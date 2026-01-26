Sajlerova kantýna bez lidí roste rychleji než restaurace. Eat Smart chce v roce 2026 zdvojnásobit síť
Ještě před pár lety byl Filip Sajler spojovaný především s cateringem a firemními kantýnami. Dnes stojí za technologickým projektem Eat Smart, který v roce 2025 ztrojnásobil objem prodejů a rozšířil síť chytrých lednic po celém Česku. Cíl? Nahradit klasické kantýny a zamířit do zahraničí.
Bez kuchyně, bez obsluhy, bez starostí. Jen čerstvé jídlo dostupné 24/7. Projekt Eat Smart, za kterým stojí šéfkuchař Filip Sajler, má za sebou rok, který by mu mohla závidět nejedna technologická firma. V roce 2025 Eat Smart totiž vyrostl trojnásobně.
Projekt během jediného roku ztrojnásobil objem prodaných jídel z 99 tisíc porcí na 312 tisíc. Na jeho konci už systém stabilně prodával kolem 50 tisíc jídel měsíčně, což potvrzuje rychlé přijetí ze strany firem i zaměstnanců. Ruku v ruce s růstem poptávky šla i expanze infrastruktury. Eat Smart během roku instaloval 50 nových chytrých lednic, tedy více než jednu týdně.
Eat Smart dnes obsluhuje stovky až tisíce zaměstnanců měsíčně, od kancelářských budov přes nemocnice až po výrobní závody. Mezi největší klienty patří WITTE Nejdek nebo Fehrer Bohemia, kde systém funguje napříč směnami. Na vybraných místech například v budovách T-Mobilu, Moneta Money Bank, v Městské nemocnici Ostrava či na magistrátu v Hradci Králové jsou lednice přístupné i veřejnosti.
Kantýna, kterou nikdo neobsluhuje
Základ konceptu je jednoduchý, ale technologicky precizní. Každá krabička jídla má vlastní RFID čip, lednice jsou napojené na mobilní aplikaci, platební i benefitní systémy a celý provoz funguje zcela bez obsluhy. Výběr i platba probíhají během několika vteřin.
„Firmy dlouhodobě chtějí kvalitní jídlo, ale nechtějí řešit kantýnu, personál ani náklady. Přesně mezi tím vznikl prostor pro Eat Smart,“ uvedl dříve Sajler, který má za sebou více než dvacet let v cateringu a firemním stravování.
Klíčové je propojení s HOPI Holding, díky němuž může Eat Smart dodávat čerstvá jídla sedm dní v týdnu, i do míst bez vlastní kuchyně. Firmy přitom šetří až 90 procent investic a 75 procent provozních nákladů oproti klasické kantýně.
Technologie, ale s duší kuchyně
Jídla vznikají v centrální kuchyni v Jažlovicích u Prahy. Kombinace technologií jako sous-vide, slow cooking nebo cook & chill zajišťuje trvanlivost až 10 dní bez konzervantů. Cena porce se přitom pohybuje kolem 119 korun.
Menu dnes čítá přes 120 receptů od tradiční české kuchyně přes italské těstoviny až po vegetariánské a veganské varianty. Navzdory moderním trendům tvoří 60–70 procent poptávky česká klasika. Plněné knedlíky, dukátové buchtičky nebo smažený sýr tak mají v chytré lednici své pevné místo. „Českou kuchyni se nesnažíme přepisovat, spíš ji odlehčujeme. Méně smetany, lehčí přílohy, víc práce s fermentací,“ popisuje Sajler.
Růst chce Eat Smart udržet i v dalších letech. V roce 2026 plánuje zdvojnásobit počet chytrých lednic, rozšířit svůj koncept nad rámec hotových jídel o kávu a svačiny a zároveň udělat první kroky k zahraniční expanzi. Nejblíže má projekt zatím k Německu a Rakousku, kde firma vidí podobnou firemní kulturu i prostor pro technologické řešení firemního stravování.
„V plánu je i rozšíření nabídky o kávu a svačinky a doplnit menu, které už nyní sestává z více než 120 receptů,” komentuje výsledky CEO společnosti Libor Hubík a David Piškanin, spolumajitel HOPI Holding dodává: „Eat Smart si na českém trhu vede nad očekávání a tento rok začneme uvažovat o expanzi na zahraniční trhy, protože víme, že naše komplexní řešení je v Evropě zcela unikátní.“
