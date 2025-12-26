Růst, ale bez zázraků. Prognóza na příští rok slibuje Česku solidní průměr
Česká ekonomika si v příštím roce udrží rychlý růst, když se hrubý domácí produkt (HDP) zvýší o dvě až 2,5 procenta. Inflace se dál přiblíží k dvouprocentnímu cíli České národní banky (ČNB). Růst nominálních mezd překoná tempo růstu spotřebitelských cen, zvýší se tedy i reálné příjmy domácností. Nezaměstnanost mírně vzroste, přesto bude nadále patřit mezi nejnižší v Evropské unii. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 15 tuzemských odborných institucí a odhadů analytiků.
"Česká ekonomika by měla v letošním roce expandovat o 2,5 procenta, což odpovídá dlouhodobému odhadu potenciálního růstu centrální banky. V roce 2026 předpokládáme růst obdobným tempem," odhadl hlavní ekonom Portu Jan Berka. Očekává, že na rozdíl od letoška bude hospodářský růst víc rozprostřený a nebude se dominantně opírat o spotřebu domácností.
Čeká se, jak moc nová vláda bude utrácet
Podle hlavního ekonoma Investiky Víta Hradila pomůže českému hospodářskému růstu také rozvolněnější rozpočtová politika nové vlády. "Zda bude rok 2026 pouze dobrý, nebo přímo skvělý, rozhodne vývoj v Německu. Pokud zde dojde k dlouho vyhlíženému ekonomickému oživení vlivem masivních státních výdajů, poskytne to růstový impulz českému exportu i investiční aktivitě," podotkl. V nejoptimističtějším scénáři by se podle něj mohl HDP zvýšit až o 2,7 procenta.
Spotřebitelské ceny by se podle odborníků měly vyvíjet umírněně. "Inflační tlaky postupně oslabují a inflace se tak bude nacházet poblíž dvouprocentního inflačního cíle. Průměrná inflace za rok 2026 se bude pohybovat v rozmezí 2,1 a 2,3 procenta v závislosti na naplnění inflačních rizik. Zpomalí zdražování potravin a zlevní například pohonné hmoty, které zareagují na nižší cenu ropy. Zpomalit by měla i inflace v sektoru služeb," uvedl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
Sazby se nehnou
Stabilizace inflace se podle analytiků projeví i tím, že se nebudou měnit ani úrokové sazby ČNB. "Úrokové sazby zůstávají na mírně restriktivní úrovni, což se s ohledem na ekonomické oživení a nadále ne zcela zkrocenou inflaci ve službách jeví jako adekvátní. Pokud nedojde k výraznějším překvapením, základní sazba setrvá na stávajících 3,5 procenta po delší dobu, potenciálně i po celý rok 2026," soudí Hradil.
Nominální mzdy porostou i v příštím roce a nadále budou překonávat inflaci, shodli se analytici. "Očekáváme, že nominální mzdy porostou tempem 5,5 až šest procent a reálné v rozmezí 3,5 až čtyři procenta," uvedl Berka.
Trh práce se v uplynulém roce sice ochladil kvůli slabému výkonu českého průmyslu, ekonomičtí experti ale nečekají, že by nezaměstnanost znamenala do budoucna pro ekonomiku významný problém. "Podíl nezaměstnaných se v průběhu příštího roku podle našeho odhadu stabilizuje a zvýší se v průměru jen mírně ze 4,4 na 4,6 procenta," uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. V mezinárodně srovnatelné metodice by se nezaměstnanost měla zvýšit z 2,8 na tři procenta.
Koruna podle analytiků v příštím roce posílí proti oběma hlavním světovým měnám. "Hlavním důvodem bude silný ekonomický růst, silné saldo zahraničního obchodu, které podpoří silnější export, a naopak levnější ropa, kterou importujeme, a v neposlední řadě stále restriktivní úroveň sazeb ČNB. Kurz koruny proti dolaru bude klesat do pásma 20 až 20,50 koruny za dolar. U eura se v průměru budeme pohybovat v pásmu 24,20 až 24,60 koruny za euro," uvedl Peterka.
