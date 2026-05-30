newstream.cz Enjoy Fotogalerie: Nosný sloup mohl celý byt pokazit. Místo toho se stal jeho hlavní atrakcí

Fotogalerie: Nosný sloup mohl celý byt pokazit. Místo toho se stal jeho hlavní atrakcí

Kompletní rekonstrukce bytu v pražském domě z konce 30. let, která propojuje historické kvality interiéru s moderním životem mladé rodiny.
Petra Nehasilová
Starý pražský byt měl výhled na Vltavu, původní parkety a jeden výrazný problém: rohový sloup uprostřed dispozice. Místo aby ho architekt schoval, udělal z něj hlavní motiv celého interiéru.

V pražském domě z konce třicátých let vznikl byt, který se nesnaží tvářit jako novostavba. A právě v tom je jeho síla. Rekonstrukce o ploše 115 metrů čtverečních zachovala původní charakter interiéru, ale zároveň ho přizpůsobila životu mladé rodiny.

Projekt navrhl designér Prokop Hartl, který se pohybuje na pomezí architektury, interiéru a produktového designu. Zadání od klientů bylo poměrně jasné: upravit dispozici tak, aby odpovídala současnému rodinnému provozu, využít výjimečný výhled na Vltavu a zároveň nepřijít o kvality původního bytu.

Jedním z konkrétních požadavků bylo i velmi praktické téma, a to dostatek úložného prostoru pro rodinná jízdní kola. Výsledek ale není jen funkční rekonstrukcí. Je to interiér, který stojí na materiálové střídmosti, přesném detailu a respektu k době, v níž dům vznikl.

Historie, která nezůstala jen kulisou

Hartl v bytě nepracuje s historií jako s dekorací. Původní prvky se stávají aktivní součástí nového řešení. V bytě se zachovaly a renovovaly původní dubové parkety i některé dveře. Nad vybranými dveřmi přibyly světlíky, které přivádějí denní světlo hlouběji do dispozice. Hlavní komunikační osy pak zvýrazňují vestavné skříně z dubové dýhy.

V chodbě stojí skříně přesně na rozhraní dvou materiálů: lité polyuretanové podlahy a renovovaných dubových parket. Nábytek tak není jen úložným prvkem, ale zároveň kreslí logiku celého prostoru. Celým bytem procházejí detaily z tmavě mořeného dřeva, od madel skříní až po podlahový vlys v místě vybourané příčky. Právě tyto drobné zásahy dávají interiéru autorský rukopis, aniž by působily okázale.

Kuchyň jako sebevědomé gesto

Největší dispoziční změna se odehrála v obytné části. Odstraněním příčky mezi dvěma původními pokoji vznikl velkorysý otevřený prostor, který naplno využívá výhledu z předposledního patra domu. Do této centrální části se přesunula i kuchyň, která byla původně schovaná v zadní části bytu společně s bývalým pokojem pro služku. Nově se z ní stal jeden z nejvýraznějších prvků celého interiéru. Obývací pokoj a kuchyň propojuje jídelní stůl navržený na míru. 

Jedním z nejsilnějších prvků bytu je rohový nosný sloup. Původně mohl být problémem, nakonec se ale stal hlavním architektonickým motivem. Díky zrcadlům, dubové dýze a návaznosti obytných funkcí se z konstrukční nutnosti stal výrazný prvek, kolem kterého se organizuje život v hlavním obytném prostoru.

Ložnice s luxferami

Zadní část bytu, kde se dříve nacházela kuchyň, se proměnila v klidovou zónu pro rodiče. Vznikla zde ložnice s velkorysou úložnou stěnou a sprchou oddělenou luxferami. Luxfery do interiéru vracejí jemný odkaz na dobu vzniku domu, zároveň ale působí současně a funkčně. Nejsou retro dekorací, ale způsobem, jak pracovat se světlem, intimitou a materiálovou strukturou.

Vestavný nábytek doplňují autorské kusy značky anýz, kterou Prokop Hartl založil jako platformu pro vlastní nábytkové a objektové návrhy. Interiér tak není jen rekonstrukcí bytu, ale i ukázkou toho, jak může architektura přirozeně navazovat na produktový design a řemeslo.

Kdo bude u kolejí, vyhraje. Metropolitní plán mění pravidla pražských realit

Takto bude v budoucnu vypadat Nová Krč.
Se svolením IPR
Petra Nehasilová
Nový Metropolitní plán není jen plánem nové výstavby. Je to mapa Prahy, která se má méně opírat o auta a víc o koleje. Metro D, nové tramvajové tratě, železnice na letiště, Metro S i nové zastávky mohou rozhodnout, které adresy v metropoli v příštích letech nejvíc porostou.

