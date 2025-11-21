Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice
Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.
Bez kuchyně, bez obsluhy, bez starostí. Jen čerstvé jídlo dostupné 24/7. Filip Sajler po dvaceti letech v gastronomii přichází s projektem, který může přepsat budoucnost firemního stravování v Česku.
Eat Smart, síť chytrých lednic napojených na hi-tech gastronomické centrum, dnes roste tempem desítek procent měsíčně. Firmám slibuje až 75procentní úsporu nákladů. A zaměstnancům kvalitu, kterou by od „kantýny v lednici“ nečekali.
Eat Smart: Kantýna, kterou nikdo neobsluhuje
Projekt stojí na chytré lednice s RFID technologií (automatická identifikace a sledování objektů pomocí rádiových vln - - pozn. red). V tomto případě má každá krabička jídla svůj vlastní RFID čip, díky němuž má Eat Smart i firmy detailní přehled o dostupnosti jídel a jejich trvanlivosti. Výběr a platba probíhají přes aplikaci nebo displej lednice, celý systém je plně bezhotovostní a funguje nonstop.
Klasickou kantýnu přitom tato technologie dokáže nahradit s výrazně nižšími náklady. Firmy šetří až 90 procent investic a 75 procent provozu. Sajler vysvětluje, že impulz k vytvoření Eat Smart nevznikl ze dne na den. Roky vedli s klienty stejnou debatu - chtěli kvalitní jídlo ve firmách, ale nechtěli provozovat kantýnu ani řešit zaměstnance, provoz a náklady.
„Mezi lety 2015 až 2020 jsme měli každý týden desítky poptávek typu: máme továrnu, máme kanceláře, ale nechceme kantýnu,“ přibližuje Sajler. Společnost Perfect Canteen, kterou v té době Sajler 100procentně vlastnil (dnes má 85 procent společnosti rodina Piškaninů a zbývajících 15 procent patří Sajlerovi), tehdy tuto službu dlouhodobě nabízet nechtěla, protože by musela provozovat stovky malých výdejen, což firmě nedávalo ekonomický smysl.
Tým Perfect Canteen proto začal testovat různé systémy, ale nic nefungovalo uspokojivě. Až David Piškanin z HOPI přišel se zásadní myšlenkou, na jejímž základě vznikl kompletně interně vyvinutý produkt - česká technologická lednice, vyráběná převážně z tuzemských komponentů. „Říkali jsme si, že to musí být stejně přirozené, jako když doma otevřete lednici. Bez bariér, bez čekání, bez obsluhy,“ dodává Sajler. Proto Eat Smart cílí na segment mezi kantýnou a dovážkou.
Projekt Eat Smart vznikl v srpnu 2024 a firma už dodala 78 chytrých lednic, další desítky jsou ve výrobě a směřují k instalaci. Cílem je dosáhnout 100 lednic do konce roku, dalších sto v příštím roce. Systém Eat Smart dnes využívají firmy po celém Česku od kancelářských budov přes průmyslové závody až po zdravotnická zařízení. Celkem se prostřednictvím chytrých lednic prodá přibližně 50 tisíc jídel měsíčně. Koncept však nezůstává jen uvnitř firem. Na několika místech, například v budovách T-Mobile na Roztylech, Monety Money Bank nebo na Magistrátu města Hradec Králové a v ostravské nemocnici, jsou lednice přístupné i široké veřejnosti.
Firma plánuje i zahraniční expanzi do Německa a Rakouska, Polsko zvažuje. „My nejsme jen food projekt, jsme i technologický projekt. A to je kombinace, která nám otevírá dveře i mimo gastronomii,“ dodává Sajler.
Čerstvé jídlo až na deset dní
Jídla do lednice vznikají v jedné z hal v areálu firmy HOPI. Kombinace technologií sous-vide, slow cooking, vacuum cooking, cook&chill a precizního balení zajišťuje trvanlivost až 10 dní bez jediného konzervantu. Sajler přiznává, že největší inspiraci našel tam, kde se o jídle přemýšlí s neobvyklou precizností, a to v severských zemích. „Skandinávie je v potravinářských technologiích úplně jinde. Když jsme viděli tamní provozy, bylo to jako nahlédnout do budoucnosti. Tam jsme pochopili, jak může vypadat výrobní závod, který má duši kuchyně a disciplínu potravinářství,“ dodává.
Tým si proto prošel několik tamních závodů, aby pochopil, jak funguje technologie. Nešlo jen o stroje nebo procesy, ale o celé propojení světa gastronomie a moderní výroby. O schopnost skloubit chuť a autenticitu restaurace s hygienickými standardy potravinářství. Výsledkem je „hotovka“, která vyjde na cca 119 korun. Nejde ale jen o cenu. Sajler a jeho tým do každé krabičky chce přenést poctivou kuchyni. Stejně jako v restauracích se i v Modleticích pro vaření využívají ty nejkvalitnější suroviny, maso od farmářů nebo sůl z Mallorky.
Ledničky Eat Smart nabízí přes 120 druhů jídel, včetně tradičních pokrmů, vegetariánských variant i sladkých klasik. Nejoblíbenější jsou plněné bramborové knedlíky se zelím a dukátové buchtičky s vanilkovým krémem. Navzdory moderním vlivům totiž stále platí, že 60 až 70 poptávky poptávky tvoří česká kuchyně. Takže ani lednice se neobejde bez tradičního smažáku.
„Když se bavíme o tom, jak českou klasiku posunout, jde hlavně o její zlehčování. Svíčkovou můžete udělat jinak, nemusí být tak těžká. Krémové omáčky jde připravit s menším množstvím smetany, přílohy lze odlehčit, nebo nahradit část tradičních surovin modernějšími prvky. Hodně pracujeme i s fermentovanou zeleninou,“ vysvětluje.
Neodmyslitelné jsou podle Sajlera italské těstoviny či asijská kuchyně. „A pak je tu Caesar salát. Ten nemůže chybět nikde, to je naprostý evergreen,“ říká s úsměvem. Zájem podle něj ale roste i o vegetariánské či veganské pokrmy.
