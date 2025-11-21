Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Nový magazín právě vychází!

Petra Nehasilová
Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Bez kuchyně, bez obsluhy, bez starostí. Jen čerstvé jídlo dostupné 24/7. Filip Sajler po dvaceti letech v gastronomii přichází s projektem, který může přepsat budoucnost firemního stravování v Česku.

Eat Smart, síť chytrých lednic napojených na hi-tech gastronomické centrum, dnes roste tempem desítek procent měsíčně. Firmám slibuje až 75procentní úsporu nákladů. A zaměstnancům kvalitu, kterou by od „kantýny v lednici“ nečekali.

Po více než dvaceti letech podnikání v cateringu a firemních kantýnách přišel Filip Sajler s unikátním řešením pro firmy – chytrými lednicemi s RFID technologií, propojenými s mobilní aplikací a platebními i benefitními systémy. Celý systém tak funguje zcela bez obsluhy. Ve spojení s HOPI Holdingem, významným hráčem v logistice, může Eat Smart nabízet čerstvá jídla po celý den i celý týden, a to i ve firmách bez vlastní kuchyně. 16 fotografií v galerii

Eat Smart: Kantýna, kterou nikdo neobsluhuje

Projekt stojí na chytré lednice s RFID technologií (automatická identifikace a sledování objektů pomocí rádiových vln - - pozn. red). V tomto případě má každá krabička jídla svůj vlastní RFID čip, díky němuž má Eat Smart i firmy detailní přehled o dostupnosti jídel a jejich trvanlivosti. Výběr a platba probíhají přes aplikaci nebo displej lednice, celý systém je plně bezhotovostní a funguje nonstop.

Klasickou kantýnu přitom tato technologie dokáže nahradit s výrazně nižšími náklady. Firmy šetří až 90 procent investic a 75 procent provozu. Sajler vysvětluje, že impulz k vytvoření Eat Smart nevznikl ze dne na den. Roky vedli s klienty stejnou debatu - chtěli kvalitní jídlo ve firmách, ale nechtěli provozovat kantýnu ani řešit zaměstnance, provoz a náklady.

Smažený sýr, ilustrační foto

Češi dosáhli svého limitu. Za oběd víc než dvě stovky nedají

Enjoy

Po pěti letech zdražování se růst cen obědů v Česku téměř zastavil. Průměrná útrata se už několik měsíců drží kolem 197 korun a strávníci zjevně narazili na svůj cenový strop. Restaurace proto hledají rovnováhu mezi cenou a kvalitou, zatímco Češi zvažují, kde a za kolik se nají.

nst

Přečíst článek

Mezi lety 2015 až 2020 jsme měli každý týden desítky poptávek typu: máme továrnu, máme kanceláře, ale nechceme kantýnu,“ přibližuje Sajler. Společnost Perfect Canteen, kterou v té době Sajler 100procentně vlastnil (dnes má 85 procent společnosti rodina Piškaninů a zbývajících 15 procent patří Sajlerovi), tehdy tuto službu dlouhodobě nabízet nechtěla, protože by musela provozovat stovky malých výdejen, což firmě nedávalo ekonomický smysl.

Tým Perfect Canteen proto začal testovat různé systémy, ale nic nefungovalo uspokojivě. Až David Piškanin z HOPI přišel se zásadní myšlenkou, na jejímž základě vznikl kompletně interně vyvinutý produkt - česká technologická lednice, vyráběná převážně z tuzemských komponentů. „Říkali jsme si, že to musí být stejně přirozené, jako když doma otevřete lednici. Bez bariér, bez čekání, bez obsluhy,“ dodává Sajler. Proto Eat Smart cílí na segment mezi kantýnou a dovážkou.

