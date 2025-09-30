Nový magazín právě vychází!

Běhání jako motor ekonomiky i seznamka. Běžci v New Yorku generují miliardy

Běžkyně v New Yorku
Maratonská sezóna v New Yorku je v plném proudu. Městské parky i ulice od Central Parku po Brooklyn a Bronx zaplňují tisíce běžců. Fenomén, který začal jako forma pohybu během pandemie, se proměnil v jeden z hlavních motorů ekonomiky i sociálního života metropole.

Podle organizace New York Road Runners, pořadatele slavného TCS New York City Marathonu, přinesl běžecký boom městu ve fiskálním roce do letošního března zhruba 934 milionů dolarů. To představuje 58procentní nárůst oproti předchozím pěti letům – více než dvojnásobek růstu spotřebitelských cen, uvádí agentura Bloomberg.

Samotný maraton v roce 2024 vygeneroval 692 milionů dolarů, více než dvojnásobek výsledku z roku 2019. Významný podíl měli návštěvníci ze zahraničí a jiných států USA: 287 milionů dolarů utratili za ubytování a stravování a 19 milionů za dopravu. Letošní ročník se uskuteční 2. listopadu.

Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu

Pivo je fajn, ale svět by měl Česko znát díky letadlům a výcviku pilotů, říká šéf letecké asociace

Zprávy z firem

Zkušenosti a znalosti, které český letecký průmysl rozvíjel od první republiky nebo ještě dřívější doby, se neztratily. „Vše se podařilo znovu nastartovat, české firmy oživily své schopnosti,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu. „Někdy jsme šli cestou, která dál nevedla, ale dokázali jsme změnit směr,“ dodává.

Jan Žižka

Nová forma seznamování

Běžecký trend podnítil i rozvoj byznysu – od aplikací pro trénink přes doplňky až po módní kolekce pro běžce. Vznikají skupinové běhy, běžecké kluby a dokonce i neformální „seznamovací kódy“, kdy barva oblečení signalizuje, zda je běžec single. „Běhání je dnes středobodem společenského života mnoha lidí, zvlášť mladších. Setkávají se tak nejen s přáteli, ale často i s partnery,“ vysvětluje ředitel New York Road Runners Rob Simmelkjaer.

Organizace mezi dubnem 2024 a březnem 2025 uspořádala 34 závodů, jichž se zúčastnilo přes 291 tisíc běžců. Do města dorazilo více než milion zahraničních účastníků, diváků a hostů. Výrazně rostou i tréninkové programy: ve spolupráci s aplikací Runna se jich zúčastnilo čtyři tisíce lidí osobně v pěti městských parcích a dalších šest tisíc online, což je meziroční růst o 94 procent.

Síla fenoménu tkví podle Simmelkjaera i v jednoduchosti: „Vstupní bariéra je tak nízká. Potřebujete jen běžecké boty.“

Global 7500

OBRAZEM: Global 7500 je nejdelší soukromý letoun světa za 1,7 miliardy korun

Enjoy

Soukromé létání už dávno není jen symbolem okázalého luxusu. V éře globalizace a rychlých obchodních příležitostí se stává strategickým nástrojem pro byznysmeny a investory. Nejlepším důkazem je letoun Bombardier Global 7500, vlajková loď kanadského výrobce, která doletí kamkoliv po světě.

Zdeněk Pečený

Propad burzy v Londýně. V objemu nových IPO ji předběhl i Omán
Londýnská burza utrpěla ránu své pověsti globálního finančního centra. Agentura Bloomberg uvedla, že se tamní trh s primárními emisemi akcií (IPO) ve Velké Británii propadl na 23. místo mezi nejaktivnějšími destinacemi světa – tedy za Mexiko, Singapur či dokonce Omán. Objem letos klesl o 69 procent na 248 milionů dolarů, což je nejslabší výsledek za více než 35 let.

Největší londýnské IPO roku představovala dubnová emise účetní firmy MHA, která získala 98 milionů liber. Ani jedna z letošních emisí se neobešla o podporu velkých bank z Wall Street; zajišťovaly je menší domácí společnosti jako Cavendish nebo Singer Capital Markets. Třetí čtvrtletí ukázalo ještě horší obrázek: objem nových emisí dosáhl pouhých 42 milionů dolarů, což je o 85 procent méně než před rokem.

Londýn přitom ještě před dvěma desetiletími patřil mezi nejsilnější světové hráče, píše agentura Bloomberg. V roce 2006 se zde vybralo rekordních 51 miliard dolarů, například díky vstupu Standard Life, Debenhams nebo ruské ropné společnosti Rosněfť. Dnes IPO ve Velké Británii tvoří jen 3 procenta evropského objemu, zatímco v roce 2013 to byla více než polovina.

