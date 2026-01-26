Nový magazín právě vychází!

Sajlerova kantýna bez lidí roste rychleji než restaurace. Eat Smart chce v roce 2026 zdvojnásobit síť

Jídlo z chytré lednice
Eat Smart, užito se svolením
Ještě před pár lety byl Filip Sajler spojovaný především s cateringem a firemními kantýnami. Dnes stojí za technologickým projektem Eat Smart, který v roce 2025 ztrojnásobil objem prodejů a rozšířil síť chytrých lednic po celém Česku. Cíl? Nahradit klasické kantýny a zamířit do zahraničí.

Bez kuchyně, bez obsluhy, bez starostí. Jen čerstvé jídlo dostupné 24/7. Projekt Eat Smart, za kterým stojí šéfkuchař Filip Sajler, má za sebou rok, který by mu mohla závidět nejedna technologická firma. V roce 2025 Eat Smart totiž vyrostl trojnásobně.

Projekt během jediného roku ztrojnásobil objem prodaných jídel z 99 tisíc porcí na 312 tisíc. Na jeho konci už systém stabilně prodával kolem 50 tisíc jídel měsíčně, což potvrzuje rychlé přijetí ze strany firem i zaměstnanců. Ruku v ruce s růstem poptávky šla i expanze infrastruktury. Eat Smart během roku instaloval 50 nových chytrých lednic, tedy více než jednu týdně.

Po více než dvaceti letech podnikání v cateringu a firemních kantýnách přišel Filip Sajler s unikátním řešením pro firmy – chytrými lednicemi s RFID technologií, propojenými s mobilní aplikací a platebními i benefitními systémy. Celý systém tak funguje zcela bez obsluhy. Ve spojení s HOPI Holdingem, významným hráčem v logistice, může Eat Smart nabízet čerstvá jídla po celý den i celý týden, a to i ve firmách bez vlastní kuchyně. 16 fotografií v galerii

Eat Smart dnes obsluhuje stovky až tisíce zaměstnanců měsíčně, od kancelářských budov přes nemocnice až po výrobní závody. Mezi největší klienty patří WITTE Nejdek nebo Fehrer Bohemia, kde systém funguje napříč směnami. Na vybraných místech například v budovách T-Mobilu, Moneta Money Bank, v Městské nemocnici Ostrava či na magistrátu v Hradci Králové jsou lednice přístupné i veřejnosti.

Kantýna, kterou nikdo neobsluhuje

Základ konceptu je jednoduchý, ale technologicky precizní. Každá krabička jídla má vlastní RFID čip, lednice jsou napojené na mobilní aplikaci, platební i benefitní systémy a celý provoz funguje zcela bez obsluhy. Výběr i platba probíhají během několika vteřin.

„Firmy dlouhodobě chtějí kvalitní jídlo, ale nechtějí řešit kantýnu, personál ani náklady. Přesně mezi tím vznikl prostor pro Eat Smart,“ uvedl dříve Sajler, který má za sebou více než dvacet let v cateringu a firemním stravování.

Klíčové je propojení s HOPI Holding, díky němuž může Eat Smart dodávat čerstvá jídla sedm dní v týdnu, i do míst bez vlastní kuchyně. Firmy přitom šetří až 90 procent investic a 75 procent provozních nákladů oproti klasické kantýně.

Petra Nehasilová

Technologie, ale s duší kuchyně

Jídla vznikají v centrální kuchyni v Jažlovicích u Prahy. Kombinace technologií jako sous-vide, slow cooking nebo cook & chill zajišťuje trvanlivost až 10 dní bez konzervantů. Cena porce se přitom pohybuje kolem 119 korun.

Menu dnes čítá přes 120 receptů od tradiční české kuchyně přes italské těstoviny až po vegetariánské a veganské varianty. Navzdory moderním trendům tvoří 60–70 procent poptávky česká klasika. Plněné knedlíky, dukátové buchtičky nebo smažený sýr tak mají v chytré lednici své pevné místo. „Českou kuchyni se nesnažíme přepisovat, spíš ji odlehčujeme. Méně smetany, lehčí přílohy, víc práce s fermentací,“ popisuje Sajler.

Petra Nehasilová

Růst chce Eat Smart udržet i v dalších letech. V roce 2026 plánuje zdvojnásobit počet chytrých lednic, rozšířit svůj koncept nad rámec hotových jídel o kávu a svačiny a zároveň udělat první kroky k zahraniční expanzi. Nejblíže má projekt zatím k Německu a Rakousku, kde firma vidí podobnou firemní kulturu i prostor pro technologické řešení firemního stravování.

