Původně zde stála samostatná konstrukce filmového plátna. Ta teď zmizela. Novou promítací plochou se od léta stane samotná fasáda knihovny. Budova tak nebude jen sloužit sama sobě. Stane se součástí širšího veřejného prostoru a převezme roli městské scény.
V zahraničí je takové pojetí knihoven běžné už delší dobu. V Česku se k němu veřejné stavby dostávají postupně. Turnov se teď přidává k městům, která pochopila, že dobrá knihovna může být mnohem víc než jen veřejná služba.
Dům pro různé generace
Nová budova je navržena jako otevřený dům pro lidi různých věkových skupin i potřeb. Nabízí interaktivní zázemí pro batolata, čtenářské a studijní prostory, multifunkční sály i místa pro komunitní akce. Ještě před otevřením pro veřejnost se v ní dokonce konala svatba. To je možná nejlepší důkaz, že budova nezačíná jako „instituce“, ale jako živé místo.
Moderní knihovna totiž musí fungovat jinak než před třiceti lety. Knihy zůstávají důležité, ale nejsou jediným důvodem, proč lidé přicházejí. Často hledají klid, práci, společnost, vzdělání, program pro děti nebo kulturní zážitek.
Český ráj uvnitř budovy
Ateliér A69 má k Českému ráji osobní vztah. Architekti návrh vnímali jako návrat do krajiny, ve které vyrůstali. A na budově je to znát.
Inspirace pískovcovými skalami není doslovnou dekorací. Objevuje se v nepravidelných otvorech fasády, které připomínají dutiny ve skále. Přivádějí světlo do interiéru a zároveň dávají domu výraz, který není zaměnitelný s anonymní veřejnou stavbou odkudkoli.
Uvnitř knihovny se objevují lávky mezi patry. Odkazují na mostky ve skalních soutěskách a umožňují volný pohyb mezi jednotlivými částmi domu. Průhledy napříč podlažími a atria vytvářejí dojem vertikální krajiny. V nejvyšším podlaží vznikla venkovní čítárna se třemi borovicemi. I to je odkaz na krajinu Českého ráje, kde borovice vyrůstají z vrcholů skal.
Recepční pult z 3D tisku zase připomíná vrstvení hornin. Je to detail, ale právě takové detaily rozhodují, zda veřejná stavba působí genericky, nebo opravdu patří ke svému místu.
Architektura jako městská infrastruktura
Knihovna stojí v místě, kde už dnes existuje koncentrace veřejných institucí, jako jsou školy, městský úřad, sokolovna, park a letní kino. Město tím dalo budově důležitou roli. Nemá být solitérem na okraji, ale dalším důležitým článkem městské infrastruktury.
To je pro menší města zásadní. Kvalitní veřejná stavba tu nemá jen estetický význam. Může proměnit každodenní trasu, vytvořit nové centrum energie a dát lidem důvod zůstat ve městě déle. Turnovská knihovna tak není jen kulturní investicí. Je i urbanistickým rozhodnutím. Doplňuje síť veřejných institucí a posiluje místo, které už mělo přirozený městský potenciál.
Stavba s vlastní archeologií
Výstavba trvala více než osmnáct měsíců. Během zemních prací se navíc objevil nečekaný nález, a to sklípek, kde se dříve mačkaly skleněné kuličky. Místo toho, aby zmizel pod novou stavbou, byl zakonzervován. Stal se připomínkou sklářské tradice regionu i konkrétní historie pozemku.
Budova je už zkolaudovaná. Nyní se do ní stěhuje knižní fond a vybavení. Veřejnosti se otevře 1. září.