Akce hnutí ANO: Tým pro váš lepší život jede za Vámi

Česká ekonomika v ohrožení? Spojení Babiše, Konečné a Okamury vyvolává obavy

Money

Hnutí ANO zatím vede ve všech průzkumech. Otazníkem ovšem zůstává, kdo s Andrejem Babišem usedne do vlády, pokud hnutí nakonec bude i sestavovat novou českou vlády, upozorňuje společnost Oxford Economics. A právě na tom bude podle ní záviset směřování české ekonomiky v příštích čtyřech letech.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Posilují jiní

Mezitím posilují jiná centra. Singapur letos vyskočil na devátou příčku díky realitním fondům a získal 1,44 miliardy dolarů. Mexiko obsadilo 19. místo s objemem 460 milionů dolarů – téměř dvojnásobkem londýnského výsledku. Oba trhy přitom v loňském roce vykázaly minimální aktivitu.

Analytici upozorňují, že slabé valuace londýnských firem odrazují majitele od vstupu na burzu a zároveň lákají zahraniční private equity fondy k převzetím. Letos například KKR koupila výrobce testovací techniky Spectris za 4,2 miliardy liber, což bylo více než dvojnásobek jeho tržní hodnoty před akvizicí. Firmy jako Bain Capital, Blackstone či Permira v posledních měsících rovněž posílily aktivity v Londýně.

Oslabení IPO trhu má i širší dopady. Podle šéfa fintechu Cleo AI Barneyho Hussey-Yea povede menší počet emisí k odlivu talentů, snížení daňových příjmů a oslabení tvorby bohatství ve Spojeném království. Řada britských firem se navíc rozhoduje pro přesun hlavního listingového místa do USA. Wise míří na Newyorskou burzu, AstraZeneca bude přímo obchodována na NYSE místo dosavadních depozitních certifikátů.

Evropské akcie letos ukazují Wall Street záda. A pražská burza je mezi šampiony

Trhy

Rok 2025 zatím patří evropským akciím. Zatímco americké akcie rostou ani ne o deset procent, burzy na starém kontinentu předvádějí růst o desítky procent. A překvapivým šampionem je v tomto ohledu pražská burza.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Britské úřady se snaží reagovat reformami – například uvolněním pravidel pro duální akcie, rychlejším vstupem do indexů nebo větší flexibilitou při odměňování manažerů. Šéfka London Stock Exchange Julia Hoggett plánuje také rozvoj alternativního trhu AIM a přípravu nové platformy pro obchodování akcií soukromých firem.

I když se do konce roku čekají menší emise, jako například Beauty Tech Group či producent konzervovaných ryb Princes, hlavní naděje Londýna se upínají k příštím letům. Softwareová firma Visma, oceněná na 19 miliard eur, předběžně zvolila Londýn pro svou plánovanou emisi v roce 2026.

Navzdory dramatickému poklesu objemů někteří britští investoři stále věří, že reformy a hluboké kapitálové zázemí mohou Londýn vrátit mezi špičku. „Je tu obrovská energie pro změny v regulaci. Londýn je stále významný – nesmíme ztrácet naději,“ uzavírá Rupert Soames z britské podnikatelské konfederace CBI.

Donald Trump s Karlem III.

Čím se Trump Britům odvděčil za královské přijetí? „Drobky ze stolu v Silicon Valley“, říká bývalý vicepremiér a insider z Mety

Politika

Donaldu Trumpovi se v Británii dostalo královského přijetí. Premiér Keir Starmer se snaží pomocí dobrých vztahů získat pro Brity co nejlepší podmínky. Druhá státní návštěva, kterou kromě Trumpa žádný prezident nedostal, dala premiérovi do ruky hmatatelné výsledky. Přísloví, že není zlatem všechno, co se třpytí, však platí i v tomto případě.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Německý tisk varuje: Česku hrozí po volbách změna západního směřování

Česku hrozí po volbách změna západního směřování
ČTK
ČTK
ČTK

Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší v komentářích k českým volbám německá média, včetně listů Frankfurter Rundschau či Sächsische Zeitung. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problémový člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a v Berlíně. Volby do české Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.

Německá média se ve svých článcích shodují, že největší šanci stát se novým českým premiérem má předseda hnutí ANO a bývalý ministerský předseda z let 2017 až 2021 Babiš. List Frankfurter Rundschu ho označuje za „politického chameleona“. Není podle něj „ani tak úplně vpravo, ani tak úplně vlevo, spíše je pragmatický populista“. Jeho hnutí ANO označuje list za „národně-konzervativní“.

