OBRAZEM: Global 7500 je nejdelší soukromý letoun světa za 1,7 miliardy korun
Soukromé létání už dávno není jen symbolem okázalého luxusu. V éře globalizace a rychlých obchodních příležitostí se stává strategickým nástrojem pro byznysmeny a investory. Nejlepším důkazem je letoun Bombardier Global 7500, vlajková loď kanadského výrobce, která doletí kamkoliv po světě.
Global 7500 je největším a nejdelším soukromým tryskáčem světa. Uveze až 19 cestujících, nabídne čtyři oddělené obytné zóny včetně ložnice s plnohodnotnou postelí a má dolet přes 14 tisíc kilometrů, což znamená, že zvládne bez mezipřistání trasu Praha – Los Angeles nebo Londýn – Singapur. Společnost VistaJet uvádí, že hodinu letu na podobné trase tímto letounem vyjde na 11 až 25 tisíc dolarů (tedy až 518 tisíc korun), celý let tedy vyjde na miliony.
Soukromá letecká doprava na letišti Václava Havla v Praze neustále roste. „Podle společnosti WingX vzrostl počet odletů soukromých letadel z České republiky v první polovině roku 2025 meziročně o 8 procent, což odráží širší trend v regionu střední a východní Evropy směřující k agilní a flexibilní letecké mobilitě,“ uvedla VistaJet.
Růst soukromého létání podporuje nejen vyšší počet služebních cest, ale i vznik nového bohatství a expanze českých firem do zahraničí. Ať už jde o krátké lety do Londýna nebo Amsterdamu, které VistaJet obsluhuje menšími Challengery 350, nebo dálkové cesty do Dubaje, New Yorku či Singapuru na palubě Globalu 7500, Praha se stává regionálním centrem pro globální hráče.
„Praha je místem, kde se tradice setkává s transformací,“ dodal Leander. „VistaJet je tu proto, aby podporoval české podniky při jejich globální expanzi – poskytuje dostupnost, flexibilitu a odpovědnost při každém letu.“
Global 7500 vystoupá do výšky 15,5 kilometru
Cestující ocení také mimořádně tichou kabinu, pokročilý systém filtrace vzduchu a špičkový komfort srovnatelný s první třídou na nejlepších linkách. Maximální rychlost letadla dosahuje 1142 kilometrů v hodině a stoupá až do výšky 15,5 kilometru.
Cena podle výrobce začíná na 75 milionech dolarů (zhruba 1,56 miliardy korun). VistaJet ale u svých verzí Globalu 7500 uvádí až 82 milionů dolarů (tedy 1,71 miliardy dolarů), protože zahrnují špičkovou výbavu a luxusní interiér. Roční provoz vyjde na desítky milionů korun, což z něj dělá letadlo vyhrazené jen pro nejbohatší z nejbohatší či obří korporace. I proto nabývají na významu modely, kdy letadlo není nutné vlastnit.
VistaJet: globální flotila místo vlastnictví
Jedním z lídrů tohoto trendu je společnost VistaJet, která se specializuje na členství v programu s předplacenými letovými hodinami. Její klienti mají garantovaný přístup k celé flotile více než 270 letadel, včetně největší světové flotily Globalů 7500, a to bez nutnosti řešit údržbu, posádky či parkování.
VistaJet v září představila tento model i v Praze, kde vidí značný potenciál, v rámci své evropské roadshow. „České společnosti se rychle rozšiřují, navazují mezinárodní partnerství a investují kapitál za hranicemi. Potřebují rychlý, flexibilní a globální přístup, a přesně to VistaJet poskytuje,“ uvedl Mats Leander, prezident VistaJet pro severské země a východní Evropu.
