Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Češi jsou stejně majetní jako Němci. Místo chytrých investic ale mají cihly

Češi jsou stejně majetní jako Němci. Místo chytrých investic ale mají cihly

Češi jsou stejně majetní jako Němci. Místo chytrých investic ale mají cihly
iStock
ČTK
ČTK

Česká mediánová domácnost je podobně bohatá jako ta v Německu. Rozdíl je ale ve struktuře majetku. Většina majetku českých domácností je „zamčená“ v nemovitostech, zatímco finanční aktiva zůstávají upozaděná. Domácnosti pak hůř reagují na výpadky příjmů. Upozorňuje na to nová analýza.

Čistá hodnota majetku mediánové české domácnosti dosahuje 100 tisíc eur (2,4 milionu korun) a je tak podobná jako v Nizozemsku nebo v Německu. Na rozdíl od západních zemí ale tvoří v Česku dominantní díl hodnoty majetku nemovitost, v níž domácnost bydlí. Vyplývá to z analýzy majetku domácností, kterou v úterý zveřejnil think tank IDEA při CERGE-EI.

Čistá hodnota majetku vyjadřuje hodnotu aktiv domácnosti sníženou o závazky, například o hypotéky. Při vyjádření v eurech je u mediánové domácnosti v Česku srovnatelná se státy západní Evropy. „Pokud však majetek vyjádříme v násobcích průměrné hrubé roční mzdy dané země, vychází české domácnosti ještě mnohem lépe: střední česká domácnost vlastní majetek přesahující pětinásobek průměrné roční mzdy, zatímco v Německu a Finsku to je zhruba jen dvojnásobek. Rozdíl je dán kombinací relativně nízkých mezd a vysokých cen nemovitostí v Česku,“ uvádí analýza.

Stanislav Šulc: Co bude Babiš nebo Trump dělat, až o práci přijdou naši lidi?

Názory

Umělá inteligence je příjemný společník. Škoda, že nám již zanedlouho sebere většinu práce. A spása v podobě nových povolání rozhodně nepřijde tak brzy, jak všichni doufají. Svět čekají pohyby, proti kterým jsou půtky o Grónsko nebo takzvaná migrační krize v podstatě banální.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Materiál zároveň konstatuje, že nízkopříjmové domácnosti v Česku mají v průměru vyšší hodnotu majetku než nízkopříjmové domácnosti v západní Evropě. U bohatých domácností je tomu naopak – v Česku mají v průměru nižší hodnotu majetku než v západní Evropě.

Nemovitost jako základ bohatství

Zásadní roli v majetku českých domácností hraje nemovitost určená k bydlení, u mediánové domácnosti tvoří 80 procent celkové hodnoty majetku. Ve srovnání se západní Evropou drží Češi jen malý podíl svého majetku ve formě finančních aktiv, zejména pokud jde o peníze uložené v akciích a v podílových fondech.

Nízká likvidita, nižší flexibilita

„Nevýhodou nízkého podílu finančních aktiv a vysokého zastoupení primární nemovitosti v celkovém majetku domácností je nízká likvidita a omezená flexibilita při nakládání s majetkem. To snižuje schopnost domácností reagovat na negativní příjmové šoky,“ upozornil spoluautor analýzy Daniel Münich.

Materiál také konstatuje, že domácnosti starších lidí drží vyšší majetek. Typická domácnost s osobami ve věku 51 až 70 let vlastní majetek o 30 procent vyšší než domácnost lidí mezi 31 a 50 lety. Rozdíly jsou ale menší než v západních státech, kde starší domácnosti vlastní až 2,5krát hodnotnější majetek než mladší. Naopak v pobaltských státech vlastní starší i mladší domácnosti zhruba stejně hodnotný majetek.

Lukáš Kovanda: Dohoda EU s Indií pomůže Česku víc než zbytku Evropy

Názory

Po dvaceti letech jednání je obchodní dohoda mezi EU a Indií na světě. Pro Česko znamená silný impulz pro export. Hlavně pro stroje a zařízení.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Jensen Huang a Elon Musk

Svět patří miliardářům. Dvanáct lidí vlastní stejně jako polovina lidstva, varuje Oxfam

Money

nst

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Dohoda EU s Indií pomůže Česku víc než zbytku Evropy

Lukáš Kovanda: Dohoda EU s Indií pomůže Česku víc než zbytku Evropy
Ilustrační foto, Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Po dvaceti letech jednání je obchodní dohoda mezi EU a Indií na světě. Pro Česko znamená silný impulz pro export. Hlavně pro stroje a zařízení.

