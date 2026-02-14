Z bourání sešlo. Rekonstrukce bytu na Letné ukazuje, proč je historie dnes největší luxus
Měli změnit dispozici a „modernizovat“. Místo toho zachovali téměř vše. Výsledek? Nadčasový byt, jehož hodnota nestojí na metrech čtverečních, ale na citlivé práci s historií. Rekonstrukce od 0,5 Studia potvrzuje trend, který mění pražské činžáky v designové investice.
Rekonstrukce bytů v činžovních domech z přelomu 19. a 20. století dnes patří k nejvyhledávanějším, ale zároveň nejnáročnějším architektonickým disciplínám. Historické dispozice, řemeslné detaily i materiály nesou kvalitu, kterou novostavby jen obtížně napodobují. Současně však vyžadují citlivý přístup. Každý zásah totiž rozhoduje o tom, zda se genius loci bytu podaří zachovat, nebo nenávratně ztratit.
Právě na tomto principu stojí rekonstrukce bytu o ploše 77 metrů čtverečních v oblíbené pražské čtvrti Letná. Investoři oslovili architekty Víta Svobodu Pavla Nového ze studia 0,5 Studio, kteří mají s obnovou historických interiérů dlouholeté zkušenosti.
Zadání: nic neměnit, všechno zlepšit
Zadání bylo na první pohled prosté, ve skutečnosti však mimořádně ambiciózní. Architekti měli navrhnout kompletní rekonstrukci, aniž by jakkoliv měnili dispozice. Zachovat původní uspořádání místností a atmosféru domu bylo klíčové.
Výsledkem je nadčasový byt 3+kk, který propojuje historický kontext se současným komfortem. Architekti vsadili na nenucenost, práci s tradičními materiály a promyšlenou koláž vestavných prvků. „Interiér tak nepůsobí uniformně ani sterilně. Naopak je odlehčený, osobitý a přirozeně vrstvený, podobně jako samotné činžovní domy, v nichž se jednotlivé epochy propisují do detailu,“ přibližují architekti.
Materiálovým základem celého bytu jsou klasické dubové parkety pokládané do stromku, cementová dlažba a barevnost vestavných prvků. Právě dlažba se stala vizuálním pojítkem projektu. Kombinace tmavě modré a světle růžové se v různých obměnách propisuje napříč interiérem, od ložnice přes obývací pokoj až po kuchyň, a vytváří jemnou, ale čitelnou identitu bytu.
Zchátralá pradiáreň v Kežmarku dostává nový život. Z národní kulturní památky se stává moderní výrobní i veřejný areál, který propojuje industriální dědictví s budoucností města.
Z chátrající ruiny průmyslové impérium. Jak historická továrna pod Tatrami získala hodnotu milionů
Reality
Zchátralá pradiáreň v Kežmarku dostává nový život. Z národní kulturní památky se stává moderní výrobní i veřejný areál, který propojuje industriální dědictví s budoucností města.
Koupelna s denním světlem jako luxus činžovního bydlení
Vstupní chodba ve tvaru L ukazuje, jak lze skloubit estetiku s maximální funkčností. Úložný systém tvoří botník, perforovaná systémová stěna na police a háčky i kombinovaná skříň. Motiv perforace se v různých formách opakuje i v dalších částech bytu, čímž vzniká nenápadná designová kontinuita. Cementová dlažba vyrobená na míru dodává prostoru historizující atmosféru a současně barevně propojuje jednotlivé místnosti.
Koupelna vyžadovala jen minimální dispoziční zásahy. Posunutím příčky vznikl komfortní prostor s vanou a vestavnou skříňkou pod umyvadlem. Mozaikový obklad prostor opticky odlehčuje a díky dennímu světlu z původního okna působí koupelna svěže a vzdušně, což je v činžovních domech spíše výjimečné.
Rychlá realizace, jasná vize a silná osobnost za projektem. Kavárna Sakura v Uherském Brodě ukazuje, že i menší město může být ideálním místem pro odvážný koncept.
Kavárna, která vznikla za šest týdnů. A mění způsob, jak se v Uherském Brodě pije káva
Enjoy
Rychlá realizace, jasná vize a silná osobnost za projektem. Kavárna Sakura v Uherském Brodě ukazuje, že i menší město může být ideálním místem pro odvážný koncept.