„V plánu je i rozšíření nabídky o kávu a svačinky a doplnit menu, které už nyní sestává z více než 120 receptů,” komentuje výsledky CEO společnosti Libor Hubík a David Piškanin, spolumajitel HOPI Holding dodává: „Eat Smart si na českém trhu vede nad očekávání a tento rok začneme uvažovat o expanzi na zahraniční trhy, protože víme, že naše komplexní řešení je v Evropě zcela unikátní.“

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Kofola rozšiřuje impérium a posiluje v Latinské Americe. Kupuje podíl v pivovarech, kávě i rumu

Kofola
ČTK
nst
nst

Nápojová skupina Kofola se dál rozšiřuje v Latinské Americe. Společnost se sídlem v Ostravě získá 49procentní podíl ve firmě Alta Fermentación, která v regionu provozuje mimo jiné tři řemeslné pivovary, pražírnu kávy, síť restaurací a kaváren i rumovou destilérku.

Hodnota transakce zveřejněna nebude, její vypořádání by mělo proběhnout do konce letošního prvního pololetí. Roční tržby Alta Fermentación přesahují 20 milionů dolarů, tedy zhruba 410 milionů korun.

Společnost působí v Panamě, Kolumbii a Ekvádoru, kde zaměstnává více než 400 lidí. Její byznys stojí především na řemeslných pivovarech, doplněných o restaurace, kavárny a další nápojové projekty.

Podle Kofoly akvizice posiluje její přítomnost v Latinské Americe a zároveň zvyšuje exportní potenciál pro československé i adriatické značky skupiny. Po Kolumbii a Panamě, kde firma už déle působí díky kávovým farmám, tak nově vstupuje také na ekvádorský trh.

Nobilis Tilia

Kofola rozšiřuje bylinkový byznys: přebírá Nobilis Tilia

Zprávy z firem

Nápojářská skupina Kofola kupuje společnost Nobilis Tilia, která vyrábí čistě přírodní kosmetiku. Firma z Děčínska se stane součástí výrobce bylinných směsí a čajů Leros, který Kofole patří od roku 2018. Ve firmě Nobilis Tilia koupila stoprocentní podíl, hodnotu transakce neuvedla. Kofola sídlící v Ostravě je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě.

ČTK

Přečíst článek

„Do Latinské Ameriky nás původně přivedla káva. Bylo pro nás klíčové zajistit kvalitní zrno pro naše značky, ale postupně se začal otevírat prostor pro další rozvoj,“ uvedl generální ředitel skupiny Jannis Samaras.

Tři uznávané minipivovary

Podle něj Kofola akvizicí získává tři uznávané minipivovary a silné lokální značky řemeslných piv, které patří k málu dostupnému v čepované podobě napříč Kolumbií, Panamou a Ekvádorem. Součástí skupiny je také síť téměř 40 autentických hospod a kaváren. „Díky synergii chceme zvýšit efektivitu na obou stranách a znásobit tržby,“ dodal Samaras.

Cílem Alta Fermentación je stát se do roku 2030 lídrem v segmentu řemeslného piva a nápojů v Kolumbii a Panamě. „Jsme rádi, že jsme pro další růst našli partnera, jakým je Kofola. Společně chceme otevírat nové provozovny, rozvíjet franšízový model a uvést naši klíčovou značku La Rana Dorada na mezinárodní trhy,“ uvedli zástupci společnosti Berny Silberwasser a Tomas Delfino.

Pradiareň Kežmarok

Z chátrající ruiny průmyslové impérium. Jak historická továrna pod Tatrami získala hodnotu milionů

Reality

Zchátralá pradiáreň v Kežmarku dostává nový život. Z národní kulturní památky se stává moderní výrobní i veřejný areál, který propojuje industriální dědictví s budoucností města.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pivovar v Panamě vyrábí ročně zhruba 660 tisíc litrů piva La Rana Dorada, které se čepuje v 11 hospodách. Další klíčový pivovar v Bogotě produkuje značky Pola del Pub a Germania, třetí pivovar v Ekvádoru staví na značce Sinners.

Součástí skupiny je také kávová značka COLO Coffee, která provozuje devět kaváren a ročně zpracuje 26 tisíc kilogramů kávy. Portfolio doplňuje panamská rumová destilérka Pedro Mandinga s roční produkcí 26 tisíc lahví rumu.

Kofola v současnosti provozuje 14 výrobních závodů na pěti evropských trzích a zaměstnává přibližně 3 200 lidí. Do jejího portfolia patří například značky Kofola, Rajec, Korunní, Jupí, Vinea, Semtex, ale také firmy UGO, Leros, Radenska či pivovary Holba, Zubr a Litovel.

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