Obchodní dohoda Evropské unie a Indie, kterou oba celky v úterý po takřka dvaceti letech dojednaly, by měla do roku 2030 zvýšit hrubý domácí produkt EU o 0,15 procenta, plyne z kalkulace poradenské společnosti International Economics Consulting. V případě Indie lze očekávat navýšení o 0,8 procenta.

Česko vítězem dohody EU–Indie

Česká republika by měla zaznamenat o něco výraznější pozitivní dopad než EU jako celek, neboť je poměrně malou, otevřenou, exportně orientovanou ekonomikou, navíc silně průmyslově založenou. A právě průmyslový vývoz, například strojů, by měl z dohody těžit v odvětvovém pohledu relativně nejvíce.

Indie a EU uzavřely dohodu století

Politika

Po téměř dvaceti letech vyjednávání je hotovo. Indie a Evropská unie dokončily přelomovou obchodní dohodu. Podle indického premiéra Naréndry Módího ovlivní třetinu světového obchodu.

ČTK

Přečíst článek

Konec vysokých cel na stroje

Dosud Indie uvalovala clo až 44procentní na dovoz strojů a elektrických zařízení z EU. Díky dohodě však dané clo klesne na nulu v případě takřka všech příslušných produktů. Stroje a elektrická zařízení přitom tvoří dvě největší položky českého vývozu do Indie.

Loni od ledna do listopadu Česko vyvezlo do Indie stroje a dopravní prostředky za 20,5 miliardy korun, plyne z dat ČSÚ. Na celkové hodnotě vývozu ČR do Indie se tyto položky podílely z takřka 76 procent.

Například průmyslové stroje se na dané cifře 20,5 miliardy korun podílely 5,4 miliardy korun, elektrická zařízení 4,3 miliardy korun a silniční vozidla 3,1 miliardy korun. Clo uplatňované na silniční vozidla z EU Indie postupně sníží z nynějších až 110 procent na 10 procent, při dodržení roční kvóty 250 tisíc vozidel.

Micron chystá miliardovou investici v Singapuru

Zprávy z firem

Americký výrobce paměťových čipů Micron chystá masivní investici v Singapuru. Do nové továrny pošle v přepočtu téměř půl bilionu korun. Cílem je navýšit výrobu v době globálního nedostatku čipů. Hlavním tahounem poptávky je umělá inteligence.

ČTK

Přečíst článek

Schodek obchodu dohoda nezlomí

Nelze ale čekat, že by dohoda zvrátila trend uplynulých deseti let, jímž je prohlubování deficitu České republiky v obchodu se zbožím s Indií. Daný schodek v letech 2015 až 2024 stoupl nominálně více než trojnásobně, z 3,7 na 12,1 miliardy korun.

Účetně výhodnější pro Indii

Dohoda je z hlediska dopadu do HDP čistě účetně výhodnější pro Indii než pro EU, což ale plyne zejména z její nižší základny potenciálního dodatečného ekonomického nárůstu, jenž se díky dohodě uskuteční. A také z důvodu dosavadního slabšího otevření se světovému obchodu v podání Indie v porovnání s EU.

Pro EU má však dohoda silný geopolitický a reputační význam. Při nejistém osudu, ba debaklu, jiné obchodní dohody dojednávané po desetiletí se zeměmi Mercosuru nyní může EU konečně demonstrovat posun v oblasti rozvíjení svých ekonomických vztahů se zeměmi jiných kontinentů a přispění k rozvoji mezinárodního obchodu v čase, který je jinak charakteristický spíše vzestupem ochranářství a zaváděním cel v poválečné etapě bezprecedentních, hlavně ze strany USA.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Lukáš Kovanda: Nenechte se mýlit. V Bruselu se dojednalo zpřísnění Green Dealu, nikoli jeho zmírnění

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Teď to teprve rozbalíme, říká šéfka AAA Auto Karolína Topolová

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk.

Aures Holdings v posledních letech rychle roste, každý rok zaznamenává prodejní rekordy. V loňském roce prodala přes sto tisíc ojetých vozů s obratem 1,3 miliardy eur. „Za minulý rok jsme měli absolutní prodejní rekord, 111 tisíc vozů,“ říká Topolová. V Česku to bylo 60 tisíc prodaných vozů, zbylé desítky tisíc připadají na další trhy společnosti, Slovensko a Polsko.

Nyní šéfka Aures Holdings očekává ještě rychlejší růst jak prodejů, tak i celé společnosti. S penězi „za zády“ nevylučuje ani možnost akvizic některých svých konkurentů, což holding dosud nedělal. „Určitě se i taková možnost nabízí,“ říká Topolová.

Velkým přelomem v segmentu obchodu s ojetými auty bylo období covidu. Ojetiny bývaly do té doby jakýmsi nechtěným dítětem. Covid podle Topolové ukázal význam sekundárního trhu s auty. Ten byl podle ní jediným trhem, který v té době fungoval, a dostal se tím na svůj absolutní vrchol.