Srdcem bytu je velkorysý obytný prostor propojující kuchyň, jídelnu i obývací část. Vestavný nábytek pracuje s kombinací lakované MDF a dubové dýhy, která interiér zjemňuje a dodává mu hloubku. Dominantním prvkem je lavice u okna se skrytým topením, funkční detail, jenž spojuje technické řešení s čistou estetikou. Modulární knihovna umožňuje variabilní uspořádání polic i háčků a spolu s historizujícím osvětlením a osobními doplňky investorů dotváří útulnou atmosféru.
Ložnice orientovaná do ulice pracuje s denním světlem a klidnou barevností. Světle růžové vestavné prvky odkazují na dlažbu v hale a uzavírají barevný koncept celého bytu. Nechybí velkorysá šatní skříň ani kompaktní pracovní kout.
Letná: čtvrť historických činžáků
Pražská Letná patří dlouhodobě k nejatraktivnějším adresám pro rekonstrukce historických bytů. Čtvrť se začala intenzivně zastavovat na přelomu 19. a 20. století, tedy ve stejné době, kdy v Praze vznikala většina městských činžovních domů. Architektura Letné proto nese rukopis pozdního historismu, secese i rané moderny, tedy stylů, které se dnes řadí k nejcennějším z hlediska rezidenčního bydlení.
Typické letenské činžáky vznikaly jako nájemní domy pro střední a vyšší měšťanskou třídu. Tomu odpovídala i kvalita provedení. Byty měly vysoké stropy, velká špaletová okna, dvoukřídlé dveře, parkety skládané do stromku nebo kazetové podlahy. Dispozičně byly zpravidla řešení jako místnosti průchozí v jedné ose, případně doplněné o služební zázemí směrem do dvora.
Desítky let opuštěná budova z éry socialismu se změnila v prémiový apartmánový dům v jedné z nejpřísněji chráněných lokalit Slovenska.
V Tatrách se téměř nestaví. Z ruin socialistického hotelu vznikla nová horská dominanta
Reality
Desítky let opuštěná budova z éry socialismu se změnila v prémiový apartmánový dům v jedné z nejpřísněji chráněných lokalit Slovenska.
Nejenom tato velkorysost je dnes jedním z hlavních důvodů, proč jsou byty na Letné tak vyhledávané. Nabízejí prostorové parametry, které novostavby jen zřídka dorovnají, a zároveň autentickou atmosféru městského bydlení.
Rekonstrukce historických bytů na Letné navíc dnes nepředstavují jen architektonickou disciplínu, ale i investiční strategii. Hodnota zde nevzniká novostavbou, ale schopností zachovat původní kvalitu a doplnit ji o současnou vrstvu bydlení.
Cenová hladina letenských činžovních bytů přitom v posledních letech výrazně akceleruje právě v návaznosti na kvalitu rekonstrukcí. Zatímco byty v původním stavu se v roce 2025 pohybují přibližně mezi 115 až 135 tisíci korunami za metr čtvereční, standardně zrekonstruované jednotky se prodávají nejčastěji v rozmezí 140 až 165 tisíc korun. V případě architektonicky vedených, materiálově nadstandardních rekonstrukcí však ceny běžně překračují hranici 170 tisíc a u výjimečných realizací atakují i 200 tisíc korun za metr. Právě dochované historické prvky, od parket přes kazetové dveře až po štukovou výzdobu, přitom dokážou výslednou hodnotu nemovitosti navýšit o dalších 20 až 35 procent oproti lokálnímu průměru.
Eska v Karlíně je vyhlášená chutnými snídaněmi, při nichž nesmí chybět chléb a skvělá káva. A vůně českého chleba upečeného ve speciální peci na dřevo se už line i na Letné.
Už i na Letné si dáte chleba s máslem za dvě stovky. Otevřela se tu nová Eska
Enjoy
Eska v Karlíně je vyhlášená chutnými snídaněmi, při nichž nesmí chybět chléb a skvělá káva. A vůně českého chleba upečeného ve speciální peci na dřevo se už line i na Letné.
Na Pražském hradě probíhá nenápadná, ale systematická proměna. Jednotlivé projekty ukazují posun od nahodilých zásahů k dlouhodobému řízení areálu.
Nenápadná revoluce na Pražském hradě. A nejde jen o světla
Reality
Na Pražském hradě probíhá nenápadná, ale systematická proměna. Jednotlivé projekty ukazují posun od nahodilých zásahů k dlouhodobému řízení areálu.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.