Projekt Eat Smart vznikl v srpnu 2024 a firma už dodala 78 chytrých lednic, další desítky jsou ve výrobě a směřují k instalaci. Cílem je dosáhnout 100 lednic do konce roku, dalších sto v příštím roce. Systém Eat Smart dnes využívají firmy po celém Česku od kancelářských budov přes průmyslové závody až po zdravotnická zařízení. Celkem se prostřednictvím chytrých lednic prodá přibližně 50 tisíc jídel měsíčně. Koncept však nezůstává jen uvnitř firem. Na několika místech, například v budovách T-Mobile na Roztylech, Monety Money Bank nebo na Magistrátu města Hradec Králové a v ostravské nemocnici, jsou lednice přístupné i široké veřejnosti.

Firma plánuje i zahraniční expanzi do Německa a Rakouska, Polsko zvažuje. „My nejsme jen food projekt, jsme i technologický projekt. A to je kombinace, která nám otevírá dveře i mimo gastronomii,“ dodává Sajler.

Brasileiro Slovanský dům v novém

Revoluce v centru Prahy: Ambiente ukázalo, jak se dělá restaurace budoucnosti

Enjoy

Ambiente proměnilo jednu z nejznámějších restaurací v Praze. Nový design Brasileira Slovanský dům ukazuje, že estetika může být i byznysovou strategií.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Čerstvé jídlo až na deset dní

Jídla do lednice vznikají v jedné z hal v areálu firmy HOPI. Kombinace technologií sous-vide, slow cooking, vacuum cooking, cook&chill a precizního balení zajišťuje trvanlivost až 10 dní bez jediného konzervantu. Sajler přiznává, že největší inspiraci našel tam, kde se o jídle přemýšlí s neobvyklou precizností, a to v severských zemích. „Skandinávie je v potravinářských technologiích úplně jinde. Když jsme viděli tamní provozy, bylo to jako nahlédnout do budoucnosti. Tam jsme pochopili, jak může vypadat výrobní závod, který má duši kuchyně a disciplínu potravinářství,“ dodává.

Tým si proto prošel několik tamních závodů, aby pochopil, jak funguje technologie. Nešlo jen o stroje nebo procesy, ale o celé propojení světa gastronomie a moderní výroby. O schopnost skloubit chuť a autenticitu restaurace s hygienickými standardy potravinářství. Výsledkem je „hotovka“, která vyjde na cca 119 korun. Nejde ale jen o cenu. Sajler a jeho tým do každé krabičky chce přenést poctivou kuchyni. Stejně jako v restauracích se i v Modleticích pro vaření využívají ty nejkvalitnější suroviny, maso od farmářů nebo sůl z Mallorky.

Daniel Bureš

Zapomeňte na foie gras. Nové V Zátiší sází na brambory s tvarohem

Enjoy

Po více než třiceti letech prošla jedna z ikon pražské gastronomie zásadní proměnou. V Zátiší, podnik, který je od počátku symbolem poctivého fine diningu, mění interiér i celou filozofii a s novým šéfem kuchyně. Pod taktovkou Daniela Bureše se budou servírovat tradiční slovanská jídla i zelenina z vlastního pole.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Ledničky Eat Smart nabízí přes 120 druhů jídel, včetně tradičních pokrmů, vegetariánských variant i sladkých klasik. Nejoblíbenější jsou plněné bramborové knedlíky se zelím a dukátové buchtičky s vanilkovým krémem. Navzdory moderním vlivům totiž stále platí, že 60 až 70 poptávky poptávky tvoří česká kuchyně. Takže ani lednice se neobejde bez tradičního smažáku.

„Když se bavíme o tom, jak českou klasiku posunout, jde hlavně o její zlehčování. Svíčkovou můžete udělat jinak, nemusí být tak těžká. Krémové omáčky jde připravit s menším množstvím smetany, přílohy lze odlehčit, nebo nahradit část tradičních surovin modernějšími prvky. Hodně pracujeme i s fermentovanou zeleninou,“ vysvětluje.

Neodmyslitelné jsou podle Sajlera italské těstoviny či asijská kuchyně. „A pak je tu Caesar salát. Ten nemůže chybět nikde, to je naprostý evergreen,“ říká s úsměvem. Zájem podle něj ale roste i o vegetariánské či veganské pokrmy. 

Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Lokál, Kuchyň, Pizza Nuova, Café Savoy, michelinská La Degustation a řada dalších – všechny tyto prestižní podniky spojuje jedna značka: Ambiente. A právě tato síť se nyní kromě vysoké gastronomie pouští i do retailu. Jejich recept? Přeměnit nejoblíbenější pokrmy na „konzervy“ dostupné pro každého.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Maroš Jambor

Kvalita pražské gastronomie se hodně proměnila. Strávníci jsou náročnější, říká šéf vyhlášené Zlaté Prahy

Enjoy

Šťovík i chleba s máslem servírují v restauraci Zlatá Praha v zrekonstruovaném hotelu Fairmont (někdejší InterContinental). Kuchyni tam velí Maroš Jambor, který do Prahy přinesl zkušenosti z těch nejznámějších michelinských restauracích ve světě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Jesenici u Prahy postaví EBM Group 250 bytů a nové náměstí

V Jesenici u Prahy postaví EBM Group 250 bytů a nové náměstí
vizualizace EBM, užito se svolením
nst
nst

Čtyři nové domy s rezidenčními jednotkami od 1+kk po 4+kk, retailovými prostory v parteru a novým náměstím. To je plán společnosti EBM Group. Projekt chce vystavět v Jesenici u Prahy.

Společnost v listopadu 2025 koupila klíčové pozemky od fondu Lucros ze skupiny SIKO a nyní přebírá původní projekt čtvrti „Nová Jesenice“ na pozemcích v samém centru města.

Projekt zahrnuje výstavbu čtyř domů v městském architektonickém stylu s celkem 250 byty. V parteru budou umístěny retailové jednotky pro lokální obchody, kavárny a služby. Součástí projektu je nové náměstí. Projekt Nová Jesenice je součástí širšího záměru obce o celkové revitalizaci centra, takzvaných Tří náměstí. Jedno bude součástí připravovaného projektu EBM Group.

3 fotografií v galerii

„Výsledkem bude funkčně propojený městský celek, který podporuje pěší pohyb a komunitní aktivity,“ uvedla firma. Náměstí bude obohaceno vodním prvkem, městským mobiliářem včetně laviček, osvětlením a výsadbou stromů. Místo má sloužit i sezónním akcím jako jsou vánoční trhy nebo letní koncerty.

„Těšíme se, že navážeme na velmi zdařile připravený projekt. Je evidentní, že byl vypracován v úzké spolupráci původního investora, architektů a města, a vznikne tak kvalitní projekt, a hlavně nový veřejný prostor v podobě náměstí, který bude sloužit nejen novým rezidentům, ale i všem stávajícím obyvatelům Jesenice,“ říká Jan Šulc, výkonný ředitel a partner EBM Group.

„Pokud je někde osvícený starosta, který má vizi a jde si za ní i více než jedno volební období, pak lze skutečně ‚hory přenášet‘. Zde se to celé propojilo i s pečlivou přípravou a téměř desetiletou součinností na naší straně. Vznikne tak něco, co na staletí změní ráz celého centra města,“ uvádí Tomáš Vala, šéf společnosti SIKO. Zahájení stavebních prací je plánováno na rok 2027, s dokončením v následujících letech.

Šéf a spolumajitel EBM Group Jakub Vais

Vsadil na Kladno a Prahu. Češi chtějí bydlet i investovat, říká Vais z EBM

Reality

Nemovitosti zase táhnou. Češi nakupují a chtějí i investovat. „V lednu jsme se dostali na rekord v celé naší historii,“ říká Jakub Vais, spolumajitel skupiny EBM Group. Ta staví nejenom na Kladně, ale i v Praze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

