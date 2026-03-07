Vyberte si z našich newsletterů

Jídlo jako umění? Dánsko zvažuje historický krok

Dánsko zvažuje, zda gastronomii oficiálně uznat jako formu umění
iStock
nst
nst

Hosté v dánské restauraci Alchemist mohou při večeři zažít něco, co se podobá spíše umělecké instalaci než klasickému stolování. Na talíři dostanou například jedlý „plast“ vyrobený z řas a kolagenu z rybí kůže, zatímco nad jejich hlavami se na kopulovitém stropě promítají obrazy plastového odpadu plovoucího v oceánech. Informovala o tom agentura AP.

Šéfkuchař Rasmus Munk v této kodaňské restauraci nenabízí pouze jídlo. Hosty zve na několikahodinový degustační zážitek, který kombinuje gastronomii, hudbu a projekce v jídelním sále připomínajícím planetárium.

Restaurace Alchemist byla otevřena v roce 2019 v bývalé průmyslové části kodaňského přístavu. V roce 2025 byla vyhlášena pátou nejlepší restaurací světa a získala dvě michelinské hvězdy z maximálně tří.

Cuketa s hráškem a mandlemi Jehněčí s lilkem a paprikou Petit fours 28 fotografií v galerii

Desítky chodů

Hosté zde během večera ochutnají přibližně padesát kreativních chodů. Patří mezi ně například pokrm ve tvaru oka připravený z kaviáru a gelu z tresčího oka nebo „kopřivoví motýli“ servírovaní na listech artyčoku se sýrem. Celý několikahodinový rituál má hosty přimět nejen k ochutnávání, ale i k zamyšlení nad tématy, která projekce a jednotlivé chody otevírají.

„Prostřednictvím našich chodů předáváme poselství. Jídlo je náš způsob sebevyjádření,“ říká Munk. V jeho kuchyni se objevují i témata jako státní dohled, životní prostředí nebo dobré životní podmínky zvířat.

Les Moules

RECENZE: Ústřice, kaviár a belgické pivo. Les Moules dál hraje svou vlastní ligu

Enjoy

Pražská Pařížská ulice se proměňuje rychleji než kdy dřív. Luxusní butiky střídají nové koncepty, restaurace ale z její hlavní třídy zmizely už před lety. Kdo dostane při nákupech hlad, musí popojít o pár kroků dál. Právě tam sídlí Les Moules.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Významná gastronomická destinace

Dánská gastronomie přitom prošla v posledních dvou desetiletích výraznou proměnou. Země, která byla kdysi známá hlavně slaninou, sleděmi a žitným chlebem, se stala jednou z nejvýznamnějších gastronomických destinací světa. Zlom přišel v roce 2003 s restaurací Noma šéfkuchaře René Redzepiho, která proslavila koncept takzvané „New Nordic“ kuchyně založené na sezonních surovinách, fermentaci a sběru divokých rostlin.

Úspěch této filozofie nyní vyvolává další otázku: může být gastronomie považována za umění?

Šampaňské Paul Déthune Grand Cru Brut Nature z Ambonnay na úvod večera Pohled do restaurace Parzival s klidným interiérem a otevřeným vstupem 18 fotografií v galerii

Dánský ministr kultury Jakob Engel-Schmidt letos v lednu oznámil, že chce prozkoumat možnost, zda by vaření mohlo být oficiálně uznáno jako forma umění. Pokud by k tomu došlo, stalo by se Dánsko první zemí, která by gastronomii postavila na stejnou úroveň jako malířství nebo hudbu.

Taková změna by však vyžadovala hlasování v dánském parlamentu. Pokud by ji poslanci schválili, šéfkuchaři by mohli získat přístup ke státním dotacím nebo grantům soukromých nadací – podobně jako umělci.

Rasmus Munk, který na své kulinářské koncepci pracoval téměř deset let, považuje tento krok za zásadní milník. „Nemyslím si, že každé jídlo je umění. Řemeslo ale musí být na té nejvyšší úrovni,“ říká.

Řízek podle Jana Punčocháře

Praha propadla řízku. Punčochářův Šnycl přivítal 18 tisíc hostů

Enjoy

Fronty od otevření, plné rezervace a tisíce porcí legendárního trojobalu. Šnycl Jana Punčocháře zažil křest ohněm ve velkém stylu a Praha mu podle prvních čísel doslova propadla.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Podobně uvažuje i šéfkuchař Nicolai Nörregaard z dvouhvězdičkové restaurace Kadeau. „K vaření přistupuji stejně, jako bych vytvářel umělecké dílo. Jde o to zprostředkovat určitý zážitek,“ říká.

Ne všichni souhlasí

Ne všichni ale s myšlenkou souhlasí. Americký šéfkuchař Nick Curtin, který vede kodaňskou michelinskou restauraci Alouette, tvrdí, že jídlo a umění jsou zásadně odlišné věci.

„Umění existuje čistě pro vyjádření emocí. Jídlo musí být snědeno,“ říká. Podle něj může umění vyvolávat i nepříjemné pocity, zatímco jídlo by něco takového dělat nemělo.

Skeptičtí jsou také někteří dánští umělci, kteří se obávají, že by kuchaři začali soutěžit o stejné finanční prostředky jako tradiční umělecké obory.