Daniel Křetínský
Aktualizováno

Křetínský vstupuje do byznysu s ojetými vozy. AAA Auto a Mototechna mění majitele

Zprávy z firem

Skupina EP Equity Investment podnikatele Daniela Křetínského rozšiřuje své portfolio. Nově se stala vlastníkem Aures Holdings, která provozuje známé autobazary AAA Auto a Mototechna. Dosavadním majitelem byl investiční fond Abris Capital Partners spolu s dalšími akcionáři. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.

nst

Přečíst článek

„Doba covidová akcelerovala potřebu lidí mít vlastní dopravu. A jiná možnost, než kupovat ojetá auta nebyla,“ vysvětluje. Faktem je, že automobilky byly nuceny kvůli covidu přerušovat výrobu nových aut. Například Škoda Auto dodala v roce 2021 na trh o 127 tisíc aut méně než rok předtím. Covid, to bylo i narušení dodavatelských vztahů, firma neměla čipy z Asie. „Ojetiny dostaly kredit za to, že se obchodují stále, i v tak těžké době,“ říká Topolová.

Skupina Aures začala jako jedna z mála velmi rychle prodávat auta on-line. Systém už měla hotový, ale zákazníci o něj před covidem neměli zájem, chtěli vidět auto na vlastní oči. „Mysleli jsme si, že lidé budou takto nakupovat i po covidu, což se nestalo. Lidé se vrátili do kamenných prodejen.“ Nicméně, apetit po ojetých vozech od té doby zůstal. Posledních pět let zažívá sekundární trh „velmi plodné období“.

Výstava aut Mototechna

Mototechna expanduje. Prodejce prémiových ojetin otevře pobočky v Česku, Polsku i na Slovensku

Zprávy z firem

Mototechna se před dvěma měsíci oddělila od AAA Auto, zatím má jednu samostatnou pobočku v Praze.

ČTK

Přečíst článek

Ojetá auta v poslední době výrazně zdražují. Ceny kopírují vývoj na trhu nových aut. V posledních několika letech rostly ceny ojetin i o 25 procent ročně, loni podle Topolové v průměru o sedm procent. Trend zdražování bude podle ní pokračovat.

Ojetá auta se dají rozdělit do tří kategorií. Zánovní, rok až dva stará, s garancí od výrobce. Taková prodává Aures pod značkou Mototechna. Potom pět až osm let stará, což je v AAA Auto nejprodávanější segment. A potom vysloveně levná auta. „Ta se prodávají za všech okolností a velmi rychle,“ říká Topolová.

Na českém trhu je pořád lídrem trhu Škoda Octavia v karoserii combi. V Polsku je nejprodávanější Opel Astra. Fenoménem loňského roku je, že se nejprodávanější karoserií staly vozy kategorie SUV. Kvůli evropským regulacím emisí se velmi prodražila malá, takzvaně městská auta.

Prodej aut, ilustrační foto

Provozovatel AAA Auto loni prodal rekordní počet ojetin

Zprávy z firem

Skupina Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto nebo Mototechna, loni zvýšila provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Tržby se zvýšily o 11 procent na 1,25 miliardy eur, což odpovídá asi 31,2 miliardy korun. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.

ČTK

Přečíst článek

A co elektroauta? „Zájem o elektroauta roste, ale pomalým tempem,“ říká Topolová. Její firma v roce 2023 prodala 400 ojetých elektromobilů. AAA Auto přitom bylo jedinou firmou, která prodala ojetá elektroauta v řádu stovek. V roce 2024 to bylo 900 vozů. V loňském roce už dva tisíce ojetých elektromobilů. „Elektromobil není pro každého,“ tvrdí manažerka. Vyhledávají ho podle ní lidé, kteří jsou fanoušci technologií, nebo mají možnost vůz dobíjet doma nebo v práci. Cena takových vozů, i ojetých, je nad průměrem ceny obdobných aut se spalovacím motorem.

Karolína Topolová byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.

trh ojetin

Trh s ojetinami nabobtnal o pětinu, nejčastěji se nabízí desetiletá „oktávka“

Zprávy z firem

Nabídka ojetých aut na českém trhu v březnu proti předchozímu měsíci vzrostla o 18,5 procenta na 112 293 vozů. Meziročně byl počet aut v inzerátech a autobazarech vyšší o 6,5 procenta. Větší nabídka byla naposledy v květnu loňského roku, kdy činila 113 858 ojetých aut. Od ledna 2021 jde o třetí největší počet nabízených vozů na tuzemském sekundárním trhu. Vyplývá to z analýzy trhu, kterou pravidelně provádí společnost Aures Holdings.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme