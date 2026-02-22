Před a po: Češi znovu objevují kouzlo chalup. Tato rekonstrukce to dokazuje
Stará venkovská chalupa ve Vidlaté Seči na Svitavsku byla ještě donedávna na hraně zániku. Zatékající střechou, vlhkým zdivem i chybějícím zázemím připomínala spíš relikt minulosti než místo pro rodinnou rekreaci.
Uprostřed obce Vidlatá Seč v Pardubickém kraji stojí statek, na který už více než sto let navazuje nenápadná chalupa. Původně sloužila jako výměnek, jako přirozené pokračování hospodářského stavení, se kterým dodnes sdílí římsu i odstín střechy. Z ulice působí tradičně a pokorně, ale vikýř a svěže zelená okna napovídají, že uvnitř se odehrál velký příběh proměny.
A že bylo co zachraňovat.
Ještě před několika lety byla chalupa ve velmi zanedbaném stavu. Střechou zatékalo, vlhkost prostupovala z terénu do zdiva a hygienické zázemí neodpovídalo současným nárokům na bydlení. Objekt trpěl typickými poruchami starých venkovských staveb, jako jsou degradované podlahy, narušená konstrukce střechy i dlouhodobě neřešená vlhkost.
Rekonstrukce se ujal architekt Vojtěch Bis, který k projektu přistoupil s respektem k historické hodnotě objektu i jeho vazbě na sousední statek. Cílem nebylo vytvořit moderní novostavbu, ale zachovat charakter původního stavení a zároveň umožnit pohodlnou rekreaci pětičlenné rodině.
Proměna, která respektuje minulost
Pozemek je dnes jasně rozdělen do tří částí, a to předzahrádky orientované do návsi, obytné zahrady bezprostředně za domem a sadu na zbytku parcely. Tato struktura přirozeně navazuje na tradiční uspořádání venkovských hospodářství v regionu.
Dispozice původní části chalupy zůstala zachována. Podkroví bylo nově zobytněno a dnes slouží ke spaní i dětským hrám. Původní nevyhovující přístavek byl odstraněn a nahrazen novou strukturou, do které se vešla veranda, plnohodnotné hygienické zázemí a sklad přístupný ze zahrady.
Rekonstrukce byla komplexní a zasáhla prakticky všechny klíčové konstrukce objektu. V první fázi bylo sanováno vlhké zdivo, které dlouhodobě degradovalo stav domu. Následovala kompletní výměna skladeb podlah, jež už nevyhovovaly ani staticky, ani tepelně-technicky.
Zcela byla vyměněna také střecha, doplněná o vikýř, který přivedl světlo do nově obytného podkroví. Součástí stavebních úprav byla i přístavba hygienického zázemí odpovídajícího současným standardům a osazení nových výplní otvorů. Ty respektují původní architektonický výraz chalupy, ale zároveň splňují dnešní nároky na komfort i energetickou úspornost.
Interiér je pojat jednoduše, s převahou dřevěných prvků a přírodních materiálů. Architekt vsadil na střídmost, která nechává vyniknout původní charakter domu. Dominantou světnice jsou kachlová kamna. Ta fungují nejen jako zdroj tepla, ale jsou i symbolem venkovského bydlení.
