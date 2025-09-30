Běhání jako motor ekonomiky i seznamka. Běžci v New Yorku generují miliardy
Maratonská sezóna v New Yorku je v plném proudu. Městské parky i ulice od Central Parku po Brooklyn a Bronx zaplňují tisíce běžců. Fenomén, který začal jako forma pohybu během pandemie, se proměnil v jeden z hlavních motorů ekonomiky i sociálního života metropole.
Podle organizace New York Road Runners, pořadatele slavného TCS New York City Marathonu, přinesl běžecký boom městu ve fiskálním roce do letošního března zhruba 934 milionů dolarů. To představuje 58procentní nárůst oproti předchozím pěti letům – více než dvojnásobek růstu spotřebitelských cen, uvádí agentura Bloomberg.
Samotný maraton v roce 2024 vygeneroval 692 milionů dolarů, více než dvojnásobek výsledku z roku 2019. Významný podíl měli návštěvníci ze zahraničí a jiných států USA: 287 milionů dolarů utratili za ubytování a stravování a 19 milionů za dopravu. Letošní ročník se uskuteční 2. listopadu.
Nová forma seznamování
Běžecký trend podnítil i rozvoj byznysu – od aplikací pro trénink přes doplňky až po módní kolekce pro běžce. Vznikají skupinové běhy, běžecké kluby a dokonce i neformální „seznamovací kódy“, kdy barva oblečení signalizuje, zda je běžec single. „Běhání je dnes středobodem společenského života mnoha lidí, zvlášť mladších. Setkávají se tak nejen s přáteli, ale často i s partnery,“ vysvětluje ředitel New York Road Runners Rob Simmelkjaer.
Organizace mezi dubnem 2024 a březnem 2025 uspořádala 34 závodů, jichž se zúčastnilo přes 291 tisíc běžců. Do města dorazilo více než milion zahraničních účastníků, diváků a hostů. Výrazně rostou i tréninkové programy: ve spolupráci s aplikací Runna se jich zúčastnilo čtyři tisíce lidí osobně v pěti městských parcích a dalších šest tisíc online, což je meziroční růst o 94 procent.
Síla fenoménu tkví podle Simmelkjaera i v jednoduchosti: „Vstupní bariéra je tak nízká. Potřebujete jen běžecké boty.“