„Protože vládní strany Spolu a STAN spolupráci s ANO už předem vyloučily, zůstávají ANO v případě očekávaného jasného vítězství jako koaliční partneři jen strany z okraje: třeba euroskeptické a levicově radikální Stačilo nebo Svoboda a přímá demokracie (SPD) považovaná za neofašistickou,“ píše Frankfurter Rundschau. Babišovy potenciální koaliční partnery označuje za „otevřeně proruské“.

Situace, kdy by vznikla vláda ANO s některou ze zmiňovaných radikálních stran, by podle listu byla mimo jiné „katastrofou“ pro Brusel a pro Kyjev. V případě Ukrajiny list připomíná českou muniční iniciativu, v rámci které už země na obranu před ruskou agresí dostala 3,5 milionu kusů velkorážové munice. Babiš slibuje, že ANO po volbách iniciativu zruší.

Putin povolává do armády více branců

Putin dál decimuje mladou generaci Rusů. Do armády povolal více branců

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos, podle kterého má být během letošního podzimního odvodu povoláno do armády k povinné vojenské službě 135 tisíc mužů ve věku od 18 do 30 let, tedy o 2000 více než loni touto dobou. Informoval o tom nezávislý server Meduza s odvoláním na oficiální stránky, kde ruské úřady zveřejňují zákony a dekrety.

ČTK

Přečíst článek

Vládní strany působí „poněkud dřevěně“

Vládní strany v čele s premiérem Petrem Fialou, který podle Frankfurter Rundschau působí ve srovnání s Babišem „poněkud dřevěně“, varují před scénářem, jaký nastal po nástupu premiéra Roberta Fica na Slovensku. Sousední země slouží podle listu v české volební kampani jako „špatný vzor“ hlavně kvůli Ficovým kontaktům s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a kvůli jeho snaze „normalizovat“ vztahy s Moskvou. Německý list přitom připomíná, že Babiš je rovněž velkým spojencem maďarského premiéra Viktora Orbána.

Také podle regionálního saského listu Sächsische Zeitung by mohlo Česko po volbách změnit „dosud jasný prozápadní kurz“. „Ať už vyhraje volby kdokoli: Česko bude v EU složitým partnerem... V případě vlády ANO je možné, že se (Česko) přikloní k 'disidentským zemím' Maďarsku a Slovensku,“ napsal v článku k volbám dlouholetý korespondent německých médií z Prahy Hans-Jörg Schmidt. Německým čtenářům přibližuje situaci v Česku, kromě zahraniční politiky podle něj Čechy nejvíce trápí nedostupné bydlení a rostoucí životní náklady. „Hospodářsky je na tom země lépe, než se čekalo,“ dodal.

Českým volbám se v posledních dnech věnovaly například také list Süddeutsche Zeitung, který v textu s titulkem „Touha po miliardáři“ píše, že by Babiš mohl po volbách uzavřít vládní koalici „s pravicovými extremisty“. List Frankfurter Allgemeine Zeitung se ve svém článku ptá, zda je možné, že se z Česka stane po volbách „nový problémový článek EU“. Upozorňuje ale na to, že politický systém v Česku je považovaný za stabilní.

Předvolební Superdebata

Dalibor Martínek: Předvolební průzkumy jsou jako fotbal. Sledujete je, ale nic vám to nepřinese

Názory

Tak nám to skončilo, ty předvolební průzkumy. Poslední míč vykopl Median, od teď už musí být agentury zticha až do konce voleb. A co říká Median? To už také nelze napsat. Je to trošku nefér vůči nám divákům, rádi se na průzkumy díváme, jak kdo klesá nebo stoupá.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Česká verze populismu

Veřejnoprávní stanice Deutsche Welle ve zveřejněném článku Babiše označila za „miliardáře, populistu a kontroverzního bývalého šéfa vlády České republiky“. Kauzy předsedy hnutí ANO podle ní řadu let plní česká média kvůli jeho „střetu zájmů, údajným daňovým podvodům a korupčním aférám, ovlivňování médií a jeho minulosti v komunistické československé státní bezpečnosti“.

Podle DW je současný lídr české opozice často přirovnáván k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, bývalému italskému premiérovi Silviovi Berlusconimu či maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. „Ve skutečnosti ale představuje vlastní, českou verzi populismu,“ uvádí článek. „Stejně jako všichni populisté štve už dlouho proti migrantům a v poslední době i proti ukrajinským válečným uprchlíkům,“ stojí v textu. Na rozdíl od Orbána ale podle něj Babiš není „nepřítelem Evropské unie na život a na smrt“, protože ji potřebuje pro své podnikatelské impérium. „Není ani hlásnou troubou Vladimira Putina, ale když jde o vojenskou podporu Ukrajiny, namítá: 'Jsem diplomat, nejsem voják.'“ dodala stanice Deutsche Welle.