Nový Metropolitní plán nemluví o veřejné dopravě jen obecně. V dokumentech jsou vymezeny konkrétní koridory a stavby, které mají v dalších letech přepsat dopravní i realitní mapu metropole. Budoucí hodnota nebude vznikat jen tam, kde se dá stavět, ale hlavně tam, kam se bude dát pohodlně dostat bez auta.

Největším symbolem této změny je metro D. Plán počítá s úsekem Náměstí Míru – Nové Dvory – Depo Písnice. Linka má propojit Písnici s Náměstím Míru, mít deset stanic a plánované zprovoznění v roce 2032. Pro realitní trh to znamená zásadní posílení jihu Prahy, a to Pankráce, Krče, Nových Dvorů, Libuše a Písnice.

Metro, tramvaje, vlaky. Nová hodnota Prahy povede po kolejích

Vedle nové linky metra plán drží i koridor pro trasu metra A z Dejvické na letiště Ruzyně, druhé vestibuly stanic Hradčanská, Staroměstská, Vltavská, Můstek B a Želivského a nové přestupní terminály, například Veleslavín, Depo Písnice a Písnice včetně P+R parkovišť.

Druhou velkou vrstvou jsou tramvaje. Ty už nemají jen svážet lidi do centra. Nové tratě mají propojovat městské části mezi sebou, například jih Prahy se Smíchovem, Pankrácí nebo Vršovicemi , a vytvořit alternativu k cestám autem.

Mezi konkrétními tramvajovými stavbami jsou tratě Kobylisy–Bohnice, Divoká Šárka–Dědina–Staré letiště Ruzyně, Zlíchov–Dvorce, Počernická–sídliště Malešice, Modřany–Libuš–Nové Dvory, Motol–Vypich, Olšanská–Habrová, Vinohradská–Václavské náměstí–Bolzanova, východní tramvajová tangenta mezi Kubánským náměstím a Hollarovým náměstím a trať Dvorce–Budějovická.

Právě to je pro realitní trh důležité. Tramvaj už nebude jen doplněk centra. V novém plánu se z ní stává nástroj, jak napojit nové čtvrti, brownfieldy a okrajové části města bez toho, aby jejich obyvatelé automaticky končili v autech.

Ještě větší proměnu ale může přinést železnice. Metropolitní plán počítá s elektrizací a zdvoukolejněním úseků Bubny–Dejvice a Dejvice–Ruzyně, s rychlodráhou z Ruzyně na letiště, s novými železničními zastávkami Kačerov, Bubny, Rajská zahrada, Dolní Počernice, Hlubočepy, Jahodnice, Kbely, Konvářka, Liboc, Malešice, Radotín sídliště, Třeboradice, Velká Chuchle, Výstaviště, Karlín, Rokytka, Braník a Výtoň.

Do plánu se vešla také optimalizace tratí Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov, přestavba kolejiště Masarykova nádraží, modernizace trati Praha–Lysá nad Labem, nový železniční koridor Praha–Beroun a koridor pro Nové spojení II, tedy budoucí Metro S.

Takto by mohlo vypadat nové nádraží v Bubnech-Zátorech.

A pak jsou tu stavby Pražského okruhu, Městského okruhu, Radlické radiály, Hostivařské radiály, Vysočanské radiály, Libeňské spojky, Vestecké spojky, obchvaty Lipenců či Šeberova, Dvorecký most a další komunikační propojení. Plán je tedy zároveň mapou veřejné dopravy i silniční infrastruktury, která má odvést část zbytné dopravy z města a umožnit lepší fungování nových čtvrtí.

Koleje už dnes přepisují ceny

Že dopravní infrastruktura není jen technická položka v územním plánu, ale přímý cenotvorný faktor, ukazují i aktuální data z pražského trhu. Podle Metroindexu společnosti Flat Zone už v okolí žádné stanice pražského metra neklesá průměrná cena prodaného bytu pod 100 tisíc korun za metr čtvereční.

Ještě důležitější je ale trend. U Nádraží Holešovice se za poslední dekádu zvýšila cena bytů z 41 461 korun za metr čtvereční na 141 340 korun. V okolí Hradčanské vzrostla cena z 59 942 na 170 983 korun za metr a modelový byt o velikosti 70 metrů čtverečních tam podle analýzy zdražil přibližně ze 4,2 milionu na 12 milionů korun.

Trh už přitom neoceňuje jen existující metro, ale i to plánované. V okolí budoucí konečné stanice metra D v Písnici se aktuální průměrná cena pohybuje těsně pod 107 tisíci korunami za metr čtvereční, u budoucí stanice Nádraží Krč už překročila 125 tisíc korun za metr.

