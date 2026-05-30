Fotogalerie: Nosný sloup mohl celý byt pokazit. Místo toho se stal jeho hlavní atrakcí
Starý pražský byt měl výhled na Vltavu, původní parkety a jeden výrazný problém: rohový sloup uprostřed dispozice. Místo aby ho architekt schoval, udělal z něj hlavní motiv celého interiéru.
V pražském domě z konce třicátých let vznikl byt, který se nesnaží tvářit jako novostavba. A právě v tom je jeho síla. Rekonstrukce o ploše 115 metrů čtverečních zachovala původní charakter interiéru, ale zároveň ho přizpůsobila životu mladé rodiny.
Projekt navrhl designér Prokop Hartl, který se pohybuje na pomezí architektury, interiéru a produktového designu. Zadání od klientů bylo poměrně jasné: upravit dispozici tak, aby odpovídala současnému rodinnému provozu, využít výjimečný výhled na Vltavu a zároveň nepřijít o kvality původního bytu.
Jedním z konkrétních požadavků bylo i velmi praktické téma, a to dostatek úložného prostoru pro rodinná jízdní kola. Výsledek ale není jen funkční rekonstrukcí. Je to interiér, který stojí na materiálové střídmosti, přesném detailu a respektu k době, v níž dům vznikl.
Historie, která nezůstala jen kulisou
Hartl v bytě nepracuje s historií jako s dekorací. Původní prvky se stávají aktivní součástí nového řešení. V bytě se zachovaly a renovovaly původní dubové parkety i některé dveře. Nad vybranými dveřmi přibyly světlíky, které přivádějí denní světlo hlouběji do dispozice. Hlavní komunikační osy pak zvýrazňují vestavné skříně z dubové dýhy.
V chodbě stojí skříně přesně na rozhraní dvou materiálů: lité polyuretanové podlahy a renovovaných dubových parket. Nábytek tak není jen úložným prvkem, ale zároveň kreslí logiku celého prostoru. Celým bytem procházejí detaily z tmavě mořeného dřeva, od madel skříní až po podlahový vlys v místě vybourané příčky. Právě tyto drobné zásahy dávají interiéru autorský rukopis, aniž by působily okázale.
Kuchyň jako sebevědomé gesto
Největší dispoziční změna se odehrála v obytné části. Odstraněním příčky mezi dvěma původními pokoji vznikl velkorysý otevřený prostor, který naplno využívá výhledu z předposledního patra domu. Do této centrální části se přesunula i kuchyň, která byla původně schovaná v zadní části bytu společně s bývalým pokojem pro služku. Nově se z ní stal jeden z nejvýraznějších prvků celého interiéru. Obývací pokoj a kuchyň propojuje jídelní stůl navržený na míru.
Jedním z nejsilnějších prvků bytu je rohový nosný sloup. Původně mohl být problémem, nakonec se ale stal hlavním architektonickým motivem. Díky zrcadlům, dubové dýze a návaznosti obytných funkcí se z konstrukční nutnosti stal výrazný prvek, kolem kterého se organizuje život v hlavním obytném prostoru.
Ložnice s luxferami
Zadní část bytu, kde se dříve nacházela kuchyň, se proměnila v klidovou zónu pro rodiče. Vznikla zde ložnice s velkorysou úložnou stěnou a sprchou oddělenou luxferami. Luxfery do interiéru vracejí jemný odkaz na dobu vzniku domu, zároveň ale působí současně a funkčně. Nejsou retro dekorací, ale způsobem, jak pracovat se světlem, intimitou a materiálovou strukturou.
Vestavný nábytek doplňují autorské kusy značky anýz, kterou Prokop Hartl založil jako platformu pro vlastní nábytkové a objektové návrhy. Interiér tak není jen rekonstrukcí bytu, ale i ukázkou toho, jak může architektura přirozeně navazovat na produktový design a řemeslo.