Umělecký kritik Holger Dahl považuje celou debatu za nesmyslnou. „Je to jako srovnávat auto a kolo. Obojí vás dostane z bodu A do bodu B, ale z dobrého kola se nikdy nestane auto,“ říká.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Les Moules

RECENZE: Ústřice, kaviár a belgické pivo. Les Moules dál hraje svou vlastní ligu

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Kampa Park

RECENZE: Skrei jako hlavní hvězda. Kampa Park s aktuálním menu znovu ukazuje svou sílu

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Gal Ben Moshe

Michelinský šéfkuchař mění Prahu. Restaurace Parzival je moje DNA, říká Gal Ben Moshe

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Írán pozastavil útoky na okolní země. Na kapitulaci ale zapomeňte, vzkázal Trumpovi Pezeškján

Prozatímní vláda Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země
ČTK
ČTK
ČTK

Prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok, prohlásil podle agentury Reuters íránský prezident Masúd Pezeškján v projevu odvysílaném v íránské státní televizi. Írán ještě dnes podnikl rozsáhlé údery na státy v Perském zálivu, včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.

Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28.února, při nichž byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

Pezeškján se za útoky na regionální sousedy omluvil. Trval na tom, že je Teherán zastaví, a naznačil, že byly způsobeny nedorozuměním v řadách ozbrojených složek. Zabití Chameneího a dalších vysokých představitelů podle agentury AP přisoudil ztrátě velení a řízení v ozbrojených složkách v posledních dnech.

Americký prezident Donald Trump

Z naděje hrozba. Ruské elity začínají mít z Trumpa obavy

Politika

Když se Donald Trump loni vrátil do Bílého domu, část ruských zastánců tvrdé linie to přijala s opatrným optimismem. Doufali, že jeho nepředvídatelný a transakční styl politiky by mohl Moskvě pomoci v otázce války na Ukrajině. Po americkém útoku na Írán se však nálada v některých ruských kruzích výrazně změnila, napsala agentura Reuters.

nst

Přečíst článek

Žádná kapitulace

Íránský prezident zároveň prohlásil, že požadavek Spojených států na bezpodmínečnou kapitulaci je sen, který by si s sebou měly vzít do hrobu. Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že s Íránem nebude uzavřena žádná dohoda kromě jeho bezpodmínečné kapitulace. Šéf Bílého domu už dříve řekl, že se chce osobně účastnit výběru íránského lídra a že Washington má na tuto pozici několik kandidátů.

Až do zvolení nového vůdce řídí Írán prozatímní vládnoucí rada, která byla zřízena 1. března. Má tři členy - prezidenta Pezeškjána, šéfa íránské justice Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího. Arafí je místopředsedou Shromáždění znalců, tedy orgánu, který má pravomoc vybrat nového nejvyššího vůdce, a také členem Rady dohlížitelů - instituce s pravomocí ústavního soudu, která mimo jiné může vetovat zákony a prověřovat kandidáty pro nejrůznější volby.

Boeing míří na jednu z největších zakázek v historii. Čína může koupit až 500 letadel

Boeing 737 MAX
ČTK
ČTK
ČTK

Americký výrobce letadel Boeing je blízko dokončení jedné z největších zakázek ve své historii. Objednávka až na 500 letadel 737 MAX by měla být oznámena při první státní návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně od roku 2017. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg.

Obě strany také jednají o nákupu letadel s dvěma uličkami, včetně zhruba 100 letounů Boeing 787 Dreamliner a 777x. Dohoda o nákupu těchto letadel by ale měla být oznámená až později.

FOTOGALERIE: Historické snímky Boeingu 747

První Boeing 747 vyjíždí z továrny v Everettu, 30. září 1968 Letecký pohled na továrnu Boeingu v Everettu ve Washingtonu, kde se Boeing 747 vyráběl. Výstavba tohoto zařízení začala v roce 1966 První let letadla Boeing 747, 9. únor 1969 12 fotografií v galerii

Jednání prezidentů

Letadla budou mít významnou úlohu při jednání o obchodní dohodě mezi Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Americký prezident by měl být v Číně na návštěvě od 31. března do 2. dubna. Očekává se, že čínský prezident letos přijede na návštěvu do Washingtonu. Dva informované zdroje ale varovaly, že cesta amerického prezidenta by také mohla být odložena kvůli pokračující válce s Íránem, což by ohrozilo i objednávku letadel.

Pokud se dohoda uskuteční, završí roky jednání mezi Boeingem a čínskými leteckými společnostmi. Zdůrazní také, jak se zájmy prezidentovy obchodní agendy často překrývají se zájmy Boeingu, který je největším americkým vývozcem.

Výroba letadel Airbus

Zisk Airbusu vyskočil o třetinu. Problémy s motory ale dusí dodávky

Zprávy z firem

Evropský výrobce letadel Airbus loni zvýšil upravený provozní zisk o 33 procent na 7,13 miliardy eur (172,6 miliardy korun). Firma to uvedla ve své výsledkové zprávě. Zároveň varovala, že problémy s dodávkami motorů pro letadla A320 brzdí výrobu a následně i předávání těchto strojů zákazníkům. Jen s obtížemi pak Airbus uspokojuje rekordní poptávku po svém nejprodávanějším modelu.

ČTK

Přečíst článek

Čínské letecké společnosti potřebují letadla západní výroby, aby mohly realizovat své růstové plány. Snaží se také zajistit si nové dodávky v době, kdy je na trhu kvůli omezené výrobě nedostatek letadel.

Boeing měl na konci února jen 134 nevyřízených objednávek na letadla z Číny. Společnost měla také 875 objednávek od neidentifikovaných zákazníků, což je kategorie, která někdy zakrývá neoznámené obchody s čínskými zákazníky, upozornil Bloomberg.