Podobně funguje železnice. Modernizace tratě Praha–Letiště–Kladno má zkrátit cestu z centra Prahy na Letiště Václava Havla zhruba na 25 minut, navýšit kapacitu příměstských spojů a přesunout část dojíždějících ze silnice na koleje. Už dnes se očekávání rychlého kolejového spojení promítá do realitního trhu na Kladně: zatímco před deseti lety se tam starší byty prodávaly hluboko pod 30 tisíci korunami za metr, novostavby dnes běžně překračují dvojnásobek a u lepších projektů se přibližují okrajovým částem Prahy.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Na kus řeči s právníky: Jak se staví Česko?

nst

Stavební právo, digitalizace i územní plánování patří k tématům, která zásadně ovlivňují podobu českých měst i dostupnost bydlení. Roman Pečenka a Daniel Vejsada z PRK Partners v debatě ukazují, proč nejde jen o technické změny v legislativě, ale o klíčovou otázku dalšího rozvoje Česka, fungování obcí a budoucnosti metropole.

V úvodní části diskuse se partner Roman Pečenka a associate partner Daniel Vejsada z PRK Partners věnují aktuálnímu stavu nového stavebního zákona a digitalizaci stavebního řízení. Roman Pečenka Vyvrací dojem, že by tato témata utichla; naopak upozorňuje na kontroverzní proces schvalování rozsáhlé vládní novely, která je projednávána formou poslaneckého pozměňovacího návrhu. Tento postup kritizuje jako netransparentní, neboť obchází standardní připomínkové řízení a odbornou diskusi, což může vést k přijímání nefunkčních a nedotažených předpisů. V otázce digitalizace je Pečenka skeptický a uvádí, že projekt se v původní podobě nezdařil a reálný horizont plné digitalizace se nyní odhaduje až kolem roku 2030.

Dalším stěžejním tématem je koncepční změna ve fungování státní správy a územního plánování. Pečenka vysvětluje posun k vytvoření samostatné soustavy státních stavebních úřadů, což má být obcím kompenzováno posílením jejich pravomocí v územním plánování. Tento krok vítá, neboť současný systém považuje za hybridní a pro obce omezující. V souvislosti s rozvojem metropole podrobněji rozebírá připravovaný Metropolitní plán Prahy. Ten vnímá jako nezbytný kompromis, který by měl Praze přinést nové rozvojové příležitosti, jasně definovat dopravní koridory a umožnit smysluplné zahušťování výstavby, čímž by se omezilo neefektivní rozrůstání města do okolní krajiny.

Podcast „Jak se staví Česko“

V závěru talkshow Roman Pečenka představuje svůj autorský podcast „Jak se staví Česko“, ve kterém se společně s odborníky věnuje širším souvislostem územního rozvoje.

Zdůrazňuje, že územní plánování není jen technickou či právní disciplínou, ale má zásadní ekonomické a sociologické dopady. Jako příklad uvádí nevhodně nastavenou daňovou strukturu v ČR, která obce často motivuje k blokování nové výstavby místo její podpory. Skrze podcast se snaží toto „nesexy“, ale kriticky důležité téma přiblížit veřejnosti a otevřít diskusi o tom, jak učinit z českých měst skutečné ekonomické motory země.

Významní dodavatelé v éře nového zákona o kybernetické bezpečnosti

Zprávy z firem

V novém díle talkshow Na kus řeči s právníky se experti z advokátní kanceláře PRK Partners, Eva Fialová a Zbyněk Loebl, podrobně věnují jednomu z nejaktuálnějších témat současnosti – právu kybernetické bezpečnosti. Hlavní pozornost je zaměřena na institut tzv. významných dodavatelů, kteří hrají klíčovou roli v rámci nové regulace vycházející ze směrnice NIS2. Dozvíte se, jak se dodavatel dozví o své roli, jakým způsobem probíhá identifikace primárních a sekundárních aktiv a proč je pro obě smluvní strany zásadní nepodcenit nastavení vzájemných vztahů.

Cesta na burzu bude jednodušší. Co přináší revoluční balíček Listing Act?

Newstream TV

V novém dílu talkshow Na kus řeči s právníky přivítal moderátor a associate partner Jan Ditrych advokátku Natálii Cmíralovou z PRK Partners, aby společně probrali dopady rozsáhlého legislativního balíčku známého jako Listing Act. Tento soubor evropských předpisů, přijatý v roce 2024 v rámci iniciativy rozvoje Unie kapitálových trhů, má za cíl zásadně zjednodušit systém přípravy prospektů, snížit administrativní zátěž pro emitenty a zatraktivnit kapitálové trhy pro investory. Ačkoliv podstatná část pravidel nabyla účinnosti již na konci roku, řada klíčových změn přichází v několika vlnách během letošního jara a léta, což činí toto téma pro současnou praxi mimořádně aktuálním.

